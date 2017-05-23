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IntelliVue MX400

Монітор пацієнта

Знайти подібні вироби

IntelliVue MX400 поєднує потужний моніторинг із надзвичайною портативністю та транспортабельністю пристрою. Надання повної інформації про пацієнта для швидкого ознайомлення може мати реальне значення, коли уваги потребують кілька пацієнтів і пріоритети.

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Особливості
9-дюймовий сенсорний екран
Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 9". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.

Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити
Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 9". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.

Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 9". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.
Click here for more information
9-дюймовий сенсорний екран
Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 9". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.
Адаптація до навколишнього освітлення
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Регулювання навколишнього освітлення — лише частина того, чому монітор пацієнта IntelliVue MX400 є чудовим рішенням для відділень інтенсивної терапії. Оскільки дисплей може ставати темнішим або яскравішим залежно від обставин, він може підтримувати більші цілі неонатології* у відділеннях для новонароджених.

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Регулювання навколишнього освітлення — лише частина того, чому монітор пацієнта IntelliVue MX400 є чудовим рішенням для відділень інтенсивної терапії. Оскільки дисплей може ставати темнішим або яскравішим залежно від обставин, він може підтримувати більші цілі неонатології* у відділеннях для новонароджених.

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Регулювання навколишнього освітлення — лише частина того, чому монітор пацієнта IntelliVue MX400 є чудовим рішенням для відділень інтенсивної терапії. Оскільки дисплей може ставати темнішим або яскравішим залежно від обставин, він може підтримувати більші цілі неонатології* у відділеннях для новонароджених.
Click here for more information
Адаптація до навколишнього освітлення
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Регулювання навколишнього освітлення — лише частина того, чому монітор пацієнта IntelliVue MX400 є чудовим рішенням для відділень інтенсивної терапії. Оскільки дисплей може ставати темнішим або яскравішим залежно від обставин, він може підтримувати більші цілі неонатології* у відділеннях для новонароджених.
Параметри підключень
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX400 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
IntelliVue MX400 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX400 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.
Click here for more information
Параметри підключень
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX400 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.
Удосконалені клінічні рішення
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX400 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Монітор IntelliVue MX400 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX400 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.
Click here for more information
Удосконалені клінічні рішення
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX400 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.
Розширені опції
Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Сучасні робочі процеси потрібно адаптувати миттєво. IntelliVue MX400 можна масштабувати, щоб система відповідала вимогам до моніторингу більшості реанімаційних станів пацієнта, враховуючи його невідкладність. Вона підтримує модуль Philips Multi Measurement Module (MMS), модуль IntelliVue X2 і Measurement Server Extensions (MMSE). Монітор розроблено для спрощення клінічних робочих процесів. Оскільки IntelliVue MX400 може підключатися до інших приліжкових пристроїв**, немає потреби в концентраторі приліжкових пристроїв або сервері.

Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси
Сучасні робочі процеси потрібно адаптувати миттєво. IntelliVue MX400 можна масштабувати, щоб система відповідала вимогам до моніторингу більшості реанімаційних станів пацієнта, враховуючи його невідкладність. Вона підтримує модуль Philips Multi Measurement Module (MMS), модуль IntelliVue X2 і Measurement Server Extensions (MMSE). Монітор розроблено для спрощення клінічних робочих процесів. Оскільки IntelliVue MX400 може підключатися до інших приліжкових пристроїв**, немає потреби в концентраторі приліжкових пристроїв або сервері.

Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Сучасні робочі процеси потрібно адаптувати миттєво. IntelliVue MX400 можна масштабувати, щоб система відповідала вимогам до моніторингу більшості реанімаційних станів пацієнта, враховуючи його невідкладність. Вона підтримує модуль Philips Multi Measurement Module (MMS), модуль IntelliVue X2 і Measurement Server Extensions (MMSE). Монітор розроблено для спрощення клінічних робочих процесів. Оскільки IntelliVue MX400 може підключатися до інших приліжкових пристроїв**, немає потреби в концентраторі приліжкових пристроїв або сервері.
Click here for more information
Розширені опції
Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Сучасні робочі процеси потрібно адаптувати миттєво. IntelliVue MX400 можна масштабувати, щоб система відповідала вимогам до моніторингу більшості реанімаційних станів пацієнта, враховуючи його невідкладність. Вона підтримує модуль Philips Multi Measurement Module (MMS), модуль IntelliVue X2 і Measurement Server Extensions (MMSE). Монітор розроблено для спрощення клінічних робочих процесів. Оскільки IntelliVue MX400 може підключатися до інших приліжкових пристроїв**, немає потреби в концентраторі приліжкових пристроїв або сервері.
Портативний дизайн
Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Приміщення зі змінними умовами невідкладності, наприклад відділення невідкладної допомоги, процедурні та хірургічні центри, мають постійний потік пацієнтів. Завдяки вбудованій ручці та роботі від акумулятора IntelliVue MX400 досить міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.

Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Портативний дизайн для моніторингу в дорозі
Приміщення зі змінними умовами невідкладності, наприклад відділення невідкладної допомоги, процедурні та хірургічні центри, мають постійний потік пацієнтів. Завдяки вбудованій ручці та роботі від акумулятора IntelliVue MX400 досить міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.

Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Приміщення зі змінними умовами невідкладності, наприклад відділення невідкладної допомоги, процедурні та хірургічні центри, мають постійний потік пацієнтів. Завдяки вбудованій ручці та роботі від акумулятора IntelliVue MX400 досить міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.
Click here for more information
Портативний дизайн
Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Приміщення зі змінними умовами невідкладності, наприклад відділення невідкладної допомоги, процедурні та хірургічні центри, мають постійний потік пацієнтів. Завдяки вбудованій ручці та роботі від акумулятора IntelliVue MX400 досить міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.
  • 9-дюймовий сенсорний екран
  • Адаптація до навколишнього освітлення
  • Параметри підключень
  • Удосконалені клінічні рішення
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9-дюймовий сенсорний екран
Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 9". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.

Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити
Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 9". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.

Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 9". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.
Click here for more information
9-дюймовий сенсорний екран
Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 9" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 9". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.
Адаптація до навколишнього освітлення
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Регулювання навколишнього освітлення — лише частина того, чому монітор пацієнта IntelliVue MX400 є чудовим рішенням для відділень інтенсивної терапії. Оскільки дисплей може ставати темнішим або яскравішим залежно від обставин, він може підтримувати більші цілі неонатології* у відділеннях для новонароджених.

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Регулювання навколишнього освітлення — лише частина того, чому монітор пацієнта IntelliVue MX400 є чудовим рішенням для відділень інтенсивної терапії. Оскільки дисплей може ставати темнішим або яскравішим залежно від обставин, він може підтримувати більші цілі неонатології* у відділеннях для новонароджених.

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Регулювання навколишнього освітлення — лише частина того, чому монітор пацієнта IntelliVue MX400 є чудовим рішенням для відділень інтенсивної терапії. Оскільки дисплей може ставати темнішим або яскравішим залежно від обставин, він може підтримувати більші цілі неонатології* у відділеннях для новонароджених.
Click here for more information
Адаптація до навколишнього освітлення
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Регулювання навколишнього освітлення — лише частина того, чому монітор пацієнта IntelliVue MX400 є чудовим рішенням для відділень інтенсивної терапії. Оскільки дисплей може ставати темнішим або яскравішим залежно від обставин, він може підтримувати більші цілі неонатології* у відділеннях для новонароджених.
Параметри підключень
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX400 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
IntelliVue MX400 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX400 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.
Click here for more information
Параметри підключень
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX400 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.
Удосконалені клінічні рішення
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX400 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Монітор IntelliVue MX400 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX400 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.
Click here for more information
Удосконалені клінічні рішення
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX400 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.
Розширені опції
Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Сучасні робочі процеси потрібно адаптувати миттєво. IntelliVue MX400 можна масштабувати, щоб система відповідала вимогам до моніторингу більшості реанімаційних станів пацієнта, враховуючи його невідкладність. Вона підтримує модуль Philips Multi Measurement Module (MMS), модуль IntelliVue X2 і Measurement Server Extensions (MMSE). Монітор розроблено для спрощення клінічних робочих процесів. Оскільки IntelliVue MX400 може підключатися до інших приліжкових пристроїв**, немає потреби в концентраторі приліжкових пристроїв або сервері.

Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси
Сучасні робочі процеси потрібно адаптувати миттєво. IntelliVue MX400 можна масштабувати, щоб система відповідала вимогам до моніторингу більшості реанімаційних станів пацієнта, враховуючи його невідкладність. Вона підтримує модуль Philips Multi Measurement Module (MMS), модуль IntelliVue X2 і Measurement Server Extensions (MMSE). Монітор розроблено для спрощення клінічних робочих процесів. Оскільки IntelliVue MX400 може підключатися до інших приліжкових пристроїв**, немає потреби в концентраторі приліжкових пристроїв або сервері.

Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Сучасні робочі процеси потрібно адаптувати миттєво. IntelliVue MX400 можна масштабувати, щоб система відповідала вимогам до моніторингу більшості реанімаційних станів пацієнта, враховуючи його невідкладність. Вона підтримує модуль Philips Multi Measurement Module (MMS), модуль IntelliVue X2 і Measurement Server Extensions (MMSE). Монітор розроблено для спрощення клінічних робочих процесів. Оскільки IntelliVue MX400 може підключатися до інших приліжкових пристроїв**, немає потреби в концентраторі приліжкових пристроїв або сервері.
Click here for more information
Розширені опції
Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Розширені параметри допомагають контролювати робочі процеси

Сучасні робочі процеси потрібно адаптувати миттєво. IntelliVue MX400 можна масштабувати, щоб система відповідала вимогам до моніторингу більшості реанімаційних станів пацієнта, враховуючи його невідкладність. Вона підтримує модуль Philips Multi Measurement Module (MMS), модуль IntelliVue X2 і Measurement Server Extensions (MMSE). Монітор розроблено для спрощення клінічних робочих процесів. Оскільки IntelliVue MX400 може підключатися до інших приліжкових пристроїв**, немає потреби в концентраторі приліжкових пристроїв або сервері.
Портативний дизайн
Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Приміщення зі змінними умовами невідкладності, наприклад відділення невідкладної допомоги, процедурні та хірургічні центри, мають постійний потік пацієнтів. Завдяки вбудованій ручці та роботі від акумулятора IntelliVue MX400 досить міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.

Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Портативний дизайн для моніторингу в дорозі
Приміщення зі змінними умовами невідкладності, наприклад відділення невідкладної допомоги, процедурні та хірургічні центри, мають постійний потік пацієнтів. Завдяки вбудованій ручці та роботі від акумулятора IntelliVue MX400 досить міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.

Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Приміщення зі змінними умовами невідкладності, наприклад відділення невідкладної допомоги, процедурні та хірургічні центри, мають постійний потік пацієнтів. Завдяки вбудованій ручці та роботі від акумулятора IntelliVue MX400 досить міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.
Click here for more information
Портативний дизайн
Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Портативний дизайн для моніторингу в дорозі

Приміщення зі змінними умовами невідкладності, наприклад відділення невідкладної допомоги, процедурні та хірургічні центри, мають постійний потік пацієнтів. Завдяки вбудованій ручці та роботі від акумулятора IntelliVue MX400 досить міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.

Документація

Брошура (1)

Брошура

Instructions for use (1)

Instructions for use

Брошура (1)

Брошура

Instructions for use (1)

Instructions for use

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Брошура

Instructions for use (1)

Instructions for use

  • *Altimer, L. & Phillips, R. (2013) The Neonatal Integrative Developmental Care Model: Seven Neuroprotective Core Measures for Family Centered Developmental Care. NAINR: 13(1): 9-22
  • **Потрібен порт(-и) інтерфейсу IntelliBridge. Щоб дізнатися про сумісність пристроїв, перегляньте останній список сумісних зовнішніх пристроїв IntelliBridge EC10.

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Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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