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    Philips Sonicare S Sensitive

    Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX6054/07
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    Sonicare
    • Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт. Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт. Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.
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      Philips Sonicare S Sensitive Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      HX6054/07
      Общая оценка / 5

      Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

      Чистящая насадка Philips Sonicare S Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Эта насадка обеспечивает эффективную чистку и не повреждает десны. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare S Sensitive Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

      Чистящая насадка Philips Sonicare S Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Эта насадка обеспечивает эффективную чистку и не повреждает десны. Узнать обо всех преимуществах

      Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

      Чистящая насадка Philips Sonicare S Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Эта насадка обеспечивает эффективную чистку и не повреждает десны. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare S Sensitive Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

      Чистящая насадка Philips Sonicare S Sensitive для чувствительных зубов и десен — идеальное решение для облегчения боли. Эта насадка обеспечивает эффективную чистку и не повреждает десны. Узнать обо всех преимуществах

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        S Sensitive

        S Sensitive

        Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

        Philips магазин цена

        Итого:

        Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

        Тщательная чистка для чувствительных зубов и десен

        • 4 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Для чувствительных десен и зубов
        Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

        Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

        Клинически доказано, что густые щетинки из высококачественного материала удаляют больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

        Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет

        Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет

        Чистящие насадки Philips Sonicare для чувствительных зубов и десен оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Щетинки анатомической формы повторяют контуры ваших зубов и гарантируют максимально бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Насадка Sensitive подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

        Максимально эффективное удаление налета каждый день

        Максимально эффективное удаление налета каждый день

        Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но мы отправим вам напоминание еще до окончания этого срока. Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

        Технические характеристики

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • 2 Series борется с налетом
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • ProtectiveClean

        • Дизайн и отделка

          Жесткость щетинок
          Ультрамягкие
          цвет
          Белый
          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Размер
          стандартный

        • В комплекте

          Насадки
          4 стандартных насадки S Sensitive

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Удаление налета
          Помогает удалить налет

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