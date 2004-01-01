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Zenition 70

Рентгенівський пересувний С-арочний апарат з плоскопанельним детектором

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Оцініть виняткову якість зображень та гнучкість під час виконання широкого спектру процедур з використанням наших систем четвертого покоління з плоским детектором. Вони є частиною лінійки мобільних C-дуг Zenition, які відрізняються простотою експлуатації та можливостями нарощування потенціалу в майбутньому.

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Features
Підвищення ефективності операційної
Підвищення ефективності операційної

Підвищення ефективності операційної

Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.

Підвищення ефективності операційної

Підвищення ефективності операційної
Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.

Підвищення ефективності операційної

Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Click here for more information
Підвищення ефективності операційної
Підвищення ефективності операційної

Підвищення ефективності операційної

Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.

Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.

Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Click here for more information
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.

Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.

Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Click here for more information
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Спрощення процесу налаштування нової операційної

Спрощення процесу налаштування нової операційної

Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.

Спрощення процесу налаштування нової операційної

Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.

Спрощення процесу налаштування нової операційної

Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Click here for more information
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Спрощення процесу налаштування нової операційної

Спрощення процесу налаштування нової операційної

Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Сучасний рівень надання допомоги
Сучасний рівень надання допомоги

Сучасний рівень надання допомоги

Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.

Сучасний рівень надання допомоги

Сучасний рівень надання допомоги
Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.

Сучасний рівень надання допомоги

Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Click here for more information
Сучасний рівень надання допомоги
Сучасний рівень надання допомоги

Сучасний рівень надання допомоги

Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Проведення комплексних операцій
Проведення комплексних операцій

Проведення комплексних операцій

Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.

Проведення комплексних операцій

Проведення комплексних операцій
Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.

Проведення комплексних операцій

Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Click here for more information
Проведення комплексних операцій
Проведення комплексних операцій

Проведення комплексних операцій

Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Лікування «складних» пацієнтів
Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів

Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.

Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів
Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.

Лікування «складних» пацієнтів

Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Click here for more information
Лікування «складних» пацієнтів
Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів

Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Не відволікатися на дрібниці
Не відволікатися на дрібниці

Не відволікатися на дрібниці

Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.

Не відволікатися на дрібниці

Не відволікатися на дрібниці
Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.

Не відволікатися на дрібниці

Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Click here for more information
Не відволікатися на дрібниці
Не відволікатися на дрібниці

Не відволікатися на дрібниці

Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Спрощення процесів для користувачів
Спрощення процесів для користувачів

Спрощення процесів для користувачів

Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.

Спрощення процесів для користувачів

Спрощення процесів для користувачів
Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.

Спрощення процесів для користувачів

Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Click here for more information
Спрощення процесів для користувачів
Спрощення процесів для користувачів

Спрощення процесів для користувачів

Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Простота роботи поодинці
Простота роботи поодинці

Простота роботи поодинці

У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.

Простота роботи поодинці

Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.

Простота роботи поодинці

У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Click here for more information
Простота роботи поодинці
Простота роботи поодинці

Простота роботи поодинці

У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.

Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.

Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Click here for more information
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.

Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.

Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Click here for more information
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Модуль сенсорного екрану
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.

Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Більше можливостей управління візуалізацією біля столу
Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.

Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.
Click here for more information
Модуль сенсорного екрану
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.
  • Підвищення ефективності операційної
  • Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
  • Скорочення загальних експлуатаційних витрат
  • Спрощення процесу налаштування нової операційної
See all features
Підвищення ефективності операційної
Підвищення ефективності операційної

Підвищення ефективності операційної

Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.

Підвищення ефективності операційної

Підвищення ефективності операційної
Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.

Підвищення ефективності операційної

Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Click here for more information
Підвищення ефективності операційної
Підвищення ефективності операційної

Підвищення ефективності операційної

Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.

Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.

Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Click here for more information
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних

Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.

Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.

Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Click here for more information
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Скорочення загальних експлуатаційних витрат

Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Спрощення процесу налаштування нової операційної

Спрощення процесу налаштування нової операційної

Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.

Спрощення процесу налаштування нової операційної

Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.

Спрощення процесу налаштування нової операційної

Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Click here for more information
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Спрощення процесу налаштування нової операційної

Спрощення процесу налаштування нової операційної

Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Сучасний рівень надання допомоги
Сучасний рівень надання допомоги

Сучасний рівень надання допомоги

Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.

Сучасний рівень надання допомоги

Сучасний рівень надання допомоги
Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.

Сучасний рівень надання допомоги

Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Click here for more information
Сучасний рівень надання допомоги
Сучасний рівень надання допомоги

Сучасний рівень надання допомоги

Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Проведення комплексних операцій
Проведення комплексних операцій

Проведення комплексних операцій

Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.

Проведення комплексних операцій

Проведення комплексних операцій
Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.

Проведення комплексних операцій

Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Click here for more information
Проведення комплексних операцій
Проведення комплексних операцій

Проведення комплексних операцій

Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Лікування «складних» пацієнтів
Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів

Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.

Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів
Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.

Лікування «складних» пацієнтів

Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Click here for more information
Лікування «складних» пацієнтів
Лікування «складних» пацієнтів

Лікування «складних» пацієнтів

Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Не відволікатися на дрібниці
Не відволікатися на дрібниці

Не відволікатися на дрібниці

Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.

Не відволікатися на дрібниці

Не відволікатися на дрібниці
Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.

Не відволікатися на дрібниці

Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Click here for more information
Не відволікатися на дрібниці
Не відволікатися на дрібниці

Не відволікатися на дрібниці

Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Спрощення процесів для користувачів
Спрощення процесів для користувачів

Спрощення процесів для користувачів

Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.

Спрощення процесів для користувачів

Спрощення процесів для користувачів
Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.

Спрощення процесів для користувачів

Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Click here for more information
Спрощення процесів для користувачів
Спрощення процесів для користувачів

Спрощення процесів для користувачів

Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Простота роботи поодинці
Простота роботи поодинці

Простота роботи поодинці

У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.

Простота роботи поодинці

Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.

Простота роботи поодинці

У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Click here for more information
Простота роботи поодинці
Простота роботи поодинці

Простота роботи поодинці

У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.

Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.

Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Click here for more information
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання

Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.

Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.

Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Click here for more information
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

Швидке сервісне обслуговування та обмін даними

За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Модуль сенсорного екрану
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.

Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Більше можливостей управління візуалізацією біля столу
Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.

Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.
Click here for more information
Модуль сенсорного екрану
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Більше можливостей управління візуалізацією біля столу

Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.

Specifications

Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Рентгенівська трубка
  • Трубка з анодом, що обертається
Генератор рентгенівського проміння
  • Моноблок, високочастотний генератор 80 кГц
Максимальна вихідна потужність генератора
  • 15 kW
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
  • Детектор на основі аморфного кремнію від Trixell
Розмір матриці
  • FD30: 1956 х 1956 пікселів. FD26: 1560 x 1424 пікселів. FD21: 1344 x 1344 пікселів.
Зона детектора
  • FD30:30,12 x 30,12 см (11,86″ x11,86″) FD26:26,2 x 26,2 см (10,3″ x10,3″) FD21:20,7 x 20,7 см (8,15″ x 8,15″)
Крок пікселя
  • Для FD 30x30: 154 мкм. Для FD 26x26: 184 мкм. Для FD 21x21: 154 мкм.
Підключення
Підключення
Вхід відеосигналу
  • Вхід S-Video, DVI (цифровий і аналоговий), SDI
WLAN
  • Не входить до базового комплекту
Вихід цифрового відеосигналу (не входить до базового комплекту)
  • 2 роз’єми DVI лівого та правого моніторів
USB-пристрій зберігання даних
  • PNG, MP4, BMP
Розширений пакет DICOM/IHE (не входить до базового комплекту)
  • Modality Worklist Management (Управління робочим списком засобів), Modality Performed Procedure Step Storage Commit (Підтвердження збереження в архіві зображення виконаного етапу процедури)
Опції
Опції
Засіб перегляду зображень
  • Multi Modality Viewer
Лазерний цілевказівник
  • Лазерний цілевказівник проектує перехрестя з корпусу джерела випромінювання в напрямку детектора.
Геометричні параметри
Геометричні параметри
С-дуга
  • Колірне кодуванння, повністю врівноважена система
Глибина С-дуги
  • 73 см/ 29″
Відстань від випромінювача до зображення
  • 99,3 см/ 39″
Ангуляція
  • + 90 / - 50 °
Найнижче поперечне положення
  • 102,7 см / 40,4″
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Рентгенівська трубка
  • Трубка з анодом, що обертається
Генератор рентгенівського проміння
  • Моноблок, високочастотний генератор 80 кГц
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
  • Детектор на основі аморфного кремнію від Trixell
Розмір матриці
  • FD30: 1956 х 1956 пікселів. FD26: 1560 x 1424 пікселів. FD21: 1344 x 1344 пікселів.
See all specifications
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Рентгенівська трубка
  • Трубка з анодом, що обертається
Генератор рентгенівського проміння
  • Моноблок, високочастотний генератор 80 кГц
Максимальна вихідна потужність генератора
  • 15 kW
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
  • Детектор на основі аморфного кремнію від Trixell
Розмір матриці
  • FD30: 1956 х 1956 пікселів. FD26: 1560 x 1424 пікселів. FD21: 1344 x 1344 пікселів.
Зона детектора
  • FD30:30,12 x 30,12 см (11,86″ x11,86″) FD26:26,2 x 26,2 см (10,3″ x10,3″) FD21:20,7 x 20,7 см (8,15″ x 8,15″)
Крок пікселя
  • Для FD 30x30: 154 мкм. Для FD 26x26: 184 мкм. Для FD 21x21: 154 мкм.
Підключення
Підключення
Вхід відеосигналу
  • Вхід S-Video, DVI (цифровий і аналоговий), SDI
WLAN
  • Не входить до базового комплекту
Вихід цифрового відеосигналу (не входить до базового комплекту)
  • 2 роз’єми DVI лівого та правого моніторів
USB-пристрій зберігання даних
  • PNG, MP4, BMP
Розширений пакет DICOM/IHE (не входить до базового комплекту)
  • Modality Worklist Management (Управління робочим списком засобів), Modality Performed Procedure Step Storage Commit (Підтвердження збереження в архіві зображення виконаного етапу процедури)
Опції
Опції
Засіб перегляду зображень
  • Multi Modality Viewer
Лазерний цілевказівник
  • Лазерний цілевказівник проектує перехрестя з корпусу джерела випромінювання в напрямку детектора.
Геометричні параметри
Геометричні параметри
С-дуга
  • Колірне кодуванння, повністю врівноважена система
Глибина С-дуги
  • 73 см/ 29″
Відстань від випромінювача до зображення
  • 99,3 см/ 39″
Ангуляція
  • + 90 / - 50 °
Найнижче поперечне положення
  • 102,7 см / 40,4″
  • Мобільні C-дуги Zenition можна придбати не в усіх країнах. Для перевірки наявності на вашому ринку зверніться до місцевого представника компанії Philips
  • 1. Результати, отримані під час випробувань, проведених у листопаді 2013 року незалежною компанією Use-Lab GmbH. У випробуваннях брали участь 30 лікарів із США (15 лікарів було об’єднано у бригади з 15 медсестрами або рентгенологами), які виконували змодельовані процедури у приміщенні, що імітує реальну операційну. Ніхто з них раніше не працював із С-дугою компанії Philips або один з одним.
  • 2. З програмою Technology Maximizer надаються відповідні сервісні угоди RightFit.
  • 3. Клінічні зображення отримані з використанням системи Veradius Unity і не відрізняються кінцевою якістю від зображень, одержаних за допомогою C-дуги Zenition 70.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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