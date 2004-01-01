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5300 series

Компактна ультразвукова діагностична система преміум-класу

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Компактна ультразвукова діагностична система Philips Compact Ultrasound System серії 5300 забезпечує повну функціональність і допомагає швидко та впевнено приймати рішення, де б ви не були. Створена для різних клінічних умов у галузі загальної візуалізації, акушерства та гінекології модель Philips Ultrasound 5300 пропонує великий набір основних функцій та підтримує широкий спектр діагностичних рішень – і все це дуже мобільному і зручному рішенні, що легко чиститься. Серія Compact 5300 отримала нагороди iF Design Award та Red Dot Product Design Award у 2021 році за свою високу мобільність.

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Особливості
Виняткова якість зображення
Виняткова якість зображення

Виняткова якість зображення

Чіткі зображення допомагають з першого сканування знайти відповіді, які швидко обґрунтовують і підтверджують ваш діагноз і зменшують потребу в дорогих і трудомістких процедурах повторної візуалізації.

Виняткова якість зображення

Виняткова якість зображення
Чіткі зображення допомагають з першого сканування знайти відповіді, які швидко обґрунтовують і підтверджують ваш діагноз і зменшують потребу в дорогих і трудомістких процедурах повторної візуалізації.

Виняткова якість зображення

Чіткі зображення допомагають з першого сканування знайти відповіді, які швидко обґрунтовують і підтверджують ваш діагноз і зменшують потребу в дорогих і трудомістких процедурах повторної візуалізації.
Click here for more information
Виняткова якість зображення
Виняткова якість зображення

Виняткова якість зображення

Чіткі зображення допомагають з першого сканування знайти відповіді, які швидко обґрунтовують і підтверджують ваш діагноз і зменшують потребу в дорогих і трудомістких процедурах повторної візуалізації.
Оптимізований робочий процес
Оптимізований робочий процес

Оптимізований робочий процес

Завдяки преміальній чіткості в компактному розмірі ви можете обстежити більше пацієнтів, а також швидко і впевнено поставити діагноз незалежно від клінічних умов.

Оптимізований робочий процес

Оптимізований робочий процес
Завдяки преміальній чіткості в компактному розмірі ви можете обстежити більше пацієнтів, а також швидко і впевнено поставити діагноз незалежно від клінічних умов.

Оптимізований робочий процес

Завдяки преміальній чіткості в компактному розмірі ви можете обстежити більше пацієнтів, а також швидко і впевнено поставити діагноз незалежно від клінічних умов.
Click here for more information
Оптимізований робочий процес
Оптимізований робочий процес

Оптимізований робочий процес

Завдяки преміальній чіткості в компактному розмірі ви можете обстежити більше пацієнтів, а також швидко і впевнено поставити діагноз незалежно від клінічних умов.
Безкомпромісний розвиток
Безкомпромісний розвиток

Безкомпромісний розвиток

Завдяки спільній архітектурі з ультразвуковими діагностичними системами Philips EPIQ і Affiniti ультразвукові системи серії 5000 Compact є частиною рішення, яке з часом можна розширювати на основі передових технологій, оновлюючи його в міру еволюції ваших потреб.

Безкомпромісний розвиток

Безкомпромісний розвиток
Завдяки спільній архітектурі з ультразвуковими діагностичними системами Philips EPIQ і Affiniti ультразвукові системи серії 5000 Compact є частиною рішення, яке з часом можна розширювати на основі передових технологій, оновлюючи його в міру еволюції ваших потреб.

Безкомпромісний розвиток

Завдяки спільній архітектурі з ультразвуковими діагностичними системами Philips EPIQ і Affiniti ультразвукові системи серії 5000 Compact є частиною рішення, яке з часом можна розширювати на основі передових технологій, оновлюючи його в міру еволюції ваших потреб.
Click here for more information
Безкомпромісний розвиток
Безкомпромісний розвиток

Безкомпромісний розвиток

Завдяки спільній архітектурі з ультразвуковими діагностичними системами Philips EPIQ і Affiniti ультразвукові системи серії 5000 Compact є частиною рішення, яке з часом можна розширювати на основі передових технологій, оновлюючи його в міру еволюції ваших потреб.
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Ультразвукові діагностичні системи Philips Compact Ultrasound System серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ та Affiniti: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.

Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
Ультразвукові діагностичні системи Philips Compact Ultrasound System серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ та Affiniti: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.

Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Ультразвукові діагностичні системи Philips Compact Ultrasound System серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ та Affiniti: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Click here for more information
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Ультразвукові діагностичні системи Philips Compact Ultrasound System серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ та Affiniti: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.

Collaboration Live

Collaboration Live
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Click here for more information
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Для подорожей
Для подорожей

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.

Для подорожей

Для подорожей
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Click here for more information
Для подорожей
Для подорожей

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Розширені можливості
Розширені можливості

Розширені можливості

Відома своїми інноваціями компанія Philips впроваджує в кожну ультразвукову діагностичну систему розширені можливості та передові технології, які полегшують установлення остаточного діагнозу в різноманітних клінічних випадках.

Розширені можливості

Розширені можливості
Відома своїми інноваціями компанія Philips впроваджує в кожну ультразвукову діагностичну систему розширені можливості та передові технології, які полегшують установлення остаточного діагнозу в різноманітних клінічних випадках.

Розширені можливості

Відома своїми інноваціями компанія Philips впроваджує в кожну ультразвукову діагностичну систему розширені можливості та передові технології, які полегшують установлення остаточного діагнозу в різноманітних клінічних випадках.
Click here for more information
Розширені можливості
Розширені можливості

Розширені можливості

Відома своїми інноваціями компанія Philips впроваджує в кожну ультразвукову діагностичну систему розширені можливості та передові технології, які полегшують установлення остаточного діагнозу в різноманітних клінічних випадках.
  • Виняткова якість зображення
  • Оптимізований робочий процес
  • Безкомпромісний розвиток
  • Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси
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Виняткова якість зображення
Виняткова якість зображення

Виняткова якість зображення

Чіткі зображення допомагають з першого сканування знайти відповіді, які швидко обґрунтовують і підтверджують ваш діагноз і зменшують потребу в дорогих і трудомістких процедурах повторної візуалізації.

Виняткова якість зображення

Виняткова якість зображення
Чіткі зображення допомагають з першого сканування знайти відповіді, які швидко обґрунтовують і підтверджують ваш діагноз і зменшують потребу в дорогих і трудомістких процедурах повторної візуалізації.

Виняткова якість зображення

Чіткі зображення допомагають з першого сканування знайти відповіді, які швидко обґрунтовують і підтверджують ваш діагноз і зменшують потребу в дорогих і трудомістких процедурах повторної візуалізації.
Click here for more information
Виняткова якість зображення
Виняткова якість зображення

Виняткова якість зображення

Чіткі зображення допомагають з першого сканування знайти відповіді, які швидко обґрунтовують і підтверджують ваш діагноз і зменшують потребу в дорогих і трудомістких процедурах повторної візуалізації.
Оптимізований робочий процес
Оптимізований робочий процес

Оптимізований робочий процес

Завдяки преміальній чіткості в компактному розмірі ви можете обстежити більше пацієнтів, а також швидко і впевнено поставити діагноз незалежно від клінічних умов.

Оптимізований робочий процес

Оптимізований робочий процес
Завдяки преміальній чіткості в компактному розмірі ви можете обстежити більше пацієнтів, а також швидко і впевнено поставити діагноз незалежно від клінічних умов.

Оптимізований робочий процес

Завдяки преміальній чіткості в компактному розмірі ви можете обстежити більше пацієнтів, а також швидко і впевнено поставити діагноз незалежно від клінічних умов.
Click here for more information
Оптимізований робочий процес
Оптимізований робочий процес

Оптимізований робочий процес

Завдяки преміальній чіткості в компактному розмірі ви можете обстежити більше пацієнтів, а також швидко і впевнено поставити діагноз незалежно від клінічних умов.
Безкомпромісний розвиток
Безкомпромісний розвиток

Безкомпромісний розвиток

Завдяки спільній архітектурі з ультразвуковими діагностичними системами Philips EPIQ і Affiniti ультразвукові системи серії 5000 Compact є частиною рішення, яке з часом можна розширювати на основі передових технологій, оновлюючи його в міру еволюції ваших потреб.

Безкомпромісний розвиток

Безкомпромісний розвиток
Завдяки спільній архітектурі з ультразвуковими діагностичними системами Philips EPIQ і Affiniti ультразвукові системи серії 5000 Compact є частиною рішення, яке з часом можна розширювати на основі передових технологій, оновлюючи його в міру еволюції ваших потреб.

Безкомпромісний розвиток

Завдяки спільній архітектурі з ультразвуковими діагностичними системами Philips EPIQ і Affiniti ультразвукові системи серії 5000 Compact є частиною рішення, яке з часом можна розширювати на основі передових технологій, оновлюючи його в міру еволюції ваших потреб.
Click here for more information
Безкомпромісний розвиток
Безкомпромісний розвиток

Безкомпромісний розвиток

Завдяки спільній архітектурі з ультразвуковими діагностичними системами Philips EPIQ і Affiniti ультразвукові системи серії 5000 Compact є частиною рішення, яке з часом можна розширювати на основі передових технологій, оновлюючи його в міру еволюції ваших потреб.
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Ультразвукові діагностичні системи Philips Compact Ultrasound System серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ та Affiniti: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.

Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti
Ультразвукові діагностичні системи Philips Compact Ultrasound System серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ та Affiniti: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.

Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Ультразвукові діагностичні системи Philips Compact Ultrasound System серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ та Affiniti: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Click here for more information
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси
Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Спільні користувацькі інтерфейси та робочі процеси із системами EPIQ та Affiniti

Ультразвукові діагностичні системи Philips Compact Ultrasound System серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ та Affiniti: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.

Collaboration Live

Collaboration Live
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Click here for more information
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Для подорожей
Для подорожей

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.

Для подорожей

Для подорожей
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Click here for more information
Для подорожей
Для подорожей

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Розширені можливості
Розширені можливості

Розширені можливості

Відома своїми інноваціями компанія Philips впроваджує в кожну ультразвукову діагностичну систему розширені можливості та передові технології, які полегшують установлення остаточного діагнозу в різноманітних клінічних випадках.

Розширені можливості

Розширені можливості
Відома своїми інноваціями компанія Philips впроваджує в кожну ультразвукову діагностичну систему розширені можливості та передові технології, які полегшують установлення остаточного діагнозу в різноманітних клінічних випадках.

Розширені можливості

Відома своїми інноваціями компанія Philips впроваджує в кожну ультразвукову діагностичну систему розширені можливості та передові технології, які полегшують установлення остаточного діагнозу в різноманітних клінічних випадках.
Click here for more information
Розширені можливості
Розширені можливості

Розширені можливості

Відома своїми інноваціями компанія Philips впроваджує в кожну ультразвукову діагностичну систему розширені можливості та передові технології, які полегшують установлення остаточного діагнозу в різноманітних клінічних випадках.

Специфікації

Візок Compact
Візок Compact
Основа візка
  • 488,8 мм × 488,8 мм
Вертикальне регулювання
  • 820–1001 мм
Коліщатка
  • Чотири 5-дюймові поворотні колеса з фіксацією
  • два задніх колеса оснащені механізмом блокування управління
Візок Compact
Візок Compact
Основа візка
  • 488,8 мм × 488,8 мм
Вертикальне регулювання
  • 820–1001 мм
See all specifications
Візок Compact
Візок Compact
Основа візка
  • 488,8 мм × 488,8 мм
Вертикальне регулювання
  • 820–1001 мм
Коліщатка
  • Чотири 5-дюймові поворотні колеса з фіксацією
  • два задніх колеса оснащені механізмом блокування управління
  • *sold separately

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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