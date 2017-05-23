Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на сенсорному екрані із діагоналлю 12" із підтримкою модуля Philips Multi Measurement Module (MMS), модуля IntelliVue X2 і розширень вимірювального сервера (MMSE), а також спеціальних вимірювань за допомогою до трьох одинарних/подвійних модулів. Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.