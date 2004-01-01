Приліжковий монітор Philips IntelliVue MX750 безпосередньо задовольняє зростаючі потреби безпеки ІТ-ландшафту охорони здоров’я, маючи ряд можливостей, які підтримують ваші стратегії кібербезпеки. Крім того, цей чудовий монітор із 19-дюймовим ємнісним сенсорним дисплеєм пропонує розширену функціональність і широкий діапазон вимірювань.
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Монітори пацієнта IntelliVue MX750 і MX850 були відзначені престижною нагородою iF Product Design Award. Розроблені з урахуванням надійності та довговічності, вони були визнані як зручні для пацієнтів і користувачів і мають професійний вигляд. Нагорода iF Design Award відзначає виробників і дизайнерів за видатні досягнення в дизайні.
Дизайн, орієнтований на людей
Монітори пацієнта IntelliVue MX750 і MX850 були відзначені престижною нагородою iF Product Design Award. Розроблені з урахуванням надійності та довговічності, вони були визнані як зручні для пацієнтів і користувачів і мають професійний вигляд. Нагорода iF Design Award відзначає виробників і дизайнерів за видатні досягнення в дизайні.
Дизайн, орієнтований на людей
Монітори пацієнта IntelliVue MX750 і MX850 були відзначені престижною нагородою iF Product Design Award. Розроблені з урахуванням надійності та довговічності, вони були визнані як зручні для пацієнтів і користувачів і мають професійний вигляд. Нагорода iF Design Award відзначає виробників і дизайнерів за видатні досягнення в дизайні.
Монітори пацієнта IntelliVue MX750 і MX850 були відзначені престижною нагородою iF Product Design Award. Розроблені з урахуванням надійності та довговічності, вони були визнані як зручні для пацієнтів і користувачів і мають професійний вигляд. Нагорода iF Design Award відзначає виробників і дизайнерів за видатні досягнення в дизайні.
Доступ до повної інформації про пацієнта
Опція вбудованого ПК (iPC)
IPC розширює ваш доступ до повної інформації про пацієнта з таких джерел, як IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). І оскільки iPC використовує стандартну операційну систему Windows®, він сумісний із вашим ІТ-середовищем, надаючи вам доступ до рішень клінічної інформатики з усієї мережі вашої лікарні.
Опція вбудованого ПК (iPC)
IPC розширює ваш доступ до повної інформації про пацієнта з таких джерел, як IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). І оскільки iPC використовує стандартну операційну систему Windows®, він сумісний із вашим ІТ-середовищем, надаючи вам доступ до рішень клінічної інформатики з усієї мережі вашої лікарні.
Опція вбудованого ПК (iPC)
IPC розширює ваш доступ до повної інформації про пацієнта з таких джерел, як IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). І оскільки iPC використовує стандартну операційну систему Windows®, він сумісний із вашим ІТ-середовищем, надаючи вам доступ до рішень клінічної інформатики з усієї мережі вашої лікарні.
IPC розширює ваш доступ до повної інформації про пацієнта з таких джерел, як IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). І оскільки iPC використовує стандартну операційну систему Windows®, він сумісний із вашим ІТ-середовищем, надаючи вам доступ до рішень клінічної інформатики з усієї мережі вашої лікарні.
Надання дієвого та ефективного догляду
Спрощення робочого процесу
Монітор пацієнта IntelliVue MX750 зручно об’єднує клініку та ІТ-сфери, щоб спростити робочий процес для клініцистів, надаючи їм інтегрований доступ до рішень, які допомагають надавати дієву та ефективну допомогу. Наприклад, він пропонує підключення до широкого спектру пристроїв, таких як апарати для наркозу та насоси для внутрішньовенного вливання.
Спрощення робочого процесу
Монітор пацієнта IntelliVue MX750 зручно об’єднує клініку та ІТ-сфери, щоб спростити робочий процес для клініцистів, надаючи їм інтегрований доступ до рішень, які допомагають надавати дієву та ефективну допомогу. Наприклад, він пропонує підключення до широкого спектру пристроїв, таких як апарати для наркозу та насоси для внутрішньовенного вливання.
Спрощення робочого процесу
Монітор пацієнта IntelliVue MX750 зручно об’єднує клініку та ІТ-сфери, щоб спростити робочий процес для клініцистів, надаючи їм інтегрований доступ до рішень, які допомагають надавати дієву та ефективну допомогу. Наприклад, він пропонує підключення до широкого спектру пристроїв, таких як апарати для наркозу та насоси для внутрішньовенного вливання.
Монітор пацієнта IntelliVue MX750 зручно об’єднує клініку та ІТ-сфери, щоб спростити робочий процес для клініцистів, надаючи їм інтегрований доступ до рішень, які допомагають надавати дієву та ефективну допомогу. Наприклад, він пропонує підключення до широкого спектру пристроїв, таких як апарати для наркозу та насоси для внутрішньовенного вливання.
Звертайте увагу на відповідні клінічні зміни
Покращене керування сигналами тривоги
Моніторинг залишається основою IntelliVue MX750 із розширеними функціями керування тривогами, які допомагають вам зосередитися на відповідних змінах. Advanced Event Surveillance дозволяє клініцистам створювати оповіщення на основі правил для виявлення клінічних станів, а система дозволяє легко налаштовувати тривоги та передавати їх через систему зв’язку лікарні.
Покращене керування сигналами тривоги
Моніторинг залишається основою IntelliVue MX750 із розширеними функціями керування тривогами, які допомагають вам зосередитися на відповідних змінах. Advanced Event Surveillance дозволяє клініцистам створювати оповіщення на основі правил для виявлення клінічних станів, а система дозволяє легко налаштовувати тривоги та передавати їх через систему зв’язку лікарні.
Покращене керування сигналами тривоги
Моніторинг залишається основою IntelliVue MX750 із розширеними функціями керування тривогами, які допомагають вам зосередитися на відповідних змінах. Advanced Event Surveillance дозволяє клініцистам створювати оповіщення на основі правил для виявлення клінічних станів, а система дозволяє легко налаштовувати тривоги та передавати їх через систему зв’язку лікарні.
Моніторинг залишається основою IntelliVue MX750 із розширеними функціями керування тривогами, які допомагають вам зосередитися на відповідних змінах. Advanced Event Surveillance дозволяє клініцистам створювати оповіщення на основі правил для виявлення клінічних станів, а система дозволяє легко налаштовувати тривоги та передавати їх через систему зв’язку лікарні.
Оптимізація інвестицій
Використовуйте свій EMR максимально ефективно
IntelliVue MX750 покращує ваші інвестиції, допомагаючи зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вашого EMR, а за допомогою iPC — до інших клінічних систем. Якщо ви використовуєте додаткове програмне забезпечення IntelliVue XDS, ви навіть можете віддалено переглядати монітор пацієнта, одночасно відкриваючи запис пацієнта на EMR.
Використовуйте свій EMR максимально ефективно
IntelliVue MX750 покращує ваші інвестиції, допомагаючи зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вашого EMR, а за допомогою iPC — до інших клінічних систем. Якщо ви використовуєте додаткове програмне забезпечення IntelliVue XDS, ви навіть можете віддалено переглядати монітор пацієнта, одночасно відкриваючи запис пацієнта на EMR.
Використовуйте свій EMR максимально ефективно
IntelliVue MX750 покращує ваші інвестиції, допомагаючи зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вашого EMR, а за допомогою iPC — до інших клінічних систем. Якщо ви використовуєте додаткове програмне забезпечення IntelliVue XDS, ви навіть можете віддалено переглядати монітор пацієнта, одночасно відкриваючи запис пацієнта на EMR.
IntelliVue MX750 покращує ваші інвестиції, допомагаючи зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вашого EMR, а за допомогою iPC — до інших клінічних систем. Якщо ви використовуєте додаткове програмне забезпечення IntelliVue XDS, ви навіть можете віддалено переглядати монітор пацієнта, одночасно відкриваючи запис пацієнта на EMR.
Підтримуйте високий рівень кібербезпеки
Надійні заходи кібербезпеки
Дуже важливо підтримувати надійну кібербезпеку, дозволяючи клініцистам ефективно отримувати доступ до інформації. Монітор пацієнта IntelliVue MX850 пропонує такі можливості, як автентифікація вузла на основі сертифіката та шифрування мережевих даних, шифрування файлової системи, шифрування звіту про друк, шифрування даних віддаленого дисплея та шифрування команд дистанційного керування.
Надійні заходи кібербезпеки
Дуже важливо підтримувати надійну кібербезпеку, дозволяючи клініцистам ефективно отримувати доступ до інформації. Монітор пацієнта IntelliVue MX850 пропонує такі можливості, як автентифікація вузла на основі сертифіката та шифрування мережевих даних, шифрування файлової системи, шифрування звіту про друк, шифрування даних віддаленого дисплея та шифрування команд дистанційного керування.
Надійні заходи кібербезпеки
Дуже важливо підтримувати надійну кібербезпеку, дозволяючи клініцистам ефективно отримувати доступ до інформації. Монітор пацієнта IntelliVue MX850 пропонує такі можливості, як автентифікація вузла на основі сертифіката та шифрування мережевих даних, шифрування файлової системи, шифрування звіту про друк, шифрування даних віддаленого дисплея та шифрування команд дистанційного керування.
Дуже важливо підтримувати надійну кібербезпеку, дозволяючи клініцистам ефективно отримувати доступ до інформації. Монітор пацієнта IntelliVue MX850 пропонує такі можливості, як автентифікація вузла на основі сертифіката та шифрування мережевих даних, шифрування файлової системи, шифрування звіту про друк, шифрування даних віддаленого дисплея та шифрування команд дистанційного керування.
Широка підтримка інтеграції
Підтримка плавної інтеграції
Окрім цих технологічних функцій, ми також можемо підтримати вас в інтеграції наших рішень у вашу мережу. Ми можемо спиратися на більш ніж 30-річний досвід і знання в галузі ІТ для охорони здоров’я, а це означає, що незалежно від ваших проблем інтеграції ми готові та здатні допомогти задовольнити ваші потреби.
Підтримка плавної інтеграції
Окрім цих технологічних функцій, ми також можемо підтримати вас в інтеграції наших рішень у вашу мережу. Ми можемо спиратися на більш ніж 30-річний досвід і знання в галузі ІТ для охорони здоров’я, а це означає, що незалежно від ваших проблем інтеграції ми готові та здатні допомогти задовольнити ваші потреби.
Підтримка плавної інтеграції
Окрім цих технологічних функцій, ми також можемо підтримати вас в інтеграції наших рішень у вашу мережу. Ми можемо спиратися на більш ніж 30-річний досвід і знання в галузі ІТ для охорони здоров’я, а це означає, що незалежно від ваших проблем інтеграції ми готові та здатні допомогти задовольнити ваші потреби.
Окрім цих технологічних функцій, ми також можемо підтримати вас в інтеграції наших рішень у вашу мережу. Ми можемо спиратися на більш ніж 30-річний досвід і знання в галузі ІТ для охорони здоров’я, а це означає, що незалежно від ваших проблем інтеграції ми готові та здатні допомогти задовольнити ваші потреби.
Монітори пацієнта IntelliVue MX750 і MX850 були відзначені престижною нагородою iF Product Design Award. Розроблені з урахуванням надійності та довговічності, вони були визнані як зручні для пацієнтів і користувачів і мають професійний вигляд. Нагорода iF Design Award відзначає виробників і дизайнерів за видатні досягнення в дизайні.
Дизайн, орієнтований на людей
Монітори пацієнта IntelliVue MX750 і MX850 були відзначені престижною нагородою iF Product Design Award. Розроблені з урахуванням надійності та довговічності, вони були визнані як зручні для пацієнтів і користувачів і мають професійний вигляд. Нагорода iF Design Award відзначає виробників і дизайнерів за видатні досягнення в дизайні.
Дизайн, орієнтований на людей
Монітори пацієнта IntelliVue MX750 і MX850 були відзначені престижною нагородою iF Product Design Award. Розроблені з урахуванням надійності та довговічності, вони були визнані як зручні для пацієнтів і користувачів і мають професійний вигляд. Нагорода iF Design Award відзначає виробників і дизайнерів за видатні досягнення в дизайні.
Монітори пацієнта IntelliVue MX750 і MX850 були відзначені престижною нагородою iF Product Design Award. Розроблені з урахуванням надійності та довговічності, вони були визнані як зручні для пацієнтів і користувачів і мають професійний вигляд. Нагорода iF Design Award відзначає виробників і дизайнерів за видатні досягнення в дизайні.
Доступ до повної інформації про пацієнта
Опція вбудованого ПК (iPC)
IPC розширює ваш доступ до повної інформації про пацієнта з таких джерел, як IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). І оскільки iPC використовує стандартну операційну систему Windows®, він сумісний із вашим ІТ-середовищем, надаючи вам доступ до рішень клінічної інформатики з усієї мережі вашої лікарні.
Опція вбудованого ПК (iPC)
IPC розширює ваш доступ до повної інформації про пацієнта з таких джерел, як IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). І оскільки iPC використовує стандартну операційну систему Windows®, він сумісний із вашим ІТ-середовищем, надаючи вам доступ до рішень клінічної інформатики з усієї мережі вашої лікарні.
Опція вбудованого ПК (iPC)
IPC розширює ваш доступ до повної інформації про пацієнта з таких джерел, як IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). І оскільки iPC використовує стандартну операційну систему Windows®, він сумісний із вашим ІТ-середовищем, надаючи вам доступ до рішень клінічної інформатики з усієї мережі вашої лікарні.
IPC розширює ваш доступ до повної інформації про пацієнта з таких джерел, як IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). І оскільки iPC використовує стандартну операційну систему Windows®, він сумісний із вашим ІТ-середовищем, надаючи вам доступ до рішень клінічної інформатики з усієї мережі вашої лікарні.
Надання дієвого та ефективного догляду
Спрощення робочого процесу
Монітор пацієнта IntelliVue MX750 зручно об’єднує клініку та ІТ-сфери, щоб спростити робочий процес для клініцистів, надаючи їм інтегрований доступ до рішень, які допомагають надавати дієву та ефективну допомогу. Наприклад, він пропонує підключення до широкого спектру пристроїв, таких як апарати для наркозу та насоси для внутрішньовенного вливання.
Спрощення робочого процесу
Монітор пацієнта IntelliVue MX750 зручно об’єднує клініку та ІТ-сфери, щоб спростити робочий процес для клініцистів, надаючи їм інтегрований доступ до рішень, які допомагають надавати дієву та ефективну допомогу. Наприклад, він пропонує підключення до широкого спектру пристроїв, таких як апарати для наркозу та насоси для внутрішньовенного вливання.
Спрощення робочого процесу
Монітор пацієнта IntelliVue MX750 зручно об’єднує клініку та ІТ-сфери, щоб спростити робочий процес для клініцистів, надаючи їм інтегрований доступ до рішень, які допомагають надавати дієву та ефективну допомогу. Наприклад, він пропонує підключення до широкого спектру пристроїв, таких як апарати для наркозу та насоси для внутрішньовенного вливання.
Монітор пацієнта IntelliVue MX750 зручно об’єднує клініку та ІТ-сфери, щоб спростити робочий процес для клініцистів, надаючи їм інтегрований доступ до рішень, які допомагають надавати дієву та ефективну допомогу. Наприклад, він пропонує підключення до широкого спектру пристроїв, таких як апарати для наркозу та насоси для внутрішньовенного вливання.
Звертайте увагу на відповідні клінічні зміни
Покращене керування сигналами тривоги
Моніторинг залишається основою IntelliVue MX750 із розширеними функціями керування тривогами, які допомагають вам зосередитися на відповідних змінах. Advanced Event Surveillance дозволяє клініцистам створювати оповіщення на основі правил для виявлення клінічних станів, а система дозволяє легко налаштовувати тривоги та передавати їх через систему зв’язку лікарні.
Покращене керування сигналами тривоги
Моніторинг залишається основою IntelliVue MX750 із розширеними функціями керування тривогами, які допомагають вам зосередитися на відповідних змінах. Advanced Event Surveillance дозволяє клініцистам створювати оповіщення на основі правил для виявлення клінічних станів, а система дозволяє легко налаштовувати тривоги та передавати їх через систему зв’язку лікарні.
Покращене керування сигналами тривоги
Моніторинг залишається основою IntelliVue MX750 із розширеними функціями керування тривогами, які допомагають вам зосередитися на відповідних змінах. Advanced Event Surveillance дозволяє клініцистам створювати оповіщення на основі правил для виявлення клінічних станів, а система дозволяє легко налаштовувати тривоги та передавати їх через систему зв’язку лікарні.
Моніторинг залишається основою IntelliVue MX750 із розширеними функціями керування тривогами, які допомагають вам зосередитися на відповідних змінах. Advanced Event Surveillance дозволяє клініцистам створювати оповіщення на основі правил для виявлення клінічних станів, а система дозволяє легко налаштовувати тривоги та передавати їх через систему зв’язку лікарні.
Оптимізація інвестицій
Використовуйте свій EMR максимально ефективно
IntelliVue MX750 покращує ваші інвестиції, допомагаючи зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вашого EMR, а за допомогою iPC — до інших клінічних систем. Якщо ви використовуєте додаткове програмне забезпечення IntelliVue XDS, ви навіть можете віддалено переглядати монітор пацієнта, одночасно відкриваючи запис пацієнта на EMR.
Використовуйте свій EMR максимально ефективно
IntelliVue MX750 покращує ваші інвестиції, допомагаючи зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вашого EMR, а за допомогою iPC — до інших клінічних систем. Якщо ви використовуєте додаткове програмне забезпечення IntelliVue XDS, ви навіть можете віддалено переглядати монітор пацієнта, одночасно відкриваючи запис пацієнта на EMR.
Використовуйте свій EMR максимально ефективно
IntelliVue MX750 покращує ваші інвестиції, допомагаючи зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вашого EMR, а за допомогою iPC — до інших клінічних систем. Якщо ви використовуєте додаткове програмне забезпечення IntelliVue XDS, ви навіть можете віддалено переглядати монітор пацієнта, одночасно відкриваючи запис пацієнта на EMR.
IntelliVue MX750 покращує ваші інвестиції, допомагаючи зменшити вартість і складність підключення приліжкових пристроїв до вашого EMR, а за допомогою iPC — до інших клінічних систем. Якщо ви використовуєте додаткове програмне забезпечення IntelliVue XDS, ви навіть можете віддалено переглядати монітор пацієнта, одночасно відкриваючи запис пацієнта на EMR.
Підтримуйте високий рівень кібербезпеки
Надійні заходи кібербезпеки
Дуже важливо підтримувати надійну кібербезпеку, дозволяючи клініцистам ефективно отримувати доступ до інформації. Монітор пацієнта IntelliVue MX850 пропонує такі можливості, як автентифікація вузла на основі сертифіката та шифрування мережевих даних, шифрування файлової системи, шифрування звіту про друк, шифрування даних віддаленого дисплея та шифрування команд дистанційного керування.
Надійні заходи кібербезпеки
Дуже важливо підтримувати надійну кібербезпеку, дозволяючи клініцистам ефективно отримувати доступ до інформації. Монітор пацієнта IntelliVue MX850 пропонує такі можливості, як автентифікація вузла на основі сертифіката та шифрування мережевих даних, шифрування файлової системи, шифрування звіту про друк, шифрування даних віддаленого дисплея та шифрування команд дистанційного керування.
Надійні заходи кібербезпеки
Дуже важливо підтримувати надійну кібербезпеку, дозволяючи клініцистам ефективно отримувати доступ до інформації. Монітор пацієнта IntelliVue MX850 пропонує такі можливості, як автентифікація вузла на основі сертифіката та шифрування мережевих даних, шифрування файлової системи, шифрування звіту про друк, шифрування даних віддаленого дисплея та шифрування команд дистанційного керування.
Дуже важливо підтримувати надійну кібербезпеку, дозволяючи клініцистам ефективно отримувати доступ до інформації. Монітор пацієнта IntelliVue MX850 пропонує такі можливості, як автентифікація вузла на основі сертифіката та шифрування мережевих даних, шифрування файлової системи, шифрування звіту про друк, шифрування даних віддаленого дисплея та шифрування команд дистанційного керування.
Широка підтримка інтеграції
Підтримка плавної інтеграції
Окрім цих технологічних функцій, ми також можемо підтримати вас в інтеграції наших рішень у вашу мережу. Ми можемо спиратися на більш ніж 30-річний досвід і знання в галузі ІТ для охорони здоров’я, а це означає, що незалежно від ваших проблем інтеграції ми готові та здатні допомогти задовольнити ваші потреби.
Підтримка плавної інтеграції
Окрім цих технологічних функцій, ми також можемо підтримати вас в інтеграції наших рішень у вашу мережу. Ми можемо спиратися на більш ніж 30-річний досвід і знання в галузі ІТ для охорони здоров’я, а це означає, що незалежно від ваших проблем інтеграції ми готові та здатні допомогти задовольнити ваші потреби.
Підтримка плавної інтеграції
Окрім цих технологічних функцій, ми також можемо підтримати вас в інтеграції наших рішень у вашу мережу. Ми можемо спиратися на більш ніж 30-річний досвід і знання в галузі ІТ для охорони здоров’я, а це означає, що незалежно від ваших проблем інтеграції ми готові та здатні допомогти задовольнити ваші потреби.
Окрім цих технологічних функцій, ми також можемо підтримати вас в інтеграції наших рішень у вашу мережу. Ми можемо спиратися на більш ніж 30-річний досвід і знання в галузі ІТ для охорони здоров’я, а це означає, що незалежно від ваших проблем інтеграції ми готові та здатні допомогти задовольнити ваші потреби.
Специфікації
Фізичні характеристики
Фізичні характеристики
Розмір дисплея
Широкий екран 19 дюймів
Роздільна здатність дисплея
1920 x 1080
Тип дисплея
Проєкційно-ємнісний дисплей Full HD (pCAP)
Кількість хвиль на один дисплей
12 хвиль (макс.)
Слоти для модульної стійки
До 8 (з 2 стійками FMX-4)
Застосування
Вбудований веб-додаток без iPC
Відео
Відео
Зашифроване відео через локальну мережу до
Active Display¹ або XDS
Сигнали тривоги
Сигнали тривоги
Віддалений через локальну мережу (зашифрований) до
Активний дисплей¹ або XDS
Автономний дисплей
Автономний дисплей
Кількість окремих дисплеїв
1 активний дисплей¹ або XDS
Заходи кібербезпеки
Заходи кібербезпеки
Ідентифікатор користувача/автентифікація
через RFID
Аутентифікація вузла
через сертифікати; мережеві дані, друк звітів і шифрування файлової системи
Може бути доступний не в усіх регіонах. Для перевірки наявності асортименту товарів на вашому ринку зверніться до місцевого представника компанії Philips.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.