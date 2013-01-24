Возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

Philips Sonicare возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой. Превосходный результат уже после 1 недели использования. Удаляет на 100 % больше потемнений с зубной эмали и осветляет ваши зубы всего за одну неделю.