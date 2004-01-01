EPIQ CVx — це спеціалізоване рішення для ультразвукових досліджень серця, яке забезпечує суттєве вдосконалення функціональних можливостей. Це допомагає підвищувати якість медичної допомоги завдяки збільшенню обчислювальної потужності, винятковій якості візуалізації з більш високою чіткістю та різкістю, підвищенню ефективності досліджень, а також новій технології надійного та відтвореного кількісного аналізу даних TOMTEC.
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Датчик X5-1c у поєднанні з технологією nSIGHT Plus та інноваційним дизайном із загнутим кінчиком забезпечує кращу якість клінічної інформації на 2D та 3D трансторакальних зображеннях порівняно зі стандартним датчиком з фазованою решіткою. Перевагами можуть бути скорочення часу обстеження завдяки швидшому доступу до акустичних вікон, підвищена достовірність кількісних результатів та покращене зображення, особливо складніших структур.
Трансторакальна ехографія, якої ви ще не бачили
Датчик X5-1c у поєднанні з технологією nSIGHT Plus та інноваційним дизайном із загнутим кінчиком забезпечує кращу якість клінічної інформації на 2D та 3D трансторакальних зображеннях порівняно зі стандартним датчиком з фазованою решіткою. Перевагами можуть бути скорочення часу обстеження завдяки швидшому доступу до акустичних вікон, підвищена достовірність кількісних результатів та покращене зображення, особливо складніших структур.
Трансторакальна ехографія, якої ви ще не бачили
Датчик X5-1c у поєднанні з технологією nSIGHT Plus та інноваційним дизайном із загнутим кінчиком забезпечує кращу якість клінічної інформації на 2D та 3D трансторакальних зображеннях порівняно зі стандартним датчиком з фазованою решіткою. Перевагами можуть бути скорочення часу обстеження завдяки швидшому доступу до акустичних вікон, підвищена достовірність кількісних результатів та покращене зображення, особливо складніших структур.
Датчик X5-1c у поєднанні з технологією nSIGHT Plus та інноваційним дизайном із загнутим кінчиком забезпечує кращу якість клінічної інформації на 2D та 3D трансторакальних зображеннях порівняно зі стандартним датчиком з фазованою решіткою. Перевагами можуть бути скорочення часу обстеження завдяки швидшому доступу до акустичних вікон, підвищена достовірність кількісних результатів та покращене зображення, особливо складніших структур.
Динамічна модель серця
Автоматизація для надійної, перевіреної відтворюваної кількісної оцінки роботи серця як у 2D, так і в 3D
Auto Measure AI забезпечує повністю автоматизоване двовимірне доплерівське вимірювання та вимірювання довжини. AutoStrain забезпечує швидке, відтворюване двовимірне кількісне визначення навантаження на LV, LA та RV. Dynamic HeartModel і 3D Auto RV пропонують повну 3D-кількісну оцінку об’ємів LV, LA і RV і функціональну оцінку. 3D Auto MV забезпечує динамічний аналіз мітрального клапана.
Автоматизація для надійної, перевіреної відтворюваної кількісної оцінки роботи серця як у 2D, так і в 3D
Auto Measure AI забезпечує повністю автоматизоване двовимірне доплерівське вимірювання та вимірювання довжини. AutoStrain забезпечує швидке, відтворюване двовимірне кількісне визначення навантаження на LV, LA та RV. Dynamic HeartModel і 3D Auto RV пропонують повну 3D-кількісну оцінку об’ємів LV, LA і RV і функціональну оцінку. 3D Auto MV забезпечує динамічний аналіз мітрального клапана.
Автоматизація для надійної, перевіреної відтворюваної кількісної оцінки роботи серця як у 2D, так і в 3D
Auto Measure AI забезпечує повністю автоматизоване двовимірне доплерівське вимірювання та вимірювання довжини. AutoStrain забезпечує швидке, відтворюване двовимірне кількісне визначення навантаження на LV, LA та RV. Dynamic HeartModel і 3D Auto RV пропонують повну 3D-кількісну оцінку об’ємів LV, LA і RV і функціональну оцінку. 3D Auto MV забезпечує динамічний аналіз мітрального клапана.
Автоматизація для надійної, перевіреної відтворюваної кількісної оцінки роботи серця як у 2D, так і в 3D
Auto Measure AI забезпечує повністю автоматизоване двовимірне доплерівське вимірювання та вимірювання довжини. AutoStrain забезпечує швидке, відтворюване двовимірне кількісне визначення навантаження на LV, LA та RV. Dynamic HeartModel і 3D Auto RV пропонують повну 3D-кількісну оцінку об’ємів LV, LA і RV і функціональну оцінку. 3D Auto MV забезпечує динамічний аналіз мітрального клапана.
TrueVue
Фотореалістична ехографія з регульованим джерелом світла
Найкраща в галузі якість 3D-зображення у поєднанні з фотореалістичною ехографією з регульованим джерелом світла робить 3D-зображення живим завдяки освітленню деталей тканин та створенню відчуття глибини, якого раніше неможливо було досягти. Технологія TrueVue розроблена для покращення взаємодії з медичними працівниками і, отже, може допомогти ефективніше розмістити пристрій.
Фотореалістична ехографія з регульованим джерелом світла
Найкраща в галузі якість 3D-зображення у поєднанні з фотореалістичною ехографією з регульованим джерелом світла робить 3D-зображення живим завдяки освітленню деталей тканин та створенню відчуття глибини, якого раніше неможливо було досягти. Технологія TrueVue розроблена для покращення взаємодії з медичними працівниками і, отже, може допомогти ефективніше розмістити пристрій.
Фотореалістична ехографія з регульованим джерелом світла
Найкраща в галузі якість 3D-зображення у поєднанні з фотореалістичною ехографією з регульованим джерелом світла робить 3D-зображення живим завдяки освітленню деталей тканин та створенню відчуття глибини, якого раніше неможливо було досягти. Технологія TrueVue розроблена для покращення взаємодії з медичними працівниками і, отже, може допомогти ефективніше розмістити пристрій.
Фотореалістична ехографія з регульованим джерелом світла
Найкраща в галузі якість 3D-зображення у поєднанні з фотореалістичною ехографією з регульованим джерелом світла робить 3D-зображення живим завдяки освітленню деталей тканин та створенню відчуття глибини, якого раніше неможливо було досягти. Технологія TrueVue розроблена для покращення взаємодії з медичними працівниками і, отже, може допомогти ефективніше розмістити пристрій.
Інтерфейс користувача, який можна налаштувати.
Інтерфейс користувача, розроблений для кардіологічних досліджень
Ефективний інтерфейс користувача із можливістю налаштування, який разом із Dynamic HeartModel і AutoStrain LV забезпечує на 8% швидший стандартний ультразвукове дослідження TTE із пов’язаним зменшенням взаємодії з системою на 21%.
Інтерфейс користувача, розроблений для кардіологічних досліджень
Ефективний інтерфейс користувача із можливістю налаштування, який разом із Dynamic HeartModel і AutoStrain LV забезпечує на 8% швидший стандартний ультразвукове дослідження TTE із пов’язаним зменшенням взаємодії з системою на 21%.
Інтерфейс користувача, розроблений для кардіологічних досліджень
Ефективний інтерфейс користувача із можливістю налаштування, який разом із Dynamic HeartModel і AutoStrain LV забезпечує на 8% швидший стандартний ультразвукове дослідження TTE із пов’язаним зменшенням взаємодії з системою на 21%.
Інтерфейс користувача, розроблений для кардіологічних досліджень
Ефективний інтерфейс користувача із можливістю налаштування, який разом із Dynamic HeartModel і AutoStrain LV забезпечує на 8% швидший стандартний ультразвукове дослідження TTE із пов’язаним зменшенням взаємодії з системою на 21%.
Вирівнювання зображень у реальному часі
Вирівнювання зображень у реальному часі
Швидке одержання точних відповідей у режимі реального часу для позиціювання приладу та визначення розміру під час процедур. Вирівнювання катетера в межах анатомічної області серця одним клацанням миші, чого раніше неможливо було досягти за допомогою ручних інструментів. Більш точна візуалізація досліджуваної області для процедур під ехографічним контролем, таких як пластика мітрального клапана.
Вирівнювання зображень у реальному часі
Швидке одержання точних відповідей у режимі реального часу для позиціювання приладу та визначення розміру під час процедур. Вирівнювання катетера в межах анатомічної області серця одним клацанням миші, чого раніше неможливо було досягти за допомогою ручних інструментів. Більш точна візуалізація досліджуваної області для процедур під ехографічним контролем, таких як пластика мітрального клапана.
Вирівнювання зображень у реальному часі
Швидке одержання точних відповідей у режимі реального часу для позиціювання приладу та визначення розміру під час процедур. Вирівнювання катетера в межах анатомічної області серця одним клацанням миші, чого раніше неможливо було досягти за допомогою ручних інструментів. Більш точна візуалізація досліджуваної області для процедур під ехографічним контролем, таких як пластика мітрального клапана.
Швидке одержання точних відповідей у режимі реального часу для позиціювання приладу та визначення розміру під час процедур. Вирівнювання катетера в межах анатомічної області серця одним клацанням миші, чого раніше неможливо було досягти за допомогою ручних інструментів. Більш точна візуалізація досліджуваної області для процедур під ехографічним контролем, таких як пластика мітрального клапана.
Датчик S9-2
Датчики для дітей
Розроблений для забезпечення вищої роздільної здатності, надає вам все необхідне для високоякісної візуалізації та постановки точного діагнозу для ваших молодих пацієнтів. S9-2 — це перший 2D-датчик PureWave для дітей, який надає широкий спектр можливостей візуалізації для категорій пацієнтів від маленьких дітей до молодих людей юнацького віку, а також спеціальний підрежим коронарних судин, що включається натисканням однієї кнопки для легкої та швидкої оцінки коронарних судин.
Датчики для дітей
Розроблений для забезпечення вищої роздільної здатності, надає вам все необхідне для високоякісної візуалізації та постановки точного діагнозу для ваших молодих пацієнтів. S9-2 — це перший 2D-датчик PureWave для дітей, який надає широкий спектр можливостей візуалізації для категорій пацієнтів від маленьких дітей до молодих людей юнацького віку, а також спеціальний підрежим коронарних судин, що включається натисканням однієї кнопки для легкої та швидкої оцінки коронарних судин.
Датчики для дітей
Розроблений для забезпечення вищої роздільної здатності, надає вам все необхідне для високоякісної візуалізації та постановки точного діагнозу для ваших молодих пацієнтів. S9-2 — це перший 2D-датчик PureWave для дітей, який надає широкий спектр можливостей візуалізації для категорій пацієнтів від маленьких дітей до молодих людей юнацького віку, а також спеціальний підрежим коронарних судин, що включається натисканням однієї кнопки для легкої та швидкої оцінки коронарних судин.
Розроблений для забезпечення вищої роздільної здатності, надає вам все необхідне для високоякісної візуалізації та постановки точного діагнозу для ваших молодих пацієнтів. S9-2 — це перший 2D-датчик PureWave для дітей, який надає широкий спектр можливостей візуалізації для категорій пацієнтів від маленьких дітей до молодих людей юнацького віку, а також спеціальний підрежим коронарних судин, що включається натисканням однієї кнопки для легкої та швидкої оцінки коронарних судин.
OLED-монітор
Виняткова якість зображення
OLED-технологія дозволяє отримувати різкі та чіткі зображення анатомії серця завдяки збільшеному динамічному діапазону та покращеному коефіцієнту контрастності. Завдяки широкому куту огляду OLED-пристроїв зображення можна побачити навіть у нестандартних умовах, наприклад, у операційній.
Виняткова якість зображення
OLED-технологія дозволяє отримувати різкі та чіткі зображення анатомії серця завдяки збільшеному динамічному діапазону та покращеному коефіцієнту контрастності. Завдяки широкому куту огляду OLED-пристроїв зображення можна побачити навіть у нестандартних умовах, наприклад, у операційній.
Виняткова якість зображення
OLED-технологія дозволяє отримувати різкі та чіткі зображення анатомії серця завдяки збільшеному динамічному діапазону та покращеному коефіцієнту контрастності. Завдяки широкому куту огляду OLED-пристроїв зображення можна побачити навіть у нестандартних умовах, наприклад, у операційній.
OLED-технологія дозволяє отримувати різкі та чіткі зображення анатомії серця завдяки збільшеному динамічному діапазону та покращеному коефіцієнту контрастності. Завдяки широкому куту огляду OLED-пристроїв зображення можна побачити навіть у нестандартних умовах, наприклад, у операційній.
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Створено для вивчення морфології LAA в режимі реального часу з «живих» 3D-зображень за допомогою Cardiac TrueVue Glass і для скорочення часу на кількісне визначення площі LAA навіть під час складних інтервенційних процедур
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Створено для вивчення морфології LAA в режимі реального часу з «живих» 3D-зображень за допомогою Cardiac TrueVue Glass і для скорочення часу на кількісне визначення площі LAA навіть під час складних інтервенційних процедур
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Створено для вивчення морфології LAA в режимі реального часу з «живих» 3D-зображень за допомогою Cardiac TrueVue Glass і для скорочення часу на кількісне визначення площі LAA навіть під час складних інтервенційних процедур
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Створено для вивчення морфології LAA в режимі реального часу з «живих» 3D-зображень за допомогою Cardiac TrueVue Glass і для скорочення часу на кількісне визначення площі LAA навіть під час складних інтервенційних процедур
Датчик X5-1c у поєднанні з технологією nSIGHT Plus та інноваційним дизайном із загнутим кінчиком забезпечує кращу якість клінічної інформації на 2D та 3D трансторакальних зображеннях порівняно зі стандартним датчиком з фазованою решіткою. Перевагами можуть бути скорочення часу обстеження завдяки швидшому доступу до акустичних вікон, підвищена достовірність кількісних результатів та покращене зображення, особливо складніших структур.
Трансторакальна ехографія, якої ви ще не бачили
Датчик X5-1c у поєднанні з технологією nSIGHT Plus та інноваційним дизайном із загнутим кінчиком забезпечує кращу якість клінічної інформації на 2D та 3D трансторакальних зображеннях порівняно зі стандартним датчиком з фазованою решіткою. Перевагами можуть бути скорочення часу обстеження завдяки швидшому доступу до акустичних вікон, підвищена достовірність кількісних результатів та покращене зображення, особливо складніших структур.
Трансторакальна ехографія, якої ви ще не бачили
Датчик X5-1c у поєднанні з технологією nSIGHT Plus та інноваційним дизайном із загнутим кінчиком забезпечує кращу якість клінічної інформації на 2D та 3D трансторакальних зображеннях порівняно зі стандартним датчиком з фазованою решіткою. Перевагами можуть бути скорочення часу обстеження завдяки швидшому доступу до акустичних вікон, підвищена достовірність кількісних результатів та покращене зображення, особливо складніших структур.
Датчик X5-1c у поєднанні з технологією nSIGHT Plus та інноваційним дизайном із загнутим кінчиком забезпечує кращу якість клінічної інформації на 2D та 3D трансторакальних зображеннях порівняно зі стандартним датчиком з фазованою решіткою. Перевагами можуть бути скорочення часу обстеження завдяки швидшому доступу до акустичних вікон, підвищена достовірність кількісних результатів та покращене зображення, особливо складніших структур.
Динамічна модель серця
Автоматизація для надійної, перевіреної відтворюваної кількісної оцінки роботи серця як у 2D, так і в 3D
Auto Measure AI забезпечує повністю автоматизоване двовимірне доплерівське вимірювання та вимірювання довжини. AutoStrain забезпечує швидке, відтворюване двовимірне кількісне визначення навантаження на LV, LA та RV. Dynamic HeartModel і 3D Auto RV пропонують повну 3D-кількісну оцінку об’ємів LV, LA і RV і функціональну оцінку. 3D Auto MV забезпечує динамічний аналіз мітрального клапана.
Автоматизація для надійної, перевіреної відтворюваної кількісної оцінки роботи серця як у 2D, так і в 3D
Auto Measure AI забезпечує повністю автоматизоване двовимірне доплерівське вимірювання та вимірювання довжини. AutoStrain забезпечує швидке, відтворюване двовимірне кількісне визначення навантаження на LV, LA та RV. Dynamic HeartModel і 3D Auto RV пропонують повну 3D-кількісну оцінку об’ємів LV, LA і RV і функціональну оцінку. 3D Auto MV забезпечує динамічний аналіз мітрального клапана.
Автоматизація для надійної, перевіреної відтворюваної кількісної оцінки роботи серця як у 2D, так і в 3D
Auto Measure AI забезпечує повністю автоматизоване двовимірне доплерівське вимірювання та вимірювання довжини. AutoStrain забезпечує швидке, відтворюване двовимірне кількісне визначення навантаження на LV, LA та RV. Dynamic HeartModel і 3D Auto RV пропонують повну 3D-кількісну оцінку об’ємів LV, LA і RV і функціональну оцінку. 3D Auto MV забезпечує динамічний аналіз мітрального клапана.
Автоматизація для надійної, перевіреної відтворюваної кількісної оцінки роботи серця як у 2D, так і в 3D
Auto Measure AI забезпечує повністю автоматизоване двовимірне доплерівське вимірювання та вимірювання довжини. AutoStrain забезпечує швидке, відтворюване двовимірне кількісне визначення навантаження на LV, LA та RV. Dynamic HeartModel і 3D Auto RV пропонують повну 3D-кількісну оцінку об’ємів LV, LA і RV і функціональну оцінку. 3D Auto MV забезпечує динамічний аналіз мітрального клапана.
TrueVue
Фотореалістична ехографія з регульованим джерелом світла
Найкраща в галузі якість 3D-зображення у поєднанні з фотореалістичною ехографією з регульованим джерелом світла робить 3D-зображення живим завдяки освітленню деталей тканин та створенню відчуття глибини, якого раніше неможливо було досягти. Технологія TrueVue розроблена для покращення взаємодії з медичними працівниками і, отже, може допомогти ефективніше розмістити пристрій.
Фотореалістична ехографія з регульованим джерелом світла
Найкраща в галузі якість 3D-зображення у поєднанні з фотореалістичною ехографією з регульованим джерелом світла робить 3D-зображення живим завдяки освітленню деталей тканин та створенню відчуття глибини, якого раніше неможливо було досягти. Технологія TrueVue розроблена для покращення взаємодії з медичними працівниками і, отже, може допомогти ефективніше розмістити пристрій.
Фотореалістична ехографія з регульованим джерелом світла
Найкраща в галузі якість 3D-зображення у поєднанні з фотореалістичною ехографією з регульованим джерелом світла робить 3D-зображення живим завдяки освітленню деталей тканин та створенню відчуття глибини, якого раніше неможливо було досягти. Технологія TrueVue розроблена для покращення взаємодії з медичними працівниками і, отже, може допомогти ефективніше розмістити пристрій.
Фотореалістична ехографія з регульованим джерелом світла
Найкраща в галузі якість 3D-зображення у поєднанні з фотореалістичною ехографією з регульованим джерелом світла робить 3D-зображення живим завдяки освітленню деталей тканин та створенню відчуття глибини, якого раніше неможливо було досягти. Технологія TrueVue розроблена для покращення взаємодії з медичними працівниками і, отже, може допомогти ефективніше розмістити пристрій.
Інтерфейс користувача, який можна налаштувати.
Інтерфейс користувача, розроблений для кардіологічних досліджень
Ефективний інтерфейс користувача із можливістю налаштування, який разом із Dynamic HeartModel і AutoStrain LV забезпечує на 8% швидший стандартний ультразвукове дослідження TTE із пов’язаним зменшенням взаємодії з системою на 21%.
Інтерфейс користувача, розроблений для кардіологічних досліджень
Ефективний інтерфейс користувача із можливістю налаштування, який разом із Dynamic HeartModel і AutoStrain LV забезпечує на 8% швидший стандартний ультразвукове дослідження TTE із пов’язаним зменшенням взаємодії з системою на 21%.
Інтерфейс користувача, розроблений для кардіологічних досліджень
Ефективний інтерфейс користувача із можливістю налаштування, який разом із Dynamic HeartModel і AutoStrain LV забезпечує на 8% швидший стандартний ультразвукове дослідження TTE із пов’язаним зменшенням взаємодії з системою на 21%.
Інтерфейс користувача, розроблений для кардіологічних досліджень
Ефективний інтерфейс користувача із можливістю налаштування, який разом із Dynamic HeartModel і AutoStrain LV забезпечує на 8% швидший стандартний ультразвукове дослідження TTE із пов’язаним зменшенням взаємодії з системою на 21%.
Вирівнювання зображень у реальному часі
Вирівнювання зображень у реальному часі
Швидке одержання точних відповідей у режимі реального часу для позиціювання приладу та визначення розміру під час процедур. Вирівнювання катетера в межах анатомічної області серця одним клацанням миші, чого раніше неможливо було досягти за допомогою ручних інструментів. Більш точна візуалізація досліджуваної області для процедур під ехографічним контролем, таких як пластика мітрального клапана.
Вирівнювання зображень у реальному часі
Швидке одержання точних відповідей у режимі реального часу для позиціювання приладу та визначення розміру під час процедур. Вирівнювання катетера в межах анатомічної області серця одним клацанням миші, чого раніше неможливо було досягти за допомогою ручних інструментів. Більш точна візуалізація досліджуваної області для процедур під ехографічним контролем, таких як пластика мітрального клапана.
Вирівнювання зображень у реальному часі
Швидке одержання точних відповідей у режимі реального часу для позиціювання приладу та визначення розміру під час процедур. Вирівнювання катетера в межах анатомічної області серця одним клацанням миші, чого раніше неможливо було досягти за допомогою ручних інструментів. Більш точна візуалізація досліджуваної області для процедур під ехографічним контролем, таких як пластика мітрального клапана.
Швидке одержання точних відповідей у режимі реального часу для позиціювання приладу та визначення розміру під час процедур. Вирівнювання катетера в межах анатомічної області серця одним клацанням миші, чого раніше неможливо було досягти за допомогою ручних інструментів. Більш точна візуалізація досліджуваної області для процедур під ехографічним контролем, таких як пластика мітрального клапана.
Датчик S9-2
Датчики для дітей
Розроблений для забезпечення вищої роздільної здатності, надає вам все необхідне для високоякісної візуалізації та постановки точного діагнозу для ваших молодих пацієнтів. S9-2 — це перший 2D-датчик PureWave для дітей, який надає широкий спектр можливостей візуалізації для категорій пацієнтів від маленьких дітей до молодих людей юнацького віку, а також спеціальний підрежим коронарних судин, що включається натисканням однієї кнопки для легкої та швидкої оцінки коронарних судин.
Датчики для дітей
Розроблений для забезпечення вищої роздільної здатності, надає вам все необхідне для високоякісної візуалізації та постановки точного діагнозу для ваших молодих пацієнтів. S9-2 — це перший 2D-датчик PureWave для дітей, який надає широкий спектр можливостей візуалізації для категорій пацієнтів від маленьких дітей до молодих людей юнацького віку, а також спеціальний підрежим коронарних судин, що включається натисканням однієї кнопки для легкої та швидкої оцінки коронарних судин.
Датчики для дітей
Розроблений для забезпечення вищої роздільної здатності, надає вам все необхідне для високоякісної візуалізації та постановки точного діагнозу для ваших молодих пацієнтів. S9-2 — це перший 2D-датчик PureWave для дітей, який надає широкий спектр можливостей візуалізації для категорій пацієнтів від маленьких дітей до молодих людей юнацького віку, а також спеціальний підрежим коронарних судин, що включається натисканням однієї кнопки для легкої та швидкої оцінки коронарних судин.
Розроблений для забезпечення вищої роздільної здатності, надає вам все необхідне для високоякісної візуалізації та постановки точного діагнозу для ваших молодих пацієнтів. S9-2 — це перший 2D-датчик PureWave для дітей, який надає широкий спектр можливостей візуалізації для категорій пацієнтів від маленьких дітей до молодих людей юнацького віку, а також спеціальний підрежим коронарних судин, що включається натисканням однієї кнопки для легкої та швидкої оцінки коронарних судин.
OLED-монітор
Виняткова якість зображення
OLED-технологія дозволяє отримувати різкі та чіткі зображення анатомії серця завдяки збільшеному динамічному діапазону та покращеному коефіцієнту контрастності. Завдяки широкому куту огляду OLED-пристроїв зображення можна побачити навіть у нестандартних умовах, наприклад, у операційній.
Виняткова якість зображення
OLED-технологія дозволяє отримувати різкі та чіткі зображення анатомії серця завдяки збільшеному динамічному діапазону та покращеному коефіцієнту контрастності. Завдяки широкому куту огляду OLED-пристроїв зображення можна побачити навіть у нестандартних умовах, наприклад, у операційній.
Виняткова якість зображення
OLED-технологія дозволяє отримувати різкі та чіткі зображення анатомії серця завдяки збільшеному динамічному діапазону та покращеному коефіцієнту контрастності. Завдяки широкому куту огляду OLED-пристроїв зображення можна побачити навіть у нестандартних умовах, наприклад, у операційній.
OLED-технологія дозволяє отримувати різкі та чіткі зображення анатомії серця завдяки збільшеному динамічному діапазону та покращеному коефіцієнту контрастності. Завдяки широкому куту огляду OLED-пристроїв зображення можна побачити навіть у нестандартних умовах, наприклад, у операційній.
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Створено для вивчення морфології LAA в режимі реального часу з «живих» 3D-зображень за допомогою Cardiac TrueVue Glass і для скорочення часу на кількісне визначення площі LAA навіть під час складних інтервенційних процедур
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Створено для вивчення морфології LAA в режимі реального часу з «живих» 3D-зображень за допомогою Cardiac TrueVue Glass і для скорочення часу на кількісне визначення площі LAA навіть під час складних інтервенційних процедур
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Створено для вивчення морфології LAA в режимі реального часу з «живих» 3D-зображень за допомогою Cardiac TrueVue Glass і для скорочення часу на кількісне визначення площі LAA навіть під час складних інтервенційних процедур
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Рішення для ультразвукового дослідження вушка лівого передсердя
Створено для вивчення морфології LAA в режимі реального часу з «живих» 3D-зображень за допомогою Cardiac TrueVue Glass і для скорочення часу на кількісне визначення площі LAA навіть під час складних інтервенційних процедур
EPIQ CVx/CVxi доступний в окремих країнах. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого представника Philips.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.