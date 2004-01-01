Система Incisive CT допоможе вам вирішити деякі з найнагальніших завдань вашої організації. У системі Incisive CT компанії Philips інтелект працює на кожному етапі дослідження від отримання зображень до результатів і впливає на всі аспекти роботи: фінансовий, клінічний та експлуатаційний. Ефективність оператора та системи по-новому поєднуються для прийняття обґрунтованих рішень від початку до кінця з унікальною гарантією Tube for Life¹. Тепер завдяки технології CT Smart Workflow система Incisive CT ще більше виділяється на тлі конкурентів. CT Smart Workflow — це абсолютно новий пакет інструментів на базі штучного інтелекту, який пропонує найшвидшу в галузі реконструкцію, автоматичне позиціювання пацієнта та багато інших можливостей для успішного обстеження зі швидкими результатами та низькою дозою випромінювання. CT Smart Workflow пропонує переваги, які мають велике значення для повсякденних процедур візуалізації, від візуалізації серця з компенсацією руху до надійних інтервенційних процедур.
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Наша гарантія Tube for Life¹ — це унікальний підхід, який може допомогти знизити експлуатаційні витрати приблизно на 420 000 дол. США². Ми настільки віримо в надійність трубки vMRC, що за потреби безкоштовно замінимо її протягом усього терміну служби системи¹.
Гарантія Tube for Life
Наша гарантія Tube for Life¹ — це унікальний підхід, який може допомогти знизити експлуатаційні витрати приблизно на 420 000 дол. США². Ми настільки віримо в надійність трубки vMRC, що за потреби безкоштовно замінимо її протягом усього терміну служби системи¹.
Гарантія Tube for Life
Наша гарантія Tube for Life¹ — це унікальний підхід, який може допомогти знизити експлуатаційні витрати приблизно на 420 000 дол. США². Ми настільки віримо в надійність трубки vMRC, що за потреби безкоштовно замінимо її протягом усього терміну служби системи¹.
Наша гарантія Tube for Life¹ — це унікальний підхід, який може допомогти знизити експлуатаційні витрати приблизно на 420 000 дол. США². Ми настільки віримо в надійність трубки vMRC, що за потреби безкоштовно замінимо її протягом усього терміну служби системи¹.
Новий рівень для бізнесу
Новий рівень для бізнесу
Уявіть, що вам більше не потрібно думати про витрати на трубки, які ви маєте передбачити у вашому повсякденному експлуатаційному бюджеті. Уявіть, що система КТ, з якою ви працюєте, завжди має найновіші технології, а оновлення до неї здатні задовольнити потреби, які постійно зростають? Ми пропонуємо нові способи збереження вашої конкурентоспроможності на ринку, керуючи експлуатаційними витратами, поки ви підвищуєте якість медичної допомоги.
Новий рівень для бізнесу
Уявіть, що вам більше не потрібно думати про витрати на трубки, які ви маєте передбачити у вашому повсякденному експлуатаційному бюджеті. Уявіть, що система КТ, з якою ви працюєте, завжди має найновіші технології, а оновлення до неї здатні задовольнити потреби, які постійно зростають? Ми пропонуємо нові способи збереження вашої конкурентоспроможності на ринку, керуючи експлуатаційними витратами, поки ви підвищуєте якість медичної допомоги.
Новий рівень для бізнесу
Уявіть, що вам більше не потрібно думати про витрати на трубки, які ви маєте передбачити у вашому повсякденному експлуатаційному бюджеті. Уявіть, що система КТ, з якою ви працюєте, завжди має найновіші технології, а оновлення до неї здатні задовольнити потреби, які постійно зростають? Ми пропонуємо нові способи збереження вашої конкурентоспроможності на ринку, керуючи експлуатаційними витратами, поки ви підвищуєте якість медичної допомоги.
Уявіть, що вам більше не потрібно думати про витрати на трубки, які ви маєте передбачити у вашому повсякденному експлуатаційному бюджеті. Уявіть, що система КТ, з якою ви працюєте, завжди має найновіші технології, а оновлення до неї здатні задовольнити потреби, які постійно зростають? Ми пропонуємо нові способи збереження вашої конкурентоспроможності на ринку, керуючи експлуатаційними витратами, поки ви підвищуєте якість медичної допомоги.
Конкурентоспроможність та актуальність
Програма Technology Maximizer
З програмою Technology Maximizer ви можете використовувати передові клінічні рішення, отримуючи максимальну користь зі своїх інвестицій у технології візуалізації. Не допустіть технологічного старіння систем та станьте одним із лідерів на ринку завдяки інноваціям. Позбавтеся постійної потреби в схваленні закупівлі оновлень протягом усього життєвого циклу системи із запланованим експлуатаційним бюджетом.
Програма Technology Maximizer
З програмою Technology Maximizer ви можете використовувати передові клінічні рішення, отримуючи максимальну користь зі своїх інвестицій у технології візуалізації. Не допустіть технологічного старіння систем та станьте одним із лідерів на ринку завдяки інноваціям. Позбавтеся постійної потреби в схваленні закупівлі оновлень протягом усього життєвого циклу системи із запланованим експлуатаційним бюджетом.
Програма Technology Maximizer
З програмою Technology Maximizer ви можете використовувати передові клінічні рішення, отримуючи максимальну користь зі своїх інвестицій у технології візуалізації. Не допустіть технологічного старіння систем та станьте одним із лідерів на ринку завдяки інноваціям. Позбавтеся постійної потреби в схваленні закупівлі оновлень протягом усього життєвого циклу системи із запланованим експлуатаційним бюджетом.
З програмою Technology Maximizer ви можете використовувати передові клінічні рішення, отримуючи максимальну користь зі своїх інвестицій у технології візуалізації. Не допустіть технологічного старіння систем та станьте одним із лідерів на ринку завдяки інноваціям. Позбавтеся постійної потреби в схваленні закупівлі оновлень протягом усього життєвого циклу системи із запланованим експлуатаційним бюджетом.
Використовуйте більше можливостей безпосередньо на томографі
Контролери OnPlan на гентрі біля пацієнта
Нові контролери OnPlan на гентрі дозволять приділяти більше уваги пацієнту, залишаючись біля нього під час дослідження, і використовувати більше можливостей безпосередньо на томографі. За допомогою цих контролерів можна налаштовувати й регулювати апарат перед скануванням. А адаптивний інтелект дозволить узгоджувати результати між операторами й на 19% скоротити час на отримання результатів на кожному етапі процедури дослідження³.
Контролери OnPlan на гентрі біля пацієнта
Нові контролери OnPlan на гентрі дозволять приділяти більше уваги пацієнту, залишаючись біля нього під час дослідження, і використовувати більше можливостей безпосередньо на томографі. За допомогою цих контролерів можна налаштовувати й регулювати апарат перед скануванням. А адаптивний інтелект дозволить узгоджувати результати між операторами й на 19% скоротити час на отримання результатів на кожному етапі процедури дослідження³.
Контролери OnPlan на гентрі біля пацієнта
Нові контролери OnPlan на гентрі дозволять приділяти більше уваги пацієнту, залишаючись біля нього під час дослідження, і використовувати більше можливостей безпосередньо на томографі. За допомогою цих контролерів можна налаштовувати й регулювати апарат перед скануванням. А адаптивний інтелект дозволить узгоджувати результати між операторами й на 19% скоротити час на отримання результатів на кожному етапі процедури дослідження³.
Використовуйте більше можливостей безпосередньо на томографі
Контролери OnPlan на гентрі біля пацієнта
Нові контролери OnPlan на гентрі дозволять приділяти більше уваги пацієнту, залишаючись біля нього під час дослідження, і використовувати більше можливостей безпосередньо на томографі. За допомогою цих контролерів можна налаштовувати й регулювати апарат перед скануванням. А адаптивний інтелект дозволить узгоджувати результати між операторами й на 19% скоротити час на отримання результатів на кожному етапі процедури дослідження³.
Більше надійності та менше часу на інтерпретацію
Більше надійності та менше часу на інтерпретацію
Технологія Precise Image ґрунтується на можливостях нейромережі глибокого навчання, що дозволяє суттєво знизити дозу та шуми зображення, значно підвищити здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю та скоротити час на інтерпретацію. Завдяки технології Precise Image доза опромінення зменшується на 80%, рівень шумів знижується на 85%, а здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю покращується на 60%, що допомагає підвищити надійність діагностики, одночасно забезпечуючи відмінну якість медичної допомоги.<sup>4</sup>
Більше надійності та менше часу на інтерпретацію
Технологія Precise Image ґрунтується на можливостях нейромережі глибокого навчання, що дозволяє суттєво знизити дозу та шуми зображення, значно підвищити здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю та скоротити час на інтерпретацію. Завдяки технології Precise Image доза опромінення зменшується на 80%, рівень шумів знижується на 85%, а здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю покращується на 60%, що допомагає підвищити надійність діагностики, одночасно забезпечуючи відмінну якість медичної допомоги.<sup>4</sup>
Більше надійності та менше часу на інтерпретацію
Технологія Precise Image ґрунтується на можливостях нейромережі глибокого навчання, що дозволяє суттєво знизити дозу та шуми зображення, значно підвищити здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю та скоротити час на інтерпретацію. Завдяки технології Precise Image доза опромінення зменшується на 80%, рівень шумів знижується на 85%, а здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю покращується на 60%, що допомагає підвищити надійність діагностики, одночасно забезпечуючи відмінну якість медичної допомоги.<sup>4</sup>
Технологія Precise Image ґрунтується на можливостях нейромережі глибокого навчання, що дозволяє суттєво знизити дозу та шуми зображення, значно підвищити здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю та скоротити час на інтерпретацію. Завдяки технології Precise Image доза опромінення зменшується на 80%, рівень шумів знижується на 85%, а здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю покращується на 60%, що допомагає підвищити надійність діагностики, одночасно забезпечуючи відмінну якість медичної допомоги.<sup>4</sup>
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Неточне позиціювання пацієнта — це поширена й добре відома проблема, з якою стикаються користувачі під час КТ-візуалізації. Воно може призвести до небажаних наслідків, наприклад збільшення дози опромінення пацієнта та шумів зображення<sup>5</sup>. Технологія Precise Position і камера зі штучним інтелектом дозволяють майже миттєво здійснювати автоматичне позиціювання пацієнта, значно підвищуючи його точність та узгоджуючи результати між операторами.
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Неточне позиціювання пацієнта — це поширена й добре відома проблема, з якою стикаються користувачі під час КТ-візуалізації. Воно може призвести до небажаних наслідків, наприклад збільшення дози опромінення пацієнта та шумів зображення<sup>5</sup>. Технологія Precise Position і камера зі штучним інтелектом дозволяють майже миттєво здійснювати автоматичне позиціювання пацієнта, значно підвищуючи його точність та узгоджуючи результати між операторами.
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Неточне позиціювання пацієнта — це поширена й добре відома проблема, з якою стикаються користувачі під час КТ-візуалізації. Воно може призвести до небажаних наслідків, наприклад збільшення дози опромінення пацієнта та шумів зображення<sup>5</sup>. Технологія Precise Position і камера зі штучним інтелектом дозволяють майже миттєво здійснювати автоматичне позиціювання пацієнта, значно підвищуючи його точність та узгоджуючи результати між операторами.
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Неточне позиціювання пацієнта — це поширена й добре відома проблема, з якою стикаються користувачі під час КТ-візуалізації. Воно може призвести до небажаних наслідків, наприклад збільшення дози опромінення пацієнта та шумів зображення<sup>5</sup>. Технологія Precise Position і камера зі штучним інтелектом дозволяють майже миттєво здійснювати автоматичне позиціювання пацієнта, значно підвищуючи його точність та узгоджуючи результати між операторами.
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Рух — це давня проблема, яка виникає під час візуалізації серця, особливо якщо в пацієнта висока частота серцевих скорочень. Під час проспективного чи ретроспективного використання технологія Precise Cardiac коригує рух на знімках серця, покращуючи їх якість навіть за високої частоти серцевих скорочень.
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Рух — це давня проблема, яка виникає під час візуалізації серця, особливо якщо в пацієнта висока частота серцевих скорочень. Під час проспективного чи ретроспективного використання технологія Precise Cardiac коригує рух на знімках серця, покращуючи їх якість навіть за високої частоти серцевих скорочень.
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Рух — це давня проблема, яка виникає під час візуалізації серця, особливо якщо в пацієнта висока частота серцевих скорочень. Під час проспективного чи ретроспективного використання технологія Precise Cardiac коригує рух на знімках серця, покращуючи їх якість навіть за високої частоти серцевих скорочень.
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Рух — це давня проблема, яка виникає під час візуалізації серця, особливо якщо в пацієнта висока частота серцевих скорочень. Під час проспективного чи ретроспективного використання технологія Precise Cardiac коригує рух на знімках серця, покращуючи їх якість навіть за високої частоти серцевих скорочень.
Автоматичне відстеження голки
Автоматичне відстеження голки
Технологія керування голкою Precise Intervention покращує робочий процес для підвищення надійності інтервенційних процедур КТ. Функції автоматичного обчислення глибини, кута, наведення на ціль і відхилення від плану підвищують швидкість і ефективність, необхідні для швидкого й впевненого проведення інтервенційних процедур. На додаток до Precise Intervention, гнучкість робочого процесу для інтервенційного радіолога забезпечують контролери OnPlan на гентрі томографа.
Автоматичне відстеження голки
Технологія керування голкою Precise Intervention покращує робочий процес для підвищення надійності інтервенційних процедур КТ. Функції автоматичного обчислення глибини, кута, наведення на ціль і відхилення від плану підвищують швидкість і ефективність, необхідні для швидкого й впевненого проведення інтервенційних процедур. На додаток до Precise Intervention, гнучкість робочого процесу для інтервенційного радіолога забезпечують контролери OnPlan на гентрі томографа.
Автоматичне відстеження голки
Технологія керування голкою Precise Intervention покращує робочий процес для підвищення надійності інтервенційних процедур КТ. Функції автоматичного обчислення глибини, кута, наведення на ціль і відхилення від плану підвищують швидкість і ефективність, необхідні для швидкого й впевненого проведення інтервенційних процедур. На додаток до Precise Intervention, гнучкість робочого процесу для інтервенційного радіолога забезпечують контролери OnPlan на гентрі томографа.
Технологія керування голкою Precise Intervention покращує робочий процес для підвищення надійності інтервенційних процедур КТ. Функції автоматичного обчислення глибини, кута, наведення на ціль і відхилення від плану підвищують швидкість і ефективність, необхідні для швидкого й впевненого проведення інтервенційних процедур. На додаток до Precise Intervention, гнучкість робочого процесу для інтервенційного радіолога забезпечують контролери OnPlan на гентрі томографа.
Передбачуваність у непередбачуваному світі
Передбачуваність у непередбачуваному світі
Завдяки зручності обслуговування та надійності система Incisive CT забезпечує обнадійливу передбачуваність. Цілодобовий проактивний моніторинг Philips допомагає передбачити проблеми й вирішити їх до того, як вони вплинуть на повсякденну роботу, а віддалені служби дозволяють швидко вирішувати проблеми без необхідності виїзду спеціалістів на місце. Наш інноваційний комплекс послуг проактивного моніторингу спрямований на постійну віддалену підтримку системи без перерв у щоденній роботі.
Передбачуваність у непередбачуваному світі
Завдяки зручності обслуговування та надійності система Incisive CT забезпечує обнадійливу передбачуваність. Цілодобовий проактивний моніторинг Philips допомагає передбачити проблеми й вирішити їх до того, як вони вплинуть на повсякденну роботу, а віддалені служби дозволяють швидко вирішувати проблеми без необхідності виїзду спеціалістів на місце. Наш інноваційний комплекс послуг проактивного моніторингу спрямований на постійну віддалену підтримку системи без перерв у щоденній роботі.
Передбачуваність у непередбачуваному світі
Завдяки зручності обслуговування та надійності система Incisive CT забезпечує обнадійливу передбачуваність. Цілодобовий проактивний моніторинг Philips допомагає передбачити проблеми й вирішити їх до того, як вони вплинуть на повсякденну роботу, а віддалені служби дозволяють швидко вирішувати проблеми без необхідності виїзду спеціалістів на місце. Наш інноваційний комплекс послуг проактивного моніторингу спрямований на постійну віддалену підтримку системи без перерв у щоденній роботі.
Завдяки зручності обслуговування та надійності система Incisive CT забезпечує обнадійливу передбачуваність. Цілодобовий проактивний моніторинг Philips допомагає передбачити проблеми й вирішити їх до того, як вони вплинуть на повсякденну роботу, а віддалені служби дозволяють швидко вирішувати проблеми без необхідності виїзду спеціалістів на місце. Наш інноваційний комплекс послуг проактивного моніторингу спрямований на постійну віддалену підтримку системи без перерв у щоденній роботі.
Tube for Life
Новий рівень для бізнесу
Конкурентоспроможність та актуальність
Використовуйте більше можливостей безпосередньо на томографі
Наша гарантія Tube for Life¹ — це унікальний підхід, який може допомогти знизити експлуатаційні витрати приблизно на 420 000 дол. США². Ми настільки віримо в надійність трубки vMRC, що за потреби безкоштовно замінимо її протягом усього терміну служби системи¹.
Гарантія Tube for Life
Наша гарантія Tube for Life¹ — це унікальний підхід, який може допомогти знизити експлуатаційні витрати приблизно на 420 000 дол. США². Ми настільки віримо в надійність трубки vMRC, що за потреби безкоштовно замінимо її протягом усього терміну служби системи¹.
Гарантія Tube for Life
Наша гарантія Tube for Life¹ — це унікальний підхід, який може допомогти знизити експлуатаційні витрати приблизно на 420 000 дол. США². Ми настільки віримо в надійність трубки vMRC, що за потреби безкоштовно замінимо її протягом усього терміну служби системи¹.
Наша гарантія Tube for Life¹ — це унікальний підхід, який може допомогти знизити експлуатаційні витрати приблизно на 420 000 дол. США². Ми настільки віримо в надійність трубки vMRC, що за потреби безкоштовно замінимо її протягом усього терміну служби системи¹.
Новий рівень для бізнесу
Новий рівень для бізнесу
Уявіть, що вам більше не потрібно думати про витрати на трубки, які ви маєте передбачити у вашому повсякденному експлуатаційному бюджеті. Уявіть, що система КТ, з якою ви працюєте, завжди має найновіші технології, а оновлення до неї здатні задовольнити потреби, які постійно зростають? Ми пропонуємо нові способи збереження вашої конкурентоспроможності на ринку, керуючи експлуатаційними витратами, поки ви підвищуєте якість медичної допомоги.
Новий рівень для бізнесу
Уявіть, що вам більше не потрібно думати про витрати на трубки, які ви маєте передбачити у вашому повсякденному експлуатаційному бюджеті. Уявіть, що система КТ, з якою ви працюєте, завжди має найновіші технології, а оновлення до неї здатні задовольнити потреби, які постійно зростають? Ми пропонуємо нові способи збереження вашої конкурентоспроможності на ринку, керуючи експлуатаційними витратами, поки ви підвищуєте якість медичної допомоги.
Новий рівень для бізнесу
Уявіть, що вам більше не потрібно думати про витрати на трубки, які ви маєте передбачити у вашому повсякденному експлуатаційному бюджеті. Уявіть, що система КТ, з якою ви працюєте, завжди має найновіші технології, а оновлення до неї здатні задовольнити потреби, які постійно зростають? Ми пропонуємо нові способи збереження вашої конкурентоспроможності на ринку, керуючи експлуатаційними витратами, поки ви підвищуєте якість медичної допомоги.
Уявіть, що вам більше не потрібно думати про витрати на трубки, які ви маєте передбачити у вашому повсякденному експлуатаційному бюджеті. Уявіть, що система КТ, з якою ви працюєте, завжди має найновіші технології, а оновлення до неї здатні задовольнити потреби, які постійно зростають? Ми пропонуємо нові способи збереження вашої конкурентоспроможності на ринку, керуючи експлуатаційними витратами, поки ви підвищуєте якість медичної допомоги.
Конкурентоспроможність та актуальність
Програма Technology Maximizer
З програмою Technology Maximizer ви можете використовувати передові клінічні рішення, отримуючи максимальну користь зі своїх інвестицій у технології візуалізації. Не допустіть технологічного старіння систем та станьте одним із лідерів на ринку завдяки інноваціям. Позбавтеся постійної потреби в схваленні закупівлі оновлень протягом усього життєвого циклу системи із запланованим експлуатаційним бюджетом.
Програма Technology Maximizer
З програмою Technology Maximizer ви можете використовувати передові клінічні рішення, отримуючи максимальну користь зі своїх інвестицій у технології візуалізації. Не допустіть технологічного старіння систем та станьте одним із лідерів на ринку завдяки інноваціям. Позбавтеся постійної потреби в схваленні закупівлі оновлень протягом усього життєвого циклу системи із запланованим експлуатаційним бюджетом.
Програма Technology Maximizer
З програмою Technology Maximizer ви можете використовувати передові клінічні рішення, отримуючи максимальну користь зі своїх інвестицій у технології візуалізації. Не допустіть технологічного старіння систем та станьте одним із лідерів на ринку завдяки інноваціям. Позбавтеся постійної потреби в схваленні закупівлі оновлень протягом усього життєвого циклу системи із запланованим експлуатаційним бюджетом.
З програмою Technology Maximizer ви можете використовувати передові клінічні рішення, отримуючи максимальну користь зі своїх інвестицій у технології візуалізації. Не допустіть технологічного старіння систем та станьте одним із лідерів на ринку завдяки інноваціям. Позбавтеся постійної потреби в схваленні закупівлі оновлень протягом усього життєвого циклу системи із запланованим експлуатаційним бюджетом.
Використовуйте більше можливостей безпосередньо на томографі
Контролери OnPlan на гентрі біля пацієнта
Нові контролери OnPlan на гентрі дозволять приділяти більше уваги пацієнту, залишаючись біля нього під час дослідження, і використовувати більше можливостей безпосередньо на томографі. За допомогою цих контролерів можна налаштовувати й регулювати апарат перед скануванням. А адаптивний інтелект дозволить узгоджувати результати між операторами й на 19% скоротити час на отримання результатів на кожному етапі процедури дослідження³.
Контролери OnPlan на гентрі біля пацієнта
Нові контролери OnPlan на гентрі дозволять приділяти більше уваги пацієнту, залишаючись біля нього під час дослідження, і використовувати більше можливостей безпосередньо на томографі. За допомогою цих контролерів можна налаштовувати й регулювати апарат перед скануванням. А адаптивний інтелект дозволить узгоджувати результати між операторами й на 19% скоротити час на отримання результатів на кожному етапі процедури дослідження³.
Контролери OnPlan на гентрі біля пацієнта
Нові контролери OnPlan на гентрі дозволять приділяти більше уваги пацієнту, залишаючись біля нього під час дослідження, і використовувати більше можливостей безпосередньо на томографі. За допомогою цих контролерів можна налаштовувати й регулювати апарат перед скануванням. А адаптивний інтелект дозволить узгоджувати результати між операторами й на 19% скоротити час на отримання результатів на кожному етапі процедури дослідження³.
Використовуйте більше можливостей безпосередньо на томографі
Контролери OnPlan на гентрі біля пацієнта
Нові контролери OnPlan на гентрі дозволять приділяти більше уваги пацієнту, залишаючись біля нього під час дослідження, і використовувати більше можливостей безпосередньо на томографі. За допомогою цих контролерів можна налаштовувати й регулювати апарат перед скануванням. А адаптивний інтелект дозволить узгоджувати результати між операторами й на 19% скоротити час на отримання результатів на кожному етапі процедури дослідження³.
Більше надійності та менше часу на інтерпретацію
Більше надійності та менше часу на інтерпретацію
Технологія Precise Image ґрунтується на можливостях нейромережі глибокого навчання, що дозволяє суттєво знизити дозу та шуми зображення, значно підвищити здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю та скоротити час на інтерпретацію. Завдяки технології Precise Image доза опромінення зменшується на 80%, рівень шумів знижується на 85%, а здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю покращується на 60%, що допомагає підвищити надійність діагностики, одночасно забезпечуючи відмінну якість медичної допомоги.<sup>4</sup>
Більше надійності та менше часу на інтерпретацію
Технологія Precise Image ґрунтується на можливостях нейромережі глибокого навчання, що дозволяє суттєво знизити дозу та шуми зображення, значно підвищити здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю та скоротити час на інтерпретацію. Завдяки технології Precise Image доза опромінення зменшується на 80%, рівень шумів знижується на 85%, а здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю покращується на 60%, що допомагає підвищити надійність діагностики, одночасно забезпечуючи відмінну якість медичної допомоги.<sup>4</sup>
Більше надійності та менше часу на інтерпретацію
Технологія Precise Image ґрунтується на можливостях нейромережі глибокого навчання, що дозволяє суттєво знизити дозу та шуми зображення, значно підвищити здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю та скоротити час на інтерпретацію. Завдяки технології Precise Image доза опромінення зменшується на 80%, рівень шумів знижується на 85%, а здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю покращується на 60%, що допомагає підвищити надійність діагностики, одночасно забезпечуючи відмінну якість медичної допомоги.<sup>4</sup>
Технологія Precise Image ґрунтується на можливостях нейромережі глибокого навчання, що дозволяє суттєво знизити дозу та шуми зображення, значно підвищити здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю та скоротити час на інтерпретацію. Завдяки технології Precise Image доза опромінення зменшується на 80%, рівень шумів знижується на 85%, а здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю покращується на 60%, що допомагає підвищити надійність діагностики, одночасно забезпечуючи відмінну якість медичної допомоги.<sup>4</sup>
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Неточне позиціювання пацієнта — це поширена й добре відома проблема, з якою стикаються користувачі під час КТ-візуалізації. Воно може призвести до небажаних наслідків, наприклад збільшення дози опромінення пацієнта та шумів зображення<sup>5</sup>. Технологія Precise Position і камера зі штучним інтелектом дозволяють майже миттєво здійснювати автоматичне позиціювання пацієнта, значно підвищуючи його точність та узгоджуючи результати між операторами.
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Неточне позиціювання пацієнта — це поширена й добре відома проблема, з якою стикаються користувачі під час КТ-візуалізації. Воно може призвести до небажаних наслідків, наприклад збільшення дози опромінення пацієнта та шумів зображення<sup>5</sup>. Технологія Precise Position і камера зі штучним інтелектом дозволяють майже миттєво здійснювати автоматичне позиціювання пацієнта, значно підвищуючи його точність та узгоджуючи результати між операторами.
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Неточне позиціювання пацієнта — це поширена й добре відома проблема, з якою стикаються користувачі під час КТ-візуалізації. Воно може призвести до небажаних наслідків, наприклад збільшення дози опромінення пацієнта та шумів зображення<sup>5</sup>. Технологія Precise Position і камера зі штучним інтелектом дозволяють майже миттєво здійснювати автоматичне позиціювання пацієнта, значно підвищуючи його точність та узгоджуючи результати між операторами.
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Автоматичне позиціювання пацієнта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту
Неточне позиціювання пацієнта — це поширена й добре відома проблема, з якою стикаються користувачі під час КТ-візуалізації. Воно може призвести до небажаних наслідків, наприклад збільшення дози опромінення пацієнта та шумів зображення<sup>5</sup>. Технологія Precise Position і камера зі штучним інтелектом дозволяють майже миттєво здійснювати автоматичне позиціювання пацієнта, значно підвищуючи його точність та узгоджуючи результати між операторами.
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Рух — це давня проблема, яка виникає під час візуалізації серця, особливо якщо в пацієнта висока частота серцевих скорочень. Під час проспективного чи ретроспективного використання технологія Precise Cardiac коригує рух на знімках серця, покращуючи їх якість навіть за високої частоти серцевих скорочень.
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Рух — це давня проблема, яка виникає під час візуалізації серця, особливо якщо в пацієнта висока частота серцевих скорочень. Під час проспективного чи ретроспективного використання технологія Precise Cardiac коригує рух на знімках серця, покращуючи їх якість навіть за високої частоти серцевих скорочень.
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Рух — це давня проблема, яка виникає під час візуалізації серця, особливо якщо в пацієнта висока частота серцевих скорочень. Під час проспективного чи ретроспективного використання технологія Precise Cardiac коригує рух на знімках серця, покращуючи їх якість навіть за високої частоти серцевих скорочень.
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Кардіологічна візуалізація на базі штучного інтелекту з компенсацією руху
Рух — це давня проблема, яка виникає під час візуалізації серця, особливо якщо в пацієнта висока частота серцевих скорочень. Під час проспективного чи ретроспективного використання технологія Precise Cardiac коригує рух на знімках серця, покращуючи їх якість навіть за високої частоти серцевих скорочень.
Автоматичне відстеження голки
Автоматичне відстеження голки
Технологія керування голкою Precise Intervention покращує робочий процес для підвищення надійності інтервенційних процедур КТ. Функції автоматичного обчислення глибини, кута, наведення на ціль і відхилення від плану підвищують швидкість і ефективність, необхідні для швидкого й впевненого проведення інтервенційних процедур. На додаток до Precise Intervention, гнучкість робочого процесу для інтервенційного радіолога забезпечують контролери OnPlan на гентрі томографа.
Автоматичне відстеження голки
Технологія керування голкою Precise Intervention покращує робочий процес для підвищення надійності інтервенційних процедур КТ. Функції автоматичного обчислення глибини, кута, наведення на ціль і відхилення від плану підвищують швидкість і ефективність, необхідні для швидкого й впевненого проведення інтервенційних процедур. На додаток до Precise Intervention, гнучкість робочого процесу для інтервенційного радіолога забезпечують контролери OnPlan на гентрі томографа.
Автоматичне відстеження голки
Технологія керування голкою Precise Intervention покращує робочий процес для підвищення надійності інтервенційних процедур КТ. Функції автоматичного обчислення глибини, кута, наведення на ціль і відхилення від плану підвищують швидкість і ефективність, необхідні для швидкого й впевненого проведення інтервенційних процедур. На додаток до Precise Intervention, гнучкість робочого процесу для інтервенційного радіолога забезпечують контролери OnPlan на гентрі томографа.
Технологія керування голкою Precise Intervention покращує робочий процес для підвищення надійності інтервенційних процедур КТ. Функції автоматичного обчислення глибини, кута, наведення на ціль і відхилення від плану підвищують швидкість і ефективність, необхідні для швидкого й впевненого проведення інтервенційних процедур. На додаток до Precise Intervention, гнучкість робочого процесу для інтервенційного радіолога забезпечують контролери OnPlan на гентрі томографа.
Передбачуваність у непередбачуваному світі
Передбачуваність у непередбачуваному світі
Завдяки зручності обслуговування та надійності система Incisive CT забезпечує обнадійливу передбачуваність. Цілодобовий проактивний моніторинг Philips допомагає передбачити проблеми й вирішити їх до того, як вони вплинуть на повсякденну роботу, а віддалені служби дозволяють швидко вирішувати проблеми без необхідності виїзду спеціалістів на місце. Наш інноваційний комплекс послуг проактивного моніторингу спрямований на постійну віддалену підтримку системи без перерв у щоденній роботі.
Передбачуваність у непередбачуваному світі
Завдяки зручності обслуговування та надійності система Incisive CT забезпечує обнадійливу передбачуваність. Цілодобовий проактивний моніторинг Philips допомагає передбачити проблеми й вирішити їх до того, як вони вплинуть на повсякденну роботу, а віддалені служби дозволяють швидко вирішувати проблеми без необхідності виїзду спеціалістів на місце. Наш інноваційний комплекс послуг проактивного моніторингу спрямований на постійну віддалену підтримку системи без перерв у щоденній роботі.
Передбачуваність у непередбачуваному світі
Завдяки зручності обслуговування та надійності система Incisive CT забезпечує обнадійливу передбачуваність. Цілодобовий проактивний моніторинг Philips допомагає передбачити проблеми й вирішити їх до того, як вони вплинуть на повсякденну роботу, а віддалені служби дозволяють швидко вирішувати проблеми без необхідності виїзду спеціалістів на місце. Наш інноваційний комплекс послуг проактивного моніторингу спрямований на постійну віддалену підтримку системи без перерв у щоденній роботі.
Завдяки зручності обслуговування та надійності система Incisive CT забезпечує обнадійливу передбачуваність. Цілодобовий проактивний моніторинг Philips допомагає передбачити проблеми й вирішити їх до того, як вони вплинуть на повсякденну роботу, а віддалені служби дозволяють швидко вирішувати проблеми без необхідності виїзду спеціалістів на місце. Наш інноваційний комплекс послуг проактивного моніторингу спрямований на постійну віддалену підтримку системи без перерв у щоденній роботі.
¹Строк служби рентгенівської трубки, визначений компанією Philips, становить 10 років. Гарантія на весь термін служби рентгенівської трубки надається не у всіх країнах. Для отримання додаткової інформації зверніться до менеджера з продажу компанії Philips у вашому регіоні.
²Фактичні експлуатаційні витрати для замовників значно відрізняються через велику кількість змінних (таких як марка та модель комп’ютерного томографа, розмір лікарні/центру візуалізації, типи випадків, призначення системи). Потенційна економія передбачає уникнення придбання замінних трубок протягом 10 років служби системи КТ, виходячи із середньої ціни продажу 140 000 дол. США за одну замінну трубку та розрахункового терміну служби трубки 3 роки. Однаковий результат для всіх замовників не гарантується.
³На підставі результатів дослідження, проведеного Oz Radiology Group. Результати досліджень із клінічної практики не прогнозують результати інших досліджень. Результати інших досліджень можуть відрізнятись.
<sup>4</sup>Нижчий рівень шумів зображення, покращена здатність виявлення об’єктів із низькою контрастністю та/або зменшення дози випромінювання перевіряли за допомогою стандартних протоколів дослідження. Усі показники перевіряли на фантомах. Випробування на виявлення об’єктів із низькою контрастністю проводили з використанням зрізів товщиною 1,0 мм на фантомі MITA CT IQ Phantom (CCT183, The Phantom Laboratory) за допомогою автоматичного інструменту «CHO» (Channelized Hotelling Observer). Неопубліковані дані.
⁵За результатами оцінки, проведеної п’ятьма клінічними експертами компанії Philips, під час якої порівнювали ручне позиціювання та технологію Precise Positioning в 40 клінічних випадках із використанням фантома людського тіла. Результати конкретних досліджень, проведених у якості прикладів, не прогнозують результатів у інших ситуаціях. Результати в інших ситуаціях можуть відрізнятись.
Цей матеріал не призначений для аудиторії США.
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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.