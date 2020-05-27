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    Підтримка
    медичних працівників

    Допомагаємо швидко знайти те, що вам потрібно

    Підтримка медичних працівників

    Допомагаємо швидко знайти те, що вам потрібно

    Допомога спеціаліста служби підтримки споживачів телефоном

    Бажаєте проконсультуватися в технічного спеціаліста або торгового представника телефоном або отримати необхідні відповіді на пошту?

    Отримайте контактну інформацію тут
    Надішліть запит комерційної пропозиції
    Запити на сервісне обслуговування

    Портал для обслуговування споживачів – лише для медичних працівників

     

    Маєте не терміновий запит на сервісне обслуговування? Надсилайте його
    в будь-який час (24/7) онлайн через наш портал для самообслуговування. Для цього потрібно мати або створити обліковий запис користувача.

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    Cпоживчий товар

    Вам потрібна допомога для придбання споживчих товарів?

    Скористайтеся послугами служби підтримки споживачів тут

    Підготовка та навчання

    3а професійною спрямованістю

    За професійною спрямованістю 
    Отримайте більше, інвестуючи в придбану продукцію, і покращуйте свої клінічні знання та навички на постійній основі.

    3а клінічним застосуванням

    За клінічним застосуванням 
    Курси з клінічного застосування систем моніторингу та візуалізації, а також програмного забезпечення, розроблені для підтримки клінічної досконалості проведення процедур.

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    У нашому каталозі міститься понад 1700 освітніх курсів із медицини та охорони здоров’я, а також навчальних пропозицій для підвищення кваліфікації.

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    Корисні посилання

    3начок документів

    Документи та ресурси

    Документація про виріб
    Посібники користувача та посібники з обслуговування для використання та догляду за програмним забезпеченням і продуктами Philips. Потрібно мати або створити обліковий запис користувача.

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    3начок онлайн продажу

    Онлайн-продажі

    Лікарняне приладдя та обладнання  

    Купуйте приладдя та витратні матеріали, монітори пацієнта, засоби для надання невідкладної допомоги, ЕКГ діагностики, а також товари для матері й дитини. Потрібно мати або створити обліковий запис користувача.

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    3начок безпеки

    Безпека та стандарти

    ІТ стандарти

    Отримайте доступ до нашої повної бібліотеки заяв про відповідність стандартам DICOM і інтеграції підприємств охорони здоров’я (IHE). 

    Програми відповідності

    Ознайомтеся з програмами відповідності відносно якості, інновацій, лідерства та відсутності дефектів, якими ми керуємося на законодавчому рівні.

    Перейти до програм відповідності
    3начок самообслуговування

    Портали для самообслуговування

    Портал для обслуговування споживачів – спеціально розроблений для медичних працівників

    Єдина цифрова платформа для обслуговування технічного персоналу, звітування та управління – будь-де й будь-коли. Потрібно мати або створити обліковий запис користувача. 

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    Запити щодо продажу медичних виробів

    Мобільний телефон постачальника послуг або медичного працівника

    Заповніть форму запиту, щоб зв’язатися з торговим представником

    Надішліть запит щодо продажу

    Ми завжди зацікавлені у взаємодії з вами

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    Контактні дані

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    You are about to visit a Philips global content page

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