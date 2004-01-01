Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX

Жодне інше ультразвукове рішення преміум-класу не може працювати з датчиками xMATRIX, комплексним набором найбільш інноваційних ультразвукових датчиків у світі. Отримуйте надтонкі 2D-зрізи. Використовуйте візуалізацію в режимі Live xPlane для одночасного створення двох площин з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати вдвічі більше медичних відомостей за той самий час. Досягайте роздільної здатності, близької до ізовоксельної, для отримання зображень у будь-якій площині в межах об'єму.