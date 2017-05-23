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Системи постійного моніторингу пацієнта

IntelliVue MX450

Монітор пацієнта

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Монітор пацієнта IntelliVue MX450 поєднує потужний моніторинг із гнучкою портативністю в одному компактному пристрої. Надання повної інформації про пацієнта для швидкого ознайомлення може мати реальне значення, коли уваги потребують кілька пацієнтів і пріоритетів.

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Особливості
12-дюймовий сенсорний екран
Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 12". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.

Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити
Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 12". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.

Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 12". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.
Click here for more information
12-дюймовий сенсорний екран
Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 12". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.
Адаптація до навколишнього освітлення
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Дисплей, наприклад, адаптується автоматично, коли до відділення інтенсивної терапії ззовні надходить більше природного світла.

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Дисплей, наприклад, адаптується автоматично, коли до відділення інтенсивної терапії ззовні надходить більше природного світла.

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Дисплей, наприклад, адаптується автоматично, коли до відділення інтенсивної терапії ззовні надходить більше природного світла.
Click here for more information
Адаптація до навколишнього освітлення
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Дисплей, наприклад, адаптується автоматично, коли до відділення інтенсивної терапії ззовні надходить більше природного світла.
Параметри підключень
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX450 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
IntelliVue MX450 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX450 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.
Click here for more information
Параметри підключень
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX450 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.
Удосконалені клінічні рішення
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX450 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Монітор IntelliVue MX450 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX450 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.
Click here for more information
Удосконалені клінічні рішення
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX450 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.
Портативний дизайн
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Середовища, які мають значну варіабельність гостроти, наприклад відділення невідкладної допомоги, післяопераційна палата, седація зі збереженням свідомості та відділення інтенсивної терапії для новонароджених, можуть бути важкими для моніторів пацієнтів. IntelliVue MX450 оптимізовано для цих значних робочих процесів. Завдяки вбудованій ручці та стандартній роботі від акумулятора цей монітор достатньо міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.

Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою
Середовища, які мають значну варіабельність гостроти, наприклад відділення невідкладної допомоги, післяопераційна палата, седація зі збереженням свідомості та відділення інтенсивної терапії для новонароджених, можуть бути важкими для моніторів пацієнтів. IntelliVue MX450 оптимізовано для цих значних робочих процесів. Завдяки вбудованій ручці та стандартній роботі від акумулятора цей монітор достатньо міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.

Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Середовища, які мають значну варіабельність гостроти, наприклад відділення невідкладної допомоги, післяопераційна палата, седація зі збереженням свідомості та відділення інтенсивної терапії для новонароджених, можуть бути важкими для моніторів пацієнтів. IntelliVue MX450 оптимізовано для цих значних робочих процесів. Завдяки вбудованій ручці та стандартній роботі від акумулятора цей монітор достатньо міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.
Click here for more information
Портативний дизайн
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Середовища, які мають значну варіабельність гостроти, наприклад відділення невідкладної допомоги, післяопераційна палата, седація зі збереженням свідомості та відділення інтенсивної терапії для новонароджених, можуть бути важкими для моніторів пацієнтів. IntelliVue MX450 оптимізовано для цих значних робочих процесів. Завдяки вбудованій ручці та стандартній роботі від акумулятора цей монітор достатньо міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.
  • 12-дюймовий сенсорний екран
  • Адаптація до навколишнього освітлення
  • Параметри підключень
  • Удосконалені клінічні рішення
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12-дюймовий сенсорний екран
Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 12". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.

Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити
Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 12". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.

Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 12". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.
Click here for more information
12-дюймовий сенсорний екран
Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 12". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.
Адаптація до навколишнього освітлення
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Дисплей, наприклад, адаптується автоматично, коли до відділення інтенсивної терапії ззовні надходить більше природного світла.

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Дисплей, наприклад, адаптується автоматично, коли до відділення інтенсивної терапії ззовні надходить більше природного світла.

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Дисплей, наприклад, адаптується автоматично, коли до відділення інтенсивної терапії ззовні надходить більше природного світла.
Click here for more information
Адаптація до навколишнього освітлення
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі

Дисплей із датчиком навколишнього освітлення автоматично регулює яскравість екрана, щоб підтримувати можливість зчитування даних майже за будь-якого освітлення. Дисплей, наприклад, адаптується автоматично, коли до відділення інтенсивної терапії ззовні надходить більше природного світла.
Параметри підключень
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX450 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
IntelliVue MX450 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX450 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.
Click here for more information
Параметри підключень
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR

IntelliVue MX450 забезпечує окупність ваших інвестицій, обмінюючись даними з клінічними інформаційними системами, допомагаючи зробити внесок у комплексну EMR. Це також може допомогти зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вибраного рішення EMR. Додатковий інтерфейс пристрою Philips IntelliBridge** робить це можливим, усуваючи потребу в окремому концентраторі пристроїв і сервері для об’єднання даних.
Удосконалені клінічні рішення
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX450 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Монітор IntelliVue MX450 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX450 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.
Click here for more information
Удосконалені клінічні рішення
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних

Монітор IntelliVue MX450 має вбудовані удосконалені клінічні рішення, які пропонують інструменти для узагальнення та візуалізації складних клінічних даних та їх взаємодії. Кілька потоків інформації об’єднуються в одну інтуїтивно зрозумілу панель.
Портативний дизайн
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Середовища, які мають значну варіабельність гостроти, наприклад відділення невідкладної допомоги, післяопераційна палата, седація зі збереженням свідомості та відділення інтенсивної терапії для новонароджених, можуть бути важкими для моніторів пацієнтів. IntelliVue MX450 оптимізовано для цих значних робочих процесів. Завдяки вбудованій ручці та стандартній роботі від акумулятора цей монітор достатньо міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.

Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою
Середовища, які мають значну варіабельність гостроти, наприклад відділення невідкладної допомоги, післяопераційна палата, седація зі збереженням свідомості та відділення інтенсивної терапії для новонароджених, можуть бути важкими для моніторів пацієнтів. IntelliVue MX450 оптимізовано для цих значних робочих процесів. Завдяки вбудованій ручці та стандартній роботі від акумулятора цей монітор достатньо міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.

Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Середовища, які мають значну варіабельність гостроти, наприклад відділення невідкладної допомоги, післяопераційна палата, седація зі збереженням свідомості та відділення інтенсивної терапії для новонароджених, можуть бути важкими для моніторів пацієнтів. IntelliVue MX450 оптимізовано для цих значних робочих процесів. Завдяки вбудованій ручці та стандартній роботі від акумулятора цей монітор достатньо міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.
Click here for more information
Портативний дизайн
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Середовища, які мають значну варіабельність гостроти, наприклад відділення невідкладної допомоги, післяопераційна палата, седація зі збереженням свідомості та відділення інтенсивної терапії для новонароджених, можуть бути важкими для моніторів пацієнтів. IntelliVue MX450 оптимізовано для цих значних робочих процесів. Завдяки вбудованій ручці та стандартній роботі від акумулятора цей монітор достатньо міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.

Документація

Брошура (1)

Брошура

Instructions for use (1)

Instructions for use

Брошура (1)

Брошура

Instructions for use (1)

Instructions for use

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Брошура (1)

Брошура

Instructions for use (1)

Instructions for use

  • **Потрібен порт(-и) інтерфейсу IntelliBridge. Щоб дізнатися про сумісність пристроїв, перегляньте останній список сумісних зовнішніх пристроїв IntelliBridge EC10.

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

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