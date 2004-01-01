Affiniti 70 Діагностична ультразвукова система

Philips розуміє виклики, з якими ви стикаєтесь. Вони можуть бути значними, починаючи від зміни популяції пацієнтів і закінчуючи потребою максимізувати ресурси. Philips Affiniti допомагає вам подолати ці щоденні проблеми, щоб ви могли щодня надавати своїм пацієнтам найкращий догляд. Affiniti пропонує потужне поєднання ефективності та вдосконалення робочого процесу для підвищення точності діагностики. Саме тому лікарі в усьому світі віддають перевагу цій системі.