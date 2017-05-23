Сенсорний екран із діагоналлю 15" допомагає чітко та швидко бачити

Одразу знаходьте те, що вам потрібно, на великому сенсорному екрані із діагоналлю 15". Ви впізнаєте знайомий, простий у використанні інтерфейс моніторів IntelliVue, і таким чином ви зможете витрачати більше часу на догляд і менше часу на навчання роботі з пристроєм.