Інтраопераційна МРТ Ingenia MR-OR забезпечує високоякісні зображення під час нейрохірургічних процедур. Це допоможе вам отримати актуальну інформацію про хід хірургічного втручання та резекцію пухлини для обґрунтування інтраопераційних рішень і оновлення нейронавігації. Рішення забезпечує безпроблемне переміщення пацієнтів між операційною та системою МРТ Philips Ingenia з мінімальною тривалістю процедури. Крім того, це дає змогу зберегти конфігурацію операційної для ефективних нейрохірургічних робочих процесів. Завдяки різноманітним параметрам конфігурації Ingenia MR-OR забезпечує високий коефіцієнт експлуатації, економічну ефективність і гнучкість.
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Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Швидке й просте переміщення пацієнта з операційної до апарату МРТ Ingenia у суміжному приміщенні дозволяє отримувати актуальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання. Це підтримує клінічну впевненість у динамічному середовищі операційної.
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Швидке й просте переміщення пацієнта з операційної до апарату МРТ Ingenia у суміжному приміщенні дозволяє отримувати актуальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання. Це підтримує клінічну впевненість у динамічному середовищі операційної.
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Швидке й просте переміщення пацієнта з операційної до апарату МРТ Ingenia у суміжному приміщенні дозволяє отримувати актуальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання. Це підтримує клінічну впевненість у динамічному середовищі операційної.
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Швидке й просте переміщення пацієнта з операційної до апарату МРТ Ingenia у суміжному приміщенні дозволяє отримувати актуальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання. Це підтримує клінічну впевненість у динамічному середовищі операційної.
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Рішення для транспортування пацієнта, у якому поєднано засіб для транспортування Transmobil Patient Transporter та систему FlexTrak, забезпечує швидке переміщення від операційного столу до апарату МРТ. Переміщення займає всього кілька хвилин, тому ви не втрачаєте дорогоцінний час. Протягом усього процесу транспортування пацієнт залишається на ношах для переміщення. Система FlexTrak залишається за дверима операційної протягом усієї інтраопераційної процедури, не порушуючи її стерильність.
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Рішення для транспортування пацієнта, у якому поєднано засіб для транспортування Transmobil Patient Transporter та систему FlexTrak, забезпечує швидке переміщення від операційного столу до апарату МРТ. Переміщення займає всього кілька хвилин, тому ви не втрачаєте дорогоцінний час. Протягом усього процесу транспортування пацієнт залишається на ношах для переміщення. Система FlexTrak залишається за дверима операційної протягом усієї інтраопераційної процедури, не порушуючи її стерильність.
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Рішення для транспортування пацієнта, у якому поєднано засіб для транспортування Transmobil Patient Transporter та систему FlexTrak, забезпечує швидке переміщення від операційного столу до апарату МРТ. Переміщення займає всього кілька хвилин, тому ви не втрачаєте дорогоцінний час. Протягом усього процесу транспортування пацієнт залишається на ношах для переміщення. Система FlexTrak залишається за дверима операційної протягом усієї інтраопераційної процедури, не порушуючи її стерильність.
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Рішення для транспортування пацієнта, у якому поєднано засіб для транспортування Transmobil Patient Transporter та систему FlexTrak, забезпечує швидке переміщення від операційного столу до апарату МРТ. Переміщення займає всього кілька хвилин, тому ви не втрачаєте дорогоцінний час. Протягом усього процесу транспортування пацієнт залишається на ношах для переміщення. Система FlexTrak залишається за дверима операційної протягом усієї інтраопераційної процедури, не порушуючи її стерильність.
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Головним елементом системи Ingenia MR-OR є томтограф Ingenia MR-OR 1.5T або 3.0T, який забезпечує відмінну якість зображень завдяки цифровій технології dStream. Це гарантує високу якість зображень для візуалізації країв пухлини та критичних анатомічних структур. До того ж, найкраща в галузі лінійність градієнта допомагає генерувати зображення з високою геометричною точністю для поліпшення нейронавігації та протидії деформації мозку.
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Головним елементом системи Ingenia MR-OR є томтограф Ingenia MR-OR 1.5T або 3.0T, який забезпечує відмінну якість зображень завдяки цифровій технології dStream. Це гарантує високу якість зображень для візуалізації країв пухлини та критичних анатомічних структур. До того ж, найкраща в галузі лінійність градієнта допомагає генерувати зображення з високою геометричною точністю для поліпшення нейронавігації та протидії деформації мозку.
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Головним елементом системи Ingenia MR-OR є томтограф Ingenia MR-OR 1.5T або 3.0T, який забезпечує відмінну якість зображень завдяки цифровій технології dStream. Це гарантує високу якість зображень для візуалізації країв пухлини та критичних анатомічних структур. До того ж, найкраща в галузі лінійність градієнта допомагає генерувати зображення з високою геометричною точністю для поліпшення нейронавігації та протидії деформації мозку.
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Головним елементом системи Ingenia MR-OR є томтограф Ingenia MR-OR 1.5T або 3.0T, який забезпечує відмінну якість зображень завдяки цифровій технології dStream. Це гарантує високу якість зображень для візуалізації країв пухлини та критичних анатомічних структур. До того ж, найкраща в галузі лінійність градієнта допомагає генерувати зображення з високою геометричною точністю для поліпшення нейронавігації та протидії деформації мозку.
Економічна ефективність
Підвищення економічної ефективності й створення вартості для установи
Добре сплановане інтраопераційне рішення для МРТ може створити вартість для вашої установи. Використання Ingenia MR-OR під час хірургічних втручань, а також під час регулярної діагностики та контрольних досліджень сприяє економічно ефективному використанню ресурсів.
Підвищення економічної ефективності й створення вартості для установи
Добре сплановане інтраопераційне рішення для МРТ може створити вартість для вашої установи. Використання Ingenia MR-OR під час хірургічних втручань, а також під час регулярної діагностики та контрольних досліджень сприяє економічно ефективному використанню ресурсів.
Підвищення економічної ефективності й створення вартості для установи
Добре сплановане інтраопераційне рішення для МРТ може створити вартість для вашої установи. Використання Ingenia MR-OR під час хірургічних втручань, а також під час регулярної діагностики та контрольних досліджень сприяє економічно ефективному використанню ресурсів.
Підвищення економічної ефективності й створення вартості для установи
Добре сплановане інтраопераційне рішення для МРТ може створити вартість для вашої установи. Використання Ingenia MR-OR під час хірургічних втручань, а також під час регулярної діагностики та контрольних досліджень сприяє економічно ефективному використанню ресурсів.
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Цифрова архітектура dStream і протоколи сканування на основі ds SENSE мають високі коефіцієнти прискорення для пришвидшення візуалізації й зменшення часу отримання зображень. Це дозволяє спростити процес дослідження та мінімізувати час перебування пацієнта в томографі.
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Цифрова архітектура dStream і протоколи сканування на основі ds SENSE мають високі коефіцієнти прискорення для пришвидшення візуалізації й зменшення часу отримання зображень. Це дозволяє спростити процес дослідження та мінімізувати час перебування пацієнта в томографі.
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Цифрова архітектура dStream і протоколи сканування на основі ds SENSE мають високі коефіцієнти прискорення для пришвидшення візуалізації й зменшення часу отримання зображень. Це дозволяє спростити процес дослідження та мінімізувати час перебування пацієнта в томографі.
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Цифрова архітектура dStream і протоколи сканування на основі ds SENSE мають високі коефіцієнти прискорення для пришвидшення візуалізації й зменшення часу отримання зображень. Це дозволяє спростити процес дослідження та мінімізувати час перебування пацієнта в томографі.
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Система Ingenia MR-OR надає доступ до широкого асортименту передових нейрологічних процедур. Вони розширюють стандартну анатомічну візуалізацію в режимі T1W/T2W, додаючи, наприклад, фМРТ, дифузійно-зважене зображення (DWI) і дифузійно-тензорне зображення (DTI). Ці інструменти надають детальну інформацію про інфільтрацію пухлини, виражені ділянки та визначення тракту білої речовини для збереження критичних структур.
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Система Ingenia MR-OR надає доступ до широкого асортименту передових нейрологічних процедур. Вони розширюють стандартну анатомічну візуалізацію в режимі T1W/T2W, додаючи, наприклад, фМРТ, дифузійно-зважене зображення (DWI) і дифузійно-тензорне зображення (DTI). Ці інструменти надають детальну інформацію про інфільтрацію пухлини, виражені ділянки та визначення тракту білої речовини для збереження критичних структур.
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Система Ingenia MR-OR надає доступ до широкого асортименту передових нейрологічних процедур. Вони розширюють стандартну анатомічну візуалізацію в режимі T1W/T2W, додаючи, наприклад, фМРТ, дифузійно-зважене зображення (DWI) і дифузійно-тензорне зображення (DTI). Ці інструменти надають детальну інформацію про інфільтрацію пухлини, виражені ділянки та визначення тракту білої речовини для збереження критичних структур.
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Система Ingenia MR-OR надає доступ до широкого асортименту передових нейрологічних процедур. Вони розширюють стандартну анатомічну візуалізацію в режимі T1W/T2W, додаючи, наприклад, фМРТ, дифузійно-зважене зображення (DWI) і дифузійно-тензорне зображення (DTI). Ці інструменти надають детальну інформацію про інфільтрацію пухлини, виражені ділянки та визначення тракту білої речовини для збереження критичних структур.
Виконання складних процедур
Виконання складних процедур
Рішення Philips Ingenia MR-OR дозволяє виконувати процедури на трьох робочих місцях: в операційній, на столі МРТ та позаду нього. Це корисно для біопсії мозку з контролем МРТ, а також функціональних нейрохірургічних процедур, зокрема розміщення глибоких стимуляторів головного мозку. Цей рівень гнучкості допомагає розширити діапазон нейрохірургічних процедур.
Виконання складних процедур
Рішення Philips Ingenia MR-OR дозволяє виконувати процедури на трьох робочих місцях: в операційній, на столі МРТ та позаду нього. Це корисно для біопсії мозку з контролем МРТ, а також функціональних нейрохірургічних процедур, зокрема розміщення глибоких стимуляторів головного мозку. Цей рівень гнучкості допомагає розширити діапазон нейрохірургічних процедур.
Виконання складних процедур
Рішення Philips Ingenia MR-OR дозволяє виконувати процедури на трьох робочих місцях: в операційній, на столі МРТ та позаду нього. Це корисно для біопсії мозку з контролем МРТ, а також функціональних нейрохірургічних процедур, зокрема розміщення глибоких стимуляторів головного мозку. Цей рівень гнучкості допомагає розширити діапазон нейрохірургічних процедур.
Рішення Philips Ingenia MR-OR дозволяє виконувати процедури на трьох робочих місцях: в операційній, на столі МРТ та позаду нього. Це корисно для біопсії мозку з контролем МРТ, а також функціональних нейрохірургічних процедур, зокрема розміщення глибоких стимуляторів головного мозку. Цей рівень гнучкості допомагає розширити діапазон нейрохірургічних процедур.
Збереження налаштувань операційної
Збереження налаштувань операційної
Конфігурація двох приміщень (кабінет МРТ-операційна) передбачає розміщення апарату МРТ та операційної у суміжних приміщеннях, відокремивши їх за допомогою розсувних дверей. Це означає, що ви можете продовжувати використовувати стандартні хірургічні інструменти та апарати в операційній з мінімальними відхиленнями від визначеної процедури хірургічного втручання.
Збереження налаштувань операційної
Конфігурація двох приміщень (кабінет МРТ-операційна) передбачає розміщення апарату МРТ та операційної у суміжних приміщеннях, відокремивши їх за допомогою розсувних дверей. Це означає, що ви можете продовжувати використовувати стандартні хірургічні інструменти та апарати в операційній з мінімальними відхиленнями від визначеної процедури хірургічного втручання.
Збереження налаштувань операційної
Конфігурація двох приміщень (кабінет МРТ-операційна) передбачає розміщення апарату МРТ та операційної у суміжних приміщеннях, відокремивши їх за допомогою розсувних дверей. Це означає, що ви можете продовжувати використовувати стандартні хірургічні інструменти та апарати в операційній з мінімальними відхиленнями від визначеної процедури хірургічного втручання.
Конфігурація двох приміщень (кабінет МРТ-операційна) передбачає розміщення апарату МРТ та операційної у суміжних приміщеннях, відокремивши їх за допомогою розсувних дверей. Це означає, що ви можете продовжувати використовувати стандартні хірургічні інструменти та апарати в операційній з мінімальними відхиленнями від визначеної процедури хірургічного втручання.
Гнучкість позиціювання пацієнта
Гнучкість позиціювання пацієнта
Ширина тунелю Ingenia 70 см дозволяє легко розміщувати пацієнтів у положенні лежачи на животі, на спині або на боці, що забезпечує хірургічну гнучкість. Комерційні системи Ingenia із шириною тунелю 70 см можуть забезпечити поле огляду до 55 см з найвищою однорідністю, що ідеально підходить для різних положень голови та складних пацієнтів.
Гнучкість позиціювання пацієнта
Ширина тунелю Ingenia 70 см дозволяє легко розміщувати пацієнтів у положенні лежачи на животі, на спині або на боці, що забезпечує хірургічну гнучкість. Комерційні системи Ingenia із шириною тунелю 70 см можуть забезпечити поле огляду до 55 см з найвищою однорідністю, що ідеально підходить для різних положень голови та складних пацієнтів.
Гнучкість позиціювання пацієнта
Ширина тунелю Ingenia 70 см дозволяє легко розміщувати пацієнтів у положенні лежачи на животі, на спині або на боці, що забезпечує хірургічну гнучкість. Комерційні системи Ingenia із шириною тунелю 70 см можуть забезпечити поле огляду до 55 см з найвищою однорідністю, що ідеально підходить для різних положень голови та складних пацієнтів.
Ширина тунелю Ingenia 70 см дозволяє легко розміщувати пацієнтів у положенні лежачи на животі, на спині або на боці, що забезпечує хірургічну гнучкість. Комерційні системи Ingenia із шириною тунелю 70 см можуть забезпечити поле огляду до 55 см з найвищою однорідністю, що ідеально підходить для різних положень голови та складних пацієнтів.
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Система Ingenia MR-OR сумісна як з універсальними столами Maquet Otesus і Magnus, що дозволяє працювати в операційній, яка організована за вподобанням лікаря. Для фіксації пацієнта доступні два сумісні з МРТ фіксатори для голови. Фіксатор для голови NORAS має вбудовану 8-канальну котушку для високоякісної інтраопераційної МРТ навіть у складних положеннях пацієнта. А система підголівників DORO® — це відкрита конструкція, яка поєднується з гнучкими РЧ-котушками для оптимальної доступності та гнучкості.
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Система Ingenia MR-OR сумісна як з універсальними столами Maquet Otesus і Magnus, що дозволяє працювати в операційній, яка організована за вподобанням лікаря. Для фіксації пацієнта доступні два сумісні з МРТ фіксатори для голови. Фіксатор для голови NORAS має вбудовану 8-канальну котушку для високоякісної інтраопераційної МРТ навіть у складних положеннях пацієнта. А система підголівників DORO® — це відкрита конструкція, яка поєднується з гнучкими РЧ-котушками для оптимальної доступності та гнучкості.
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Система Ingenia MR-OR сумісна як з універсальними столами Maquet Otesus і Magnus, що дозволяє працювати в операційній, яка організована за вподобанням лікаря. Для фіксації пацієнта доступні два сумісні з МРТ фіксатори для голови. Фіксатор для голови NORAS має вбудовану 8-канальну котушку для високоякісної інтраопераційної МРТ навіть у складних положеннях пацієнта. А система підголівників DORO® — це відкрита конструкція, яка поєднується з гнучкими РЧ-котушками для оптимальної доступності та гнучкості.
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Система Ingenia MR-OR сумісна як з універсальними столами Maquet Otesus і Magnus, що дозволяє працювати в операційній, яка організована за вподобанням лікаря. Для фіксації пацієнта доступні два сумісні з МРТ фіксатори для голови. Фіксатор для голови NORAS має вбудовану 8-канальну котушку для високоякісної інтраопераційної МРТ навіть у складних положеннях пацієнта. А система підголівників DORO® — це відкрита конструкція, яка поєднується з гнучкими РЧ-котушками для оптимальної доступності та гнучкості.
Вибір гнучких варіантів розміщення
Вибір гнучких варіантів розміщення
Апарат МРТ Ingenia дає вам доступ для роботи перед столом і позаду нього. Це забезпечує широкий спектр варіантів розміщення, які забезпечують високий рівень налаштування відповідно до ваших потреб. На додаток до конфігурації в двох приміщеннях (МРТ-операційна), також з одним кабінетом МРТ можна об’єднати кілька операційних для одночасного проведення процедур. Це дає можливість гнучкого планування операцій, допомагаючи отримати максимальну користь від ресурсів та інвестицій.
Вибір гнучких варіантів розміщення
Апарат МРТ Ingenia дає вам доступ для роботи перед столом і позаду нього. Це забезпечує широкий спектр варіантів розміщення, які забезпечують високий рівень налаштування відповідно до ваших потреб. На додаток до конфігурації в двох приміщеннях (МРТ-операційна), також з одним кабінетом МРТ можна об’єднати кілька операційних для одночасного проведення процедур. Це дає можливість гнучкого планування операцій, допомагаючи отримати максимальну користь від ресурсів та інвестицій.
Вибір гнучких варіантів розміщення
Апарат МРТ Ingenia дає вам доступ для роботи перед столом і позаду нього. Це забезпечує широкий спектр варіантів розміщення, які забезпечують високий рівень налаштування відповідно до ваших потреб. На додаток до конфігурації в двох приміщеннях (МРТ-операційна), також з одним кабінетом МРТ можна об’єднати кілька операційних для одночасного проведення процедур. Це дає можливість гнучкого планування операцій, допомагаючи отримати максимальну користь від ресурсів та інвестицій.
Апарат МРТ Ingenia дає вам доступ для роботи перед столом і позаду нього. Це забезпечує широкий спектр варіантів розміщення, які забезпечують високий рівень налаштування відповідно до ваших потреб. На додаток до конфігурації в двох приміщеннях (МРТ-операційна), також з одним кабінетом МРТ можна об’єднати кілька операційних для одночасного проведення процедур. Це дає можливість гнучкого планування операцій, допомагаючи отримати максимальну користь від ресурсів та інвестицій.
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Якщо система Ingenia MR-OR не використовується під час операції, її можна використовувати для регулярних діагностичних процедур, а також перед- та післяопераційної візуалізації. Ця подвійна функція дозволяє ефективно використовувати томограф, підтримувати економічну ефективність і позширювати переваги високоякісної МРТ на інші клінічні сфери.
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Якщо система Ingenia MR-OR не використовується під час операції, її можна використовувати для регулярних діагностичних процедур, а також перед- та післяопераційної візуалізації. Ця подвійна функція дозволяє ефективно використовувати томограф, підтримувати економічну ефективність і позширювати переваги високоякісної МРТ на інші клінічні сфери.
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Якщо система Ingenia MR-OR не використовується під час операції, її можна використовувати для регулярних діагностичних процедур, а також перед- та післяопераційної візуалізації. Ця подвійна функція дозволяє ефективно використовувати томограф, підтримувати економічну ефективність і позширювати переваги високоякісної МРТ на інші клінічні сфери.
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Якщо система Ingenia MR-OR не використовується під час операції, її можна використовувати для регулярних діагностичних процедур, а також перед- та післяопераційної візуалізації. Ця подвійна функція дозволяє ефективно використовувати томограф, підтримувати економічну ефективність і позширювати переваги високоякісної МРТ на інші клінічні сфери.
Перевага простого встановлення
Перевага простого встановлення
Завдяки ефективному плануванню встановлення рішення Ingenia MR-OR не вимагає значних змін наявних конфігурацій операційних. Протягом усього процесу розміщення та встановлення Philips надає консультації та допомогу під час визначення клінічних вимог і пошуку оптимального рішення для задоволення ваших потреб.
Перевага простого встановлення
Завдяки ефективному плануванню встановлення рішення Ingenia MR-OR не вимагає значних змін наявних конфігурацій операційних. Протягом усього процесу розміщення та встановлення Philips надає консультації та допомогу під час визначення клінічних вимог і пошуку оптимального рішення для задоволення ваших потреб.
Перевага простого встановлення
Завдяки ефективному плануванню встановлення рішення Ingenia MR-OR не вимагає значних змін наявних конфігурацій операційних. Протягом усього процесу розміщення та встановлення Philips надає консультації та допомогу під час визначення клінічних вимог і пошуку оптимального рішення для задоволення ваших потреб.
Завдяки ефективному плануванню встановлення рішення Ingenia MR-OR не вимагає значних змін наявних конфігурацій операційних. Протягом усього процесу розміщення та встановлення Philips надає консультації та допомогу під час визначення клінічних вимог і пошуку оптимального рішення для задоволення ваших потреб.
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Швидке й просте переміщення пацієнта з операційної до апарату МРТ Ingenia у суміжному приміщенні дозволяє отримувати актуальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання. Це підтримує клінічну впевненість у динамічному середовищі операційної.
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Швидке й просте переміщення пацієнта з операційної до апарату МРТ Ingenia у суміжному приміщенні дозволяє отримувати актуальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання. Це підтримує клінічну впевненість у динамічному середовищі операційної.
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Швидке й просте переміщення пацієнта з операційної до апарату МРТ Ingenia у суміжному приміщенні дозволяє отримувати актуальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання. Це підтримує клінічну впевненість у динамічному середовищі операційної.
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Отримайте актуальні детальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання
Швидке й просте переміщення пацієнта з операційної до апарату МРТ Ingenia у суміжному приміщенні дозволяє отримувати актуальні дані МРТ майже в будь-який час під час хірургічного втручання. Це підтримує клінічну впевненість у динамічному середовищі операційної.
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Рішення для транспортування пацієнта, у якому поєднано засіб для транспортування Transmobil Patient Transporter та систему FlexTrak, забезпечує швидке переміщення від операційного столу до апарату МРТ. Переміщення займає всього кілька хвилин, тому ви не втрачаєте дорогоцінний час. Протягом усього процесу транспортування пацієнт залишається на ношах для переміщення. Система FlexTrak залишається за дверима операційної протягом усієї інтраопераційної процедури, не порушуючи її стерильність.
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Рішення для транспортування пацієнта, у якому поєднано засіб для транспортування Transmobil Patient Transporter та систему FlexTrak, забезпечує швидке переміщення від операційного столу до апарату МРТ. Переміщення займає всього кілька хвилин, тому ви не втрачаєте дорогоцінний час. Протягом усього процесу транспортування пацієнт залишається на ношах для переміщення. Система FlexTrak залишається за дверима операційної протягом усієї інтраопераційної процедури, не порушуючи її стерильність.
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Рішення для транспортування пацієнта, у якому поєднано засіб для транспортування Transmobil Patient Transporter та систему FlexTrak, забезпечує швидке переміщення від операційного столу до апарату МРТ. Переміщення займає всього кілька хвилин, тому ви не втрачаєте дорогоцінний час. Протягом усього процесу транспортування пацієнт залишається на ношах для переміщення. Система FlexTrak залишається за дверима операційної протягом усієї інтраопераційної процедури, не порушуючи її стерильність.
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Плавне переміщення пацієнта з операційної до кабінету МРТ
Рішення для транспортування пацієнта, у якому поєднано засіб для транспортування Transmobil Patient Transporter та систему FlexTrak, забезпечує швидке переміщення від операційного столу до апарату МРТ. Переміщення займає всього кілька хвилин, тому ви не втрачаєте дорогоцінний час. Протягом усього процесу транспортування пацієнт залишається на ношах для переміщення. Система FlexTrak залишається за дверима операційної протягом усієї інтраопераційної процедури, не порушуючи її стерильність.
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Головним елементом системи Ingenia MR-OR є томтограф Ingenia MR-OR 1.5T або 3.0T, який забезпечує відмінну якість зображень завдяки цифровій технології dStream. Це гарантує високу якість зображень для візуалізації країв пухлини та критичних анатомічних структур. До того ж, найкраща в галузі лінійність градієнта допомагає генерувати зображення з високою геометричною точністю для поліпшення нейронавігації та протидії деформації мозку.
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Головним елементом системи Ingenia MR-OR є томтограф Ingenia MR-OR 1.5T або 3.0T, який забезпечує відмінну якість зображень завдяки цифровій технології dStream. Це гарантує високу якість зображень для візуалізації країв пухлини та критичних анатомічних структур. До того ж, найкраща в галузі лінійність градієнта допомагає генерувати зображення з високою геометричною точністю для поліпшення нейронавігації та протидії деформації мозку.
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Головним елементом системи Ingenia MR-OR є томтограф Ingenia MR-OR 1.5T або 3.0T, який забезпечує відмінну якість зображень завдяки цифровій технології dStream. Це гарантує високу якість зображень для візуалізації країв пухлини та критичних анатомічних структур. До того ж, найкраща в галузі лінійність градієнта допомагає генерувати зображення з високою геометричною точністю для поліпшення нейронавігації та протидії деформації мозку.
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Скористайтеся перевагами першокласної платформи візуалізації для хірургічних втручань
Головним елементом системи Ingenia MR-OR є томтограф Ingenia MR-OR 1.5T або 3.0T, який забезпечує відмінну якість зображень завдяки цифровій технології dStream. Це гарантує високу якість зображень для візуалізації країв пухлини та критичних анатомічних структур. До того ж, найкраща в галузі лінійність градієнта допомагає генерувати зображення з високою геометричною точністю для поліпшення нейронавігації та протидії деформації мозку.
Економічна ефективність
Підвищення економічної ефективності й створення вартості для установи
Добре сплановане інтраопераційне рішення для МРТ може створити вартість для вашої установи. Використання Ingenia MR-OR під час хірургічних втручань, а також під час регулярної діагностики та контрольних досліджень сприяє економічно ефективному використанню ресурсів.
Підвищення економічної ефективності й створення вартості для установи
Добре сплановане інтраопераційне рішення для МРТ може створити вартість для вашої установи. Використання Ingenia MR-OR під час хірургічних втручань, а також під час регулярної діагностики та контрольних досліджень сприяє економічно ефективному використанню ресурсів.
Підвищення економічної ефективності й створення вартості для установи
Добре сплановане інтраопераційне рішення для МРТ може створити вартість для вашої установи. Використання Ingenia MR-OR під час хірургічних втручань, а також під час регулярної діагностики та контрольних досліджень сприяє економічно ефективному використанню ресурсів.
Підвищення економічної ефективності й створення вартості для установи
Добре сплановане інтраопераційне рішення для МРТ може створити вартість для вашої установи. Використання Ingenia MR-OR під час хірургічних втручань, а також під час регулярної діагностики та контрольних досліджень сприяє економічно ефективному використанню ресурсів.
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Цифрова архітектура dStream і протоколи сканування на основі ds SENSE мають високі коефіцієнти прискорення для пришвидшення візуалізації й зменшення часу отримання зображень. Це дозволяє спростити процес дослідження та мінімізувати час перебування пацієнта в томографі.
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Цифрова архітектура dStream і протоколи сканування на основі ds SENSE мають високі коефіцієнти прискорення для пришвидшення візуалізації й зменшення часу отримання зображень. Це дозволяє спростити процес дослідження та мінімізувати час перебування пацієнта в томографі.
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Цифрова архітектура dStream і протоколи сканування на основі ds SENSE мають високі коефіцієнти прискорення для пришвидшення візуалізації й зменшення часу отримання зображень. Це дозволяє спростити процес дослідження та мінімізувати час перебування пацієнта в томографі.
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Економія дорогоцінного часу завдяки високоякісним технологіям
Цифрова архітектура dStream і протоколи сканування на основі ds SENSE мають високі коефіцієнти прискорення для пришвидшення візуалізації й зменшення часу отримання зображень. Це дозволяє спростити процес дослідження та мінімізувати час перебування пацієнта в томографі.
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Система Ingenia MR-OR надає доступ до широкого асортименту передових нейрологічних процедур. Вони розширюють стандартну анатомічну візуалізацію в режимі T1W/T2W, додаючи, наприклад, фМРТ, дифузійно-зважене зображення (DWI) і дифузійно-тензорне зображення (DTI). Ці інструменти надають детальну інформацію про інфільтрацію пухлини, виражені ділянки та визначення тракту білої речовини для збереження критичних структур.
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Система Ingenia MR-OR надає доступ до широкого асортименту передових нейрологічних процедур. Вони розширюють стандартну анатомічну візуалізацію в режимі T1W/T2W, додаючи, наприклад, фМРТ, дифузійно-зважене зображення (DWI) і дифузійно-тензорне зображення (DTI). Ці інструменти надають детальну інформацію про інфільтрацію пухлини, виражені ділянки та визначення тракту білої речовини для збереження критичних структур.
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Система Ingenia MR-OR надає доступ до широкого асортименту передових нейрологічних процедур. Вони розширюють стандартну анатомічну візуалізацію в режимі T1W/T2W, додаючи, наприклад, фМРТ, дифузійно-зважене зображення (DWI) і дифузійно-тензорне зображення (DTI). Ці інструменти надають детальну інформацію про інфільтрацію пухлини, виражені ділянки та визначення тракту білої речовини для збереження критичних структур.
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Підтримка клінічної досконалості завдяки широкому спектру нейрохірургічних процедур
Система Ingenia MR-OR надає доступ до широкого асортименту передових нейрологічних процедур. Вони розширюють стандартну анатомічну візуалізацію в режимі T1W/T2W, додаючи, наприклад, фМРТ, дифузійно-зважене зображення (DWI) і дифузійно-тензорне зображення (DTI). Ці інструменти надають детальну інформацію про інфільтрацію пухлини, виражені ділянки та визначення тракту білої речовини для збереження критичних структур.
Виконання складних процедур
Виконання складних процедур
Рішення Philips Ingenia MR-OR дозволяє виконувати процедури на трьох робочих місцях: в операційній, на столі МРТ та позаду нього. Це корисно для біопсії мозку з контролем МРТ, а також функціональних нейрохірургічних процедур, зокрема розміщення глибоких стимуляторів головного мозку. Цей рівень гнучкості допомагає розширити діапазон нейрохірургічних процедур.
Виконання складних процедур
Рішення Philips Ingenia MR-OR дозволяє виконувати процедури на трьох робочих місцях: в операційній, на столі МРТ та позаду нього. Це корисно для біопсії мозку з контролем МРТ, а також функціональних нейрохірургічних процедур, зокрема розміщення глибоких стимуляторів головного мозку. Цей рівень гнучкості допомагає розширити діапазон нейрохірургічних процедур.
Виконання складних процедур
Рішення Philips Ingenia MR-OR дозволяє виконувати процедури на трьох робочих місцях: в операційній, на столі МРТ та позаду нього. Це корисно для біопсії мозку з контролем МРТ, а також функціональних нейрохірургічних процедур, зокрема розміщення глибоких стимуляторів головного мозку. Цей рівень гнучкості допомагає розширити діапазон нейрохірургічних процедур.
Рішення Philips Ingenia MR-OR дозволяє виконувати процедури на трьох робочих місцях: в операційній, на столі МРТ та позаду нього. Це корисно для біопсії мозку з контролем МРТ, а також функціональних нейрохірургічних процедур, зокрема розміщення глибоких стимуляторів головного мозку. Цей рівень гнучкості допомагає розширити діапазон нейрохірургічних процедур.
Збереження налаштувань операційної
Збереження налаштувань операційної
Конфігурація двох приміщень (кабінет МРТ-операційна) передбачає розміщення апарату МРТ та операційної у суміжних приміщеннях, відокремивши їх за допомогою розсувних дверей. Це означає, що ви можете продовжувати використовувати стандартні хірургічні інструменти та апарати в операційній з мінімальними відхиленнями від визначеної процедури хірургічного втручання.
Збереження налаштувань операційної
Конфігурація двох приміщень (кабінет МРТ-операційна) передбачає розміщення апарату МРТ та операційної у суміжних приміщеннях, відокремивши їх за допомогою розсувних дверей. Це означає, що ви можете продовжувати використовувати стандартні хірургічні інструменти та апарати в операційній з мінімальними відхиленнями від визначеної процедури хірургічного втручання.
Збереження налаштувань операційної
Конфігурація двох приміщень (кабінет МРТ-операційна) передбачає розміщення апарату МРТ та операційної у суміжних приміщеннях, відокремивши їх за допомогою розсувних дверей. Це означає, що ви можете продовжувати використовувати стандартні хірургічні інструменти та апарати в операційній з мінімальними відхиленнями від визначеної процедури хірургічного втручання.
Конфігурація двох приміщень (кабінет МРТ-операційна) передбачає розміщення апарату МРТ та операційної у суміжних приміщеннях, відокремивши їх за допомогою розсувних дверей. Це означає, що ви можете продовжувати використовувати стандартні хірургічні інструменти та апарати в операційній з мінімальними відхиленнями від визначеної процедури хірургічного втручання.
Гнучкість позиціювання пацієнта
Гнучкість позиціювання пацієнта
Ширина тунелю Ingenia 70 см дозволяє легко розміщувати пацієнтів у положенні лежачи на животі, на спині або на боці, що забезпечує хірургічну гнучкість. Комерційні системи Ingenia із шириною тунелю 70 см можуть забезпечити поле огляду до 55 см з найвищою однорідністю, що ідеально підходить для різних положень голови та складних пацієнтів.
Гнучкість позиціювання пацієнта
Ширина тунелю Ingenia 70 см дозволяє легко розміщувати пацієнтів у положенні лежачи на животі, на спині або на боці, що забезпечує хірургічну гнучкість. Комерційні системи Ingenia із шириною тунелю 70 см можуть забезпечити поле огляду до 55 см з найвищою однорідністю, що ідеально підходить для різних положень голови та складних пацієнтів.
Гнучкість позиціювання пацієнта
Ширина тунелю Ingenia 70 см дозволяє легко розміщувати пацієнтів у положенні лежачи на животі, на спині або на боці, що забезпечує хірургічну гнучкість. Комерційні системи Ingenia із шириною тунелю 70 см можуть забезпечити поле огляду до 55 см з найвищою однорідністю, що ідеально підходить для різних положень голови та складних пацієнтів.
Ширина тунелю Ingenia 70 см дозволяє легко розміщувати пацієнтів у положенні лежачи на животі, на спині або на боці, що забезпечує хірургічну гнучкість. Комерційні системи Ingenia із шириною тунелю 70 см можуть забезпечити поле огляду до 55 см з найвищою однорідністю, що ідеально підходить для різних положень голови та складних пацієнтів.
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Система Ingenia MR-OR сумісна як з універсальними столами Maquet Otesus і Magnus, що дозволяє працювати в операційній, яка організована за вподобанням лікаря. Для фіксації пацієнта доступні два сумісні з МРТ фіксатори для голови. Фіксатор для голови NORAS має вбудовану 8-канальну котушку для високоякісної інтраопераційної МРТ навіть у складних положеннях пацієнта. А система підголівників DORO® — це відкрита конструкція, яка поєднується з гнучкими РЧ-котушками для оптимальної доступності та гнучкості.
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Система Ingenia MR-OR сумісна як з універсальними столами Maquet Otesus і Magnus, що дозволяє працювати в операційній, яка організована за вподобанням лікаря. Для фіксації пацієнта доступні два сумісні з МРТ фіксатори для голови. Фіксатор для голови NORAS має вбудовану 8-канальну котушку для високоякісної інтраопераційної МРТ навіть у складних положеннях пацієнта. А система підголівників DORO® — це відкрита конструкція, яка поєднується з гнучкими РЧ-котушками для оптимальної доступності та гнучкості.
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Система Ingenia MR-OR сумісна як з універсальними столами Maquet Otesus і Magnus, що дозволяє працювати в операційній, яка організована за вподобанням лікаря. Для фіксації пацієнта доступні два сумісні з МРТ фіксатори для голови. Фіксатор для голови NORAS має вбудовану 8-канальну котушку для високоякісної інтраопераційної МРТ навіть у складних положеннях пацієнта. А система підголівників DORO® — це відкрита конструкція, яка поєднується з гнучкими РЧ-котушками для оптимальної доступності та гнучкості.
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Універсальність, необхідна для гнучкої та ефективної роботи
Система Ingenia MR-OR сумісна як з універсальними столами Maquet Otesus і Magnus, що дозволяє працювати в операційній, яка організована за вподобанням лікаря. Для фіксації пацієнта доступні два сумісні з МРТ фіксатори для голови. Фіксатор для голови NORAS має вбудовану 8-канальну котушку для високоякісної інтраопераційної МРТ навіть у складних положеннях пацієнта. А система підголівників DORO® — це відкрита конструкція, яка поєднується з гнучкими РЧ-котушками для оптимальної доступності та гнучкості.
Вибір гнучких варіантів розміщення
Вибір гнучких варіантів розміщення
Апарат МРТ Ingenia дає вам доступ для роботи перед столом і позаду нього. Це забезпечує широкий спектр варіантів розміщення, які забезпечують високий рівень налаштування відповідно до ваших потреб. На додаток до конфігурації в двох приміщеннях (МРТ-операційна), також з одним кабінетом МРТ можна об’єднати кілька операційних для одночасного проведення процедур. Це дає можливість гнучкого планування операцій, допомагаючи отримати максимальну користь від ресурсів та інвестицій.
Вибір гнучких варіантів розміщення
Апарат МРТ Ingenia дає вам доступ для роботи перед столом і позаду нього. Це забезпечує широкий спектр варіантів розміщення, які забезпечують високий рівень налаштування відповідно до ваших потреб. На додаток до конфігурації в двох приміщеннях (МРТ-операційна), також з одним кабінетом МРТ можна об’єднати кілька операційних для одночасного проведення процедур. Це дає можливість гнучкого планування операцій, допомагаючи отримати максимальну користь від ресурсів та інвестицій.
Вибір гнучких варіантів розміщення
Апарат МРТ Ingenia дає вам доступ для роботи перед столом і позаду нього. Це забезпечує широкий спектр варіантів розміщення, які забезпечують високий рівень налаштування відповідно до ваших потреб. На додаток до конфігурації в двох приміщеннях (МРТ-операційна), також з одним кабінетом МРТ можна об’єднати кілька операційних для одночасного проведення процедур. Це дає можливість гнучкого планування операцій, допомагаючи отримати максимальну користь від ресурсів та інвестицій.
Апарат МРТ Ingenia дає вам доступ для роботи перед столом і позаду нього. Це забезпечує широкий спектр варіантів розміщення, які забезпечують високий рівень налаштування відповідно до ваших потреб. На додаток до конфігурації в двох приміщеннях (МРТ-операційна), також з одним кабінетом МРТ можна об’єднати кілька операційних для одночасного проведення процедур. Це дає можливість гнучкого планування операцій, допомагаючи отримати максимальну користь від ресурсів та інвестицій.
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Якщо система Ingenia MR-OR не використовується під час операції, її можна використовувати для регулярних діагностичних процедур, а також перед- та післяопераційної візуалізації. Ця подвійна функція дозволяє ефективно використовувати томограф, підтримувати економічну ефективність і позширювати переваги високоякісної МРТ на інші клінічні сфери.
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Якщо система Ingenia MR-OR не використовується під час операції, її можна використовувати для регулярних діагностичних процедур, а також перед- та післяопераційної візуалізації. Ця подвійна функція дозволяє ефективно використовувати томограф, підтримувати економічну ефективність і позширювати переваги високоякісної МРТ на інші клінічні сфери.
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Якщо система Ingenia MR-OR не використовується під час операції, її можна використовувати для регулярних діагностичних процедур, а також перед- та післяопераційної візуалізації. Ця подвійна функція дозволяє ефективно використовувати томограф, підтримувати економічну ефективність і позширювати переваги високоякісної МРТ на інші клінічні сфери.
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Поширення переваг МРТ і збільшення швидкості проведення досліджень
Якщо система Ingenia MR-OR не використовується під час операції, її можна використовувати для регулярних діагностичних процедур, а також перед- та післяопераційної візуалізації. Ця подвійна функція дозволяє ефективно використовувати томограф, підтримувати економічну ефективність і позширювати переваги високоякісної МРТ на інші клінічні сфери.
Перевага простого встановлення
Перевага простого встановлення
Завдяки ефективному плануванню встановлення рішення Ingenia MR-OR не вимагає значних змін наявних конфігурацій операційних. Протягом усього процесу розміщення та встановлення Philips надає консультації та допомогу під час визначення клінічних вимог і пошуку оптимального рішення для задоволення ваших потреб.
Перевага простого встановлення
Завдяки ефективному плануванню встановлення рішення Ingenia MR-OR не вимагає значних змін наявних конфігурацій операційних. Протягом усього процесу розміщення та встановлення Philips надає консультації та допомогу під час визначення клінічних вимог і пошуку оптимального рішення для задоволення ваших потреб.
Перевага простого встановлення
Завдяки ефективному плануванню встановлення рішення Ingenia MR-OR не вимагає значних змін наявних конфігурацій операційних. Протягом усього процесу розміщення та встановлення Philips надає консультації та допомогу під час визначення клінічних вимог і пошуку оптимального рішення для задоволення ваших потреб.
Завдяки ефективному плануванню встановлення рішення Ingenia MR-OR не вимагає значних змін наявних конфігурацій операційних. Протягом усього процесу розміщення та встановлення Philips надає консультації та допомогу під час визначення клінічних вимог і пошуку оптимального рішення для задоволення ваших потреб.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.