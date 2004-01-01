Умови пошуку

Усі вироби для УЗД

5500CV

Portable Compact Ultrasound System

Знайти подібні вироби

Компактна ультразвукова діагностична система Philips Compact Ultrasound System 5500CV забезпечує повну функціональність і дає відповіді з першого сканування, де б ви не були. Завдяки великому набору базових функцій, широкому спектру якісних діагностичних рішень, поліпшеним можливостям очищення, бездротовому підключенню і функціям звітності компактна ультразвукова діагностична система Philips Compact Ultrasound System 5500CV є одним із найнадійніших і найпотужніших компактних рішень на ринку. Система Compact 5500CV отримала нагороди iF Design Award та Red Dot Product Design Award у 2021 році за свою високу мобільність.

Зв’яжіться з нами
Особливості
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.

Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx
Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.

Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Click here for more information
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Функціональна сумісність датчиків
Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.

Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips
Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.

Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Click here for more information
Функціональна сумісність датчиків
Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Автоматизація для надійного та перевіреного
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D
Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Click here for more information
Автоматизація для надійного та перевіреного
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Ресурс акумулятора – до 2 годин

Ресурс акумулятора – до 2 годин

Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.

Ресурс акумулятора – до 2 годин

Ресурс акумулятора – до 2 годин
Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.

Ресурс акумулятора – до 2 годин

Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Click here for more information
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Ресурс акумулятора – до 2 годин

Ресурс акумулятора – до 2 годин

Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Покращена можливість очищення
Покращена можливість очищення

Покращена можливість очищення

Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування

Покращена можливість очищення

Покращена можливість очищення
Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування

Покращена можливість очищення

Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Click here for more information
Покращена можливість очищення
Покращена можливість очищення

Покращена можливість очищення

Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.

Collaboration Live

Collaboration Live
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Click here for more information
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Для подорожей
Для подорожей

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.

Для подорожей

Для подорожей
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Click here for more information
Для подорожей
Для подорожей

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Оптимізована портативність
Оптимізована портативність

Оптимізована портативність

Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.

Оптимізована портативність

Оптимізована портативність
Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.

Оптимізована портативність

Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.
Click here for more information
Оптимізована портативність
Оптимізована портативність

Оптимізована портативність

Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.
  • Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси
  • Функціональна сумісність датчиків
  • Автоматизація для надійного та перевіреного
  • Ресурс акумулятора – до 2 годин
Посмотреть все особенности
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.

Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx
Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.

Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Click here for more information
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси
Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Спільні користувацькі інтерфейси й робочі процеси із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx

Ультразвукові діагностичні системи Philips Ultrasound серії 5000 мають багато спільного із системами EPIQ CVx та Affiniti CVx: єдині користувацькі інтерфейси, функції, сенсорні екрани та робочі процеси забезпечують узгодженість між рішеннями. Завдяки стандартизованому робочому процесу підвищується ефективність, включно зі збільшенням кількості досліджень за менший час.
Функціональна сумісність датчиків
Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.

Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips
Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.

Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Click here for more information
Функціональна сумісність датчиків
Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Сумісність датчиків з усім асортиментом Philips

Спільні датчики із системами EPIQ та Affiniti, що забезпечують узгодженість в усьому асортименті Philips.
Автоматизація для надійного та перевіреного
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D
Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Click here for more information
Автоматизація для надійного та перевіреного
Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Автоматизація для відтворюваного кардіологічного кількісного визначення у режимі 2D

Функція AutoStrain забезпечує швидке та відтворюване кількісне визначення деформації ЛШ у режимі 2D. Додаток AutoStrain LV використовує передову технологію автоматичного розпізнавання зображення для ідентифікації різних подань серця, забезпечуючи виняткову візуалізацію та аналіз функції лівого шлуночка, що є надзвичайно важливим діагностичним фактором для пацієнтів з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Ресурс акумулятора – до 2 годин

Ресурс акумулятора – до 2 годин

Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.

Ресурс акумулятора – до 2 годин

Ресурс акумулятора – до 2 годин
Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.

Ресурс акумулятора – до 2 годин

Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Click here for more information
Ресурс акумулятора – до 2 годин
Ресурс акумулятора – до 2 годин

Ресурс акумулятора – до 2 годин

Доступні акумулятори збільшеної місткості, що подовжує час сканування. У поєднанні з компактним розміром тривалий час роботи від акумулятора дає змогу проводити високоякісне сканування з будь-якого місця, чи то ви перебуваєте на великій відкритій території або в обмеженому просторі.
Покращена можливість очищення
Покращена можливість очищення

Покращена можливість очищення

Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування

Покращена можливість очищення

Покращена можливість очищення
Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування

Покращена можливість очищення

Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Click here for more information
Покращена можливість очищення
Покращена можливість очищення

Покращена можливість очищення

Покращені можливості очищення: сенсорний екран, трекпад і герметична панель керування
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.

Collaboration Live

Collaboration Live
Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Click here for more information
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Взаємодійте та співпрацюйте з колегами або групами підтримки для консультації щодо складних обстежень, проводьте стандартизоване лікування, підтримуйте навички і кваліфікацію для роботи з ультразвуковою системою і користуйтеся додатками в режимі реального часу та постійною технічною допомогою.
Для подорожей
Для подорожей

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.

Для подорожей

Для подорожей
Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Click here for more information
Для подорожей
Для подорожей

Для подорожей

Серія Compact 5000 розроблена для мобільності та ідеально підходить для роботи звідки завгодно. Зручний дорожній футляр* дає змогу безпечно транспортувати систему, дозволяючи вам взяти із собою інструменти, необхідні для надання допомоги на місцях.
Оптимізована портативність
Оптимізована портативність

Оптимізована портативність

Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.

Оптимізована портативність

Оптимізована портативність
Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.

Оптимізована портативність

Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.
Click here for more information
Оптимізована портативність
Оптимізована портативність

Оптимізована портативність

Дає змогу проводити більше обстежень біля ліжка пацієнта, підвищуючи якість медичної допомоги та спрощуючи прийняття клінічних рішень, а також забезпечує мобільність для лікарів, які відвідують багато пацієнтів протягом дня.

Специфікації

Система Compact
Система Compact
Ширина
  • 411,9 см/16,2 дюйма
Висота
  • 86,6 см / 3,4 дюйма
Глибина
  • 406,6 см/16,0 дюйма
Вага
  • 10,57 кг/23,3 фунта, включно з внутрішнім акумулятором
Монітор
  • 15,6-дюймова РК-панель, 1920x1080
Потужність
  • 100–140 В, ~50–60 Гц, 250 В·А
Адаптер змінного струму
  • Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
  • Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт
Споживання енергії
  • 310 В·А
Акумулятор системи
  • 14,4 В постійного струму, 98 Вт
AUX-порт для дисплея
  • Роздільна здатність 1920x1080
Роз’єми
  • Ethernet і два роз’єми USB 3.0
Візок Compact
Візок Compact
Основа візка
  • 488,8 мм × 488,8 мм
Вертикальне регулювання
  • 820–1001 мм
Коліщатка
  • Чотири 5-дюймові поворотні колеса з фіксацією
  • два задніх колеса оснащені механізмом блокування управління
Інші технічні характеристики
  • Вбудований роз’єм Ethernet
  • Вбудована клавіатура у висувній шухляді
  • Тримачі для датчиків з обох боків для розміщення до чотирьох датчиків
  • Три контейнери для зберігання: великий, малий і лоток з задньою ручкою
  • Два роз’єми USB
Споживання енергії
  • До 660 В·А
  • залежно від конфігурації системи
Візок Standard
  • Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
  • Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт
  • Вбудований адаптер змінного струму в нижньому відсіку
  • Вбудована клавіатура у висувній шухляді
Візок Extended
  • Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
  • Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт + 5 В, 1 Вт
  • Вбудована клавіатура у висувній шухляді
  • Три акумулятора для подовження часу сканування
Візок Deluxe
  • Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
  • Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт + 5 В, 1 Вт
  • Вбудована клавіатура у висувній шухляді
  • Багатопортовий адаптер надає порти для підключення до трьох датчиків візуалізації
  • Три акумулятора для подовження часу сканування
Візок Premium
  • Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
  • Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт + 5 В, 1 Вт
  • Вбудована клавіатура у висувній шухляді
  • Багатопортовий адаптер надає порти для підключення до трьох датчиків візуалізації
  • Компактний відеопринтер для чорно-білого друку
  • Три акумулятора для подовження часу сканування
Система Compact
Система Compact
Ширина
  • 411,9 см/16,2 дюйма
Висота
  • 86,6 см / 3,4 дюйма
Візок Compact
Візок Compact
Основа візка
  • 488,8 мм × 488,8 мм
Вертикальне регулювання
  • 820–1001 мм
See all specifications
Система Compact
Система Compact
Ширина
  • 411,9 см/16,2 дюйма
Висота
  • 86,6 см / 3,4 дюйма
Глибина
  • 406,6 см/16,0 дюйма
Вага
  • 10,57 кг/23,3 фунта, включно з внутрішнім акумулятором
Монітор
  • 15,6-дюймова РК-панель, 1920x1080
Потужність
  • 100–140 В, ~50–60 Гц, 250 В·А
Адаптер змінного струму
  • Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
  • Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт
Споживання енергії
  • 310 В·А
Акумулятор системи
  • 14,4 В постійного струму, 98 Вт
AUX-порт для дисплея
  • Роздільна здатність 1920x1080
Роз’єми
  • Ethernet і два роз’єми USB 3.0
Візок Compact
Візок Compact
Основа візка
  • 488,8 мм × 488,8 мм
Вертикальне регулювання
  • 820–1001 мм
Коліщатка
  • Чотири 5-дюймові поворотні колеса з фіксацією
  • два задніх колеса оснащені механізмом блокування управління
Інші технічні характеристики
  • Вбудований роз’єм Ethernet
  • Вбудована клавіатура у висувній шухляді
  • Тримачі для датчиків з обох боків для розміщення до чотирьох датчиків
  • Три контейнери для зберігання: великий, малий і лоток з задньою ручкою
  • Два роз’єми USB
Споживання енергії
  • До 660 В·А
  • залежно від конфігурації системи
Візок Standard
  • Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
  • Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт
  • Вбудований адаптер змінного струму в нижньому відсіку
  • Вбудована клавіатура у висувній шухляді
Візок Extended
  • Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
  • Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт + 5 В, 1 Вт
  • Вбудована клавіатура у висувній шухляді
  • Три акумулятора для подовження часу сканування
Візок Deluxe
  • Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
  • Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт + 5 В, 1 Вт
  • Вбудована клавіатура у висувній шухляді
  • Багатопортовий адаптер надає порти для підключення до трьох датчиків візуалізації
  • Три акумулятора для подовження часу сканування
Візок Premium
  • Вхід: 100–240 В змінного струму; 50/60 Гц
  • Вихід: 24 В постійного струму, 250 Вт + 5 В, 1 Вт
  • Вбудована клавіатура у висувній шухляді
  • Багатопортовий адаптер надає порти для підключення до трьох датчиків візуалізації
  • Компактний відеопринтер для чорно-білого друку
  • Три акумулятора для подовження часу сканування
  • *sold separately

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.