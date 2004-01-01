Оцініть виняткову якість зображень та гнучкість під час виконання широкого спектру процедур з використанням наших систем четвертого покоління з плоским детектором. Вони є частиною лінійки мобільних C-дуг Zenition, які відрізняються простотою експлуатації та можливостями нарощування потенціалу в майбутньому.
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Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Підвищення ефективності операційної
Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Підвищення ефективності операційної
Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Сучасний рівень надання допомоги
Сучасний рівень надання допомоги
Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Сучасний рівень надання допомоги
Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Сучасний рівень надання допомоги
Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Проведення комплексних операцій
Проведення комплексних операцій
Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Проведення комплексних операцій
Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Проведення комплексних операцій
Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Лікування «складних» пацієнтів
Лікування «складних» пацієнтів
Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Лікування «складних» пацієнтів
Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Лікування «складних» пацієнтів
Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Не відволікатися на дрібниці
Не відволікатися на дрібниці
Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Не відволікатися на дрібниці
Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Не відволікатися на дрібниці
Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Спрощення процесів для користувачів
Спрощення процесів для користувачів
Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Спрощення процесів для користувачів
Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Спрощення процесів для користувачів
Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Простота роботи поодинці
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Модуль сенсорного екрану
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу
Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу
Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу
Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу
Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.
Підвищення ефективності операційної
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Підвищення ефективності операційної
Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Підвищення ефективності операційної
Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Час має вирішальне значення для хірургічної візуалізації. Під час дослідження серед користувачів¹ сенсорне управління та допоміжні навігаційні функції робочого процесу Unify дозволили скоротити кількість помилок взаємодії між членами бригади майже вдвічі, тоді як функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування на 20 %.
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Спрощений процес використання усього наявного обладнання в кількох операційних
Оператори з будь-яким рівнем досвіду можуть легко використовувати систему Zenition 70 та інші системи Zenition завдяки інтуїтивно зрозумілому графічному інтерфейсу і екранним підказкам. Інтерфейс користувача системи Zenition настільки простий, що потрапив до 12 % найзручніших для використання систем¹.
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Скорочення загальних експлуатаційних витрат
Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Ви можете підвищити клінічну ефективність наявної системи, використовуючи стандартну платформу Windows®, готову до встановлення нових програмних продуктів та оновлень існуючого програмного забезпечення.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Спрощення процесу налаштування нової операційної
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Ви можете заощадити час та зусилля під час комплектації нової операційної, скориставшись допомогою компанії Philips у питанні організації та оснащення наявного простору. Ви можете з легкістю підключити всі мобільні C-дуги Zenition до інших операційних систем та до інфраструктури медичного закладу, використовуючи вдосконалені інструменти для підключення та взаємодії систем, у тому числі для високошвидкісної бездротової передачі даних.
Сучасний рівень надання допомоги
Сучасний рівень надання допомоги
Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Сучасний рівень надання допомоги
Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Сучасний рівень надання допомоги
Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Стандартна платформа Windows® дозволяє впроваджувати нові опції програмного забезпечення, які підвищують клінічну актуальність вашої системи, а програма Technology Maximizer² забезпечує економічно ефективний спосіб роботи з оновленнями з часом. Windows® також дозволяє забезпечити відповідність найновішим стандартам безпеки для захисту даних пацієнтів і запобігти атакам шкідливих програм, які можуть вплинути на якість допомоги.
Проведення комплексних операцій
Проведення комплексних операцій
Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Проведення комплексних операцій
Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Проведення комплексних операцій
Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Система Zenition 70 забезпечує безперервну візуалізацію з використанням удосконаленої технології регулювання нагрівання SmartFilters, що дозволяє проводити тривалі та комплексні операції. Візуалізацію складних структур та щільних анатомічних структур із винятковою чіткістю та управлінням дозовим навантаженням забезпечують передові алгоритми обробки зображень та функції управління дозою випромінювання.
Лікування «складних» пацієнтів
Лікування «складних» пацієнтів
Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Лікування «складних» пацієнтів
Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Лікування «складних» пацієнтів
Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Кожен пацієнт є унікальним. Система Zenition 70 створює умови для отримання високоякісних зображень при ефективному дозовому навантаженні, незалежно від особливостей пацієнта. Так, наприклад, імпульсна рентгеноскопія оптимізує візуалізацію складних і щільних анатомічних структур і дозволяє керувати дозовим навантаженням, в той час як технології візуалізації преміум-класу дозволяють виділити дрібні деталі та аномалії у різних пацієнтів.
Не відволікатися на дрібниці
Не відволікатися на дрібниці
Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Не відволікатися на дрібниці
Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Не відволікатися на дрібниці
Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Виконуючи складні процедури зі стентування чи зрощення хребців, важливо не відволікатися на вирішення технічних питань та обговорення — персоналу потрібно повністю зосередитися на пацієнті. Дослідження зручності експлуатації¹ показало, що за допомогою навігаційних засобів робочого процесу Unify члени хірургічних бригад змогли досягти більш високого рівня взаємодії та координації. Крім того, функція Position Memory дозволила скоротити час первинного та повторного позиціонування.
Спрощення процесів для користувачів
Спрощення процесів для користувачів
Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Спрощення процесів для користувачів
Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Спрощення процесів для користувачів
Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Щоб покращити процеси, які медичний персонал виконує щодня, робочий процес Unify був розроблений таким чином, щоб допомогти початківцям і досвідченим користувачам долати складності й незручності під час виконання завдань хірургічної візуалізації. Користувачі швидко звикають і почуваються комфортно під час використання системи Zenition завдяки сенсорному управлінню, яке працює за аналогією зі звичайними планшетами та смартфонами.
Простота роботи поодинці
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Простота роботи поодинці
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
У разі скорочення числа медичних працівників управління системою може без проблем здійснювати один користувач. Цього можна досягти, використовуючи повністю врівноважену С-дугу та мобільну візуалізаційну станцію, яка має малу вагу.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Оптимізація процесу використання всього наявного обладнання
Стандартна платформа Windows® спрощує керування програмним забезпеченням усіх наявних C-дуг. Також за допомогою програми Philips Support Connect системні адміністратори можуть самостійно виконувати багато завдань, не допускаючи простоїв і дорогого сервісного обслуговування. Всі налаштування системи та бездротової передачі даних можна легко експортувати до всіх систем Zenition, що дозволяє значно заощадити час.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Швидке сервісне обслуговування та обмін даними
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
За допомогою додаткових функцій віддаленої підтримки наші фахівці можуть увійти до системи медичного закладу, щоб допомогти користувачу вирішити проблему. Це дозволяє вирішувати багато технічних питань без відвідування установи спеціалістом сервісної служби, внаслідок чого досягається економія часу та коштів. Ви можете прискорити діагностику системи за допомогою нашого вбудованого інструменту CAT. Функція бездротового зв’язку дозволяє обмінюватися даними та зображеннями в рамках медичного закладу для забезпечення необхідної ефективності.
Модуль сенсорного екрану
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу
Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу
Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу
Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.
Більше можливостей управління візуалізацією біля столу
Модуль сенсорного екрану дає хірургу більший контроль під час процедур і тим самим підвищує клінічні можливості Zenition 70. Ця додаткова функція дає миттєвий доступ до зображень і забезпечує безперебійний, простий та ефективний обмін даними.
Specifications
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Рентгенівська трубка
Трубка з анодом, що обертається
Генератор рентгенівського проміння
Моноблок, високочастотний генератор 80 кГц
Максимальна вихідна потужність генератора
15
kW
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
Детектор на основі аморфного кремнію від Trixell
Розмір матриці
FD30: 1956 х 1956 пікселів. FD26: 1560 x 1424 пікселів. FD21: 1344 x 1344 пікселів.
Зона детектора
FD30:30,12 x 30,12 см (11,86″ x11,86″) FD26:26,2 x 26,2 см (10,3″ x10,3″) FD21:20,7 x 20,7 см (8,15″ x 8,15″)
Крок пікселя
Для FD 30x30: 154 мкм. Для FD 26x26: 184 мкм. Для FD 21x21: 154 мкм.
Підключення
Підключення
Вхід відеосигналу
Вхід S-Video, DVI (цифровий і аналоговий), SDI
WLAN
Не входить до базового комплекту
Вихід цифрового відеосигналу (не входить до базового комплекту)
2 роз’єми DVI лівого та правого моніторів
USB-пристрій зберігання даних
PNG, MP4, BMP
Розширений пакет DICOM/IHE (не входить до базового комплекту)
Modality Worklist Management (Управління робочим списком засобів), Modality Performed Procedure Step Storage Commit (Підтвердження збереження в архіві зображення виконаного етапу процедури)
Опції
Опції
Засіб перегляду зображень
Multi Modality Viewer
Лазерний цілевказівник
Лазерний цілевказівник проектує перехрестя з корпусу джерела випромінювання в напрямку детектора.
Геометричні параметри
Геометричні параметри
С-дуга
Колірне кодуванння, повністю врівноважена система
Глибина С-дуги
73 см/ 29″
Відстань від випромінювача до зображення
99,3 см/ 39″
Ангуляція
+ 90 / - 50
°
Найнижче поперечне положення
102,7 см / 40,4″
Генерація рентгенівського проміння
Генерація рентгенівського проміння
Рентгенівська трубка
Трубка з анодом, що обертається
Генератор рентгенівського проміння
Моноблок, високочастотний генератор 80 кГц
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
Плоскопанельний детектор
Детектор на основі аморфного кремнію від Trixell
Розмір матриці
FD30: 1956 х 1956 пікселів. FD26: 1560 x 1424 пікселів. FD21: 1344 x 1344 пікселів.
Мобільні C-дуги Zenition можна придбати не в усіх країнах. Для перевірки наявності на вашому ринку зверніться до місцевого представника компанії Philips
1. Результати, отримані під час випробувань, проведених у листопаді 2013 року незалежною компанією Use-Lab GmbH. У випробуваннях брали участь 30 лікарів із США (15 лікарів було об’єднано у бригади з 15 медсестрами або рентгенологами), які виконували змодельовані процедури у приміщенні, що імітує реальну операційну. Ніхто з них раніше не працював із С-дугою компанії Philips або один з одним.
2. З програмою Technology Maximizer надаються відповідні сервісні угоди RightFit.
3. Клінічні зображення отримані з використанням системи Veradius Unity і не відрізняються кінцевою якістю від зображень, одержаних за допомогою C-дуги Zenition 70.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.