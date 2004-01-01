Простий принцип наведення й зйомки, надійність протягом усього терміну служби робить мобільну C-дугу системи Zenition 50 із підсилювачем зображення ідеальним засобом для інтенсивного використання під час інтервенційних процедур та операцій. Вони є частиною лінійки мобільних C-дуг Zenition, які відрізняються простотою експлуатації та можливостями нарощування потенціалу в майбутньому.
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Щоб забезпечити безперебійну роботу в завантажених відділеннях медичної установи, користувачі можуть застосувати робочий процес Unify, що включає сенсорні елементи керування та засоби навігації, які забезпечують необхідний рівень ефективності. У ході дослідження серед користувачів¹ робочий процес Unify продемонстрував підвищення рівня взаємодії серед медичного персоналу та скорочення помилок позиціонування майже вдвічі.
Економія цінного часу
Щоб забезпечити безперебійну роботу в завантажених відділеннях медичної установи, користувачі можуть застосувати робочий процес Unify, що включає сенсорні елементи керування та засоби навігації, які забезпечують необхідний рівень ефективності. У ході дослідження серед користувачів¹ робочий процес Unify продемонстрував підвищення рівня взаємодії серед медичного персоналу та скорочення помилок позиціонування майже вдвічі.
Економія цінного часу
Щоб забезпечити безперебійну роботу в завантажених відділеннях медичної установи, користувачі можуть застосувати робочий процес Unify, що включає сенсорні елементи керування та засоби навігації, які забезпечують необхідний рівень ефективності. У ході дослідження серед користувачів¹ робочий процес Unify продемонстрував підвищення рівня взаємодії серед медичного персоналу та скорочення помилок позиціонування майже вдвічі.
Щоб забезпечити безперебійну роботу в завантажених відділеннях медичної установи, користувачі можуть застосувати робочий процес Unify, що включає сенсорні елементи керування та засоби навігації, які забезпечують необхідний рівень ефективності. У ході дослідження серед користувачів¹ робочий процес Unify продемонстрував підвищення рівня взаємодії серед медичного персоналу та скорочення помилок позиціонування майже вдвічі.
Прискорене навчання
Прискорене навчання
Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс та екранні підказки системи Zenition 50 дозволяють прискорити навчання користувачів. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Прискорене навчання
Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс та екранні підказки системи Zenition 50 дозволяють прискорити навчання користувачів. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Прискорене навчання
Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс та екранні підказки системи Zenition 50 дозволяють прискорити навчання користувачів. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс та екранні підказки системи Zenition 50 дозволяють прискорити навчання користувачів. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Швидка окупність інвестицій
Швидка окупність інвестицій
Будьте відкриті для нових пропозицій, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення. Ви можете знизити експлуатаційні витрати, використовуючи опції підтримки RightFit та ефективно збільшити термін служби системи за допомогою програми Technology Maximizer².
Швидка окупність інвестицій
Будьте відкриті для нових пропозицій, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення. Ви можете знизити експлуатаційні витрати, використовуючи опції підтримки RightFit та ефективно збільшити термін служби системи за допомогою програми Technology Maximizer².
Швидка окупність інвестицій
Будьте відкриті для нових пропозицій, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення. Ви можете знизити експлуатаційні витрати, використовуючи опції підтримки RightFit та ефективно збільшити термін служби системи за допомогою програми Technology Maximizer².
Будьте відкриті для нових пропозицій, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення. Ви можете знизити експлуатаційні витрати, використовуючи опції підтримки RightFit та ефективно збільшити термін служби системи за допомогою програми Technology Maximizer².
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Відповідність найсуворішим стандартам
Відповідність найсуворішим стандартам
Стандартна платформа Windows® розроблена таким чином, що дозволяє забезпечити швидку та надійну роботу з підтримкою великого обсягу процедур у сучасних умовах. Вона дозволяє встановлювати нові програми, підвищуючи клінічну ефективність наявної системи у майбутньому, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб управління оновленнями. Для захисту даних пацієнтів та запобігання атакам шкідливих програм використовуються суворі правила безпеки Windows®.
Відповідність найсуворішим стандартам
Стандартна платформа Windows® розроблена таким чином, що дозволяє забезпечити швидку та надійну роботу з підтримкою великого обсягу процедур у сучасних умовах. Вона дозволяє встановлювати нові програми, підвищуючи клінічну ефективність наявної системи у майбутньому, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб управління оновленнями. Для захисту даних пацієнтів та запобігання атакам шкідливих програм використовуються суворі правила безпеки Windows®.
Відповідність найсуворішим стандартам
Стандартна платформа Windows® розроблена таким чином, що дозволяє забезпечити швидку та надійну роботу з підтримкою великого обсягу процедур у сучасних умовах. Вона дозволяє встановлювати нові програми, підвищуючи клінічну ефективність наявної системи у майбутньому, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб управління оновленнями. Для захисту даних пацієнтів та запобігання атакам шкідливих програм використовуються суворі правила безпеки Windows®.
Стандартна платформа Windows® розроблена таким чином, що дозволяє забезпечити швидку та надійну роботу з підтримкою великого обсягу процедур у сучасних умовах. Вона дозволяє встановлювати нові програми, підвищуючи клінічну ефективність наявної системи у майбутньому, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб управління оновленнями. Для захисту даних пацієнтів та запобігання атакам шкідливих програм використовуються суворі правила безпеки Windows®.
Виконання комплексних процедур
Виконання комплексних процедур
Завдяки вдосконаленій технології регулювання нагріву SmartFilters ви можете впевнено виконувати більш тривалі та комплексні процедури. Для економії часу у разі великої завантаженості використовуються спеціальні протоколи та попередні налаштування користувача. Для покращення якості візуалізації складних та щільних анатомічних структур використовуються передові алгоритми обробки зображень та функції керування дозою випромінювання.
Виконання комплексних процедур
Завдяки вдосконаленій технології регулювання нагріву SmartFilters ви можете впевнено виконувати більш тривалі та комплексні процедури. Для економії часу у разі великої завантаженості використовуються спеціальні протоколи та попередні налаштування користувача. Для покращення якості візуалізації складних та щільних анатомічних структур використовуються передові алгоритми обробки зображень та функції керування дозою випромінювання.
Виконання комплексних процедур
Завдяки вдосконаленій технології регулювання нагріву SmartFilters ви можете впевнено виконувати більш тривалі та комплексні процедури. Для економії часу у разі великої завантаженості використовуються спеціальні протоколи та попередні налаштування користувача. Для покращення якості візуалізації складних та щільних анатомічних структур використовуються передові алгоритми обробки зображень та функції керування дозою випромінювання.
Завдяки вдосконаленій технології регулювання нагріву SmartFilters ви можете впевнено виконувати більш тривалі та комплексні процедури. Для економії часу у разі великої завантаженості використовуються спеціальні протоколи та попередні налаштування користувача. Для покращення якості візуалізації складних та щільних анатомічних структур використовуються передові алгоритми обробки зображень та функції керування дозою випромінювання.
Впевнена робота зі складними випадками
Впевнена робота зі складними випадками
Пацієнти з високим ІМТ, діти, літні пацієнти потребують комплексних рішень для виконання досліджень. Система Zenition 50 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур при ефективній дозі опромінення, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Впевнена робота зі складними випадками
Пацієнти з високим ІМТ, діти, літні пацієнти потребують комплексних рішень для виконання досліджень. Система Zenition 50 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур при ефективній дозі опромінення, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Впевнена робота зі складними випадками
Пацієнти з високим ІМТ, діти, літні пацієнти потребують комплексних рішень для виконання досліджень. Система Zenition 50 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур при ефективній дозі опромінення, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Пацієнти з високим ІМТ, діти, літні пацієнти потребують комплексних рішень для виконання досліджень. Система Zenition 50 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур при ефективній дозі опромінення, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Менше простоїв, менше обговорень
Менше простоїв, менше обговорень
У разі великого навантаження усунення технічних неполадок, а також менша кількість обговорень дозволять хірургічним бригадам працювати безперебійно й зосередитись на пацієнті. Під час дослідження серед користувачів¹ було продемонстровано, що робочий процес Unify дозволив членам хірургічних бригад досягти більш високого рівня взаємодії та координації.
Менше простоїв, менше обговорень
У разі великого навантаження усунення технічних неполадок, а також менша кількість обговорень дозволять хірургічним бригадам працювати безперебійно й зосередитись на пацієнті. Під час дослідження серед користувачів¹ було продемонстровано, що робочий процес Unify дозволив членам хірургічних бригад досягти більш високого рівня взаємодії та координації.
Менше простоїв, менше обговорень
У разі великого навантаження усунення технічних неполадок, а також менша кількість обговорень дозволять хірургічним бригадам працювати безперебійно й зосередитись на пацієнті. Під час дослідження серед користувачів¹ було продемонстровано, що робочий процес Unify дозволив членам хірургічних бригад досягти більш високого рівня взаємодії та координації.
У разі великого навантаження усунення технічних неполадок, а також менша кількість обговорень дозволять хірургічним бригадам працювати безперебійно й зосередитись на пацієнті. Під час дослідження серед користувачів¹ було продемонстровано, що робочий процес Unify дозволив членам хірургічних бригад досягти більш високого рівня взаємодії та координації.
Більш спокійний день для всіх
Більш спокійний день для всіх
Персонал, відповідальний за візуалізацію, протягом дня працює з різним обладнанням, взаємодіє з різними лікарями та у різних операційних. Робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам справлятися зі складностями і незручностями під час виконання завдань із хірургічної візуалізації. Сенсорні елементи управління системи працюють за аналогією зі стандартними планшетами та смартфонами, завдяки чому медичний персонал швидко звикне до них.
Більш спокійний день для всіх
Персонал, відповідальний за візуалізацію, протягом дня працює з різним обладнанням, взаємодіє з різними лікарями та у різних операційних. Робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам справлятися зі складностями і незручностями під час виконання завдань із хірургічної візуалізації. Сенсорні елементи управління системи працюють за аналогією зі стандартними планшетами та смартфонами, завдяки чому медичний персонал швидко звикне до них.
Більш спокійний день для всіх
Персонал, відповідальний за візуалізацію, протягом дня працює з різним обладнанням, взаємодіє з різними лікарями та у різних операційних. Робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам справлятися зі складностями і незручностями під час виконання завдань із хірургічної візуалізації. Сенсорні елементи управління системи працюють за аналогією зі стандартними планшетами та смартфонами, завдяки чому медичний персонал швидко звикне до них.
Персонал, відповідальний за візуалізацію, протягом дня працює з різним обладнанням, взаємодіє з різними лікарями та у різних операційних. Робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам справлятися зі складностями і незручностями під час виконання завдань із хірургічної візуалізації. Сенсорні елементи управління системи працюють за аналогією зі стандартними планшетами та смартфонами, завдяки чому медичний персонал швидко звикне до них.
Простота роботи поодинці
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Щоб забезпечити безперебійну роботу в завантажених відділеннях медичної установи, користувачі можуть застосувати робочий процес Unify, що включає сенсорні елементи керування та засоби навігації, які забезпечують необхідний рівень ефективності. У ході дослідження серед користувачів¹ робочий процес Unify продемонстрував підвищення рівня взаємодії серед медичного персоналу та скорочення помилок позиціонування майже вдвічі.
Економія цінного часу
Щоб забезпечити безперебійну роботу в завантажених відділеннях медичної установи, користувачі можуть застосувати робочий процес Unify, що включає сенсорні елементи керування та засоби навігації, які забезпечують необхідний рівень ефективності. У ході дослідження серед користувачів¹ робочий процес Unify продемонстрував підвищення рівня взаємодії серед медичного персоналу та скорочення помилок позиціонування майже вдвічі.
Економія цінного часу
Щоб забезпечити безперебійну роботу в завантажених відділеннях медичної установи, користувачі можуть застосувати робочий процес Unify, що включає сенсорні елементи керування та засоби навігації, які забезпечують необхідний рівень ефективності. У ході дослідження серед користувачів¹ робочий процес Unify продемонстрував підвищення рівня взаємодії серед медичного персоналу та скорочення помилок позиціонування майже вдвічі.
Щоб забезпечити безперебійну роботу в завантажених відділеннях медичної установи, користувачі можуть застосувати робочий процес Unify, що включає сенсорні елементи керування та засоби навігації, які забезпечують необхідний рівень ефективності. У ході дослідження серед користувачів¹ робочий процес Unify продемонстрував підвищення рівня взаємодії серед медичного персоналу та скорочення помилок позиціонування майже вдвічі.
Прискорене навчання
Прискорене навчання
Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс та екранні підказки системи Zenition 50 дозволяють прискорити навчання користувачів. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Прискорене навчання
Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс та екранні підказки системи Zenition 50 дозволяють прискорити навчання користувачів. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Прискорене навчання
Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс та екранні підказки системи Zenition 50 дозволяють прискорити навчання користувачів. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс та екранні підказки системи Zenition 50 дозволяють прискорити навчання користувачів. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Швидка окупність інвестицій
Швидка окупність інвестицій
Будьте відкриті для нових пропозицій, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення. Ви можете знизити експлуатаційні витрати, використовуючи опції підтримки RightFit та ефективно збільшити термін служби системи за допомогою програми Technology Maximizer².
Швидка окупність інвестицій
Будьте відкриті для нових пропозицій, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення. Ви можете знизити експлуатаційні витрати, використовуючи опції підтримки RightFit та ефективно збільшити термін служби системи за допомогою програми Technology Maximizer².
Швидка окупність інвестицій
Будьте відкриті для нових пропозицій, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення. Ви можете знизити експлуатаційні витрати, використовуючи опції підтримки RightFit та ефективно збільшити термін служби системи за допомогою програми Technology Maximizer².
Будьте відкриті для нових пропозицій, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення. Ви можете знизити експлуатаційні витрати, використовуючи опції підтримки RightFit та ефективно збільшити термін служби системи за допомогою програми Technology Maximizer².
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Відповідність найсуворішим стандартам
Відповідність найсуворішим стандартам
Стандартна платформа Windows® розроблена таким чином, що дозволяє забезпечити швидку та надійну роботу з підтримкою великого обсягу процедур у сучасних умовах. Вона дозволяє встановлювати нові програми, підвищуючи клінічну ефективність наявної системи у майбутньому, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб управління оновленнями. Для захисту даних пацієнтів та запобігання атакам шкідливих програм використовуються суворі правила безпеки Windows®.
Відповідність найсуворішим стандартам
Стандартна платформа Windows® розроблена таким чином, що дозволяє забезпечити швидку та надійну роботу з підтримкою великого обсягу процедур у сучасних умовах. Вона дозволяє встановлювати нові програми, підвищуючи клінічну ефективність наявної системи у майбутньому, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб управління оновленнями. Для захисту даних пацієнтів та запобігання атакам шкідливих програм використовуються суворі правила безпеки Windows®.
Відповідність найсуворішим стандартам
Стандартна платформа Windows® розроблена таким чином, що дозволяє забезпечити швидку та надійну роботу з підтримкою великого обсягу процедур у сучасних умовах. Вона дозволяє встановлювати нові програми, підвищуючи клінічну ефективність наявної системи у майбутньому, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб управління оновленнями. Для захисту даних пацієнтів та запобігання атакам шкідливих програм використовуються суворі правила безпеки Windows®.
Стандартна платформа Windows® розроблена таким чином, що дозволяє забезпечити швидку та надійну роботу з підтримкою великого обсягу процедур у сучасних умовах. Вона дозволяє встановлювати нові програми, підвищуючи клінічну ефективність наявної системи у майбутньому, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб управління оновленнями. Для захисту даних пацієнтів та запобігання атакам шкідливих програм використовуються суворі правила безпеки Windows®.
Виконання комплексних процедур
Виконання комплексних процедур
Завдяки вдосконаленій технології регулювання нагріву SmartFilters ви можете впевнено виконувати більш тривалі та комплексні процедури. Для економії часу у разі великої завантаженості використовуються спеціальні протоколи та попередні налаштування користувача. Для покращення якості візуалізації складних та щільних анатомічних структур використовуються передові алгоритми обробки зображень та функції керування дозою випромінювання.
Виконання комплексних процедур
Завдяки вдосконаленій технології регулювання нагріву SmartFilters ви можете впевнено виконувати більш тривалі та комплексні процедури. Для економії часу у разі великої завантаженості використовуються спеціальні протоколи та попередні налаштування користувача. Для покращення якості візуалізації складних та щільних анатомічних структур використовуються передові алгоритми обробки зображень та функції керування дозою випромінювання.
Виконання комплексних процедур
Завдяки вдосконаленій технології регулювання нагріву SmartFilters ви можете впевнено виконувати більш тривалі та комплексні процедури. Для економії часу у разі великої завантаженості використовуються спеціальні протоколи та попередні налаштування користувача. Для покращення якості візуалізації складних та щільних анатомічних структур використовуються передові алгоритми обробки зображень та функції керування дозою випромінювання.
Завдяки вдосконаленій технології регулювання нагріву SmartFilters ви можете впевнено виконувати більш тривалі та комплексні процедури. Для економії часу у разі великої завантаженості використовуються спеціальні протоколи та попередні налаштування користувача. Для покращення якості візуалізації складних та щільних анатомічних структур використовуються передові алгоритми обробки зображень та функції керування дозою випромінювання.
Впевнена робота зі складними випадками
Впевнена робота зі складними випадками
Пацієнти з високим ІМТ, діти, літні пацієнти потребують комплексних рішень для виконання досліджень. Система Zenition 50 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур при ефективній дозі опромінення, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Впевнена робота зі складними випадками
Пацієнти з високим ІМТ, діти, літні пацієнти потребують комплексних рішень для виконання досліджень. Система Zenition 50 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур при ефективній дозі опромінення, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Впевнена робота зі складними випадками
Пацієнти з високим ІМТ, діти, літні пацієнти потребують комплексних рішень для виконання досліджень. Система Zenition 50 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур при ефективній дозі опромінення, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Пацієнти з високим ІМТ, діти, літні пацієнти потребують комплексних рішень для виконання досліджень. Система Zenition 50 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур при ефективній дозі опромінення, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Менше простоїв, менше обговорень
Менше простоїв, менше обговорень
У разі великого навантаження усунення технічних неполадок, а також менша кількість обговорень дозволять хірургічним бригадам працювати безперебійно й зосередитись на пацієнті. Під час дослідження серед користувачів¹ було продемонстровано, що робочий процес Unify дозволив членам хірургічних бригад досягти більш високого рівня взаємодії та координації.
Менше простоїв, менше обговорень
У разі великого навантаження усунення технічних неполадок, а також менша кількість обговорень дозволять хірургічним бригадам працювати безперебійно й зосередитись на пацієнті. Під час дослідження серед користувачів¹ було продемонстровано, що робочий процес Unify дозволив членам хірургічних бригад досягти більш високого рівня взаємодії та координації.
Менше простоїв, менше обговорень
У разі великого навантаження усунення технічних неполадок, а також менша кількість обговорень дозволять хірургічним бригадам працювати безперебійно й зосередитись на пацієнті. Під час дослідження серед користувачів¹ було продемонстровано, що робочий процес Unify дозволив членам хірургічних бригад досягти більш високого рівня взаємодії та координації.
У разі великого навантаження усунення технічних неполадок, а також менша кількість обговорень дозволять хірургічним бригадам працювати безперебійно й зосередитись на пацієнті. Під час дослідження серед користувачів¹ було продемонстровано, що робочий процес Unify дозволив членам хірургічних бригад досягти більш високого рівня взаємодії та координації.
Більш спокійний день для всіх
Більш спокійний день для всіх
Персонал, відповідальний за візуалізацію, протягом дня працює з різним обладнанням, взаємодіє з різними лікарями та у різних операційних. Робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам справлятися зі складностями і незручностями під час виконання завдань із хірургічної візуалізації. Сенсорні елементи управління системи працюють за аналогією зі стандартними планшетами та смартфонами, завдяки чому медичний персонал швидко звикне до них.
Більш спокійний день для всіх
Персонал, відповідальний за візуалізацію, протягом дня працює з різним обладнанням, взаємодіє з різними лікарями та у різних операційних. Робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам справлятися зі складностями і незручностями під час виконання завдань із хірургічної візуалізації. Сенсорні елементи управління системи працюють за аналогією зі стандартними планшетами та смартфонами, завдяки чому медичний персонал швидко звикне до них.
Більш спокійний день для всіх
Персонал, відповідальний за візуалізацію, протягом дня працює з різним обладнанням, взаємодіє з різними лікарями та у різних операційних. Робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам справлятися зі складностями і незручностями під час виконання завдань із хірургічної візуалізації. Сенсорні елементи управління системи працюють за аналогією зі стандартними планшетами та смартфонами, завдяки чому медичний персонал швидко звикне до них.
Персонал, відповідальний за візуалізацію, протягом дня працює з різним обладнанням, взаємодіє з різними лікарями та у різних операційних. Робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам справлятися зі складностями і незручностями під час виконання завдань із хірургічної візуалізації. Сенсорні елементи управління системи працюють за аналогією зі стандартними планшетами та смартфонами, завдяки чому медичний персонал швидко звикне до них.
Простота роботи поодинці
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Specifications
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Генератор рентгенівського проміння
Трубка з анодом, що обертається з активною системою регулювання нагрівання
Рентгенівська трубка
Моноблок 78, високочастотний генератор з мікропроцесорним управлінням,125 кГц
Номінальна потужність
15 кВт: 120 кВ, 125 мА
Ланцюг візуалізації
Ланцюг візуалізації
Підсилювач зображення
Потрійний режим, 9″ HRC / Потрійний режим 12″ GG
Тип телекамери
CCD, висока роздільна здатність 1К²
Постійна фільтрація пучка випромінювання
Вбудований фільтр пучка випромінювання: 1,0 мм Al + 0,1 мм Cu
Номінальні формати II
23, 17, і 13 см (9, 7 і 5″) / 31, 23, і 17 см (12, 9 і 7″)
Обробка зображень
✓
Стендовий монітор
З РК-монітором з діаг. 15″ на C-дузі ви перейдете на новий рівень простоти
Підключення
Підключення
Вихід аналогового відеосигналу
✓
Вхід відеосигналу
Вхід S-Video, DVI (цифровий і аналоговий), SDI
Вихід цифрового відеосигналу (не входить до базового комплекту)
2 роз’єми DVI лівого та правого моніторів
USB-пристрій зберігання даних
PNG, MP4, BMP
Розширений пакет DICOM/IHE (не входить до базового комплекту)
Modality Worklist Management (Управління робочим списком засобів), Modality Performed Procedure Step Storage Commit (Підтвердження збереження в архіві зображення виконаного етапу процедури), Full compliance to the IHE Scheduled Workflow Integration profile (Повна відповідність профілю Плану інтеграції робочих процесів IHE)
Опції
Опції
Монітор стенду
✓
Ручний пульт дистанційного керування
Дозволяє керувати основними функціями обробки зображень
Сенсорний екран
Доступний для мобільної візуалізаційної станції
ViewForum
✓
Засіб перегляду зображень
Multi Modality Viewer
Подовження судин
Режим субстракційної рентгеноскопії, режими Trace, View Trace, Roadmap, Remask, Smart Mask і CO²
Геометричні параметри
Геометричні параметри
Вільний простір C-дуги
77 см (30,3″)
Глибина C-дуги
61 см (24,0″)
Відстань від випромінювача до зображення
98 см (38,7″)
Обертання
± 360°, з обмежувачем ходу на ± 135°
Ангуляція
від +90° до -25
°
Розширена ангуляція (не входить до базового комплекту)
від +90° до -45° для більшої гнучкості проєкції
Найменше поперечне робоче положення
103,4 см (40,7″)
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Генератор рентгенівського проміння
Трубка з анодом, що обертається з активною системою регулювання нагрівання
Рентгенівська трубка
Моноблок 78, високочастотний генератор з мікропроцесорним управлінням,125 кГц
Трубка з анодом, що обертається з активною системою регулювання нагрівання
Рентгенівська трубка
Моноблок 78, високочастотний генератор з мікропроцесорним управлінням,125 кГц
Номінальна потужність
15 кВт: 120 кВ, 125 мА
Ланцюг візуалізації
Ланцюг візуалізації
Підсилювач зображення
Потрійний режим, 9″ HRC / Потрійний режим 12″ GG
Тип телекамери
CCD, висока роздільна здатність 1К²
Постійна фільтрація пучка випромінювання
Вбудований фільтр пучка випромінювання: 1,0 мм Al + 0,1 мм Cu
Номінальні формати II
23, 17, і 13 см (9, 7 і 5″) / 31, 23, і 17 см (12, 9 і 7″)
Обробка зображень
✓
Стендовий монітор
З РК-монітором з діаг. 15″ на C-дузі ви перейдете на новий рівень простоти
Підключення
Підключення
Вихід аналогового відеосигналу
✓
Вхід відеосигналу
Вхід S-Video, DVI (цифровий і аналоговий), SDI
Вихід цифрового відеосигналу (не входить до базового комплекту)
2 роз’єми DVI лівого та правого моніторів
USB-пристрій зберігання даних
PNG, MP4, BMP
Розширений пакет DICOM/IHE (не входить до базового комплекту)
Modality Worklist Management (Управління робочим списком засобів), Modality Performed Procedure Step Storage Commit (Підтвердження збереження в архіві зображення виконаного етапу процедури), Full compliance to the IHE Scheduled Workflow Integration profile (Повна відповідність профілю Плану інтеграції робочих процесів IHE)
Опції
Опції
Монітор стенду
✓
Ручний пульт дистанційного керування
Дозволяє керувати основними функціями обробки зображень
Сенсорний екран
Доступний для мобільної візуалізаційної станції
ViewForum
✓
Засіб перегляду зображень
Multi Modality Viewer
Подовження судин
Режим субстракційної рентгеноскопії, режими Trace, View Trace, Roadmap, Remask, Smart Mask і CO²
Геометричні параметри
Геометричні параметри
Вільний простір C-дуги
77 см (30,3″)
Глибина C-дуги
61 см (24,0″)
Відстань від випромінювача до зображення
98 см (38,7″)
Обертання
± 360°, з обмежувачем ходу на ± 135°
Ангуляція
від +90° до -25
°
Розширена ангуляція (не входить до базового комплекту)
від +90° до -45° для більшої гнучкості проєкції
Найменше поперечне робоче положення
103,4 см (40,7″)
Мобільні системи C-дуг Zenition можна придбати не в усіх країнах. Для перевірки наявності на вашому ринку зверніться до місцевого представника компанії Philips.
1. Результати, отримані під час випробувань, проведених у листопаді 2013 року незалежною компанією Use-Lab GmbH. У випробуваннях брали участь 30 лікарів із США (15 лікарів було об’єднано у бригади з 15 медсестрами або рентгенологами), які виконували змодельовані процедури у приміщенні, що імітує реальну операційну. Ніхто з них раніше не працював із С-дугою компанії Philips або один з одним.
2. З програмою Technology Maximizer надаються відповідні сервісні угоди RightFit.
3. Клінічні зображення отримані за допомогою мобільної C-дуги BV Pulsera компанії Philips і не відрізняються кінцевою якістю зображень, які отримують за допомогою C-дуги Zenition.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.