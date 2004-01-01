Philips розуміє виклики, з якими ви стикаєтесь. Вони можуть бути значними, починаючи від зміни популяції пацієнтів і закінчуючи потребою максимізувати ресурси. Philips Affiniti допомагає вам подолати ці щоденні проблеми, щоб ви могли щодня надавати своїм пацієнтам найкращий догляд. Affiniti пропонує потужне поєднання ефективності та вдосконалення робочого процесу для підвищення точності діагностики. Саме тому лікарі в усьому світі віддають перевагу цій системі.
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95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
Технологія PureWave та xMATRIX
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
TrueVue
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
95% опитаних акушерів/гінекологів* вважають, що FlexVue і Orthogonal View позитивно впливають на їхній робочий процес, а 85% кажуть, що це також підвищує їхню впевненість у точності діагнозу.
Технологія PureWave та xMATRIX
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Технології датчиків PureWave та xMATRIX
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
Потужні можливості технології PureWave для виняткової якості візуалізації, навіть при виконанні технічно складних досліджень. Технологія кристалів PureWave є найбільшим проривом у галузі матеріалів п’єзоелектричних датчиків за останні 40 років. Чисті однорідні кристали PureWave мають практично ідеальну однорідність, що дозволяє розширити діапазон частот і вдвічі підвищити ефективність у порівнянні зі звичайними керамічними матеріалами.
TrueVue
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-дисплей TrueVue
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Удосконалений 3D-ультразвуковий дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення плоду. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає лікарям можливість змінювати світло й тіні в будь-якій точці 3D-об’єму.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
Одним натисканням кнопки дисплей з високою роздільною здатністю MaxVue забезпечує надзвичайну візуалізацію анатомічних структур з 1 179 648 додатковими пікселями зображення порівняно зі стандартним режимом формату 4:3. MaxVue покращує якість зображення й на 38% розширяє поле огляду для оптимізації відображення в подвійному, суміщеному, двопроєкційному режимах і в режимі прокручування.
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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.