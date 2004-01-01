Компактна ультразвукова діагностична система Philips Compact Ultrasound System 5500CV забезпечує повну функціональність і дає відповіді з першого сканування, де б ви не були. Завдяки великому набору базових функцій, широкому спектру якісних діагностичних рішень, поліпшеним можливостям очищення, бездротовому підключенню і функціям звітності компактна ультразвукова діагностична система Philips Compact Ultrasound System 5500CV є одним із найнадійніших і найпотужніших компактних рішень на ринку. Система Compact 5500CV отримала нагороди iF Design Award та Red Dot Product Design Award у 2021 році за свою високу мобільність.
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Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx
Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx
Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx
Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx
Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Функціональна сумісність датчиків
Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips
Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips
Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips
Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Автоматизація для надійного та перевіреного
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D
Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D
Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D
Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D
Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Покращена можливість очищення
Покращена можливість очищення
Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Покращена можливість очищення
Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Покращена можливість очищення
Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Collaboration Live
Collaboration Live
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Collaboration Live
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Collaboration Live
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Для подорожей
Для подорожей
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Для подорожей
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Для подорожей
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Оптимізована портативність
Оптимізована портативність
Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.
Оптимізована портативність
Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.
Оптимізована портативність
Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.
Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx
Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx
Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx
Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx
Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Функціональна сумісність датчиків
Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips
Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips
Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips
Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Автоматизація для надійного та перевіреного
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D
Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D
Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D
Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D
Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Покращена можливість очищення
Покращена можливість очищення
Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Покращена можливість очищення
Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Покращена можливість очищення
Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Collaboration Live
Collaboration Live
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Collaboration Live
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Collaboration Live
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Для подорожей
Для подорожей
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Для подорожей
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Для подорожей
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Оптимізована портативність
Оптимізована портативність
Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.
Оптимізована портативність
Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.
Оптимізована портативність
Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.
Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.
Специфікації
Система Compact
Система Compact
Ширина
411,9 см/16,2 дюйма
Висота
86,6 см / 3,4 дюйма
Глибина
406,6 см/16,0 дюйма
Вага
10,57 кг/23,3 фунта, включно з внутрішнім акумулятором
Монітор
15,6-дюймова РК-панель, 1920x1080
Потужність
100–140 В, ~50–60 Гц, 250 В·А
Адаптер змінного струму
Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт
Споживання енергії
310 В·А
Акумулятор системи
14,4 В постійного струму, 98 Вт
AUX-порт для дисплея
Роздільна здатність 1920x1080
Роз’єми
Ethernet і два роз’єми USB 3.0
Візок Compact
Візок Compact
Основа візка
488,8 мм × 488,8 мм
Вертикальне регулювання
820–1001 мм
Коліщатка
Чотири 5-дюймові поворотні колеса з фіксацією
два задніх колеса оснащені механізмом блокування управління
Інші технічні характеристики
Вбудований роз’єм Ethernet
Вбудована клавіатура у висувній шухляді
Тримачі для датчиків з обох боків для розміщення до чотирьох датчиків
Три контейнери для зберігання: великий, малий і лоток з задньою ручкою
Два роз’єми USB
Споживання енергії
До 660 В·А
залежно від конфігурації системи
Візок Standard
Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт
Вбудований адаптер змінного струму в нижньому відсіку
Вбудована клавіатура у висувній шухляді
Візок Extended
Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт + 5 В, 1 Вт
Вбудована клавіатура у висувній шухляді
Три акумулятора для подовження часу сканування
Візок Deluxe
Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт + 5 В, 1 Вт
Вбудована клавіатура у висувній шухляді
Багатопортовий адаптер надає порти для підключення до трьох датчиків візуалізації
Три акумулятора для подовження часу сканування
Візок Premium
Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт + 5 В, 1 Вт
Вбудована клавіатура у висувній шухляді
Багатопортовий адаптер надає порти для підключення до трьох датчиків візуалізації
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.