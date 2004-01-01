Ультразвукова діагностична система Philips EPIQ Elite забезпечує високий рівень клінічної ефективності, робочого процесу та вдосконалених інтелектуальних технологій, що дозволяє вирішувати найскладніші завдання, що виникають нині. Платформа EPIQ Elite надає оптимальні рішення для ультразвукових досліджень з використанням інструментів, які налаштовуються відповідно до клінічних завдань, що дозволяє вивести точність діагностики на новий рівень.
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95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
При частоті кадрів у режимі реального часу технологія XRES Pro використовує багатопараметричні прецизійні фільтри, які послідовно поділяють елементи зображення, аналізують ці дані, а потім застосовують удосконалені алгоритми підвищення різкості меж і перехідних ділянок і забезпечення чудової видимості тканин. Технологія XRES Pro також забезпечує покращену оцінку морфології бляшок. Технологія XRES Pro дозволяє регулювати всі параметри для встановлення рівня посилення відповідно до вимог клінічної візуалізації, що підвищує точність діагностики практично для всіх пацієнтів.
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
При частоті кадрів у режимі реального часу технологія XRES Pro використовує багатопараметричні прецизійні фільтри, які послідовно поділяють елементи зображення, аналізують ці дані, а потім застосовують удосконалені алгоритми підвищення різкості меж і перехідних ділянок і забезпечення чудової видимості тканин. Технологія XRES Pro також забезпечує покращену оцінку морфології бляшок. Технологія XRES Pro дозволяє регулювати всі параметри для встановлення рівня посилення відповідно до вимог клінічної візуалізації, що підвищує точність діагностики практично для всіх пацієнтів.
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
При частоті кадрів у режимі реального часу технологія XRES Pro використовує багатопараметричні прецизійні фільтри, які послідовно поділяють елементи зображення, аналізують ці дані, а потім застосовують удосконалені алгоритми підвищення різкості меж і перехідних ділянок і забезпечення чудової видимості тканин. Технологія XRES Pro також забезпечує покращену оцінку морфології бляшок. Технологія XRES Pro дозволяє регулювати всі параметри для встановлення рівня посилення відповідно до вимог клінічної візуалізації, що підвищує точність діагностики практично для всіх пацієнтів.
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
При частоті кадрів у режимі реального часу технологія XRES Pro використовує багатопараметричні прецизійні фільтри, які послідовно поділяють елементи зображення, аналізують ці дані, а потім застосовують удосконалені алгоритми підвищення різкості меж і перехідних ділянок і забезпечення чудової видимості тканин. Технологія XRES Pro також забезпечує покращену оцінку морфології бляшок. Технологія XRES Pro дозволяє регулювати всі параметри для встановлення рівня посилення відповідно до вимог клінічної візуалізації, що підвищує точність діагностики практично для всіх пацієнтів.
Технологія візуалізації nSIGHT
Технологія візуалізації nSIGHT
Значно перевершує стандартні технології виконання ультразвукових досліджень, дозволяючи вивести роздільну здатність та чіткість зображення на новий рівень. Ця запатентована архітектура, що включає спеціальну технологію багатоступеневого точного формування променя та технологію масово-паралельної обробки даних, дозволяє збирати величезну кількість акустичних даних під час кожної операції передачі та виконувати цифрову реконструкцію променя одночасно з математично оптимізованою фокальною обробкою. Це дозволяє створювати зображення в реальному часі з винятковою частотою кадрів, однорідністю та ступенем проникнення.
Технологія візуалізації nSIGHT
Значно перевершує стандартні технології виконання ультразвукових досліджень, дозволяючи вивести роздільну здатність та чіткість зображення на новий рівень. Ця запатентована архітектура, що включає спеціальну технологію багатоступеневого точного формування променя та технологію масово-паралельної обробки даних, дозволяє збирати величезну кількість акустичних даних під час кожної операції передачі та виконувати цифрову реконструкцію променя одночасно з математично оптимізованою фокальною обробкою. Це дозволяє створювати зображення в реальному часі з винятковою частотою кадрів, однорідністю та ступенем проникнення.
Технологія візуалізації nSIGHT
Значно перевершує стандартні технології виконання ультразвукових досліджень, дозволяючи вивести роздільну здатність та чіткість зображення на новий рівень. Ця запатентована архітектура, що включає спеціальну технологію багатоступеневого точного формування променя та технологію масово-паралельної обробки даних, дозволяє збирати величезну кількість акустичних даних під час кожної операції передачі та виконувати цифрову реконструкцію променя одночасно з математично оптимізованою фокальною обробкою. Це дозволяє створювати зображення в реальному часі з винятковою частотою кадрів, однорідністю та ступенем проникнення.
Значно перевершує стандартні технології виконання ультразвукових досліджень, дозволяючи вивести роздільну здатність та чіткість зображення на новий рівень. Ця запатентована архітектура, що включає спеціальну технологію багатоступеневого точного формування променя та технологію масово-паралельної обробки даних, дозволяє збирати величезну кількість акустичних даних під час кожної операції передачі та виконувати цифрову реконструкцію променя одночасно з математично оптимізованою фокальною обробкою. Це дозволяє створювати зображення в реальному часі з винятковою частотою кадрів, однорідністю та ступенем проникнення.
Технологія візуалізації MicroFlow
Технологія візуалізації MicroFlow
Ця технологія призначена для виявлення в тканинах анатомічних структур із повільним та слабким кровотоком. Це спеціально розроблене рішення дозволяє подолати багато перешкод, пов’язаних зі стандартними методами, для виявлення кровотоку в дрібних судинах з високою роздільною здатністю та мінімальним ступенем вираженості артефактів. Технологія візуалізації MicroFlow підтримує високу частоту кадрів та якість 2D-зображень, застосовуючи передові методи придушення артефактів для візуалізації анатомії дрібних судин
Технологія візуалізації MicroFlow
Ця технологія призначена для виявлення в тканинах анатомічних структур із повільним та слабким кровотоком. Це спеціально розроблене рішення дозволяє подолати багато перешкод, пов’язаних зі стандартними методами, для виявлення кровотоку в дрібних судинах з високою роздільною здатністю та мінімальним ступенем вираженості артефактів. Технологія візуалізації MicroFlow підтримує високу частоту кадрів та якість 2D-зображень, застосовуючи передові методи придушення артефактів для візуалізації анатомії дрібних судин
Технологія візуалізації MicroFlow
Ця технологія призначена для виявлення в тканинах анатомічних структур із повільним та слабким кровотоком. Це спеціально розроблене рішення дозволяє подолати багато перешкод, пов’язаних зі стандартними методами, для виявлення кровотоку в дрібних судинах з високою роздільною здатністю та мінімальним ступенем вираженості артефактів. Технологія візуалізації MicroFlow підтримує високу частоту кадрів та якість 2D-зображень, застосовуючи передові методи придушення артефактів для візуалізації анатомії дрібних судин
Ця технологія призначена для виявлення в тканинах анатомічних структур із повільним та слабким кровотоком. Це спеціально розроблене рішення дозволяє подолати багато перешкод, пов’язаних зі стандартними методами, для виявлення кровотоку в дрібних судинах з високою роздільною здатністю та мінімальним ступенем вираженості артефактів. Технологія візуалізації MicroFlow підтримує високу частоту кадрів та якість 2D-зображень, застосовуючи передові методи придушення артефактів для візуалізації анатомії дрібних судин
Технологія PureWave та xMATRIX
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Жодне інше ультразвукове рішення преміум-класу не може працювати з датчиками xMATRIX, комплексним набором найбільш інноваційних ультразвукових датчиків у світі. Отримуйте надтонкі 2D-зрізи. Використовуйте візуалізацію в режимі Live xPlane для одночасного створення двох площин з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати вдвічі більше медичних відомостей за той самий час. Досягайте роздільної здатності, близької до ізовоксельної, для отримання зображень у будь-якій площині в межах об'єму.
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Жодне інше ультразвукове рішення преміум-класу не може працювати з датчиками xMATRIX, комплексним набором найбільш інноваційних ультразвукових датчиків у світі. Отримуйте надтонкі 2D-зрізи. Використовуйте візуалізацію в режимі Live xPlane для одночасного створення двох площин з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати вдвічі більше медичних відомостей за той самий час. Досягайте роздільної здатності, близької до ізовоксельної, для отримання зображень у будь-якій площині в межах об'єму.
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Жодне інше ультразвукове рішення преміум-класу не може працювати з датчиками xMATRIX, комплексним набором найбільш інноваційних ультразвукових датчиків у світі. Отримуйте надтонкі 2D-зрізи. Використовуйте візуалізацію в режимі Live xPlane для одночасного створення двох площин з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати вдвічі більше медичних відомостей за той самий час. Досягайте роздільної здатності, близької до ізовоксельної, для отримання зображень у будь-якій площині в межах об'єму.
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Жодне інше ультразвукове рішення преміум-класу не може працювати з датчиками xMATRIX, комплексним набором найбільш інноваційних ультразвукових датчиків у світі. Отримуйте надтонкі 2D-зрізи. Використовуйте візуалізацію в режимі Live xPlane для одночасного створення двох площин з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати вдвічі більше медичних відомостей за той самий час. Досягайте роздільної здатності, близької до ізовоксельної, для отримання зображень у будь-якій площині в межах об'єму.
24-дюймовий дисплей HD MAX
24-дюймовий дисплей HD MAX
Цей новий монітор з 24-дюймовим дисплеєм та ефектом занурення забезпечує неперевершену якість ультразвукової візуалізації завдяки надширокій гамі кольорів глибиною 10 біт, яка дозволяє використовувати мільярди кольорів для точної передачі кольорів. Крім того, він забезпечує висококонтрастний динамічний діапазон та покращений рівень чорного для тонкого окреслення значень шкали сірого. Дисплей HD MAX забезпечує чудовий огляд для перегляду клінічних зображень з будь-якого місця у кабінеті сканування незалежно від кута.
24-дюймовий дисплей HD MAX
Цей новий монітор з 24-дюймовим дисплеєм та ефектом занурення забезпечує неперевершену якість ультразвукової візуалізації завдяки надширокій гамі кольорів глибиною 10 біт, яка дозволяє використовувати мільярди кольорів для точної передачі кольорів. Крім того, він забезпечує висококонтрастний динамічний діапазон та покращений рівень чорного для тонкого окреслення значень шкали сірого. Дисплей HD MAX забезпечує чудовий огляд для перегляду клінічних зображень з будь-якого місця у кабінеті сканування незалежно від кута.
24-дюймовий дисплей HD MAX
Цей новий монітор з 24-дюймовим дисплеєм та ефектом занурення забезпечує неперевершену якість ультразвукової візуалізації завдяки надширокій гамі кольорів глибиною 10 біт, яка дозволяє використовувати мільярди кольорів для точної передачі кольорів. Крім того, він забезпечує висококонтрастний динамічний діапазон та покращений рівень чорного для тонкого окреслення значень шкали сірого. Дисплей HD MAX забезпечує чудовий огляд для перегляду клінічних зображень з будь-якого місця у кабінеті сканування незалежно від кута.
Цей новий монітор з 24-дюймовим дисплеєм та ефектом занурення забезпечує неперевершену якість ультразвукової візуалізації завдяки надширокій гамі кольорів глибиною 10 біт, яка дозволяє використовувати мільярди кольорів для точної передачі кольорів. Крім того, він забезпечує висококонтрастний динамічний діапазон та покращений рівень чорного для тонкого окреслення значень шкали сірого. Дисплей HD MAX забезпечує чудовий огляд для перегляду клінічних зображень з будь-якого місця у кабінеті сканування незалежно від кута.
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Ключовим компонентом потужної архітектури системи EPIQ Elite є технологія Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компанії Philips, розроблена для перетворення ультразвукової діагностичної системи в активну систему зі здатністю до адаптації. Використання вдосконалених методів моделювання органів, формування зрізів зображень та надійного кількісного аналізу дозволяє спростити проведення досліджень, підвищити їхню відтворюваність та досягти нового рівня клінічної інформативності. До деяких прикладів можливостей технології AIUS належать додаток HeartModel, функція AI Breast та функція автоматичного поєднання методів об’єднання зображень та навігації.
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Ключовим компонентом потужної архітектури системи EPIQ Elite є технологія Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компанії Philips, розроблена для перетворення ультразвукової діагностичної системи в активну систему зі здатністю до адаптації. Використання вдосконалених методів моделювання органів, формування зрізів зображень та надійного кількісного аналізу дозволяє спростити проведення досліджень, підвищити їхню відтворюваність та досягти нового рівня клінічної інформативності. До деяких прикладів можливостей технології AIUS належать додаток HeartModel, функція AI Breast та функція автоматичного поєднання методів об’єднання зображень та навігації.
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Ключовим компонентом потужної архітектури системи EPIQ Elite є технологія Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компанії Philips, розроблена для перетворення ультразвукової діагностичної системи в активну систему зі здатністю до адаптації. Використання вдосконалених методів моделювання органів, формування зрізів зображень та надійного кількісного аналізу дозволяє спростити проведення досліджень, підвищити їхню відтворюваність та досягти нового рівня клінічної інформативності. До деяких прикладів можливостей технології AIUS належать додаток HeartModel, функція AI Breast та функція автоматичного поєднання методів об’єднання зображень та навігації.
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Ключовим компонентом потужної архітектури системи EPIQ Elite є технологія Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компанії Philips, розроблена для перетворення ультразвукової діагностичної системи в активну систему зі здатністю до адаптації. Використання вдосконалених методів моделювання органів, формування зрізів зображень та надійного кількісного аналізу дозволяє спростити проведення досліджень, підвищити їхню відтворюваність та досягти нового рівня клінічної інформативності. До деяких прикладів можливостей технології AIUS належать додаток HeartModel, функція AI Breast та функція автоматичного поєднання методів об’єднання зображень та навігації.
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Приймайте зважені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки повністю інтегрованим функціям об’єднання, які дозволяють оптимізувати робочий процес і допомогти лікарям швидко та ефективно виконувати об’єднання даних КТ/МРТ/ПЕТ із ультразвуковим зображенням у режимі реального часу. Завдяки поєднанню методів візуалізації безпосередньо в ультразвуковій системі ви отримуєте доступ до ще потужнішого діагностичного інструменту з удосконаленою візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення. Розширте можливості об’єднання та навігації за допомогою датчиків для різних сфер застосування, зокрема X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 та нового датчика mC7-2.
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Приймайте зважені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки повністю інтегрованим функціям об’єднання, які дозволяють оптимізувати робочий процес і допомогти лікарям швидко та ефективно виконувати об’єднання даних КТ/МРТ/ПЕТ із ультразвуковим зображенням у режимі реального часу. Завдяки поєднанню методів візуалізації безпосередньо в ультразвуковій системі ви отримуєте доступ до ще потужнішого діагностичного інструменту з удосконаленою візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення. Розширте можливості об’єднання та навігації за допомогою датчиків для різних сфер застосування, зокрема X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 та нового датчика mC7-2.
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Приймайте зважені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки повністю інтегрованим функціям об’єднання, які дозволяють оптимізувати робочий процес і допомогти лікарям швидко та ефективно виконувати об’єднання даних КТ/МРТ/ПЕТ із ультразвуковим зображенням у режимі реального часу. Завдяки поєднанню методів візуалізації безпосередньо в ультразвуковій системі ви отримуєте доступ до ще потужнішого діагностичного інструменту з удосконаленою візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення. Розширте можливості об’єднання та навігації за допомогою датчиків для різних сфер застосування, зокрема X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 та нового датчика mC7-2.
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Приймайте зважені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки повністю інтегрованим функціям об’єднання, які дозволяють оптимізувати робочий процес і допомогти лікарям швидко та ефективно виконувати об’єднання даних КТ/МРТ/ПЕТ із ультразвуковим зображенням у режимі реального часу. Завдяки поєднанню методів візуалізації безпосередньо в ультразвуковій системі ви отримуєте доступ до ще потужнішого діагностичного інструменту з удосконаленою візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення. Розширте можливості об’єднання та навігації за допомогою датчиків для різних сфер застосування, зокрема X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 та нового датчика mC7-2.
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Лікарні та медичні установи витрачають більше коштів на захист своїх систем та даних пацієнтів від кібератак. Саме тому протягом наступних п’яти років витрати на забезпечення інформаційної безпеки у сфері охорони здоров’я перевищать 65 млрд дол. США. Ультразвукові пристрої дуже мобільні і можуть функціонувати у дротовому або бездротовому середовищі. Саме тому компанія Philips приділяє особливу увагу безпеці ультразвукових систем. Платформа EPIQ Elite створена на базі ОС Windows 10, використовує принцип потужного багаторівневого захисту і включає чудовий набір функцій захисту даних на п’яти основних рівнях.
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Лікарні та медичні установи витрачають більше коштів на захист своїх систем та даних пацієнтів від кібератак. Саме тому протягом наступних п’яти років витрати на забезпечення інформаційної безпеки у сфері охорони здоров’я перевищать 65 млрд дол. США. Ультразвукові пристрої дуже мобільні і можуть функціонувати у дротовому або бездротовому середовищі. Саме тому компанія Philips приділяє особливу увагу безпеці ультразвукових систем. Платформа EPIQ Elite створена на базі ОС Windows 10, використовує принцип потужного багаторівневого захисту і включає чудовий набір функцій захисту даних на п’яти основних рівнях.
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Лікарні та медичні установи витрачають більше коштів на захист своїх систем та даних пацієнтів від кібератак. Саме тому протягом наступних п’яти років витрати на забезпечення інформаційної безпеки у сфері охорони здоров’я перевищать 65 млрд дол. США. Ультразвукові пристрої дуже мобільні і можуть функціонувати у дротовому або бездротовому середовищі. Саме тому компанія Philips приділяє особливу увагу безпеці ультразвукових систем. Платформа EPIQ Elite створена на базі ОС Windows 10, використовує принцип потужного багаторівневого захисту і включає чудовий набір функцій захисту даних на п’яти основних рівнях.
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Лікарні та медичні установи витрачають більше коштів на захист своїх систем та даних пацієнтів від кібератак. Саме тому протягом наступних п’яти років витрати на забезпечення інформаційної безпеки у сфері охорони здоров’я перевищать 65 млрд дол. США. Ультразвукові пристрої дуже мобільні і можуть функціонувати у дротовому або бездротовому середовищі. Саме тому компанія Philips приділяє особливу увагу безпеці ультразвукових систем. Платформа EPIQ Elite створена на базі ОС Windows 10, використовує принцип потужного багаторівневого захисту і включає чудовий набір функцій захисту даних на п’яти основних рівнях.
Еластографія
Еластографія
Платформа EPIQ Elite підтримує такі методи візуалізації, як еластографія на основі деформації тканини та еластографія зсувної хвилі. Високочутлива візуалізація деформації може використовуватися для швидкої оцінки значень відносної жорсткості тканин у різних сферах застосування. Методи еластографії хвилі зсуву ElastQ використовують унікальну схему генерування імпульсів для створення і визначення швидкості поширення зсувних хвиль, забезпечуючи кількісне відображення і вимірювання жорсткості тканин. Технологія візуалізації ElastQ також забезпечує відображення карти достовірності, яка допомагає виконувати вимірювання в областях із найвищою якістю хвилі зсуву.
Еластографія
Платформа EPIQ Elite підтримує такі методи візуалізації, як еластографія на основі деформації тканини та еластографія зсувної хвилі. Високочутлива візуалізація деформації може використовуватися для швидкої оцінки значень відносної жорсткості тканин у різних сферах застосування. Методи еластографії хвилі зсуву ElastQ використовують унікальну схему генерування імпульсів для створення і визначення швидкості поширення зсувних хвиль, забезпечуючи кількісне відображення і вимірювання жорсткості тканин. Технологія візуалізації ElastQ також забезпечує відображення карти достовірності, яка допомагає виконувати вимірювання в областях із найвищою якістю хвилі зсуву.
Еластографія
Платформа EPIQ Elite підтримує такі методи візуалізації, як еластографія на основі деформації тканини та еластографія зсувної хвилі. Високочутлива візуалізація деформації може використовуватися для швидкої оцінки значень відносної жорсткості тканин у різних сферах застосування. Методи еластографії хвилі зсуву ElastQ використовують унікальну схему генерування імпульсів для створення і визначення швидкості поширення зсувних хвиль, забезпечуючи кількісне відображення і вимірювання жорсткості тканин. Технологія візуалізації ElastQ також забезпечує відображення карти достовірності, яка допомагає виконувати вимірювання в областях із найвищою якістю хвилі зсуву.
FlexVue з Orthogonal View
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
При частоті кадрів у режимі реального часу технологія XRES Pro використовує багатопараметричні прецизійні фільтри, які послідовно поділяють елементи зображення, аналізують ці дані, а потім застосовують удосконалені алгоритми підвищення різкості меж і перехідних ділянок і забезпечення чудової видимості тканин. Технологія XRES Pro також забезпечує покращену оцінку морфології бляшок. Технологія XRES Pro дозволяє регулювати всі параметри для встановлення рівня посилення відповідно до вимог клінічної візуалізації, що підвищує точність діагностики практично для всіх пацієнтів.
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
При частоті кадрів у режимі реального часу технологія XRES Pro використовує багатопараметричні прецизійні фільтри, які послідовно поділяють елементи зображення, аналізують ці дані, а потім застосовують удосконалені алгоритми підвищення різкості меж і перехідних ділянок і забезпечення чудової видимості тканин. Технологія XRES Pro також забезпечує покращену оцінку морфології бляшок. Технологія XRES Pro дозволяє регулювати всі параметри для встановлення рівня посилення відповідно до вимог клінічної візуалізації, що підвищує точність діагностики практично для всіх пацієнтів.
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
При частоті кадрів у режимі реального часу технологія XRES Pro використовує багатопараметричні прецизійні фільтри, які послідовно поділяють елементи зображення, аналізують ці дані, а потім застосовують удосконалені алгоритми підвищення різкості меж і перехідних ділянок і забезпечення чудової видимості тканин. Технологія XRES Pro також забезпечує покращену оцінку морфології бляшок. Технологія XRES Pro дозволяє регулювати всі параметри для встановлення рівня посилення відповідно до вимог клінічної візуалізації, що підвищує точність діагностики практично для всіх пацієнтів.
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
Технологія обробки зображень нового покоління XRES Pro
При частоті кадрів у режимі реального часу технологія XRES Pro використовує багатопараметричні прецизійні фільтри, які послідовно поділяють елементи зображення, аналізують ці дані, а потім застосовують удосконалені алгоритми підвищення різкості меж і перехідних ділянок і забезпечення чудової видимості тканин. Технологія XRES Pro також забезпечує покращену оцінку морфології бляшок. Технологія XRES Pro дозволяє регулювати всі параметри для встановлення рівня посилення відповідно до вимог клінічної візуалізації, що підвищує точність діагностики практично для всіх пацієнтів.
Технологія візуалізації nSIGHT
Технологія візуалізації nSIGHT
Значно перевершує стандартні технології виконання ультразвукових досліджень, дозволяючи вивести роздільну здатність та чіткість зображення на новий рівень. Ця запатентована архітектура, що включає спеціальну технологію багатоступеневого точного формування променя та технологію масово-паралельної обробки даних, дозволяє збирати величезну кількість акустичних даних під час кожної операції передачі та виконувати цифрову реконструкцію променя одночасно з математично оптимізованою фокальною обробкою. Це дозволяє створювати зображення в реальному часі з винятковою частотою кадрів, однорідністю та ступенем проникнення.
Технологія візуалізації nSIGHT
Значно перевершує стандартні технології виконання ультразвукових досліджень, дозволяючи вивести роздільну здатність та чіткість зображення на новий рівень. Ця запатентована архітектура, що включає спеціальну технологію багатоступеневого точного формування променя та технологію масово-паралельної обробки даних, дозволяє збирати величезну кількість акустичних даних під час кожної операції передачі та виконувати цифрову реконструкцію променя одночасно з математично оптимізованою фокальною обробкою. Це дозволяє створювати зображення в реальному часі з винятковою частотою кадрів, однорідністю та ступенем проникнення.
Технологія візуалізації nSIGHT
Значно перевершує стандартні технології виконання ультразвукових досліджень, дозволяючи вивести роздільну здатність та чіткість зображення на новий рівень. Ця запатентована архітектура, що включає спеціальну технологію багатоступеневого точного формування променя та технологію масово-паралельної обробки даних, дозволяє збирати величезну кількість акустичних даних під час кожної операції передачі та виконувати цифрову реконструкцію променя одночасно з математично оптимізованою фокальною обробкою. Це дозволяє створювати зображення в реальному часі з винятковою частотою кадрів, однорідністю та ступенем проникнення.
Значно перевершує стандартні технології виконання ультразвукових досліджень, дозволяючи вивести роздільну здатність та чіткість зображення на новий рівень. Ця запатентована архітектура, що включає спеціальну технологію багатоступеневого точного формування променя та технологію масово-паралельної обробки даних, дозволяє збирати величезну кількість акустичних даних під час кожної операції передачі та виконувати цифрову реконструкцію променя одночасно з математично оптимізованою фокальною обробкою. Це дозволяє створювати зображення в реальному часі з винятковою частотою кадрів, однорідністю та ступенем проникнення.
Технологія візуалізації MicroFlow
Технологія візуалізації MicroFlow
Ця технологія призначена для виявлення в тканинах анатомічних структур із повільним та слабким кровотоком. Це спеціально розроблене рішення дозволяє подолати багато перешкод, пов’язаних зі стандартними методами, для виявлення кровотоку в дрібних судинах з високою роздільною здатністю та мінімальним ступенем вираженості артефактів. Технологія візуалізації MicroFlow підтримує високу частоту кадрів та якість 2D-зображень, застосовуючи передові методи придушення артефактів для візуалізації анатомії дрібних судин
Технологія візуалізації MicroFlow
Ця технологія призначена для виявлення в тканинах анатомічних структур із повільним та слабким кровотоком. Це спеціально розроблене рішення дозволяє подолати багато перешкод, пов’язаних зі стандартними методами, для виявлення кровотоку в дрібних судинах з високою роздільною здатністю та мінімальним ступенем вираженості артефактів. Технологія візуалізації MicroFlow підтримує високу частоту кадрів та якість 2D-зображень, застосовуючи передові методи придушення артефактів для візуалізації анатомії дрібних судин
Технологія візуалізації MicroFlow
Ця технологія призначена для виявлення в тканинах анатомічних структур із повільним та слабким кровотоком. Це спеціально розроблене рішення дозволяє подолати багато перешкод, пов’язаних зі стандартними методами, для виявлення кровотоку в дрібних судинах з високою роздільною здатністю та мінімальним ступенем вираженості артефактів. Технологія візуалізації MicroFlow підтримує високу частоту кадрів та якість 2D-зображень, застосовуючи передові методи придушення артефактів для візуалізації анатомії дрібних судин
Ця технологія призначена для виявлення в тканинах анатомічних структур із повільним та слабким кровотоком. Це спеціально розроблене рішення дозволяє подолати багато перешкод, пов’язаних зі стандартними методами, для виявлення кровотоку в дрібних судинах з високою роздільною здатністю та мінімальним ступенем вираженості артефактів. Технологія візуалізації MicroFlow підтримує високу частоту кадрів та якість 2D-зображень, застосовуючи передові методи придушення артефактів для візуалізації анатомії дрібних судин
Технологія PureWave та xMATRIX
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Жодне інше ультразвукове рішення преміум-класу не може працювати з датчиками xMATRIX, комплексним набором найбільш інноваційних ультразвукових датчиків у світі. Отримуйте надтонкі 2D-зрізи. Використовуйте візуалізацію в режимі Live xPlane для одночасного створення двох площин з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати вдвічі більше медичних відомостей за той самий час. Досягайте роздільної здатності, близької до ізовоксельної, для отримання зображень у будь-якій площині в межах об'єму.
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Жодне інше ультразвукове рішення преміум-класу не може працювати з датчиками xMATRIX, комплексним набором найбільш інноваційних ультразвукових датчиків у світі. Отримуйте надтонкі 2D-зрізи. Використовуйте візуалізацію в режимі Live xPlane для одночасного створення двох площин з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати вдвічі більше медичних відомостей за той самий час. Досягайте роздільної здатності, близької до ізовоксельної, для отримання зображень у будь-якій площині в межах об'єму.
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Жодне інше ультразвукове рішення преміум-класу не може працювати з датчиками xMATRIX, комплексним набором найбільш інноваційних ультразвукових датчиків у світі. Отримуйте надтонкі 2D-зрізи. Використовуйте візуалізацію в режимі Live xPlane для одночасного створення двох площин з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати вдвічі більше медичних відомостей за той самий час. Досягайте роздільної здатності, близької до ізовоксельної, для отримання зображень у будь-якій площині в межах об'єму.
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Потужні та універсальні датчики з матрицею xMATRIX
Жодне інше ультразвукове рішення преміум-класу не може працювати з датчиками xMATRIX, комплексним набором найбільш інноваційних ультразвукових датчиків у світі. Отримуйте надтонкі 2D-зрізи. Використовуйте візуалізацію в режимі Live xPlane для одночасного створення двох площин з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати вдвічі більше медичних відомостей за той самий час. Досягайте роздільної здатності, близької до ізовоксельної, для отримання зображень у будь-якій площині в межах об'єму.
24-дюймовий дисплей HD MAX
24-дюймовий дисплей HD MAX
Цей новий монітор з 24-дюймовим дисплеєм та ефектом занурення забезпечує неперевершену якість ультразвукової візуалізації завдяки надширокій гамі кольорів глибиною 10 біт, яка дозволяє використовувати мільярди кольорів для точної передачі кольорів. Крім того, він забезпечує висококонтрастний динамічний діапазон та покращений рівень чорного для тонкого окреслення значень шкали сірого. Дисплей HD MAX забезпечує чудовий огляд для перегляду клінічних зображень з будь-якого місця у кабінеті сканування незалежно від кута.
24-дюймовий дисплей HD MAX
Цей новий монітор з 24-дюймовим дисплеєм та ефектом занурення забезпечує неперевершену якість ультразвукової візуалізації завдяки надширокій гамі кольорів глибиною 10 біт, яка дозволяє використовувати мільярди кольорів для точної передачі кольорів. Крім того, він забезпечує висококонтрастний динамічний діапазон та покращений рівень чорного для тонкого окреслення значень шкали сірого. Дисплей HD MAX забезпечує чудовий огляд для перегляду клінічних зображень з будь-якого місця у кабінеті сканування незалежно від кута.
24-дюймовий дисплей HD MAX
Цей новий монітор з 24-дюймовим дисплеєм та ефектом занурення забезпечує неперевершену якість ультразвукової візуалізації завдяки надширокій гамі кольорів глибиною 10 біт, яка дозволяє використовувати мільярди кольорів для точної передачі кольорів. Крім того, він забезпечує висококонтрастний динамічний діапазон та покращений рівень чорного для тонкого окреслення значень шкали сірого. Дисплей HD MAX забезпечує чудовий огляд для перегляду клінічних зображень з будь-якого місця у кабінеті сканування незалежно від кута.
Цей новий монітор з 24-дюймовим дисплеєм та ефектом занурення забезпечує неперевершену якість ультразвукової візуалізації завдяки надширокій гамі кольорів глибиною 10 біт, яка дозволяє використовувати мільярди кольорів для точної передачі кольорів. Крім того, він забезпечує висококонтрастний динамічний діапазон та покращений рівень чорного для тонкого окреслення значень шкали сірого. Дисплей HD MAX забезпечує чудовий огляд для перегляду клінічних зображень з будь-якого місця у кабінеті сканування незалежно від кута.
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Ключовим компонентом потужної архітектури системи EPIQ Elite є технологія Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компанії Philips, розроблена для перетворення ультразвукової діагностичної системи в активну систему зі здатністю до адаптації. Використання вдосконалених методів моделювання органів, формування зрізів зображень та надійного кількісного аналізу дозволяє спростити проведення досліджень, підвищити їхню відтворюваність та досягти нового рівня клінічної інформативності. До деяких прикладів можливостей технології AIUS належать додаток HeartModel, функція AI Breast та функція автоматичного поєднання методів об’єднання зображень та навігації.
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Ключовим компонентом потужної архітектури системи EPIQ Elite є технологія Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компанії Philips, розроблена для перетворення ультразвукової діагностичної системи в активну систему зі здатністю до адаптації. Використання вдосконалених методів моделювання органів, формування зрізів зображень та надійного кількісного аналізу дозволяє спростити проведення досліджень, підвищити їхню відтворюваність та досягти нового рівня клінічної інформативності. До деяких прикладів можливостей технології AIUS належать додаток HeartModel, функція AI Breast та функція автоматичного поєднання методів об’єднання зображень та навігації.
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Ключовим компонентом потужної архітектури системи EPIQ Elite є технологія Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компанії Philips, розроблена для перетворення ультразвукової діагностичної системи в активну систему зі здатністю до адаптації. Використання вдосконалених методів моделювання органів, формування зрізів зображень та надійного кількісного аналізу дозволяє спростити проведення досліджень, підвищити їхню відтворюваність та досягти нового рівня клінічної інформативності. До деяких прикладів можливостей технології AIUS належать додаток HeartModel, функція AI Breast та функція автоматичного поєднання методів об’єднання зображень та навігації.
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Anatomical Intelligence Ultrasound: штучний інтелект для швидкого та відтворюваного аналізу
Ключовим компонентом потужної архітектури системи EPIQ Elite є технологія Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компанії Philips, розроблена для перетворення ультразвукової діагностичної системи в активну систему зі здатністю до адаптації. Використання вдосконалених методів моделювання органів, формування зрізів зображень та надійного кількісного аналізу дозволяє спростити проведення досліджень, підвищити їхню відтворюваність та досягти нового рівня клінічної інформативності. До деяких прикладів можливостей технології AIUS належать додаток HeartModel, функція AI Breast та функція автоматичного поєднання методів об’єднання зображень та навігації.
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Приймайте зважені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки повністю інтегрованим функціям об’єднання, які дозволяють оптимізувати робочий процес і допомогти лікарям швидко та ефективно виконувати об’єднання даних КТ/МРТ/ПЕТ із ультразвуковим зображенням у режимі реального часу. Завдяки поєднанню методів візуалізації безпосередньо в ультразвуковій системі ви отримуєте доступ до ще потужнішого діагностичного інструменту з удосконаленою візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення. Розширте можливості об’єднання та навігації за допомогою датчиків для різних сфер застосування, зокрема X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 та нового датчика mC7-2.
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Приймайте зважені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки повністю інтегрованим функціям об’єднання, які дозволяють оптимізувати робочий процес і допомогти лікарям швидко та ефективно виконувати об’єднання даних КТ/МРТ/ПЕТ із ультразвуковим зображенням у режимі реального часу. Завдяки поєднанню методів візуалізації безпосередньо в ультразвуковій системі ви отримуєте доступ до ще потужнішого діагностичного інструменту з удосконаленою візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення. Розширте можливості об’єднання та навігації за допомогою датчиків для різних сфер застосування, зокрема X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 та нового датчика mC7-2.
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Приймайте зважені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки повністю інтегрованим функціям об’єднання, які дозволяють оптимізувати робочий процес і допомогти лікарям швидко та ефективно виконувати об’єднання даних КТ/МРТ/ПЕТ із ультразвуковим зображенням у режимі реального часу. Завдяки поєднанню методів візуалізації безпосередньо в ультразвуковій системі ви отримуєте доступ до ще потужнішого діагностичного інструменту з удосконаленою візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення. Розширте можливості об’єднання та навігації за допомогою датчиків для різних сфер застосування, зокрема X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 та нового датчика mC7-2.
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Об’єднання зображень та навігація: зручне поєднання методів та контроль інвазивних процедур
Приймайте зважені рішення навіть у складних діагностичних випадках завдяки повністю інтегрованим функціям об’єднання, які дозволяють оптимізувати робочий процес і допомогти лікарям швидко та ефективно виконувати об’єднання даних КТ/МРТ/ПЕТ із ультразвуковим зображенням у режимі реального часу. Завдяки поєднанню методів візуалізації безпосередньо в ультразвуковій системі ви отримуєте доступ до ще потужнішого діагностичного інструменту з удосконаленою візуалізацією, що дозволяє швидко приймати клінічні рішення. Розширте можливості об’єднання та навігації за допомогою датчиків для різних сфер застосування, зокрема X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 та нового датчика mC7-2.
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Лікарні та медичні установи витрачають більше коштів на захист своїх систем та даних пацієнтів від кібератак. Саме тому протягом наступних п’яти років витрати на забезпечення інформаційної безпеки у сфері охорони здоров’я перевищать 65 млрд дол. США. Ультразвукові пристрої дуже мобільні і можуть функціонувати у дротовому або бездротовому середовищі. Саме тому компанія Philips приділяє особливу увагу безпеці ультразвукових систем. Платформа EPIQ Elite створена на базі ОС Windows 10, використовує принцип потужного багаторівневого захисту і включає чудовий набір функцій захисту даних на п’яти основних рівнях.
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Лікарні та медичні установи витрачають більше коштів на захист своїх систем та даних пацієнтів від кібератак. Саме тому протягом наступних п’яти років витрати на забезпечення інформаційної безпеки у сфері охорони здоров’я перевищать 65 млрд дол. США. Ультразвукові пристрої дуже мобільні і можуть функціонувати у дротовому або бездротовому середовищі. Саме тому компанія Philips приділяє особливу увагу безпеці ультразвукових систем. Платформа EPIQ Elite створена на базі ОС Windows 10, використовує принцип потужного багаторівневого захисту і включає чудовий набір функцій захисту даних на п’яти основних рівнях.
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Лікарні та медичні установи витрачають більше коштів на захист своїх систем та даних пацієнтів від кібератак. Саме тому протягом наступних п’яти років витрати на забезпечення інформаційної безпеки у сфері охорони здоров’я перевищать 65 млрд дол. США. Ультразвукові пристрої дуже мобільні і можуть функціонувати у дротовому або бездротовому середовищі. Саме тому компанія Philips приділяє особливу увагу безпеці ультразвукових систем. Платформа EPIQ Elite створена на базі ОС Windows 10, використовує принцип потужного багаторівневого захисту і включає чудовий набір функцій захисту даних на п’яти основних рівнях.
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Потужний захист системи — безпека конфіденційних даних пацієнтів
Лікарні та медичні установи витрачають більше коштів на захист своїх систем та даних пацієнтів від кібератак. Саме тому протягом наступних п’яти років витрати на забезпечення інформаційної безпеки у сфері охорони здоров’я перевищать 65 млрд дол. США. Ультразвукові пристрої дуже мобільні і можуть функціонувати у дротовому або бездротовому середовищі. Саме тому компанія Philips приділяє особливу увагу безпеці ультразвукових систем. Платформа EPIQ Elite створена на базі ОС Windows 10, використовує принцип потужного багаторівневого захисту і включає чудовий набір функцій захисту даних на п’яти основних рівнях.
Еластографія
Еластографія
Платформа EPIQ Elite підтримує такі методи візуалізації, як еластографія на основі деформації тканини та еластографія зсувної хвилі. Високочутлива візуалізація деформації може використовуватися для швидкої оцінки значень відносної жорсткості тканин у різних сферах застосування. Методи еластографії хвилі зсуву ElastQ використовують унікальну схему генерування імпульсів для створення і визначення швидкості поширення зсувних хвиль, забезпечуючи кількісне відображення і вимірювання жорсткості тканин. Технологія візуалізації ElastQ також забезпечує відображення карти достовірності, яка допомагає виконувати вимірювання в областях із найвищою якістю хвилі зсуву.
Еластографія
Платформа EPIQ Elite підтримує такі методи візуалізації, як еластографія на основі деформації тканини та еластографія зсувної хвилі. Високочутлива візуалізація деформації може використовуватися для швидкої оцінки значень відносної жорсткості тканин у різних сферах застосування. Методи еластографії хвилі зсуву ElastQ використовують унікальну схему генерування імпульсів для створення і визначення швидкості поширення зсувних хвиль, забезпечуючи кількісне відображення і вимірювання жорсткості тканин. Технологія візуалізації ElastQ також забезпечує відображення карти достовірності, яка допомагає виконувати вимірювання в областях із найвищою якістю хвилі зсуву.
Еластографія
Платформа EPIQ Elite підтримує такі методи візуалізації, як еластографія на основі деформації тканини та еластографія зсувної хвилі. Високочутлива візуалізація деформації може використовуватися для швидкої оцінки значень відносної жорсткості тканин у різних сферах застосування. Методи еластографії хвилі зсуву ElastQ використовують унікальну схему генерування імпульсів для створення і визначення швидкості поширення зсувних хвиль, забезпечуючи кількісне відображення і вимірювання жорсткості тканин. Технологія візуалізації ElastQ також забезпечує відображення карти достовірності, яка допомагає виконувати вимірювання в областях із найвищою якістю хвилі зсуву.
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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.