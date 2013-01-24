Наша цель

Улучшать здоровье и благополучие людей благодаря значимым инновациям - это наша цель как ведущей компании в сфере технологий для здоровья. Мы стремимся улучшить жизнь 2,5 миллиардов человек в год до 2030 года.

Мы будем лучшим местом работы для людей, которые разделяют нашу страсть, создавая условия для персонального развития, равных возможностей и культурного многообразия

Вместе мы создадим для наших клиентов и акционеров наибольшую ценность в долгосрочной перспективе, ответственно относясь к нашей планете и обществу в партнерстве со всеми заинтересованными сторонами.

О Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) - это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение здоровья людей и обеспечение лучших результатов на всех этапах континуума здоровья - от ведения здорового образа жизни и профилактики до диагностики, лечения и ухода в домашних условиях. Philips использует передовые технологии и глубокие клинические и потребительские знания для создания интегрированных решений. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, компания занимает ведущие позиции в области оборудования для ангиографии, томографии, ультразвуковой диагностики и мониторинга состояния пациента, а также в цифровых решениях для медицины, продуктах для ухода за персональным здоровьем потребителей и ухода за домом. Объем продаж Philips в 2019 году составил 19,5 млрд евро. В компании работает около 81 000 сотрудников, осуществляющих продажи и предоставляющих услуги в более чем 100 странах.