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По вопросам приобретения оборудования или сервисной поддержки вы можете связаться с нашими официальными дистрибьюторами и сервисными партнерами.
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Дистриб'ютори
Обладнання для ультразвукової та рентген діагностики Philips, комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія, ангігографічні системи Philips, ядерна медицина, інформаційні системи в охороні здоров’я, сервісне обслуговування вказаного обладнання. Телефони: +38 (044) 359 00 88; +38 (050) 590 50 50 E-mail: afs@afsmt.com.ua Веб-сайт: https://afsmt.com.ua/
Адреса: 03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, буд.72, оф.73 (м.Олімпійська)
Обладнання для ультразвукової та рентген діагностики Philips, комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія, ангігографічні системи Philips, ядерна медицина, інформаційні системи в охороні здоров’я, сервісне обслуговування вказаного обладнання.
Телефони: +38 (044) 359 00 88; +38 (050) 590 50 50
E-mail: afs@afsmt.com.ua
Веб-сайт: https://afsmt.com.ua/
Обладнання для моніторингу життєвих параметрів пацієнта та надання невідкладної допомоги, монітори пацієнта та станції моніторингу стану пацієнтів, дефібрилятори-монітори, електрокардіографи, сервісне обслуговування вказаного обладнання. Адреса: м. Київ, вул. Садова 135, буд. № 3-4, поверх 2, оф. 4. Телефони: +38 (066) 467 83 53, +38 (068) 165 87 94 E-mail: info@miothealth.com Веб-сайт: http://miothealth.com/
Обладнання для моніторингу життєвих параметрів пацієнта та надання невідкладної допомоги, монітори пацієнта та станції моніторингу стану пацієнтів, дефібрилятори-монітори, електрокардіографи, сервісне обслуговування вказаного обладнання.
Адреса: м. Київ, вул. Садова 135, буд. № 3-4, поверх 2, оф. 4.
Телефони: +38 (066) 467 83 53, +38 (068) 165 87 94
E-mail: info@miothealth.com
Веб-сайт: http://miothealth.com/
Обладнання для респіраторної підтримки Philips Respironics, відкашлювачі, кисневі концентратори, обладнання для діагностики та терапії сну (CPAP, BiPAP), сервісне обслуговування вказаного обладнання. Адреса: 03118, Україна, м. Київ, пр. Лобановського 126г, офіс 2 Телефони: +380 44 5858 245; +380 44 5858 247; +380 44 5858 251 E-mail: office@imesc.com Веб-сайт: http://imesc.com/
Обладнання для респіраторної підтримки Philips Respironics, відкашлювачі, кисневі концентратори, обладнання для діагностики та терапії сну (CPAP, BiPAP), сервісне обслуговування вказаного обладнання.
Адреса: 03118, Україна, м. Київ, пр. Лобановського 126г, офіс 2
Телефони: +380 44 5858 245; +380 44 5858 247; +380 44 5858 251
E-mail: office@imesc.com
Веб-сайт: http://imesc.com/
Ми завжди зацікавлені у взаємодії з вами
Дайте нам знати, як ми можемо допомогти
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