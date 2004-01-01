Автоматизація для надійної, перевіреної відтворюваної кількісної оцінки роботи серця як у 2D, так і в 3D

Auto Measure AI забезпечує повністю автоматизоване двовимірне доплерівське вимірювання та вимірювання довжини. AutoStrain забезпечує швидке, відтворюване двовимірне кількісне визначення навантаження на LV, LA та RV. Dynamic HeartModel і 3D Auto RV пропонують повну 3D-кількісну оцінку об’ємів LV, LA і RV і функціональну оцінку. 3D Auto MV забезпечує динамічний аналіз мітрального клапана.