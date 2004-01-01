Більш спокійний день для всіх

Персонал, відповідальний за візуалізацію, протягом дня працює з різним обладнанням, взаємодіє з різними лікарями та у різних операційних. Робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам справлятися зі складностями і незручностями під час виконання завдань із хірургічної візуалізації. Сенсорні елементи управління системи працюють за аналогією зі стандартними планшетами та смартфонами, завдяки чому медичний персонал швидко звикне до них.