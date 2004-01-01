Incisive CT Комп’ютерний томограф

Система Incisive CT допоможе вам вирішити деякі з найнагальніших завдань вашої організації. У системі Incisive CT компанії Philips інтелект працює на кожному етапі дослідження від отримання зображень до результатів і впливає на всі аспекти роботи: фінансовий, клінічний та експлуатаційний. Ефективність оператора та системи по-новому поєднуються для прийняття обґрунтованих рішень від початку до кінця з унікальною гарантією Tube for Life¹. Тепер завдяки технології CT Smart Workflow система Incisive CT ще більше виділяється на тлі конкурентів. CT Smart Workflow — це абсолютно новий пакет інструментів на базі штучного інтелекту, який пропонує найшвидшу в галузі реконструкцію, автоматичне позиціювання пацієнта та багато інших можливостей для успішного обстеження зі швидкими результатами та низькою дозою випромінювання. CT Smart Workflow пропонує переваги, які мають велике значення для повсякденних процедур візуалізації, від візуалізації серця з компенсацією руху до надійних інтервенційних процедур.