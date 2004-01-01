Підтримка плавної інтеграції

Окрім цих технологічних функцій, ми також можемо підтримати вас в інтеграції наших рішень у вашу мережу. Ми можемо спиратися на більш ніж 30-річний досвід і знання в галузі ІТ для охорони здоров’я, а це означає, що незалежно від ваших проблем інтеграції ми готові та здатні допомогти задовольнити ваші потреби.