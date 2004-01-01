5500 series Компактна ультразвукова діагностична система преміум-класу

Компактна ультразвукова діагностична система Philips Compact Ultrasound System серії 5500, сумісна з датчиками PureWave для створення виняткових зображень, забезпечує повну функціональність і допомагає швидко та впевнено приймати рішення, де б ви не були. Створена для різних клінічних умов у галузі загальної візуалізації, акушерства та гінекології модель Philips Ultrasound 5500 пропонує великий набір основних функцій та підтримує широкий спектр діагностичних рішень – і все це дуже мобільному рішенні, яке легко чиститься та зручне до використання. Серія Compact 5500 отримала нагороди iF Design Award та Red Dot Product Design Award у 2021 році за свою високу мобільність.