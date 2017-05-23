Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Регулювання навколишнього освітлення — лише частина того, чому монітор пацієнта IntelliVue MX400 є чудовим рішенням для відділень інтенсивної терапії. Оскільки дисплей може ставати темнішим або яскравішим залежно від обставин, він може підтримувати більші цілі неонатології* у відділеннях для новонароджених.