Інтегровано з IntelliVue X3

До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.