Philips розуміє виклики, з якими ви стикаєтесь. Вони можуть бути значними, починаючи від зміни популяції пацієнтів і закінчуючи потребою максимізувати ресурси. Philips Affiniti допомагає вам подолати ці щоденні проблеми, щоб ви могли щодня надавати своїм пацієнтам найкращий догляд. Affiniti пропонує потужне поєднання ефективності та вдосконалення робочого процесу для підвищення точності діагностики. Саме тому лікарі в усьому світі віддають перевагу цій системі
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Philips Affiniti забезпечує правильний баланс удосконаленого ергономічного дизайну та точного технічного оформлення, щоб ви могли працювати зручніше та інтуїтивно зрозуміліше. Його виняткова якість зображення дає вам результати, необхідні для забезпечення найкращого догляду за пацієнтом. Подивіться, яку користь Philips Affiniti може принести у вашу роботу.
З розумінням кожного дня
Philips Affiniti забезпечує правильний баланс удосконаленого ергономічного дизайну та точного технічного оформлення, щоб ви могли працювати зручніше та інтуїтивно зрозуміліше. Його виняткова якість зображення дає вам результати, необхідні для забезпечення найкращого догляду за пацієнтом. Подивіться, яку користь Philips Affiniti може принести у вашу роботу.
З розумінням кожного дня
Philips Affiniti забезпечує правильний баланс удосконаленого ергономічного дизайну та точного технічного оформлення, щоб ви могли працювати зручніше та інтуїтивно зрозуміліше. Його виняткова якість зображення дає вам результати, необхідні для забезпечення найкращого догляду за пацієнтом. Подивіться, яку користь Philips Affiniti може принести у вашу роботу.
Philips Affiniti забезпечує правильний баланс удосконаленого ергономічного дизайну та точного технічного оформлення, щоб ви могли працювати зручніше та інтуїтивно зрозуміліше. Його виняткова якість зображення дає вам результати, необхідні для забезпечення найкращого догляду за пацієнтом. Подивіться, яку користь Philips Affiniti може принести у вашу роботу.
Збалансована робота
Збалансована робота
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і забезпечивщи більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Збалансована робота
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і забезпечивщи більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Збалансована робота
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і забезпечивщи більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і забезпечивщи більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
FlexVue з Orthogonal View
FlexVue з Orthogonal View
95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
FlexVue з Orthogonal View
95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
FlexVue з Orthogonal View
95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
Неймовірно ефективний робочий процес
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 50 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 50 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 50 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
З Philips Affiniti 50 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Висока продуктивність
Висока продуктивність
Точне формування променя Affiniti 50, спеціальні попередні налаштування для тканини (Tissue Specific Presets, TSP) і інструменти ефективності й автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Виняткова якість зображення системи поєднується з розширеною клінічною функціональністю, включно з еластографією та технологією Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Висока продуктивність
Точне формування променя Affiniti 50, спеціальні попередні налаштування для тканини (Tissue Specific Presets, TSP) і інструменти ефективності й автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Виняткова якість зображення системи поєднується з розширеною клінічною функціональністю, включно з еластографією та технологією Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Висока продуктивність
Точне формування променя Affiniti 50, спеціальні попередні налаштування для тканини (Tissue Specific Presets, TSP) і інструменти ефективності й автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Виняткова якість зображення системи поєднується з розширеною клінічною функціональністю, включно з еластографією та технологією Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Точне формування променя Affiniti 50, спеціальні попередні налаштування для тканини (Tissue Specific Presets, TSP) і інструменти ефективності й автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Виняткова якість зображення системи поєднується з розширеною клінічною функціональністю, включно з еластографією та технологією Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Комфорт поєднується з компетентністю
Комфорт поєднується з компетентністю
Для того щоб відповідати завданням щоденної практики, під час розробки системи Affiniti 50 було враховано досвід клієнтів Philips. Ми добре розуміємо проблеми, пов’язані з обмеженістю простору, великим потоком пацієнтів, часовими обмеженнями та скануванням складних пацієнтів. Тому, створюючи систему, ми продумали кожну її деталь, прагнучи допомогти знизити робоче навантаження.
Комфорт поєднується з компетентністю
Для того щоб відповідати завданням щоденної практики, під час розробки системи Affiniti 50 було враховано досвід клієнтів Philips. Ми добре розуміємо проблеми, пов’язані з обмеженістю простору, великим потоком пацієнтів, часовими обмеженнями та скануванням складних пацієнтів. Тому, створюючи систему, ми продумали кожну її деталь, прагнучи допомогти знизити робоче навантаження.
Комфорт поєднується з компетентністю
Для того щоб відповідати завданням щоденної практики, під час розробки системи Affiniti 50 було враховано досвід клієнтів Philips. Ми добре розуміємо проблеми, пов’язані з обмеженістю простору, великим потоком пацієнтів, часовими обмеженнями та скануванням складних пацієнтів. Тому, створюючи систему, ми продумали кожну її деталь, прагнучи допомогти знизити робоче навантаження.
Для того щоб відповідати завданням щоденної практики, під час розробки системи Affiniti 50 було враховано досвід клієнтів Philips. Ми добре розуміємо проблеми, пов’язані з обмеженістю простору, великим потоком пацієнтів, часовими обмеженнями та скануванням складних пацієнтів. Тому, створюючи систему, ми продумали кожну її деталь, прагнучи допомогти знизити робоче навантаження.
Раціональне вкладення коштів
Раціональне вкладення коштів
Affiniti 50 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має: 1) Модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. 2) Віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Раціональне вкладення коштів
Affiniti 50 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має: 1) Модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. 2) Віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Раціональне вкладення коштів
Affiniti 50 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має: 1) Модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. 2) Віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Affiniti 50 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має: 1) Модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. 2) Віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
TrueVue
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
З розумінням кожного дня
Збалансована робота
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips Affiniti забезпечує правильний баланс удосконаленого ергономічного дизайну та точного технічного оформлення, щоб ви могли працювати зручніше та інтуїтивно зрозуміліше. Його виняткова якість зображення дає вам результати, необхідні для забезпечення найкращого догляду за пацієнтом. Подивіться, яку користь Philips Affiniti може принести у вашу роботу.
З розумінням кожного дня
Philips Affiniti забезпечує правильний баланс удосконаленого ергономічного дизайну та точного технічного оформлення, щоб ви могли працювати зручніше та інтуїтивно зрозуміліше. Його виняткова якість зображення дає вам результати, необхідні для забезпечення найкращого догляду за пацієнтом. Подивіться, яку користь Philips Affiniti може принести у вашу роботу.
З розумінням кожного дня
Philips Affiniti забезпечує правильний баланс удосконаленого ергономічного дизайну та точного технічного оформлення, щоб ви могли працювати зручніше та інтуїтивно зрозуміліше. Його виняткова якість зображення дає вам результати, необхідні для забезпечення найкращого догляду за пацієнтом. Подивіться, яку користь Philips Affiniti може принести у вашу роботу.
Philips Affiniti забезпечує правильний баланс удосконаленого ергономічного дизайну та точного технічного оформлення, щоб ви могли працювати зручніше та інтуїтивно зрозуміліше. Його виняткова якість зображення дає вам результати, необхідні для забезпечення найкращого догляду за пацієнтом. Подивіться, яку користь Philips Affiniti може принести у вашу роботу.
Збалансована робота
Збалансована робота
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і забезпечивщи більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Збалансована робота
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і забезпечивщи більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Збалансована робота
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і забезпечивщи більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і забезпечивщи більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Анатомічний інтелект для дослідження молочних залоз
Philips AI Breast — це інтегроване рішення для ультразвукового дослідження всієї молочної залози. AI Breast пропонує переваги скринінгу, діагностики та робочого процесу за допомогою унікального анатомічного інтелекту Philips. Розроблений з урахуванням інтересів як користувача, так і пацієнта, AI Breast дозволяє використовувати кабінет ультразвукових досліджень для повного спектру обстежень без додаткового нав’язливого обладнання.
FlexVue з Orthogonal View
FlexVue з Orthogonal View
95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
FlexVue з Orthogonal View
95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
FlexVue з Orthogonal View
95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
Неймовірно ефективний робочий процес
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 50 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 50 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 50 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
З Philips Affiniti 50 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Висока продуктивність
Висока продуктивність
Точне формування променя Affiniti 50, спеціальні попередні налаштування для тканини (Tissue Specific Presets, TSP) і інструменти ефективності й автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Виняткова якість зображення системи поєднується з розширеною клінічною функціональністю, включно з еластографією та технологією Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Висока продуктивність
Точне формування променя Affiniti 50, спеціальні попередні налаштування для тканини (Tissue Specific Presets, TSP) і інструменти ефективності й автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Виняткова якість зображення системи поєднується з розширеною клінічною функціональністю, включно з еластографією та технологією Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Висока продуктивність
Точне формування променя Affiniti 50, спеціальні попередні налаштування для тканини (Tissue Specific Presets, TSP) і інструменти ефективності й автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Виняткова якість зображення системи поєднується з розширеною клінічною функціональністю, включно з еластографією та технологією Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Точне формування променя Affiniti 50, спеціальні попередні налаштування для тканини (Tissue Specific Presets, TSP) і інструменти ефективності й автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Виняткова якість зображення системи поєднується з розширеною клінічною функціональністю, включно з еластографією та технологією Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS).
Комфорт поєднується з компетентністю
Комфорт поєднується з компетентністю
Для того щоб відповідати завданням щоденної практики, під час розробки системи Affiniti 50 було враховано досвід клієнтів Philips. Ми добре розуміємо проблеми, пов’язані з обмеженістю простору, великим потоком пацієнтів, часовими обмеженнями та скануванням складних пацієнтів. Тому, створюючи систему, ми продумали кожну її деталь, прагнучи допомогти знизити робоче навантаження.
Комфорт поєднується з компетентністю
Для того щоб відповідати завданням щоденної практики, під час розробки системи Affiniti 50 було враховано досвід клієнтів Philips. Ми добре розуміємо проблеми, пов’язані з обмеженістю простору, великим потоком пацієнтів, часовими обмеженнями та скануванням складних пацієнтів. Тому, створюючи систему, ми продумали кожну її деталь, прагнучи допомогти знизити робоче навантаження.
Комфорт поєднується з компетентністю
Для того щоб відповідати завданням щоденної практики, під час розробки системи Affiniti 50 було враховано досвід клієнтів Philips. Ми добре розуміємо проблеми, пов’язані з обмеженістю простору, великим потоком пацієнтів, часовими обмеженнями та скануванням складних пацієнтів. Тому, створюючи систему, ми продумали кожну її деталь, прагнучи допомогти знизити робоче навантаження.
Для того щоб відповідати завданням щоденної практики, під час розробки системи Affiniti 50 було враховано досвід клієнтів Philips. Ми добре розуміємо проблеми, пов’язані з обмеженістю простору, великим потоком пацієнтів, часовими обмеженнями та скануванням складних пацієнтів. Тому, створюючи систему, ми продумали кожну її деталь, прагнучи допомогти знизити робоче навантаження.
Раціональне вкладення коштів
Раціональне вкладення коштів
Affiniti 50 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має: 1) Модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. 2) Віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Раціональне вкладення коштів
Affiniti 50 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має: 1) Модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. 2) Віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Раціональне вкладення коштів
Affiniti 50 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має: 1) Модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. 2) Віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Affiniti 50 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має: 1) Модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. 2) Віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
TrueVue
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.