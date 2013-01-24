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    Philips Sonicare InterCare

    Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9002/07
    Sonicare
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    Общая оценка / 5
    Sonicare
    • Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов. Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов. Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.
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      Philips Sonicare InterCare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      HX9002/07
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.

      Насадка Philips Sonicare InterCare идеально подходит для тех, кто хочет удалить налет в межзубных промежутках и уменьшить воспаление и кровоточивость десен. Добейтесь красивой и здоровой улыбки! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare InterCare Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.

      Насадка Philips Sonicare InterCare идеально подходит для тех, кто хочет удалить налет в межзубных промежутках и уменьшить воспаление и кровоточивость десен. Добейтесь красивой и здоровой улыбки! Узнать обо всех преимуществах

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        InterCare

        InterCare

        Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Исключительное качество чистки.* Проникает глубоко между зубов.

        Чистка межзубных промежутков и труднодоступных участков

        • 2 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Чистка межзубных промежутков
        Улучшает состояние десен всего за 2 недели

        Улучшает состояние десен всего за 2 недели

        Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками высокого качества удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

        Создано для эффективного очищения даже самых труднодоступных мест

        Создано для эффективного очищения даже самых труднодоступных мест

        Насадка для зубной щетки Philips Sonicare имеет удлиненные плотные щетинки для удаления зубного налета в межзубных промежутках и на других труднодоступных участках.

        Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

        Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

        Клинически доказано, что насадка Philips Sonicare InterCare удаляет до 7 раз больше налета в межзубных промежутках по сравнению с обычной зубной щеткой всего через 4 недели использования.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

        Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

        Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

        Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

        Эффективный уход для здоровья полости рта

        Эффективный уход для здоровья полости рта

        Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

        Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

        Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

        Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

        Технические характеристики

        • В комплекте

          Насадки
          2 стандартные насадки InterCare

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • HealthyWhite+
          • 2 Series борется с налетом
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • EasyClean
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite

        • Дизайн и отделка

          Жесткость щетинок
          Средний
          цвет
          Белый
          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Размер
          стандартный

        • Польза для здоровья

          Здоровье десен
          Улучшает состояние десен за 2 недели
          Удаление налета
          Удаляет в 7 раз больше налета*

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

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