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Электрическая звуковая зубная щетка
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Удаляет в 7 раз больше налета в труднодоступных местах по сравнению с обычной зубной щеткой.
Электрическая зубная щетка Philips Sonicare эффективно удаляет налет из межзубных промежутков и вдоль линии десен, благодаря этому улучшая здоровье десен всего после двух недель регулярного применения.
Philips Sonicare возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой. Превосходный результат уже после 1 недели использования. Удаляет на 100 % больше потемнений с зубной эмали и осветляет ваши зубы всего за одну неделю.
DiamondClean — это лучшие чистящие насадки Philips Sonicare для отбеливания зубов. Щетина в форме ромба бережно и эффективно удаляет потемнения с эмали и борется с налетом. Всего за 1 неделю можно удалить потемнения, появившиеся вследствие потребления кофе, чая, красного вина, сигарет и табака.
Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для тщательного, но деликатного очищения чувствительных зубов и десен
Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно
Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки
Просто поместите электрическую зубную щетку Philips Sonicare в стакан для зарядки. Стакан также можно использовать для ополаскивания полости рта после чистки зубов.
Лучшая модель щетки с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare: помогает эффективно удалить налет и поверхностные потемнения, чтобы ваша улыбка всегда оставалась сияющей.
Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
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