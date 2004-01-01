Philips Lumify поєднує в собі датчики та додаток для ультразвукової діагностики, надаючи зручні діагностичні можливості на сумісних смартфонах і планшетах з ОС Android. Ви зможете швидко й легко отримувати важливі клінічні дані в різних сценаріях POC: невідкладна медицина, інтенсивна терапія, догляд за хворими та клінічне обслуговування. Купуючи Lumify, ви отримуєте датчики Lumify, додаток Lumify, оновлення програмного забезпечення та гарантію від виробника. Комплект покупки також включає футляр для транспортування пристрою та датчика.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Готовність до роботи в будь-який момент. Завантажте програму: одноразове завантаження для будь-якого датчика Lumify на будь-якому сумісному пристрої. Підключіть датчик. Почніть сканування. Додаток доступний в Google Play Store для сумісних телефонів і планшетів Android та в Apple App Store для сумісних телефонів і планшетів Apple.
Ультразвукове дослідження через додаток
Готовність до роботи в будь-який момент. Завантажте програму: одноразове завантаження для будь-якого датчика Lumify на будь-якому сумісному пристрої. Підключіть датчик. Почніть сканування. Додаток доступний в Google Play Store для сумісних телефонів і планшетів Android та в Apple App Store для сумісних телефонів і планшетів Apple.
Ультразвукове дослідження через додаток
Готовність до роботи в будь-який момент. Завантажте програму: одноразове завантаження для будь-якого датчика Lumify на будь-якому сумісному пристрої. Підключіть датчик. Почніть сканування. Додаток доступний в Google Play Store для сумісних телефонів і планшетів Android та в Apple App Store для сумісних телефонів і планшетів Apple.
Готовність до роботи в будь-який момент. Завантажте програму: одноразове завантаження для будь-якого датчика Lumify на будь-якому сумісному пристрої. Підключіть датчик. Почніть сканування. Додаток доступний в Google Play Store для сумісних телефонів і планшетів Android та в Apple App Store для сумісних телефонів і планшетів Apple.
Імпульсно-хвильова доплерографія з керуванням кольорами
Імпульсно-хвильова доплерографія з керованою функціональністю кольорів
Наш інструмент імпульсно-хвильової доплерографії використовує технологічні рішення великих ультразвукових діагностичних систем. Ми інтегрували комплексні імпульсно-хвильові доплерографічні вимірювання, функцію автоматичного керування кольоровим доплерографічним скануванням та подальшого оброблення, а також оптимізацію iSCAN у наш додаток Lumify для Android.
Імпульсно-хвильова доплерографія з керованою функціональністю кольорів
Наш інструмент імпульсно-хвильової доплерографії використовує технологічні рішення великих ультразвукових діагностичних систем. Ми інтегрували комплексні імпульсно-хвильові доплерографічні вимірювання, функцію автоматичного керування кольоровим доплерографічним скануванням та подальшого оброблення, а також оптимізацію iSCAN у наш додаток Lumify для Android.
Імпульсно-хвильова доплерографія з керованою функціональністю кольорів
Наш інструмент імпульсно-хвильової доплерографії використовує технологічні рішення великих ультразвукових діагностичних систем. Ми інтегрували комплексні імпульсно-хвильові доплерографічні вимірювання, функцію автоматичного керування кольоровим доплерографічним скануванням та подальшого оброблення, а також оптимізацію iSCAN у наш додаток Lumify для Android.
Імпульсно-хвильова доплерографія з керуванням кольорами
Імпульсно-хвильова доплерографія з керованою функціональністю кольорів
Наш інструмент імпульсно-хвильової доплерографії використовує технологічні рішення великих ультразвукових діагностичних систем. Ми інтегрували комплексні імпульсно-хвильові доплерографічні вимірювання, функцію автоматичного керування кольоровим доплерографічним скануванням та подальшого оброблення, а також оптимізацію iSCAN у наш додаток Lumify для Android.
Стандартний шаблон оптимізації
Стандартний шаблон оптимізації
Кожен датчик має попередні налаштування, які допоможуть вам провести обстеження з максимальною ефективністю. Для покращення якості зображення, зменшення артефактів та підвищення чіткості реалізовано розширені можливості візуалізації, такі як Tissue Harmonic Imaging, SonoCT та XRES.
Стандартний шаблон оптимізації
Кожен датчик має попередні налаштування, які допоможуть вам провести обстеження з максимальною ефективністю. Для покращення якості зображення, зменшення артефактів та підвищення чіткості реалізовано розширені можливості візуалізації, такі як Tissue Harmonic Imaging, SonoCT та XRES.
Стандартний шаблон оптимізації
Кожен датчик має попередні налаштування, які допоможуть вам провести обстеження з максимальною ефективністю. Для покращення якості зображення, зменшення артефактів та підвищення чіткості реалізовано розширені можливості візуалізації, такі як Tissue Harmonic Imaging, SonoCT та XRES.
Кожен датчик має попередні налаштування, які допоможуть вам провести обстеження з максимальною ефективністю. Для покращення якості зображення, зменшення артефактів та підвищення чіткості реалізовано розширені можливості візуалізації, такі як Tissue Harmonic Imaging, SonoCT та XRES.
Акушерські та гінекологічні обстеження
Акушерські та гінекологічні обстеження
Стандартний шаблон оптимізації для акушерства та гінекології використовує функцію тканинної гармонічної візуалізації для покращеного розмежування ділянок, заповнених рідиною, та детальної візуалізації тканин. Цей шаблон доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Акушерські та гінекологічні обстеження
Стандартний шаблон оптимізації для акушерства та гінекології використовує функцію тканинної гармонічної візуалізації для покращеного розмежування ділянок, заповнених рідиною, та детальної візуалізації тканин. Цей шаблон доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Акушерські та гінекологічні обстеження
Стандартний шаблон оптимізації для акушерства та гінекології використовує функцію тканинної гармонічної візуалізації для покращеного розмежування ділянок, заповнених рідиною, та детальної візуалізації тканин. Цей шаблон доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Стандартний шаблон оптимізації для акушерства та гінекології використовує функцію тканинної гармонічної візуалізації для покращеного розмежування ділянок, заповнених рідиною, та детальної візуалізації тканин. Цей шаблон доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Візуалізація легенів
Візуалізація легенів
Стандартний шаблон для легенів призначений для виділення артефактів, які зазвичай спостерігаються під час візуалізації легенів, і дає змогу легко візуалізувати ковзання легенів на плевральній межі. Стандартний шаблон для легенів підтримується всіма датчиками Lumify.
Візуалізація легенів
Стандартний шаблон для легенів призначений для виділення артефактів, які зазвичай спостерігаються під час візуалізації легенів, і дає змогу легко візуалізувати ковзання легенів на плевральній межі. Стандартний шаблон для легенів підтримується всіма датчиками Lumify.
Візуалізація легенів
Стандартний шаблон для легенів призначений для виділення артефактів, які зазвичай спостерігаються під час візуалізації легенів, і дає змогу легко візуалізувати ковзання легенів на плевральній межі. Стандартний шаблон для легенів підтримується всіма датчиками Lumify.
Стандартний шаблон для легенів призначений для виділення артефактів, які зазвичай спостерігаються під час візуалізації легенів, і дає змогу легко візуалізувати ковзання легенів на плевральній межі. Стандартний шаблон для легенів підтримується всіма датчиками Lumify.
Виняткова якість зображення
Exceptional image quality
Десятиліття досвіду та інновацій в галузі якісних ультразвукових зображень дають змогу приймати швидкі та впевнені рішення.
Exceptional image quality
Десятиліття досвіду та інновацій в галузі якісних ультразвукових зображень дають змогу приймати швидкі та впевнені рішення.
Exceptional image quality
Десятиліття досвіду та інновацій в галузі якісних ультразвукових зображень дають змогу приймати швидкі та впевнені рішення.
Десятиліття досвіду та інновацій в галузі якісних ультразвукових зображень дають змогу приймати швидкі та впевнені рішення.
Обстеження органів черевної порожнини
Обстеження органів черевної порожнини
Стандартний шаблон для черевної порожнини призначений для надійного проникнення та універсального сканування черевної порожнини. Оптимізація колірного потоку в стандартному шаблоні для черевної порожнини призначена для оперативного виділення швидшого потоку в черевних артеріях, а також повільнішого потоку в таких органах, як нирки. Стандартний шаблон для черевної порожнини доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Обстеження органів черевної порожнини
Стандартний шаблон для черевної порожнини призначений для надійного проникнення та універсального сканування черевної порожнини. Оптимізація колірного потоку в стандартному шаблоні для черевної порожнини призначена для оперативного виділення швидшого потоку в черевних артеріях, а також повільнішого потоку в таких органах, як нирки. Стандартний шаблон для черевної порожнини доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Обстеження органів черевної порожнини
Стандартний шаблон для черевної порожнини призначений для надійного проникнення та універсального сканування черевної порожнини. Оптимізація колірного потоку в стандартному шаблоні для черевної порожнини призначена для оперативного виділення швидшого потоку в черевних артеріях, а також повільнішого потоку в таких органах, як нирки. Стандартний шаблон для черевної порожнини доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Стандартний шаблон для черевної порожнини призначений для надійного проникнення та універсального сканування черевної порожнини. Оптимізація колірного потоку в стандартному шаблоні для черевної порожнини призначена для оперативного виділення швидшого потоку в черевних артеріях, а також повільнішого потоку в таких органах, як нирки. Стандартний шаблон для черевної порожнини доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Оновлення технологій у режимі реального часу
Оновлення технологій у режимі реального часу
Онлайн-портал підтримки допомагає вам підтримувати свою систему в актуальному стані.
Оновлення технологій у режимі реального часу
Онлайн-портал підтримки допомагає вам підтримувати свою систему в актуальному стані.
Оновлення технологій у режимі реального часу
Онлайн-портал підтримки допомагає вам підтримувати свою систему в актуальному стані.
Легко підключається до PACS, робить дані пацієнта доступними для EMR і дає змогу консультуватися з колегами за допомогою зображень, нотаток та електронної пошти.
Спрощення підключення
Спрощення підключення
Lumify надає можливість швидко надсилати та передавати зображення, нотатки й діагностичні дані електронною поштою, через DICOM в PACS, через спільну мережу або локальний каталог за допомогою стандартних функцій вашого телефону або планшета.
Спрощення підключення
Lumify надає можливість швидко надсилати та передавати зображення, нотатки й діагностичні дані електронною поштою, через DICOM в PACS, через спільну мережу або локальний каталог за допомогою стандартних функцій вашого телефону або планшета.
Спрощення підключення
Lumify надає можливість швидко надсилати та передавати зображення, нотатки й діагностичні дані електронною поштою, через DICOM в PACS, через спільну мережу або локальний каталог за допомогою стандартних функцій вашого телефону або планшета.
Lumify надає можливість швидко надсилати та передавати зображення, нотатки й діагностичні дані електронною поштою, через DICOM в PACS, через спільну мережу або локальний каталог за допомогою стандартних функцій вашого телефону або планшета.
Обстеження FAST
Обстеження FAST
Стандартний шаблон FAST призначений для цільової оцінки за допомогою сонографії в травматології. Цей стандартний шаблон забезпечує глибоке проникнення і покращує візуалізацію вільної рідини в черевній порожнині, допомагаючи отримувати швидкі результати й приймати впевнені рішення. Стандартний шаблон FAST підтримується датчиком S4-1.
Обстеження FAST
Стандартний шаблон FAST призначений для цільової оцінки за допомогою сонографії в травматології. Цей стандартний шаблон забезпечує глибоке проникнення і покращує візуалізацію вільної рідини в черевній порожнині, допомагаючи отримувати швидкі результати й приймати впевнені рішення. Стандартний шаблон FAST підтримується датчиком S4-1.
Обстеження FAST
Стандартний шаблон FAST призначений для цільової оцінки за допомогою сонографії в травматології. Цей стандартний шаблон забезпечує глибоке проникнення і покращує візуалізацію вільної рідини в черевній порожнині, допомагаючи отримувати швидкі результати й приймати впевнені рішення. Стандартний шаблон FAST підтримується датчиком S4-1.
Стандартний шаблон FAST призначений для цільової оцінки за допомогою сонографії в травматології. Цей стандартний шаблон забезпечує глибоке проникнення і покращує візуалізацію вільної рідини в черевній порожнині, допомагаючи отримувати швидкі результати й приймати впевнені рішення. Стандартний шаблон FAST підтримується датчиком S4-1.
Кардіологічні обстеження
Кардіологічні обстеження
Стандартний шаблон для кардіологічних обстежень, доступний для датчика S4-1, призначений для створення високоякісних зображень серця. Функція Tissue Harmonic Imaging покращує візуалізацію наповнених кров’ю камер і тканинних структур серця. Кольоровий потік може використовуватися для швидкої візуалізації серцевої функції з потоками високої швидкості.
Кардіологічні обстеження
Стандартний шаблон для кардіологічних обстежень, доступний для датчика S4-1, призначений для створення високоякісних зображень серця. Функція Tissue Harmonic Imaging покращує візуалізацію наповнених кров’ю камер і тканинних структур серця. Кольоровий потік може використовуватися для швидкої візуалізації серцевої функції з потоками високої швидкості.
Кардіологічні обстеження
Стандартний шаблон для кардіологічних обстежень, доступний для датчика S4-1, призначений для створення високоякісних зображень серця. Функція Tissue Harmonic Imaging покращує візуалізацію наповнених кров’ю камер і тканинних структур серця. Кольоровий потік може використовуватися для швидкої візуалізації серцевої функції з потоками високої швидкості.
Стандартний шаблон для кардіологічних обстежень, доступний для датчика S4-1, призначений для створення високоякісних зображень серця. Функція Tissue Harmonic Imaging покращує візуалізацію наповнених кров’ю камер і тканинних структур серця. Кольоровий потік може використовуватися для швидкої візуалізації серцевої функції з потоками високої швидкості.
Датчик з вигнутою матрицею S4-1
Датчик з вигнутою матрицею S4-1
Датчик Lumify S4-1 є компактним та оптимізований для кардіологічних обстежень, а також обстежень FAST, легенів і черевної порожнини.
Датчик з вигнутою матрицею S4-1
Датчик Lumify S4-1 є компактним та оптимізований для кардіологічних обстежень, а також обстежень FAST, легенів і черевної порожнини.
Датчик з вигнутою матрицею S4-1
Датчик Lumify S4-1 є компактним та оптимізований для кардіологічних обстежень, а також обстежень FAST, легенів і черевної порожнини.
Готовність до роботи в будь-який момент. Завантажте програму: одноразове завантаження для будь-якого датчика Lumify на будь-якому сумісному пристрої. Підключіть датчик. Почніть сканування. Додаток доступний в Google Play Store для сумісних телефонів і планшетів Android та в Apple App Store для сумісних телефонів і планшетів Apple.
Ультразвукове дослідження через додаток
Готовність до роботи в будь-який момент. Завантажте програму: одноразове завантаження для будь-якого датчика Lumify на будь-якому сумісному пристрої. Підключіть датчик. Почніть сканування. Додаток доступний в Google Play Store для сумісних телефонів і планшетів Android та в Apple App Store для сумісних телефонів і планшетів Apple.
Ультразвукове дослідження через додаток
Готовність до роботи в будь-який момент. Завантажте програму: одноразове завантаження для будь-якого датчика Lumify на будь-якому сумісному пристрої. Підключіть датчик. Почніть сканування. Додаток доступний в Google Play Store для сумісних телефонів і планшетів Android та в Apple App Store для сумісних телефонів і планшетів Apple.
Готовність до роботи в будь-який момент. Завантажте програму: одноразове завантаження для будь-якого датчика Lumify на будь-якому сумісному пристрої. Підключіть датчик. Почніть сканування. Додаток доступний в Google Play Store для сумісних телефонів і планшетів Android та в Apple App Store для сумісних телефонів і планшетів Apple.
Імпульсно-хвильова доплерографія з керуванням кольорами
Імпульсно-хвильова доплерографія з керованою функціональністю кольорів
Наш інструмент імпульсно-хвильової доплерографії використовує технологічні рішення великих ультразвукових діагностичних систем. Ми інтегрували комплексні імпульсно-хвильові доплерографічні вимірювання, функцію автоматичного керування кольоровим доплерографічним скануванням та подальшого оброблення, а також оптимізацію iSCAN у наш додаток Lumify для Android.
Імпульсно-хвильова доплерографія з керованою функціональністю кольорів
Наш інструмент імпульсно-хвильової доплерографії використовує технологічні рішення великих ультразвукових діагностичних систем. Ми інтегрували комплексні імпульсно-хвильові доплерографічні вимірювання, функцію автоматичного керування кольоровим доплерографічним скануванням та подальшого оброблення, а також оптимізацію iSCAN у наш додаток Lumify для Android.
Імпульсно-хвильова доплерографія з керованою функціональністю кольорів
Наш інструмент імпульсно-хвильової доплерографії використовує технологічні рішення великих ультразвукових діагностичних систем. Ми інтегрували комплексні імпульсно-хвильові доплерографічні вимірювання, функцію автоматичного керування кольоровим доплерографічним скануванням та подальшого оброблення, а також оптимізацію iSCAN у наш додаток Lumify для Android.
Імпульсно-хвильова доплерографія з керуванням кольорами
Імпульсно-хвильова доплерографія з керованою функціональністю кольорів
Наш інструмент імпульсно-хвильової доплерографії використовує технологічні рішення великих ультразвукових діагностичних систем. Ми інтегрували комплексні імпульсно-хвильові доплерографічні вимірювання, функцію автоматичного керування кольоровим доплерографічним скануванням та подальшого оброблення, а також оптимізацію iSCAN у наш додаток Lumify для Android.
Стандартний шаблон оптимізації
Стандартний шаблон оптимізації
Кожен датчик має попередні налаштування, які допоможуть вам провести обстеження з максимальною ефективністю. Для покращення якості зображення, зменшення артефактів та підвищення чіткості реалізовано розширені можливості візуалізації, такі як Tissue Harmonic Imaging, SonoCT та XRES.
Стандартний шаблон оптимізації
Кожен датчик має попередні налаштування, які допоможуть вам провести обстеження з максимальною ефективністю. Для покращення якості зображення, зменшення артефактів та підвищення чіткості реалізовано розширені можливості візуалізації, такі як Tissue Harmonic Imaging, SonoCT та XRES.
Стандартний шаблон оптимізації
Кожен датчик має попередні налаштування, які допоможуть вам провести обстеження з максимальною ефективністю. Для покращення якості зображення, зменшення артефактів та підвищення чіткості реалізовано розширені можливості візуалізації, такі як Tissue Harmonic Imaging, SonoCT та XRES.
Кожен датчик має попередні налаштування, які допоможуть вам провести обстеження з максимальною ефективністю. Для покращення якості зображення, зменшення артефактів та підвищення чіткості реалізовано розширені можливості візуалізації, такі як Tissue Harmonic Imaging, SonoCT та XRES.
Акушерські та гінекологічні обстеження
Акушерські та гінекологічні обстеження
Стандартний шаблон оптимізації для акушерства та гінекології використовує функцію тканинної гармонічної візуалізації для покращеного розмежування ділянок, заповнених рідиною, та детальної візуалізації тканин. Цей шаблон доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Акушерські та гінекологічні обстеження
Стандартний шаблон оптимізації для акушерства та гінекології використовує функцію тканинної гармонічної візуалізації для покращеного розмежування ділянок, заповнених рідиною, та детальної візуалізації тканин. Цей шаблон доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Акушерські та гінекологічні обстеження
Стандартний шаблон оптимізації для акушерства та гінекології використовує функцію тканинної гармонічної візуалізації для покращеного розмежування ділянок, заповнених рідиною, та детальної візуалізації тканин. Цей шаблон доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Стандартний шаблон оптимізації для акушерства та гінекології використовує функцію тканинної гармонічної візуалізації для покращеного розмежування ділянок, заповнених рідиною, та детальної візуалізації тканин. Цей шаблон доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Візуалізація легенів
Візуалізація легенів
Стандартний шаблон для легенів призначений для виділення артефактів, які зазвичай спостерігаються під час візуалізації легенів, і дає змогу легко візуалізувати ковзання легенів на плевральній межі. Стандартний шаблон для легенів підтримується всіма датчиками Lumify.
Візуалізація легенів
Стандартний шаблон для легенів призначений для виділення артефактів, які зазвичай спостерігаються під час візуалізації легенів, і дає змогу легко візуалізувати ковзання легенів на плевральній межі. Стандартний шаблон для легенів підтримується всіма датчиками Lumify.
Візуалізація легенів
Стандартний шаблон для легенів призначений для виділення артефактів, які зазвичай спостерігаються під час візуалізації легенів, і дає змогу легко візуалізувати ковзання легенів на плевральній межі. Стандартний шаблон для легенів підтримується всіма датчиками Lumify.
Стандартний шаблон для легенів призначений для виділення артефактів, які зазвичай спостерігаються під час візуалізації легенів, і дає змогу легко візуалізувати ковзання легенів на плевральній межі. Стандартний шаблон для легенів підтримується всіма датчиками Lumify.
Виняткова якість зображення
Exceptional image quality
Десятиліття досвіду та інновацій в галузі якісних ультразвукових зображень дають змогу приймати швидкі та впевнені рішення.
Exceptional image quality
Десятиліття досвіду та інновацій в галузі якісних ультразвукових зображень дають змогу приймати швидкі та впевнені рішення.
Exceptional image quality
Десятиліття досвіду та інновацій в галузі якісних ультразвукових зображень дають змогу приймати швидкі та впевнені рішення.
Десятиліття досвіду та інновацій в галузі якісних ультразвукових зображень дають змогу приймати швидкі та впевнені рішення.
Обстеження органів черевної порожнини
Обстеження органів черевної порожнини
Стандартний шаблон для черевної порожнини призначений для надійного проникнення та універсального сканування черевної порожнини. Оптимізація колірного потоку в стандартному шаблоні для черевної порожнини призначена для оперативного виділення швидшого потоку в черевних артеріях, а також повільнішого потоку в таких органах, як нирки. Стандартний шаблон для черевної порожнини доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Обстеження органів черевної порожнини
Стандартний шаблон для черевної порожнини призначений для надійного проникнення та універсального сканування черевної порожнини. Оптимізація колірного потоку в стандартному шаблоні для черевної порожнини призначена для оперативного виділення швидшого потоку в черевних артеріях, а також повільнішого потоку в таких органах, як нирки. Стандартний шаблон для черевної порожнини доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Обстеження органів черевної порожнини
Стандартний шаблон для черевної порожнини призначений для надійного проникнення та універсального сканування черевної порожнини. Оптимізація колірного потоку в стандартному шаблоні для черевної порожнини призначена для оперативного виділення швидшого потоку в черевних артеріях, а також повільнішого потоку в таких органах, як нирки. Стандартний шаблон для черевної порожнини доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Стандартний шаблон для черевної порожнини призначений для надійного проникнення та універсального сканування черевної порожнини. Оптимізація колірного потоку в стандартному шаблоні для черевної порожнини призначена для оперативного виділення швидшого потоку в черевних артеріях, а також повільнішого потоку в таких органах, як нирки. Стандартний шаблон для черевної порожнини доступний для датчиків C5-2 і S4-1.
Оновлення технологій у режимі реального часу
Оновлення технологій у режимі реального часу
Онлайн-портал підтримки допомагає вам підтримувати свою систему в актуальному стані.
Оновлення технологій у режимі реального часу
Онлайн-портал підтримки допомагає вам підтримувати свою систему в актуальному стані.
Оновлення технологій у режимі реального часу
Онлайн-портал підтримки допомагає вам підтримувати свою систему в актуальному стані.
Легко підключається до PACS, робить дані пацієнта доступними для EMR і дає змогу консультуватися з колегами за допомогою зображень, нотаток та електронної пошти.
Спрощення підключення
Спрощення підключення
Lumify надає можливість швидко надсилати та передавати зображення, нотатки й діагностичні дані електронною поштою, через DICOM в PACS, через спільну мережу або локальний каталог за допомогою стандартних функцій вашого телефону або планшета.
Спрощення підключення
Lumify надає можливість швидко надсилати та передавати зображення, нотатки й діагностичні дані електронною поштою, через DICOM в PACS, через спільну мережу або локальний каталог за допомогою стандартних функцій вашого телефону або планшета.
Спрощення підключення
Lumify надає можливість швидко надсилати та передавати зображення, нотатки й діагностичні дані електронною поштою, через DICOM в PACS, через спільну мережу або локальний каталог за допомогою стандартних функцій вашого телефону або планшета.
Lumify надає можливість швидко надсилати та передавати зображення, нотатки й діагностичні дані електронною поштою, через DICOM в PACS, через спільну мережу або локальний каталог за допомогою стандартних функцій вашого телефону або планшета.
Обстеження FAST
Обстеження FAST
Стандартний шаблон FAST призначений для цільової оцінки за допомогою сонографії в травматології. Цей стандартний шаблон забезпечує глибоке проникнення і покращує візуалізацію вільної рідини в черевній порожнині, допомагаючи отримувати швидкі результати й приймати впевнені рішення. Стандартний шаблон FAST підтримується датчиком S4-1.
Обстеження FAST
Стандартний шаблон FAST призначений для цільової оцінки за допомогою сонографії в травматології. Цей стандартний шаблон забезпечує глибоке проникнення і покращує візуалізацію вільної рідини в черевній порожнині, допомагаючи отримувати швидкі результати й приймати впевнені рішення. Стандартний шаблон FAST підтримується датчиком S4-1.
Обстеження FAST
Стандартний шаблон FAST призначений для цільової оцінки за допомогою сонографії в травматології. Цей стандартний шаблон забезпечує глибоке проникнення і покращує візуалізацію вільної рідини в черевній порожнині, допомагаючи отримувати швидкі результати й приймати впевнені рішення. Стандартний шаблон FAST підтримується датчиком S4-1.
Стандартний шаблон FAST призначений для цільової оцінки за допомогою сонографії в травматології. Цей стандартний шаблон забезпечує глибоке проникнення і покращує візуалізацію вільної рідини в черевній порожнині, допомагаючи отримувати швидкі результати й приймати впевнені рішення. Стандартний шаблон FAST підтримується датчиком S4-1.
Кардіологічні обстеження
Кардіологічні обстеження
Стандартний шаблон для кардіологічних обстежень, доступний для датчика S4-1, призначений для створення високоякісних зображень серця. Функція Tissue Harmonic Imaging покращує візуалізацію наповнених кров’ю камер і тканинних структур серця. Кольоровий потік може використовуватися для швидкої візуалізації серцевої функції з потоками високої швидкості.
Кардіологічні обстеження
Стандартний шаблон для кардіологічних обстежень, доступний для датчика S4-1, призначений для створення високоякісних зображень серця. Функція Tissue Harmonic Imaging покращує візуалізацію наповнених кров’ю камер і тканинних структур серця. Кольоровий потік може використовуватися для швидкої візуалізації серцевої функції з потоками високої швидкості.
Кардіологічні обстеження
Стандартний шаблон для кардіологічних обстежень, доступний для датчика S4-1, призначений для створення високоякісних зображень серця. Функція Tissue Harmonic Imaging покращує візуалізацію наповнених кров’ю камер і тканинних структур серця. Кольоровий потік може використовуватися для швидкої візуалізації серцевої функції з потоками високої швидкості.
Стандартний шаблон для кардіологічних обстежень, доступний для датчика S4-1, призначений для створення високоякісних зображень серця. Функція Tissue Harmonic Imaging покращує візуалізацію наповнених кров’ю камер і тканинних структур серця. Кольоровий потік може використовуватися для швидкої візуалізації серцевої функції з потоками високої швидкості.
Датчик з вигнутою матрицею S4-1
Датчик з вигнутою матрицею S4-1
Датчик Lumify S4-1 є компактним та оптимізований для кардіологічних обстежень, а також обстежень FAST, легенів і черевної порожнини.
Датчик з вигнутою матрицею S4-1
Датчик Lumify S4-1 є компактним та оптимізований для кардіологічних обстежень, а також обстежень FAST, легенів і черевної порожнини.
Датчик з вигнутою матрицею S4-1
Датчик Lumify S4-1 є компактним та оптимізований для кардіологічних обстежень, а також обстежень FAST, легенів і черевної порожнини.
До складу комплекту Lumify в разі безпосередньої покупки входять такі компоненти:
Футляр для транспортування, інструкція, кабель
До комплекту не входить сумісний інтелектуальний пристрій. Список сумісних інтелектуальних пристроїв можна знайти на сторінці www.philips.com/lumify-compatible-devices.
Версію Lumify для Android можна використовувати безпосередньо з авторизованими пристроями Android.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.