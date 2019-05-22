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Поєднання даних, технологій і людей без будь-яких проблем

Поєднання даних, технологій і людей без будь-яких проблем

 

Здоров’я не має меж. І галузь охорони здоров’я також. У Philips ми віримо, що завжди є можливість зробити життя кращим.

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Ультразвукова візуалізація
Підвищення рівня впевненості в діагностиці захворювань і різних станів. Покращення догляду за пацієнтами


Рішення, створені для того, щоб допомогти вам упевнено проводити діагностику й найкращим чином доглядати за пацієнтами. 

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Система Azurion 7 C20
для діагностики та лікування серцево-судинних захворювань у гібридній операційній і проведення судинної хірургії


Сіднейська лікарня адвентистів розпочала співпрацю з компанією Philips, щоб оптимізувати проведення судинних процедур в гібридній операційній. Вони першими почали використовувати унікальний інтерфейс Philips Azurion в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та країнах Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN).

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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