Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Sonicare DiamondClean

Электрическая звуковая зубная щетка

HX9332/04
Sonicare
Общая оценка / 5
2 награды
Sonicare
  • Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы
    -{discount-value}

    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9332/04
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все diamondclean

      Еще более здоровые и белые зубы

      Лучшая звуковая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

      • 5 режимов
      • 2 чистящие насадки
      • Стакан с зарядной базой
      • Дорожное зарядное устройство USB
      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

      Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

      Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

      Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

      На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)

      На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)

      DiamondClean обеспечивает ежедневную освежающую чистку зубов. Вы можете выбрать один из пяти режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) — для отличной ежедневной чистки; Gum Care (Уход за деснами) — для бережного массажа десен; Polish (Полировка) — для гладкости и сияния зубов; Sensitive (Деликатная чистка) — для бережного и эффективного очищения чувствительных зубов и десен; White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений.

      Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

      Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

      Роскошный дорожный зарядный чехол с USB станет незаменимым в поездке. Просто поместите в чехол зубную щетку и подключите его к ноутбуку или розетке. В комплект также входит подставка для гигиеничного хранения насадок. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов. Чтобы зарядить щетку, просто поставьте ее в стакан. Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования.

      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

      Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 62 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

      Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

      Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

      Уникальная форма ручки щетки DiamondClean в сочетании с чистящими насадками помогает тщательно очищать даже самые труднодоступные участки, например на задних зубах.

      Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

      Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

      Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.

      Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

      Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

      Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с DiamondClean она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Gum Care (Уход за деснами)
        Мягкий массаж десен
        Polish (Полировка)
        Осветление и полировка зубов
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Бережная чистка зубов и десен
        White (Осветление)
        Удаление поверхностных потемнений эмали

      • В комплекте

        Ручка
        1 DiamondClean
        Насадки
        • 1 компактная насадка DiamondClean
        • 1 стандартная насадка DiamondClean
        Стакан с зарядной базой
        1
        Дорожный футляр
        Дорожное зарядное устройство USB

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Белая керамика

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен всего за две недели
        Эффект осветления
        Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**
        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Дисплей
        Дисплей с подсветкой

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**

      • Питание

        напряжение
        100–240 В, 50/60 Гц

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Подпишитесь на нашу рассылку новостей

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.