Обладнання для ультразвукової та рентген діагностики Philips, комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія, ангігографічні системи Philips,
ядерна медицина, інформаційні системи в охороні здоров’я, сервісне обслуговування вказаного обладнання.
Адреса: 03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, буд.72, оф.73 (м.Олімпійська)
Телефони: +38 (044) 359 00 88; +38 (050) 590 50 50
E-mail: afs@afsmt.com.ua
Вэб-сайт: https://afsmt.com.ua/
Обладнання для респіраторної підтримки Philips Respironics, відкашлювачі, кисневі концентратори, обладнання для діагностики та терапії
сну (CPAP, BiPAP), сервісне обслуговування вказаного
обладнання.
Адреса: 03118, Україна, м. Київ, пр. Лобановського 126г, офіс 2
Телефони: +380 44 5858 245; +380 44 5858 247; +380 44 5858 251
E-mail: office@imesc.com
Вэб-сайт: http://imesc.com/
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