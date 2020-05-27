За професійною спрямованістю
Отримайте більше, інвестуючи в придбану продукцію, і покращуйте свої клінічні знання та навички на постійній основі.
За клінічним застосуванням
Курси з клінічного застосування систем моніторингу та візуалізації, а також програмного забезпечення, розроблені для підтримки клінічної досконалості проведення процедур.
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У нашому каталозі міститься понад 1700 освітніх курсів із медицини та охорони здоров’я, а також навчальних пропозицій для підвищення кваліфікації.
Документи та ресурси
Документація про виріб
Посібники користувача та посібники з обслуговування для використання та догляду за програмним забезпеченням і продуктами Philips. Потрібно мати або створити обліковий запис користувача.
Онлайн-продажі
Лікарняне приладдя та обладнання Купуйте приладдя та витратні матеріали, монітори пацієнта, засоби для надання невідкладної допомоги, ЕКГ діагностики, а також товари для матері й дитини. Потрібно мати або створити обліковий запис користувача.
Лікарняне приладдя та обладнання
Купуйте приладдя та витратні матеріали, монітори пацієнта, засоби для надання невідкладної допомоги, ЕКГ діагностики, а також товари для матері й дитини. Потрібно мати або створити обліковий запис користувача.
Безпека та стандарти
ІТ стандарти Отримайте доступ до нашої повної бібліотеки заяв про відповідність стандартам DICOM і інтеграції підприємств охорони здоров’я (IHE).
ІТ стандарти
Отримайте доступ до нашої повної бібліотеки заяв про відповідність стандартам DICOM і інтеграції підприємств охорони здоров’я (IHE).
Програми відповідності Ознайомтеся з програмами відповідності відносно якості, інновацій, лідерства та відсутності дефектів, якими ми керуємося на законодавчому рівні.
Програми відповідності
Ознайомтеся з програмами відповідності відносно якості, інновацій, лідерства та відсутності дефектів, якими ми керуємося на законодавчому рівні.
Портали для самообслуговування
Портал для обслуговування споживачів – спеціально розроблений для медичних працівників Єдина цифрова платформа для обслуговування технічного персоналу, звітування та управління – будь-де й будь-коли. Потрібно мати або створити обліковий запис користувача.
Портал для обслуговування споживачів – спеціально розроблений для медичних працівників
Єдина цифрова платформа для обслуговування технічного персоналу, звітування та управління – будь-де й будь-коли. Потрібно мати або створити обліковий запис користувача.
Ми завжди зацікавлені у взаємодії з вами
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