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Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах
Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.
Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах
(предыдущее название — ProResults Plaque Control)
Philips магазин цена
Итого:
Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.
Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.
Насадка Optimal Plaque Defence подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.
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