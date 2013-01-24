Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Sonicare DiamondClean

Электрическая звуковая зубная щетка

HX9352/04
Sonicare
Общая оценка / 5
Sonicare
  • Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы
    -{discount-value}
  • Play Pause
  • Play Pause

    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9352/04
    Общая оценка / 5

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

    Еще более здоровые и белые зубы

    Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все diamondclean

      Еще более здоровые и белые зубы

      Лучшая звуковая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

      • 5 режимов
      • 2 чистящие насадки
      • Зарядный стакан, дорожный футляр
      • режим Polish (Полировка)
      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

      Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

      Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

      Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

      Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

      На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)

      На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)

      DiamondClean обеспечивает ежедневную освежающую чистку зубов. Вы можете выбрать один из пяти режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) — для отличной ежедневной чистки; Gum Care (Уход за деснами) — для бережного массажа десен; Polish (Полировка) — для гладкости и сияния зубов; Sensitive (Деликатная чистка) — для бережного и эффективного очищения чувствительных зубов и десен; White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений.

      Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

      Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

      Роскошный дорожный зарядный чехол с USB станет незаменимым в поездке. Просто поместите в чехол зубную щетку и подключите его к ноутбуку или розетке. В комплект также входит подставка для гигиеничного хранения насадок. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов. Чтобы зарядить щетку, просто поставьте ее в стакан. Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования.

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

      Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

      Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

      Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

      Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

      Уникальная форма ручки щетки DiamondClean в сочетании с чистящими насадками помогает тщательно очищать даже самые труднодоступные участки, например на задних зубах.

      Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

      Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

      Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.

      Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

      Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

      Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с DiamondClean она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.

      Технические характеристики

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        White (Осветление)
        Удаление поверхностных потемнений эмали
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Бережная чистка зубов и десен
        Gum Care (Уход за деснами)
        Мягкий массаж десен
        Polish (Полировка)
        Осветление и полировка зубов

      • В комплекте

        Ручка
        1 DiamondClean
        Насадки
        2 стандартные насадки DiamondClean
        Стакан с зарядной базой
        1
        Дорожный футляр
        Дорожное зарядное устройство USB

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Черный

      • Качество чистки

        Скорость движения чистящих щетинок
        До 62 000 чистящих движений в минуту
        Высокое качество
        Удаляет в 7 раз больше налета*
        Польза для здоровья
        Улучшает состояние десен всего за две недели
        Эффект осветления
        Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*
        Таймер
        SmarTimer и Quadpacer

      • Удобство использования

        Система чистящих насадок
        Удобные съемные насадки
        Время работы
        До 3 недель**
        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Дисплей
        Дисплей с подсветкой

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        До 3 недель**

      • Питание

        напряжение
        100–240 В, 50/60 Гц

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • по сравнению с обычной зубной щеткой
          • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Подпишитесь на нашу рассылку новостей

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.