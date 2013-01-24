Более эффективное удаление налета
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare благодаря динамическому потоку жидкости позволяет бережно и эффективно очищать межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Более эффективное удаление налета
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare благодаря динамическому потоку жидкости позволяет бережно и эффективно очищать межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
Более эффективное удаление налета
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare благодаря динамическому потоку жидкости позволяет бережно и эффективно очищать межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Более эффективное удаление налета
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare благодаря динамическому потоку жидкости позволяет бережно и эффективно очищать межзубные промежутки и участки вдоль линии десен. Узнать обо всех преимуществах
Запатентованная звуковая технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
Зубная щетка Philips Sonicare помогает удалить налет и предотвратить потемнение эмали, чтобы ваша улыбка всегда была белоснежной.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Поэтому с нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов в течение первых 14 сеансов.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.
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