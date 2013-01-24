Search terms

Contact us
Свяжитесь с нами

Зв’яжіться з нами

Дякуємо за інтерес до Philips "Медичні Системи". Щоб дізнатися більше про нашу продукцію та послуги, будь ласка, зв'яжіться з офіційними дистриб'юторами Philips Health Systems у вашій країні або розмістіть запит онлайн, скориставшись електронною формою на нашому сайті.
*

Contact information

* This field is mandatory
*
*
*
*
*
*
*
*
*
By specifying your reason for contact we will be able to provide you with a better service.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

What does this mean?
Philips values and respects the personal information of its customers. You may revoke the permissions you grant at any time. See the Philips Privacy Policy for more information.

По вопросам приобретения оборудования или сервисной поддержки вы можете связаться с нашими официальными дистрибьюторами и сервисными партнерами.

 

Офіційні дистриб'ютори | Сервісні партнери

Дистриб'ютори

Дистрибьютеры

ТОВ "АФС Медицинтехнік"

 

Обладнання для ультразвукової та рентген діагностики Philips, комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія, ангігографічні системи Philips,
ядерна медицина, інформаційні системи в охороні здоров’я, сервісне обслуговування вказаного обладнання.


Адреса: 03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, буд.72, оф.73 (м.Олімпійська)

Телефони: +38 (044) 359 00 88; +38 (050) 590 50 50

E-mail: afs@afsmt.com.ua

Вэб-сайт: https://afsmt.com.ua/

ТОВ «ІМЕСК»

 

Обладнання для респіраторної підтримки Philips Respironics, відкашлювачі, кисневі концентратори, обладнання для діагностики та терапії
сну (CPAP, BiPAP), сервісне обслуговування вказаного
обладнання.

 

Адреса: 03118, Україна, м. Київ, пр. Лобановського 126г, офіс 2

Телефони: +380 44 5858 245; +380 44 5858 247; +380 44 5858 251

E-mail: office@imesc.com

Вэб-сайт: http://imesc.com/

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.