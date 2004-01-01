Підвищення ефективності й покращення результатів є життєво важливою умовою для закладів охорони здоров’я, щоб задовольнити зростаючий попит на послуги кабінету для катетеризації. Для додаткової оптимізації робочих процесів кабінету для катетеризації, Philips представляє інтервенційну систему моніторингу параметрів гемодинаміки, яка має вдосконалені інструменти для вимірювання цих параметрів у кабінеті для катетеризації. Інтеграція з монітором пацієнта IntelliVue X3 допомагає приймати точні клінічні рішення та вести медичні записи пацієнтів без прогалин, безперервно спостерігаючи за станом пацієнта у кабінеті для катетеризації або в лікарні.
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У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
Оптимізований обмін даними
У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
Оптимізований обмін даними
У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
Керування через сенсорний екран
Керування через сенсорний екран
Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Керування через сенсорний екран
Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Керування через сенсорний екран
Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
Інтегровано з IntelliVue X3
Інтегровано з IntelliVue X3
До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
Інтегровано з IntelliVue X3
До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
Інтегровано з IntelliVue X3
До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Удосконалений робочий процес із iFR
Удосконалений робочий процес із iFR
Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Удосконалений робочий процес із iFR
Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Удосконалений робочий процес із iFR
Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.
Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.
У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
Оптимізований обмін даними
У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
Оптимізований обмін даними
У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
У пультовій клінічний персонал може контролювати всі показники життєво важливих функцій пацієнта, аналізувати фізіологічні параметри та легко відображати результати розрахунків у кабінеті для досліджень. Результати мають вигляд числового значення та градієнтного зображення. Відображення числових і графічних результатів допомагає клінічному персоналу зосереджуватися на поточних завданнях без необхідності залишати стерильну зону.
Керування через сенсорний екран
Керування через сенсорний екран
Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Керування через сенсорний екран
Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Керування через сенсорний екран
Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Члени команди в кабінеті для досліджень тепер можуть легко візуалізувати та адаптувати показники життєво важливих функцій та фізіологічні розрахунки біля столу за допомогою модуля сенсорного екрана. Можливість контролювати візуалізацію та адаптувати вимірювання на модулі сенсорного екрана покращує робочий процес, дозволяючи виконувати більше завдань біля столу.
Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Новий інтерфейс користувача має екранні вказівки, які допомагатимуть членам бригади поетапно виконувати процедури та ефективно взаємодіяти один з одним. Інтерактивна діаграма серця на робочій станції допомагає членам бригади в пультовій швидко відводити катетре та змінювати мітки тиску. Ці функції сприяють простоті використання всіма співробітниками і вимагають мінімум підготовки.
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
Гнучке налаштування параметрів гемодинаміки
Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
Виберіть із різноманітних конфігурацій інтервенційної системи моніторингу параметрів гемодинаміки. Кожна система постачається з пристроєм для моніторингу стану пацієнта, встановленим на столі. Доступні одинарна та подвійна конфігурації робочої станції. Завдяки конфігурації з подвійним дисплеєм в пультовій ви завжди можете переглядати результати моніторингу, гемодинамічні аналізи та звіти, відкривши їх на весь екран.
Інтегровано з IntelliVue X3
Інтегровано з IntelliVue X3
До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
Інтегровано з IntelliVue X3
До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
Інтегровано з IntelliVue X3
До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
До кожної системи додається IntelliVue X3 — компактний переносний монітор пацієнта. Коли монітор встановлений на столі в кабінеті для катетеризації ви маєте необмежений доступ до свого пацієнта майже з будь-якого положення, не обмежуючи руху столу. Він досить малий, щоб тримати його в руках, і його можна легко встановити там, де це найбільше потрібно.
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Безперервний моніторинг стану пацієнта
Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Підключивши систему IntelliVue X3 у кабінеті для катетеризації до системи моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, можна безперервно контролювати стан пацієнта. Необхідність заміни кабелів відсутня, а значить майже відсутні простої, і персонал приділяє більше часу пацієнтам.
Удосконалений робочий процес із iFR
Удосконалений робочий процес із iFR
Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Удосконалений робочий процес із iFR
Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Удосконалений робочий процес із iFR
Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Повністю інтегрована опція вимірювання функціональних параметрів дозволяє виконувати та аналізувати миттєвий показник вільної хвилі (iFR) і вимірювання Scout під час відведення катетера як в кабінеті для досліджень, так і в пультовій. Це можливість для впровадження найновіших методів моніторингу параметрів гемодинаміки та фізіологічних методів у інтервенційний кабінет.
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.
Оптимізація робочих процесів у лабораторії
Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.
Інтервенційна рентгенівська система Philips і система моніторингу параметрів гемодинаміки ефективно взаємодіють для зменшення ручного введення даних. Це, у свою чергу, може зменшити кількість помилок під час введення користувачами, покращити цілісність звітів і мінімізувати простої. Усе це спрямовано на те, щоб допомогти персоналу зосередитися на пацієнті та ефективному спілкуванні зі своєю командою.
Specifications
Фізичні характеристики
Фізичні характеристики
Вага
2,6 кг
Розмір
190 x 97 x 183 мм
Додаткові пакети
Додаткові пакети
Вбудовані iFR і FFR від Philips
✓
Документування процедур/подій та збір даних
✓
Візок для робочої станції моніторингу параметрів гемодинаміки в зоні для пацієнтів
✓
EtCO2
✓
Вимірювання
Вимірювання
12-канальна ЕКГ
✓
SpO2 (на вибір Philips FAST-SpO2, Nellcor OxiMax SpO2, Masimo rainbow SET SpO2)
✓
Частота дихання
✓
Вимірювання тиску неінвазивним методом
✓
Чотири канали артеріального тиску, виміряного інвазивним методом
✓
Об’ємна швидкість кровотоку серця під час термодилюції
✓
Температура поверхні тіла
✓
EtCO2 Respironics (основний потік) або LoFlo (бічний потік)
✓
EtCO2 Covidien Microstream
✓
Стійкість
Стійкість
Поверхневі матеріали з високою стійкістю до дезінфекційних засобів
✓
Механічна міцність
7M3
Гемодинамічні функції
Гемодинамічні функції
Запис та зберігання гемодинамічних показників та розрахунків
✓
Комплексні вимірювання та аналіз гемодинамічних параметрів
Визначення градієнта, параметрів роботи клапана, індекс аортальної регургітації (AR), значення ST
Повне розкриття (запис, збереження всіх даних імпульсних хвиль для перегляду та аналізу випадку)
✓
Заключний гемодинамічний висновок (гемодинамічні показники та розрахунки)
Повний опис випадку, який включає імпульсні хвилі та обчислення
Зберігання всіх даних пацієнта
✓
Друк імпульсних хвиль і аналіз параметрів гемодинаміки
✓
Інтегровано із системою терапії з візуальним контролем Philips
Інтегровано із системою терапії з візуальним контролем Philips
Управління системою моніторингу параметрів гемодинаміки за допомогою модуля сенсорного екрану
✓
Під’єднано до стельової підвіски монітора або Flexvision
Візок для робочої станції моніторингу параметрів гемодинаміки в зоні для пацієнтів
✓
EtCO2
✓
Вимірювання
Вимірювання
12-канальна ЕКГ
✓
SpO2 (на вибір Philips FAST-SpO2, Nellcor OxiMax SpO2, Masimo rainbow SET SpO2)
✓
Частота дихання
✓
Вимірювання тиску неінвазивним методом
✓
Чотири канали артеріального тиску, виміряного інвазивним методом
✓
Об’ємна швидкість кровотоку серця під час термодилюції
✓
Температура поверхні тіла
✓
EtCO2 Respironics (основний потік) або LoFlo (бічний потік)
✓
EtCO2 Covidien Microstream
✓
Стійкість
Стійкість
Поверхневі матеріали з високою стійкістю до дезінфекційних засобів
✓
Механічна міцність
7M3
Гемодинамічні функції
Гемодинамічні функції
Запис та зберігання гемодинамічних показників та розрахунків
✓
Комплексні вимірювання та аналіз гемодинамічних параметрів
Визначення градієнта, параметрів роботи клапана, індекс аортальної регургітації (AR), значення ST
Повне розкриття (запис, збереження всіх даних імпульсних хвиль для перегляду та аналізу випадку)
✓
Заключний гемодинамічний висновок (гемодинамічні показники та розрахунки)
Повний опис випадку, який включає імпульсні хвилі та обчислення
Зберігання всіх даних пацієнта
✓
Друк імпульсних хвиль і аналіз параметрів гемодинаміки
✓
Інтегровано із системою терапії з візуальним контролем Philips
Інтегровано із системою терапії з візуальним контролем Philips
Управління системою моніторингу параметрів гемодинаміки за допомогою модуля сенсорного екрану
✓
Під’єднано до стельової підвіски монітора або Flexvision
✓
Демографічні характеристики пацієнта
✓
Щоб дізнатися про наявність функції iFR в системі моніторингу параметрів гемодинаміки Philips, зверніться до місцевого торгового представника компанії Philips.
Щоб дізнатися про наявність функції постійного моніторингу стану пацієнта в системі моніторингу параметрів гемодинаміки Philips з IntelliVue X3, зверніться до місцевого торгового представника компанії Philips.
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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.