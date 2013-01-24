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Волосы в идеальном состоянии

благодаря серии Philips MoistureProtect

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Популярные товары

Универсальний триммер 14 в 1

 

Усовершенствуйте свой стиль, используя самый точный и многофункциональный из наших триммеров. 

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QP220/55 OneBlade

Мультипечь Philips XXL
Быстрый и здоровый способ жарки

 

Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте.

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HR2621/90 Viva Collection Hand Blender
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Это не бритва.

Это One blade.

Новый способ подравнивания

бороды, моделирование контуров

и бритья щетины любой длины. 

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Philips ефективно

Фотоэпилятор Lumea от Philips 
До 6 месяцев безупречно гладкой кожи без волос

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face shaver series 7000

Климатический комплекс 2-в-1

 

Контролируйте качество воздуха в вашем доме с помощью очистителя и увлажнителя воздуха 2в1 от Philips.

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Philips Sonicare

Белые зубы и здоровые десна благодаря зубным щеткам Philips Sonicare

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SpeedPro Max Aqua 8000


Сухая и влажная уборка одновременно. Самая продолжительная работа в турборежиме!
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LatteGo 5000

Легкая очистка, разнообразие кофейных напитков

 

Новые кофемашины серии 5400 с инновационной молочной системой LatteGo.

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Philips ефективно

Приглашаем в мир легкой  глажки c Philips PerfectCare Elite Plus

 

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок.

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Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.