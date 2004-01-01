Philips Spectral CT 7500 пропонує спектральні результати в 100% випадків. Тепер легко зробити кожне сканування ефективнішим для вас, допомагаючи вести шлях до точної діагностики, яка є настільки важливою для ваших пацієнтів. Spectral CT 7500 — це спектральний КТ на основі детектора, що означає, що ви отримуєте необхідну продуктивність щодо якості зображення, дози та робочого процесу. Технології, передові інструменти та підтримка поєднуються, щоб допомогти вам отримати максимум від спектрального досвіду.
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Spectral CT 7500 — це спектральний КТ на основі детектора, що означає, що ви отримуєте необхідну продуктивність у якості зображення, дози та робочого процесу. Технологія, вдосконалені інструменти та підтримка поєднуються, щоб допомогти вам отримати максимум від спектрального досвіду без спеціальних протоколів і компромісів. Виконуйте швидке сканування з низькою дозою без шкоди для швидкості, потужності або поля огляду.
Спектральний КТ на основі детектора
Spectral CT 7500 — це спектральний КТ на основі детектора, що означає, що ви отримуєте необхідну продуктивність у якості зображення, дози та робочого процесу. Технологія, вдосконалені інструменти та підтримка поєднуються, щоб допомогти вам отримати максимум від спектрального досвіду без спеціальних протоколів і компромісів. Виконуйте швидке сканування з низькою дозою без шкоди для швидкості, потужності або поля огляду.
Спектральний КТ на основі детектора
Spectral CT 7500 — це спектральний КТ на основі детектора, що означає, що ви отримуєте необхідну продуктивність у якості зображення, дози та робочого процесу. Технологія, вдосконалені інструменти та підтримка поєднуються, щоб допомогти вам отримати максимум від спектрального досвіду без спеціальних протоколів і компромісів. Виконуйте швидке сканування з низькою дозою без шкоди для швидкості, потужності або поля огляду.
Впевненість завжди напоготові
Впевненість завжди напоготові
Оскільки КТ зі спектральним детектором завжди ввімкнено, ви маєте впевненість у звичайній спектральній візуалізації без збільшення дози випромінювання. Очікуйте бездоганної інтеграції в поточний простий у використанні робочий процес Philips iPatient. Виконуйте сканування, як зазвичай, для шарів багатих спектральних результатів за одне сканування, на вимогу, навіть ретроспективно.
Впевненість завжди напоготові
Оскільки КТ зі спектральним детектором завжди ввімкнено, ви маєте впевненість у звичайній спектральній візуалізації без збільшення дози випромінювання. Очікуйте бездоганної інтеграції в поточний простий у використанні робочий процес Philips iPatient. Виконуйте сканування, як зазвичай, для шарів багатих спектральних результатів за одне сканування, на вимогу, навіть ретроспективно.
Впевненість завжди напоготові
Оскільки КТ зі спектральним детектором завжди ввімкнено, ви маєте впевненість у звичайній спектральній візуалізації без збільшення дози випромінювання. Очікуйте бездоганної інтеграції в поточний простий у використанні робочий процес Philips iPatient. Виконуйте сканування, як зазвичай, для шарів багатих спектральних результатів за одне сканування, на вимогу, навіть ретроспективно.
Дивовижна простота
Дивовижна простота
КТ зі спектральним детектором є напрочуд простим, з швидким скануванням і швидкою реконструкцією. Це сприяє швидкому встановленню діагнозу та лікуванню. Ця швидкість є цінною в будь-якому місці, але має вирішальне значення для відділення невідкладної допомоги (ED), де КТ є першою лінією візуалізації в ситуації високого ризику.
Дивовижна простота
КТ зі спектральним детектором є напрочуд простим, з швидким скануванням і швидкою реконструкцією. Це сприяє швидкому встановленню діагнозу та лікуванню. Ця швидкість є цінною в будь-якому місці, але має вирішальне значення для відділення невідкладної допомоги (ED), де КТ є першою лінією візуалізації в ситуації високого ризику.
Дивовижна простота
КТ зі спектральним детектором є напрочуд простим, з швидким скануванням і швидкою реконструкцією. Це сприяє швидкому встановленню діагнозу та лікуванню. Ця швидкість є цінною в будь-якому місці, але має вирішальне значення для відділення невідкладної допомоги (ED), де КТ є першою лінією візуалізації в ситуації високого ризику.
Надійні спектральні результати для всіх типів пацієнтів
Надійні спектральні результати для всіх типів пацієнтів
Завдяки Spectral CT 7500 спектральне сканування призначене не лише для деяких, а для всіх.* Розширте спектральне сканування до складних типів пацієнтів, зокрема кардіологічних, педіатричних та баріатричних.
Надійні спектральні результати для всіх типів пацієнтів
Завдяки Spectral CT 7500 спектральне сканування призначене не лише для деяких, а для всіх.* Розширте спектральне сканування до складних типів пацієнтів, зокрема кардіологічних, педіатричних та баріатричних.
Надійні спектральні результати для всіх типів пацієнтів
Завдяки Spectral CT 7500 спектральне сканування призначене не лише для деяких, а для всіх.* Розширте спектральне сканування до складних типів пацієнтів, зокрема кардіологічних, педіатричних та баріатричних.
Спектральний КТ на основі детектора
Впевненість завжди напоготові
Дивовижна простота
Надійні спектральні результати для всіх типів пацієнтів
Spectral CT 7500 — це спектральний КТ на основі детектора, що означає, що ви отримуєте необхідну продуктивність у якості зображення, дози та робочого процесу. Технологія, вдосконалені інструменти та підтримка поєднуються, щоб допомогти вам отримати максимум від спектрального досвіду без спеціальних протоколів і компромісів. Виконуйте швидке сканування з низькою дозою без шкоди для швидкості, потужності або поля огляду.
Спектральний КТ на основі детектора
Spectral CT 7500 — це спектральний КТ на основі детектора, що означає, що ви отримуєте необхідну продуктивність у якості зображення, дози та робочого процесу. Технологія, вдосконалені інструменти та підтримка поєднуються, щоб допомогти вам отримати максимум від спектрального досвіду без спеціальних протоколів і компромісів. Виконуйте швидке сканування з низькою дозою без шкоди для швидкості, потужності або поля огляду.
Спектральний КТ на основі детектора
Spectral CT 7500 — це спектральний КТ на основі детектора, що означає, що ви отримуєте необхідну продуктивність у якості зображення, дози та робочого процесу. Технологія, вдосконалені інструменти та підтримка поєднуються, щоб допомогти вам отримати максимум від спектрального досвіду без спеціальних протоколів і компромісів. Виконуйте швидке сканування з низькою дозою без шкоди для швидкості, потужності або поля огляду.
Впевненість завжди напоготові
Впевненість завжди напоготові
Оскільки КТ зі спектральним детектором завжди ввімкнено, ви маєте впевненість у звичайній спектральній візуалізації без збільшення дози випромінювання. Очікуйте бездоганної інтеграції в поточний простий у використанні робочий процес Philips iPatient. Виконуйте сканування, як зазвичай, для шарів багатих спектральних результатів за одне сканування, на вимогу, навіть ретроспективно.
Впевненість завжди напоготові
Оскільки КТ зі спектральним детектором завжди ввімкнено, ви маєте впевненість у звичайній спектральній візуалізації без збільшення дози випромінювання. Очікуйте бездоганної інтеграції в поточний простий у використанні робочий процес Philips iPatient. Виконуйте сканування, як зазвичай, для шарів багатих спектральних результатів за одне сканування, на вимогу, навіть ретроспективно.
Впевненість завжди напоготові
Оскільки КТ зі спектральним детектором завжди ввімкнено, ви маєте впевненість у звичайній спектральній візуалізації без збільшення дози випромінювання. Очікуйте бездоганної інтеграції в поточний простий у використанні робочий процес Philips iPatient. Виконуйте сканування, як зазвичай, для шарів багатих спектральних результатів за одне сканування, на вимогу, навіть ретроспективно.
Дивовижна простота
Дивовижна простота
КТ зі спектральним детектором є напрочуд простим, з швидким скануванням і швидкою реконструкцією. Це сприяє швидкому встановленню діагнозу та лікуванню. Ця швидкість є цінною в будь-якому місці, але має вирішальне значення для відділення невідкладної допомоги (ED), де КТ є першою лінією візуалізації в ситуації високого ризику.
Дивовижна простота
КТ зі спектральним детектором є напрочуд простим, з швидким скануванням і швидкою реконструкцією. Це сприяє швидкому встановленню діагнозу та лікуванню. Ця швидкість є цінною в будь-якому місці, але має вирішальне значення для відділення невідкладної допомоги (ED), де КТ є першою лінією візуалізації в ситуації високого ризику.
Дивовижна простота
КТ зі спектральним детектором є напрочуд простим, з швидким скануванням і швидкою реконструкцією. Це сприяє швидкому встановленню діагнозу та лікуванню. Ця швидкість є цінною в будь-якому місці, але має вирішальне значення для відділення невідкладної допомоги (ED), де КТ є першою лінією візуалізації в ситуації високого ризику.
Надійні спектральні результати для всіх типів пацієнтів
Надійні спектральні результати для всіх типів пацієнтів
Завдяки Spectral CT 7500 спектральне сканування призначене не лише для деяких, а для всіх.* Розширте спектральне сканування до складних типів пацієнтів, зокрема кардіологічних, педіатричних та баріатричних.
Надійні спектральні результати для всіх типів пацієнтів
Завдяки Spectral CT 7500 спектральне сканування призначене не лише для деяких, а для всіх.* Розширте спектральне сканування до складних типів пацієнтів, зокрема кардіологічних, педіатричних та баріатричних.
Надійні спектральні результати для всіх типів пацієнтів
Завдяки Spectral CT 7500 спектральне сканування призначене не лише для деяких, а для всіх.* Розширте спектральне сканування до складних типів пацієнтів, зокрема кардіологічних, педіатричних та баріатричних.
Specifications
Загальна інформація
Загальна інформація
Потужність генератора
120 кВт
Зрізи
512
Покриття
80 мм
Швидкість обертання
0,27 с
Максимальний діапазон сканування (осьовий)
2 000 мм
Розмір апертури
800 мм
Конвенційна швидкість реконструкції
iDose4: 93% еталонних протоколів менш ніж за 1 хвилину
*Спектральна реконструкція є інкрементною до звичайної реконструкції.
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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.