Spectral CT 7500 Комп’ютерний томограф зі спектральним детектором

Philips Spectral CT 7500 пропонує спектральні результати в 100% випадків. Тепер легко зробити кожне сканування ефективнішим для вас, допомагаючи вести шлях до точної діагностики, яка є настільки важливою для ваших пацієнтів. Spectral CT 7500 — це спектральний КТ на основі детектора, що означає, що ви отримуєте необхідну продуктивність щодо якості зображення, дози та робочого процесу. Технології, передові інструменти та підтримка поєднуються, щоб допомогти вам отримати максимум від спектрального досвіду.