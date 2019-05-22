Здоров’я не має меж. І галузь охорони здоров’я також. У Philips ми віримо, що завжди є можливість зробити життя кращим.
Здоров’я не має меж. І галузь охорони здоров’я також. У Philips ми віримо, що завжди є можливість зробити життя кращим.
Рішення, створені для того, щоб допомогти вам упевнено проводити діагностику й найкращим чином доглядати за пацієнтами.
Сіднейська лікарня адвентистів розпочала співпрацю з компанією Philips, щоб оптимізувати проведення судинних процедур в гібридній операційній. Вони першими почали використовувати унікальний інтерфейс Philips Azurion в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та країнах Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN).
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