Компактна ультразвукова діагностична система Philips Compact Ultrasound System серії 5300 забезпечує повну функціональність і допомагає швидко та впевнено приймати рішення, де б ви не були. Створена для різних клінічних умов у галузі загальної візуалізації, акушерства та гінекології модель Philips Ultrasound 5300 пропонує великий набір основних функцій та підтримує широкий спектр діагностичних рішень – і все це дуже мобільному і зручному рішенні, що легко чиститься. Серія Compact 5300 отримала нагороди iF Design Award та Red Dot Product Design Award у 2021 році за свою високу мобільність.
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Виняткова якість зображення
Виняткова якість зображення
Виняткова якість зображення
Виняткова якість зображення
Оптимізований робочий процес
Оптимізований робочий процес
Оптимізований робочий процес
Оптимізований робочий процес
Безкомпромісний розвиток
Безкомпромісний розвиток
Безкомпромісний розвиток
Безкомпромісний розвиток
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
Collaboration Live
Collaboration Live
Collaboration Live
Collaboration Live
Для подорожей
Для подорожей
Для подорожей
Для подорожей
Розширені можливості
Розширені можливості
Розширені можливості
Розширені можливості
Виняткова якість зображення
Виняткова якість зображення
Виняткова якість зображення
Виняткова якість зображення
Оптимізований робочий процес
Оптимізований робочий процес
Оптимізований робочий процес
Оптимізований робочий процес
Безкомпромісний розвиток
Безкомпромісний розвиток
Безкомпромісний розвиток
Безкомпромісний розвиток
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
Collaboration Live
Collaboration Live
Collaboration Live
Collaboration Live
Для подорожей
Для подорожей
Для подорожей
Для подорожей
Розширені можливості
Розширені можливості
Розширені можливості
Розширені можливості
|Основа візка
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|Вертикальне регулювання
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|Коліщатка
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|Основа візка
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|Вертикальне регулювання
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|Основа візка
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|Вертикальне регулювання
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|Коліщатка
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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