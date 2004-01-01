Спрощення процесу налаштування нової операційної

Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.