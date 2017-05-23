Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою

Середовища, які мають значну варіабельність гостроти, наприклад відділення невідкладної допомоги, післяопераційна палата, седація зі збереженням свідомості та відділення інтенсивної терапії для новонароджених, можуть бути важкими для моніторів пацієнтів. IntelliVue MX450 оптимізовано для цих значних робочих процесів. Завдяки вбудованій ручці та стандартній роботі від акумулятора цей монітор достатньо міцний, щоб впоратися з вимогливим транспортуванням у лікарні, і досить компактний, щоб не заважати в дорозі.