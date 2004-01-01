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Hemo with IntelliVue X3

Покращення робочого процесу в інтервенційному кабінеті

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Підвищення ефективності й покращення результатів є життєво важливою умовою для закладів охорони здоров’я, щоб задовольнити зростаючий попит на послуги кабінету для катетеризації. Для додаткової оптимізації робочих процесів кабінету для катетеризації, Philips представляє інтервенційну систему моніторингу параметрів гемодинаміки, яка має вдосконалені інструменти для вимірювання цих параметрів у кабінеті для катетеризації. Інтеграція з монітором пацієнта IntelliVue X3 допомагає приймати точні клінічні рішення та вести медичні записи пацієнтів без прогалин, безперервно спостерігаючи за станом пацієнта у кабінеті для катетеризації або в лікарні.

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Features
Оптимізований обмін даними
Оптимізований обмін даними

Оптимізований обмін даними

У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.

Оптимізований обмін даними

Оптимізований обмін даними
У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.

Оптимізований обмін даними

У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
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Оптимізований обмін даними
Оптимізований обмін даними

Оптимізований обмін даними

У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
Керування через сенсорний екран
Керування через сенсорний екран

Керування через сенсорний екран

Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.

Керування через сенсорний екран

Керування через сенсорний екран
Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.

Керування через сенсорний екран

Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Click here for more information
Керування через сенсорний екран
Керування через сенсорний екран

Керування через сенсорний екран

Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки
Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.

Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки
Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.

Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Click here for more information
Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки
Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.

Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.

Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
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Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
Інтегровано з IntelliVue X3
Інтегровано з IntelliVue X3

Інтегровано з IntelliVue X3

До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.

Інтегровано з IntelliVue X3

Інтегровано з IntelliVue X3
До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.

Інтегровано з IntelliVue X3

До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
Click here for more information
Інтегровано з IntelliVue X3
Інтегровано з IntelliVue X3

Інтегровано з IntelliVue X3

До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Безперервний моніторинг стану пацієнта

Безперервний моніторинг стану пацієнта

Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.

Безперервний моніторинг стану пацієнта

Безперервний моніторинг стану пацієнта
Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.

Безперервний моніторинг стану пацієнта

Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Click here for more information
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Безперервний моніторинг стану пацієнта

Безперервний моніторинг стану пацієнта

Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Удосконалений робочий процес із iFR
Удосконалений робочий процес із iFR

Удосконалений робочий процес із iFR

Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.

Удосконалений робочий процес із iFR

Удосконалений робочий процес із iFR
Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.

Удосконалений робочий процес із iFR

Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Click here for more information
Удосконалений робочий процес із iFR
Удосконалений робочий процес із iFR

Удосконалений робочий процес із iFR

Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.

Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.

Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.
Click here for more information
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.
  • Оптимізований обмін даними
  • Керування через сенсорний екран
  • Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки
  • Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
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Оптимізований обмін даними
Оптимізований обмін даними

Оптимізований обмін даними

У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.

Оптимізований обмін даними

Оптимізований обмін даними
У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.

Оптимізований обмін даними

У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
Click here for more information
Оптимізований обмін даними
Оптимізований обмін даними

Оптимізований обмін даними

У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
Керування через сенсорний екран
Керування через сенсорний екран

Керування через сенсорний екран

Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.

Керування через сенсорний екран

Керування через сенсорний екран
Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.

Керування через сенсорний екран

Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Click here for more information
Керування через сенсорний екран
Керування через сенсорний екран

Керування через сенсорний екран

Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки
Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.

Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки
Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.

Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Click here for more information
Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки
Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Інтуїтивно зрозумілий моніторинг параметрів гемодинаміки

Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.

Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.

Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
Click here for more information
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки

Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
Інтегровано з IntelliVue X3
Інтегровано з IntelliVue X3

Інтегровано з IntelliVue X3

До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.

Інтегровано з IntelliVue X3

Інтегровано з IntelliVue X3
До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.

Інтегровано з IntelliVue X3

До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
Click here for more information
Інтегровано з IntelliVue X3
Інтегровано з IntelliVue X3

Інтегровано з IntelliVue X3

До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Безперервний моніторинг стану пацієнта

Безперервний моніторинг стану пацієнта

Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.

Безперервний моніторинг стану пацієнта

Безперервний моніторинг стану пацієнта
Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.

Безперервний моніторинг стану пацієнта

Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Click here for more information
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Безперервний моніторинг стану пацієнта

Безперервний моніторинг стану пацієнта

Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Удосконалений робочий процес із iFR
Удосконалений робочий процес із iFR

Удосконалений робочий процес із iFR

Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.

Удосконалений робочий процес із iFR

Удосконалений робочий процес із iFR
Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.

Удосконалений робочий процес із iFR

Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Click here for more information
Удосконалений робочий процес із iFR
Удосконалений робочий процес із iFR

Удосконалений робочий процес із iFR

Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.

Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.

Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.
Click here for more information
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Оптимізація робочих процесів у лабораторії

Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.

Specifications

Фізичні характеристики
Фізичні характеристики
Вага
  • 2,6 кг
Розмір
  • 190 x 97 x 183 мм
Додаткові пакети
Додаткові пакети
Вбудовані iFR і FFR від Philips
Документування процедур/подій та збір даних
Візок для робочої станції моніторингу параметрів гемодинаміки в зоні для пацієнтів
EtCO2
Вимірювання
Вимірювання
12-канальна ЕКГ
SpO2 (на вибір Philips FAST-SpO2, Nellcor OxiMax SpO2, Masimo rainbow SET SpO2)
Частота дихання
Вимірювання тиску неінвазивним методом
Чотири канали артеріального тиску, виміряного інвазивним методом
Об’ємна швидкість кровотоку серця під час термодилюції
Температура поверхні тіла
EtCO2 Respironics (основний потік) або LoFlo (бічний потік)
EtCO2 Covidien Microstream
Стійкість
Стійкість
Поверхневі матеріали з високою стійкістю до дезінфекційних засобів
Механічна міцність
  • 7M3
Гемодинамічні функції
Гемодинамічні функції
Запис та зберігання гемодинамічних показників та розрахунків
Комплексні вимірювання та аналіз гемодинамічних параметрів
  • Визначення градієнта, параметрів роботи клапана, індекс аортальної регургітації (AR), значення ST
Повне розкриття (запис, збереження всіх даних імпульсних хвиль для перегляду та аналізу випадку)
Заключний гемодинамічний висновок (гемодинамічні показники та розрахунки)
  • Повний опис випадку, який включає імпульсні хвилі та обчислення
Зберігання всіх даних пацієнта
Друк імпульсних хвиль і аналіз параметрів гемодинаміки
Інтегровано із системою терапії з візуальним контролем Philips
Інтегровано із системою терапії з візуальним контролем Philips
Управління системою моніторингу параметрів гемодинаміки за допомогою модуля сенсорного екрану
Під’єднано до стельової підвіски монітора або Flexvision
Демографічні характеристики пацієнта
Фізичні характеристики
Фізичні характеристики
Вага
  • 2,6 кг
Розмір
  • 190 x 97 x 183 мм
Додаткові пакети
Додаткові пакети
Вбудовані iFR і FFR від Philips
Документування процедур/подій та збір даних
See all specifications
Фізичні характеристики
Фізичні характеристики
Вага
  • 2,6 кг
Розмір
  • 190 x 97 x 183 мм
Додаткові пакети
Додаткові пакети
Вбудовані iFR і FFR від Philips
Документування процедур/подій та збір даних
Візок для робочої станції моніторингу параметрів гемодинаміки в зоні для пацієнтів
EtCO2
Вимірювання
Вимірювання
12-канальна ЕКГ
SpO2 (на вибір Philips FAST-SpO2, Nellcor OxiMax SpO2, Masimo rainbow SET SpO2)
Частота дихання
Вимірювання тиску неінвазивним методом
Чотири канали артеріального тиску, виміряного інвазивним методом
Об’ємна швидкість кровотоку серця під час термодилюції
Температура поверхні тіла
EtCO2 Respironics (основний потік) або LoFlo (бічний потік)
EtCO2 Covidien Microstream
Стійкість
Стійкість
Поверхневі матеріали з високою стійкістю до дезінфекційних засобів
Механічна міцність
  • 7M3
Гемодинамічні функції
Гемодинамічні функції
Запис та зберігання гемодинамічних показників та розрахунків
Комплексні вимірювання та аналіз гемодинамічних параметрів
  • Визначення градієнта, параметрів роботи клапана, індекс аортальної регургітації (AR), значення ST
Повне розкриття (запис, збереження всіх даних імпульсних хвиль для перегляду та аналізу випадку)
Заключний гемодинамічний висновок (гемодинамічні показники та розрахунки)
  • Повний опис випадку, який включає імпульсні хвилі та обчислення
Зберігання всіх даних пацієнта
Друк імпульсних хвиль і аналіз параметрів гемодинаміки
Інтегровано із системою терапії з візуальним контролем Philips
Інтегровано із системою терапії з візуальним контролем Philips
Управління системою моніторингу параметрів гемодинаміки за допомогою модуля сенсорного екрану
Під’єднано до стельової підвіски монітора або Flexvision
Демографічні характеристики пацієнта
  • Щоб дізнатися про наявність функції iFR в системі моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, зверніться до місцевого торгового представника компанії Philips.
  • Щоб дізнатися про наявність функції постійного моніторингу стану пацієнта в системі моніторингу параметрів гемодинаміки Philips з IntelliVue X3, зверніться до місцевого торгового представника компанії Philips.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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