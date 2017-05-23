Вибір нової ультразвукової системи залежить від балансу. Вам потрібна швидка точна діагностична інформація, спрощений, але інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача та легкий доступ до важливих функцій, а також ергономічний дизайн і новітні технології.
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Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Розроблена для балансу
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Розроблена для балансу
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Неймовірно ефективний робочий процес
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 30 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 30 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 30 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
З Philips Affiniti 30 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Висока продуктивність
Висока продуктивність
Прецизійне формування променя Affiniti 30, спеціальні налаштування для тканини (TSP), ефективність і засоби автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Affiniti 30 забезпечує виняткову продуктивність 3D-рендерінгу поверхні та інформацію для діагностики структур плоду та аномалій.
Висока продуктивність
Прецизійне формування променя Affiniti 30, спеціальні налаштування для тканини (TSP), ефективність і засоби автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Affiniti 30 забезпечує виняткову продуктивність 3D-рендерінгу поверхні та інформацію для діагностики структур плоду та аномалій.
Висока продуктивність
Прецизійне формування променя Affiniti 30, спеціальні налаштування для тканини (TSP), ефективність і засоби автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Affiniti 30 забезпечує виняткову продуктивність 3D-рендерінгу поверхні та інформацію для діагностики структур плоду та аномалій.
Прецизійне формування променя Affiniti 30, спеціальні налаштування для тканини (TSP), ефективність і засоби автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Affiniti 30 забезпечує виняткову продуктивність 3D-рендерінгу поверхні та інформацію для діагностики структур плоду та аномалій.
Комфорт поєднується з компетентністю
Комфорт поєднується з компетентністю
Розробляючи Affiniti 30, компанія Philips спиралася на відгуки клієнтів. Ми розуміємо труднощі щоденного сканування: реальність тісного простору, великої кількості пацієнтів, технічно складних пацієнтів і часових обмежень. Ми розробили ультразвуковий апарат Affiniti 30 із продуманими деталями, щоб полегшити ваше робоче навантаження.
Комфорт поєднується з компетентністю
Розробляючи Affiniti 30, компанія Philips спиралася на відгуки клієнтів. Ми розуміємо труднощі щоденного сканування: реальність тісного простору, великої кількості пацієнтів, технічно складних пацієнтів і часових обмежень. Ми розробили ультразвуковий апарат Affiniti 30 із продуманими деталями, щоб полегшити ваше робоче навантаження.
Комфорт поєднується з компетентністю
Розробляючи Affiniti 30, компанія Philips спиралася на відгуки клієнтів. Ми розуміємо труднощі щоденного сканування: реальність тісного простору, великої кількості пацієнтів, технічно складних пацієнтів і часових обмежень. Ми розробили ультразвуковий апарат Affiniti 30 із продуманими деталями, щоб полегшити ваше робоче навантаження.
Розробляючи Affiniti 30, компанія Philips спиралася на відгуки клієнтів. Ми розуміємо труднощі щоденного сканування: реальність тісного простору, великої кількості пацієнтів, технічно складних пацієнтів і часових обмежень. Ми розробили ультразвуковий апарат Affiniti 30 із продуманими деталями, щоб полегшити ваше робоче навантаження.
Раціональне вкладення коштів
Раціональне вкладення коштів
Ультразвуковий апарат Affiniti 30 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. Крім того, віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Раціональне вкладення коштів
Ультразвуковий апарат Affiniti 30 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. Крім того, віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Раціональне вкладення коштів
Ультразвуковий апарат Affiniti 30 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. Крім того, віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Ультразвуковий апарат Affiniti 30 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. Крім того, віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Розширені функції 3D-візуалізації — TrueVue, GlassVue і aReveal
Розширена функція 3D візуалізації
Набір розширених функцій візуалізації Philips тепер доступний на Affiniti 30. Вони дозволяють легко отримувати реалістичні 3D-зображення. Philips TrueVue і GlassVue із внутрішнім джерелом світла створюють фотореалістичні зображення плоду. Автоматична 3D-сегментація aReveal дозволяє відкрити обличчя плоду одним дотиком. Удосконалений ультразвуковий 3D-дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає клініцистам можливість маніпулювати світлом і тінями в будь-якій точці 3D-об’єму.
Розширена функція 3D візуалізації
Набір розширених функцій візуалізації Philips тепер доступний на Affiniti 30. Вони дозволяють легко отримувати реалістичні 3D-зображення. Philips TrueVue і GlassVue із внутрішнім джерелом світла створюють фотореалістичні зображення плоду. Автоматична 3D-сегментація aReveal дозволяє відкрити обличчя плоду одним дотиком. Удосконалений ультразвуковий 3D-дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає клініцистам можливість маніпулювати світлом і тінями в будь-якій точці 3D-об’єму.
Розширена функція 3D візуалізації
Набір розширених функцій візуалізації Philips тепер доступний на Affiniti 30. Вони дозволяють легко отримувати реалістичні 3D-зображення. Philips TrueVue і GlassVue із внутрішнім джерелом світла створюють фотореалістичні зображення плоду. Автоматична 3D-сегментація aReveal дозволяє відкрити обличчя плоду одним дотиком. Удосконалений ультразвуковий 3D-дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає клініцистам можливість маніпулювати світлом і тінями в будь-якій точці 3D-об’єму.
Розширені функції 3D-візуалізації — TrueVue, GlassVue і aReveal
Розширена функція 3D візуалізації
Набір розширених функцій візуалізації Philips тепер доступний на Affiniti 30. Вони дозволяють легко отримувати реалістичні 3D-зображення. Philips TrueVue і GlassVue із внутрішнім джерелом світла створюють фотореалістичні зображення плоду. Автоматична 3D-сегментація aReveal дозволяє відкрити обличчя плоду одним дотиком. Удосконалений ультразвуковий 3D-дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає клініцистам можливість маніпулювати світлом і тінями в будь-якій точці 3D-об’єму.
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Розроблена для балансу
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Розроблена для балансу
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Ви робите все можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам найкращий догляд. Але від вас очікується, що ви зможете це зробити, витрачаючи менше часу, менше ресурсів і більшу кількість пацієнтів. Щоб збалансувати ці численні вимоги, вам потрібна швидка діагностична інформація. Вам потрібні розширені функціональні можливості в ергономічній системі, яка проста у використанні та створена, щоб витримувати щоденні навантаження великого обсягу пацієнтів.
Неймовірно ефективний робочий процес
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 30 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 30 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Неймовірно ефективний робочий процес
З Philips Affiniti 30 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
З Philips Affiniti 30 робочий процес зустрічається з неймовірним. Система відповідає повсякденній потребі швидкого сканування та ефективного отримання результатів, одночасно впроваджуючи ті інновації, які роблять ультразвук Philips вибором для тих, кому потрібні якісні зображення та перевірене клінічне застосування.
Висока продуктивність
Висока продуктивність
Прецизійне формування променя Affiniti 30, спеціальні налаштування для тканини (TSP), ефективність і засоби автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Affiniti 30 забезпечує виняткову продуктивність 3D-рендерінгу поверхні та інформацію для діагностики структур плоду та аномалій.
Висока продуктивність
Прецизійне формування променя Affiniti 30, спеціальні налаштування для тканини (TSP), ефективність і засоби автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Affiniti 30 забезпечує виняткову продуктивність 3D-рендерінгу поверхні та інформацію для діагностики структур плоду та аномалій.
Висока продуктивність
Прецизійне формування променя Affiniti 30, спеціальні налаштування для тканини (TSP), ефективність і засоби автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Affiniti 30 забезпечує виняткову продуктивність 3D-рендерінгу поверхні та інформацію для діагностики структур плоду та аномалій.
Прецизійне формування променя Affiniti 30, спеціальні налаштування для тканини (TSP), ефективність і засоби автоматизації забезпечують продуктивність і робочий процес для впевненої пропускної здатності. Affiniti 30 забезпечує виняткову продуктивність 3D-рендерінгу поверхні та інформацію для діагностики структур плоду та аномалій.
Комфорт поєднується з компетентністю
Комфорт поєднується з компетентністю
Розробляючи Affiniti 30, компанія Philips спиралася на відгуки клієнтів. Ми розуміємо труднощі щоденного сканування: реальність тісного простору, великої кількості пацієнтів, технічно складних пацієнтів і часових обмежень. Ми розробили ультразвуковий апарат Affiniti 30 із продуманими деталями, щоб полегшити ваше робоче навантаження.
Комфорт поєднується з компетентністю
Розробляючи Affiniti 30, компанія Philips спиралася на відгуки клієнтів. Ми розуміємо труднощі щоденного сканування: реальність тісного простору, великої кількості пацієнтів, технічно складних пацієнтів і часових обмежень. Ми розробили ультразвуковий апарат Affiniti 30 із продуманими деталями, щоб полегшити ваше робоче навантаження.
Комфорт поєднується з компетентністю
Розробляючи Affiniti 30, компанія Philips спиралася на відгуки клієнтів. Ми розуміємо труднощі щоденного сканування: реальність тісного простору, великої кількості пацієнтів, технічно складних пацієнтів і часових обмежень. Ми розробили ультразвуковий апарат Affiniti 30 із продуманими деталями, щоб полегшити ваше робоче навантаження.
Розробляючи Affiniti 30, компанія Philips спиралася на відгуки клієнтів. Ми розуміємо труднощі щоденного сканування: реальність тісного простору, великої кількості пацієнтів, технічно складних пацієнтів і часових обмежень. Ми розробили ультразвуковий апарат Affiniti 30 із продуманими деталями, щоб полегшити ваше робоче навантаження.
Раціональне вкладення коштів
Раціональне вкладення коштів
Ультразвуковий апарат Affiniti 30 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. Крім того, віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Раціональне вкладення коштів
Ультразвуковий апарат Affiniti 30 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. Крім того, віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Раціональне вкладення коштів
Ультразвуковий апарат Affiniti 30 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. Крім того, віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Ультразвуковий апарат Affiniti 30 має низьку загальну вартість володіння, що робить його розумною інвестицією. Щоб збільшити час безвідмовної роботи, він має модульну конструкцію для підвищеної надійності та швидкого ремонту. Крім того, віддалений моніторинг* служб Philips, який усуває проблеми за допомогою стандартного підключення до Інтернету, зменшуючи потребу в дзвінках до служби підтримки. 3) Доступ до нашої відзначеної нагородами сервісної організації.
Розширені функції 3D-візуалізації — TrueVue, GlassVue і aReveal
Розширена функція 3D візуалізації
Набір розширених функцій візуалізації Philips тепер доступний на Affiniti 30. Вони дозволяють легко отримувати реалістичні 3D-зображення. Philips TrueVue і GlassVue із внутрішнім джерелом світла створюють фотореалістичні зображення плоду. Автоматична 3D-сегментація aReveal дозволяє відкрити обличчя плоду одним дотиком. Удосконалений ультразвуковий 3D-дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає клініцистам можливість маніпулювати світлом і тінями в будь-якій точці 3D-об’єму.
Розширена функція 3D візуалізації
Набір розширених функцій візуалізації Philips тепер доступний на Affiniti 30. Вони дозволяють легко отримувати реалістичні 3D-зображення. Philips TrueVue і GlassVue із внутрішнім джерелом світла створюють фотореалістичні зображення плоду. Автоматична 3D-сегментація aReveal дозволяє відкрити обличчя плоду одним дотиком. Удосконалений ультразвуковий 3D-дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає клініцистам можливість маніпулювати світлом і тінями в будь-якій точці 3D-об’єму.
Розширена функція 3D візуалізації
Набір розширених функцій візуалізації Philips тепер доступний на Affiniti 30. Вони дозволяють легко отримувати реалістичні 3D-зображення. Philips TrueVue і GlassVue із внутрішнім джерелом світла створюють фотореалістичні зображення плоду. Автоматична 3D-сегментація aReveal дозволяє відкрити обличчя плоду одним дотиком. Удосконалений ультразвуковий 3D-дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає клініцистам можливість маніпулювати світлом і тінями в будь-якій точці 3D-об’єму.
Розширені функції 3D-візуалізації — TrueVue, GlassVue і aReveal
Розширена функція 3D візуалізації
Набір розширених функцій візуалізації Philips тепер доступний на Affiniti 30. Вони дозволяють легко отримувати реалістичні 3D-зображення. Philips TrueVue і GlassVue із внутрішнім джерелом світла створюють фотореалістичні зображення плоду. Автоматична 3D-сегментація aReveal дозволяє відкрити обличчя плоду одним дотиком. Удосконалений ультразвуковий 3D-дисплей Philips TrueVue забезпечує дивовижні реалістичні 3D-зображення. TrueVue із внутрішнім джерелом світла дає клініцистам можливість маніпулювати світлом і тінями в будь-якій точці 3D-об’єму.
*Не всі послуги доступні в усіх регіонах. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого представника Philips. Може знадобитися договір на обслуговування.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.