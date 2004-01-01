Збалансована робота

Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і забезпечивщи більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.