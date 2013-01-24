Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence

    (предыдущее название — ProResults Plaque Control)

    HX9024/10
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    Sonicare
    • Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами. Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами. Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.
      -{discount-value}

      Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control)

      HX9024/10
      Общая оценка / 5

      Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control)

      Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах

      Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control)

      Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.

      Насадка для зубной щетки Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (предыдущее название — ProResults Plaque Control) идеально подходит для оптимально бережного удаления зубного налета для здоровья полости рта. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      См. все c2-optimal-plaque-defence

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        C2 Optimal Plaque Defence

        C2 Optimal Plaque Defence

        (предыдущее название — ProResults Plaque Control)

        Philips магазин цена

        Итого:

        Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами.

        Невероятно эффективное удаление зубного налета

        • 4 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Функция подключения BrushSync
        Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку задних зубов.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Меняйте насадку вовремя и всегда наслаждайтесь идеальным результатом.

        Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Протестировано для эффективного ухода за полостью рта

        Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

        Автоматический выбор оптимального режима для безупречной чистки**

        Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, гарантируя безупречную чистку. Просто начните чистить зубы.

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Сменная насадка для простой и быстрой замены

        Насадка Optimal Plaque Defence подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare кроме PowerUp Battery и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.

        Технические характеристики

        • В комплекте

          Насадки
          C2 Optimal Plaque Defence, 4 шт.

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • 2 Series борется с налетом
          • 2 Series Plaque Defense
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • ProtectiveClean
          Функция подключения BrushSync
          Да

        • Дизайн и отделка

          Жесткость щетинок
          Средний
          цвет
          Белый
          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Размер
          стандартный

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Удаление налета
          Удаляет в 7 раз больше налета*

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • по сравнению с обычной зубной щеткой
            • *Функция подключения BrushSync™ доступна только для щеток Philips Sonicare с функцией BrushSync™

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться