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Дякуємо за інтерес до Philips "Медичні Системи". Щоб дізнатися більше про нашу продукцію та послуги, будь ласка, зв'яжіться з офіційними дистриб'юторами Philips Health Systems у вашій країні або розмістіть запит онлайн, скориставшись електронною формою на нашому сайті.

Зв’яжіться з нами

По вопросам приобретения оборудования или сервисной поддержки вы можете связаться с нашими официальными дистрибьюторами и сервисными партнерами.

 

Офіційні дистриб'ютори | Сервісні партнери

Дистриб'ютори

Дистриб'ютори

ТОВ "АФС Медицинтехнік"

 

Обладнання для ультразвукової та рентген діагностики Philips, комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія, ангігографічні системи Philips, ядерна медицина, інформаційні системи в охороні здоров’я, сервісне обслуговування вказаного обладнання.


Адреса: 03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, буд.72, оф.73 (м.Олімпійська)

Телефони: +38 (044) 359 00 88; +38 (050) 590 50 50

E-mail: afs@afsmt.com.ua

Веб-сайт: https://afsmt.com.ua/

ТОВ «Медичні Індивідуально Оптимальні Технології»

 

Обладнання для моніторингу життєвих параметрів пацієнта та надання невідкладної допомоги, монітори пацієнта та станції моніторингу стану пацієнтів, дефібрилятори-монітори, електрокардіографи, сервісне обслуговування вказаного обладнання.

 

Адреса: м. Київ, вул. Садова 135, буд.  № 3-4, поверх 2, оф. 4.

Телефони: +38 (066) 467 83 53, +38 (068) 165 87 94

E-mail: info@miothealth.com

Веб-сайт: http://miothealth.com/

ТОВ «ІМЕСК»

 

Обладнання для респіраторної підтримки Philips Respironics, відкашлювачі, кисневі концентратори, обладнання для діагностики та терапії сну (CPAP, BiPAP), сервісне обслуговування вказаного обладнання.

 

Адреса: 03118, Україна, м. Київ, пр. Лобановського 126г, офіс 2

Телефони: +380 44 5858 245; +380 44 5858 247; +380 44 5858 251

E-mail: office@imesc.com

Веб-сайт: http://imesc.com/

Ми завжди зацікавлені у взаємодії з вами

Дайте нам знати, як ми можемо допомогти

1
Виберіть область, що цікавить
2
Контактні дані

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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