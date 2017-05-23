IntelliVue MX500 поєднує потужний моніторинг із гнучкою портативністю в одному компактному пристрої. Надання повної інформації про пацієнта з першого погляду може мати реальне значення, коли уваги потребують кілька пацієнтів і пріоритетів.
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Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити
Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити
Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити
Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою
Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити
Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити
Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити
Сенсорний екран із діагоналлю 12" допомагає чітко та швидко бачити
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Адаптація до навколишнього освітлення для можливості зчитування даних майже в будь-якому середовищі
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
Параметри підключення допоможуть вам максимально ефективно використати EMR
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Удосконалені клінічні рішення для узагальнення та візуалізації даних
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою
Портативний дизайн дозволяє брати монітор із собою
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Philips IntelliVue X3 — це компактний переносний монітор пацієнта подвійного призначення з інтуїтивно зрозумілим управлінням, схожим на смартфон, та набором клінічних вимірювань, який в майбутньому можна розширити.
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IntelliVue MX400 поєднує потужний моніторинг із надзвичайною портативністю та транспортабельністю пристрою. Надання повної інформації про пацієнта для швидкого ознайомлення може мати реальне значення, коли уваги потребують кілька пацієнтів і пріоритети.
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Монітор пацієнта IntelliVue MX450 поєднує потужний моніторинг із гнучкою портативністю в одному компактному пристрої. Надання повної інформації про пацієнта для швидкого ознайомлення може мати реальне значення, коли уваги потребують кілька пацієнтів і пріоритетів.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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