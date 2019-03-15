Philips IntelliVue X3 — це компактний переносний монітор пацієнта подвійного призначення з інтуїтивно зрозумілим управлінням, схожим на смартфон, та набором клінічних вимірювань, який в майбутньому можна розширити.
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Робота з монітором IntelliVue X3 настільки ж проста, як використання смартфона. Проведіть пальцем по екрану, щоб переглянути всі екрани, розроблені для різних клінічних ситуацій. Ви можете налаштувати кожен екран таким чином, щоб на ньому відображалися потрібні елементи в потрібному порядку.
Простий у використанні
Робота з монітором IntelliVue X3 настільки ж проста, як використання смартфона. Проведіть пальцем по екрану, щоб переглянути всі екрани, розроблені для різних клінічних ситуацій. Ви можете налаштувати кожен екран таким чином, щоб на ньому відображалися потрібні елементи в потрібному порядку.
Простий у використанні
Робота з монітором IntelliVue X3 настільки ж проста, як використання смартфона. Проведіть пальцем по екрану, щоб переглянути всі екрани, розроблені для різних клінічних ситуацій. Ви можете налаштувати кожен екран таким чином, щоб на ньому відображалися потрібні елементи в потрібному порядку.
Робота з монітором IntelliVue X3 настільки ж проста, як використання смартфона. Проведіть пальцем по екрану, щоб переглянути всі екрани, розроблені для різних клінічних ситуацій. Ви можете налаштувати кожен екран таким чином, щоб на ньому відображалися потрібні елементи в потрібному порядку.
Призначений для підвищення ефективності
Призначений для підвищення ефективності
Монітор IntelliVue X3 сприяє оптимізації робочого процесу та підвищенню ефективності завдяки зменшенню кількості кроків, необхідних для підготовки пацієнтів до транспортування. У разі підключення до монітора IntelliVue він виконує роль багатопараметричного вимірювального модуля. У разі відключення від основного монітора X3 перетворюється на надійний переносний монітор, не вимагаючи заміни кабелів пацієнта до або після транспортування.
Призначений для підвищення ефективності
Монітор IntelliVue X3 сприяє оптимізації робочого процесу та підвищенню ефективності завдяки зменшенню кількості кроків, необхідних для підготовки пацієнтів до транспортування. У разі підключення до монітора IntelliVue він виконує роль багатопараметричного вимірювального модуля. У разі відключення від основного монітора X3 перетворюється на надійний переносний монітор, не вимагаючи заміни кабелів пацієнта до або після транспортування.
Призначений для підвищення ефективності
Монітор IntelliVue X3 сприяє оптимізації робочого процесу та підвищенню ефективності завдяки зменшенню кількості кроків, необхідних для підготовки пацієнтів до транспортування. У разі підключення до монітора IntelliVue він виконує роль багатопараметричного вимірювального модуля. У разі відключення від основного монітора X3 перетворюється на надійний переносний монітор, не вимагаючи заміни кабелів пацієнта до або після транспортування.
Монітор IntelliVue X3 сприяє оптимізації робочого процесу та підвищенню ефективності завдяки зменшенню кількості кроків, необхідних для підготовки пацієнтів до транспортування. У разі підключення до монітора IntelliVue він виконує роль багатопараметричного вимірювального модуля. У разі відключення від основного монітора X3 перетворюється на надійний переносний монітор, не вимагаючи заміни кабелів пацієнта до або після транспортування.
Перевірений інтерфейс
Перевірений інтерфейс
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача реалізується в перевірених моніторах Philips IntelliVue (лідерах на ринку), які безперервно удосконалювалися протягом 15 років.
Перевірений інтерфейс
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача реалізується в перевірених моніторах Philips IntelliVue (лідерах на ринку), які безперервно удосконалювалися протягом 15 років.
Перевірений інтерфейс
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача реалізується в перевірених моніторах Philips IntelliVue (лідерах на ринку), які безперервно удосконалювалися протягом 15 років.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача реалізується в перевірених моніторах Philips IntelliVue (лідерах на ринку), які безперервно удосконалювалися протягом 15 років.
Повна картина даних
Повна картина даних
Де б у лікарні ви не перебували, важливо мати можливість моментального перегляду показників життєво важливих функцій пацієнта. Щоб переглянути параметри, що вимірюються за допомогою монітора IntelliVue X3, на стандартному широкоформатному екрані високої роздільної здатності, підключіть монітор X3 до віддаленого дисплея IntelliVue XDS.
Повна картина даних
Де б у лікарні ви не перебували, важливо мати можливість моментального перегляду показників життєво важливих функцій пацієнта. Щоб переглянути параметри, що вимірюються за допомогою монітора IntelliVue X3, на стандартному широкоформатному екрані високої роздільної здатності, підключіть монітор X3 до віддаленого дисплея IntelliVue XDS.
Повна картина даних
Де б у лікарні ви не перебували, важливо мати можливість моментального перегляду показників життєво важливих функцій пацієнта. Щоб переглянути параметри, що вимірюються за допомогою монітора IntelliVue X3, на стандартному широкоформатному екрані високої роздільної здатності, підключіть монітор X3 до віддаленого дисплея IntelliVue XDS.
Де б у лікарні ви не перебували, важливо мати можливість моментального перегляду показників життєво важливих функцій пацієнта. Щоб переглянути параметри, що вимірюються за допомогою монітора IntelliVue X3, на стандартному широкоформатному екрані високої роздільної здатності, підключіть монітор X3 до віддаленого дисплея IntelliVue XDS.
Захистіть свої інвестиції
Захистіть свої інвестиції
Монітор IntelliVue X3 легко інтегрується з пристроями для моніторингу IntelliVue, що є у вашій установі. Він сумісний з модулями розширення та основними моніторами IntelliVue, а також інформаційним центром Patient Information Center (стандартна модель та PIC iX), а також з наявною інфраструктурою клінічної мережі та іншими компонентами.¹ Завдяки цьому життєвий цикл ваших пристроїв моніторингу збільшується, а вартість обслуговування знижується.
Захистіть свої інвестиції
Монітор IntelliVue X3 легко інтегрується з пристроями для моніторингу IntelliVue, що є у вашій установі. Він сумісний з модулями розширення та основними моніторами IntelliVue, а також інформаційним центром Patient Information Center (стандартна модель та PIC iX), а також з наявною інфраструктурою клінічної мережі та іншими компонентами.¹ Завдяки цьому життєвий цикл ваших пристроїв моніторингу збільшується, а вартість обслуговування знижується.
Захистіть свої інвестиції
Монітор IntelliVue X3 легко інтегрується з пристроями для моніторингу IntelliVue, що є у вашій установі. Він сумісний з модулями розширення та основними моніторами IntelliVue, а також інформаційним центром Patient Information Center (стандартна модель та PIC iX), а також з наявною інфраструктурою клінічної мережі та іншими компонентами.¹ Завдяки цьому життєвий цикл ваших пристроїв моніторингу збільшується, а вартість обслуговування знижується.
Монітор IntelliVue X3 легко інтегрується з пристроями для моніторингу IntelliVue, що є у вашій установі. Він сумісний з модулями розширення та основними моніторами IntelliVue, а також інформаційним центром Patient Information Center (стандартна модель та PIC iX), а також з наявною інфраструктурою клінічної мережі та іншими компонентами.¹ Завдяки цьому життєвий цикл ваших пристроїв моніторингу збільшується, а вартість обслуговування знижується.
Надійність, перевірена часом
Надійність, перевірена часом
З 2002 року було продано понад 1 мільйон моніторів пацієнта IntelliVue. IntelliVue X3 є частиною відомої якістю лінійки систем для моніторингу. Гнучка модульна конфігурація та інноваційна конструкція типу висувної скриньки забезпечують легкий доступ до всіх компонентів, а також їх швидку та економічну заміну.
Надійність, перевірена часом
З 2002 року було продано понад 1 мільйон моніторів пацієнта IntelliVue. IntelliVue X3 є частиною відомої якістю лінійки систем для моніторингу. Гнучка модульна конфігурація та інноваційна конструкція типу висувної скриньки забезпечують легкий доступ до всіх компонентів, а також їх швидку та економічну заміну.
Надійність, перевірена часом
З 2002 року було продано понад 1 мільйон моніторів пацієнта IntelliVue. IntelliVue X3 є частиною відомої якістю лінійки систем для моніторингу. Гнучка модульна конфігурація та інноваційна конструкція типу висувної скриньки забезпечують легкий доступ до всіх компонентів, а також їх швидку та економічну заміну.
З 2002 року було продано понад 1 мільйон моніторів пацієнта IntelliVue. IntelliVue X3 є частиною відомої якістю лінійки систем для моніторингу. Гнучка модульна конфігурація та інноваційна конструкція типу висувної скриньки забезпечують легкий доступ до всіх компонентів, а також їх швидку та економічну заміну.
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Виберіть спосіб роботи з монітором X3. Цей компактний монітор постачається зі знімним акумулятором, який забезпечує більше 5 годин роботи без заряджання. Підключення док-станції IntelliVue Dock (не входить в базовий комплект поставки) з живленням від мережі змінного струму забезпечує зарядку монітора X3 та його доступ до мережі. У разі підключенні монітора X3 до основного монітора живлення надходить від останнього.
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Виберіть спосіб роботи з монітором X3. Цей компактний монітор постачається зі знімним акумулятором, який забезпечує більше 5 годин роботи без заряджання. Підключення док-станції IntelliVue Dock (не входить в базовий комплект поставки) з живленням від мережі змінного струму забезпечує зарядку монітора X3 та його доступ до мережі. У разі підключенні монітора X3 до основного монітора живлення надходить від останнього.
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Виберіть спосіб роботи з монітором X3. Цей компактний монітор постачається зі знімним акумулятором, який забезпечує більше 5 годин роботи без заряджання. Підключення док-станції IntelliVue Dock (не входить в базовий комплект поставки) з живленням від мережі змінного струму забезпечує зарядку монітора X3 та його доступ до мережі. У разі підключенні монітора X3 до основного монітора живлення надходить від останнього.
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Виберіть спосіб роботи з монітором X3. Цей компактний монітор постачається зі знімним акумулятором, який забезпечує більше 5 годин роботи без заряджання. Підключення док-станції IntelliVue Dock (не входить в базовий комплект поставки) з живленням від мережі змінного струму забезпечує зарядку монітора X3 та його доступ до мережі. У разі підключенні монітора X3 до основного монітора живлення надходить від останнього.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Усі поверхні портативного монітора пацієнта X3 виготовлені з хімічно стійких матеріалів, випробування яких продемонстрували здатність витримувати вплив агресивних дезінфікуючих засобів приблизно в 60 разів довше, порівняно з раніше використаними матеріалами. Частина монітора X3, до якої ви торкаєтеся найчастіше — сенсорний дисплей — виготовлена зі скла з антибактеріальним покриттям Corning Gorilla Glass [³] з додаванням іонів срібла, що мають антибактеріальні властивості.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Усі поверхні портативного монітора пацієнта X3 виготовлені з хімічно стійких матеріалів, випробування яких продемонстрували здатність витримувати вплив агресивних дезінфікуючих засобів приблизно в 60 разів довше, порівняно з раніше використаними матеріалами. Частина монітора X3, до якої ви торкаєтеся найчастіше — сенсорний дисплей — виготовлена зі скла з антибактеріальним покриттям Corning Gorilla Glass [³] з додаванням іонів срібла, що мають антибактеріальні властивості.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Усі поверхні портативного монітора пацієнта X3 виготовлені з хімічно стійких матеріалів, випробування яких продемонстрували здатність витримувати вплив агресивних дезінфікуючих засобів приблизно в 60 разів довше, порівняно з раніше використаними матеріалами. Частина монітора X3, до якої ви торкаєтеся найчастіше — сенсорний дисплей — виготовлена зі скла з антибактеріальним покриттям Corning Gorilla Glass [³] з додаванням іонів срібла, що мають антибактеріальні властивості.
Усі поверхні портативного монітора пацієнта X3 виготовлені з хімічно стійких матеріалів, випробування яких продемонстрували здатність витримувати вплив агресивних дезінфікуючих засобів приблизно в 60 разів довше, порівняно з раніше використаними матеріалами. Частина монітора X3, до якої ви торкаєтеся найчастіше — сенсорний дисплей — виготовлена зі скла з антибактеріальним покриттям Corning Gorilla Glass [³] з додаванням іонів срібла, що мають антибактеріальні властивості.
Модулі розширення для більшого охоплення
Модулі розширення для більшого охоплення
Модулі розширення для монітора X3 дозволяють виконувати додаткові вимірювання тиску інвазивним методом, температури, серцевого викиду та капнографії. Три різні модулі збільшують можливості системи при моніторингу навіть у дуже гострих випадках.
Модулі розширення для більшого охоплення
Модулі розширення для монітора X3 дозволяють виконувати додаткові вимірювання тиску інвазивним методом, температури, серцевого викиду та капнографії. Три різні модулі збільшують можливості системи при моніторингу навіть у дуже гострих випадках.
Модулі розширення для більшого охоплення
Модулі розширення для монітора X3 дозволяють виконувати додаткові вимірювання тиску інвазивним методом, температури, серцевого викиду та капнографії. Три різні модулі збільшують можливості системи при моніторингу навіть у дуже гострих випадках.
Робота з монітором IntelliVue X3 настільки ж проста, як використання смартфона. Проведіть пальцем по екрану, щоб переглянути всі екрани, розроблені для різних клінічних ситуацій. Ви можете налаштувати кожен екран таким чином, щоб на ньому відображалися потрібні елементи в потрібному порядку.
Простий у використанні
Робота з монітором IntelliVue X3 настільки ж проста, як використання смартфона. Проведіть пальцем по екрану, щоб переглянути всі екрани, розроблені для різних клінічних ситуацій. Ви можете налаштувати кожен екран таким чином, щоб на ньому відображалися потрібні елементи в потрібному порядку.
Простий у використанні
Робота з монітором IntelliVue X3 настільки ж проста, як використання смартфона. Проведіть пальцем по екрану, щоб переглянути всі екрани, розроблені для різних клінічних ситуацій. Ви можете налаштувати кожен екран таким чином, щоб на ньому відображалися потрібні елементи в потрібному порядку.
Робота з монітором IntelliVue X3 настільки ж проста, як використання смартфона. Проведіть пальцем по екрану, щоб переглянути всі екрани, розроблені для різних клінічних ситуацій. Ви можете налаштувати кожен екран таким чином, щоб на ньому відображалися потрібні елементи в потрібному порядку.
Призначений для підвищення ефективності
Призначений для підвищення ефективності
Монітор IntelliVue X3 сприяє оптимізації робочого процесу та підвищенню ефективності завдяки зменшенню кількості кроків, необхідних для підготовки пацієнтів до транспортування. У разі підключення до монітора IntelliVue він виконує роль багатопараметричного вимірювального модуля. У разі відключення від основного монітора X3 перетворюється на надійний переносний монітор, не вимагаючи заміни кабелів пацієнта до або після транспортування.
Призначений для підвищення ефективності
Монітор IntelliVue X3 сприяє оптимізації робочого процесу та підвищенню ефективності завдяки зменшенню кількості кроків, необхідних для підготовки пацієнтів до транспортування. У разі підключення до монітора IntelliVue він виконує роль багатопараметричного вимірювального модуля. У разі відключення від основного монітора X3 перетворюється на надійний переносний монітор, не вимагаючи заміни кабелів пацієнта до або після транспортування.
Призначений для підвищення ефективності
Монітор IntelliVue X3 сприяє оптимізації робочого процесу та підвищенню ефективності завдяки зменшенню кількості кроків, необхідних для підготовки пацієнтів до транспортування. У разі підключення до монітора IntelliVue він виконує роль багатопараметричного вимірювального модуля. У разі відключення від основного монітора X3 перетворюється на надійний переносний монітор, не вимагаючи заміни кабелів пацієнта до або після транспортування.
Монітор IntelliVue X3 сприяє оптимізації робочого процесу та підвищенню ефективності завдяки зменшенню кількості кроків, необхідних для підготовки пацієнтів до транспортування. У разі підключення до монітора IntelliVue він виконує роль багатопараметричного вимірювального модуля. У разі відключення від основного монітора X3 перетворюється на надійний переносний монітор, не вимагаючи заміни кабелів пацієнта до або після транспортування.
Перевірений інтерфейс
Перевірений інтерфейс
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача реалізується в перевірених моніторах Philips IntelliVue (лідерах на ринку), які безперервно удосконалювалися протягом 15 років.
Перевірений інтерфейс
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача реалізується в перевірених моніторах Philips IntelliVue (лідерах на ринку), які безперервно удосконалювалися протягом 15 років.
Перевірений інтерфейс
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача реалізується в перевірених моніторах Philips IntelliVue (лідерах на ринку), які безперервно удосконалювалися протягом 15 років.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача реалізується в перевірених моніторах Philips IntelliVue (лідерах на ринку), які безперервно удосконалювалися протягом 15 років.
Повна картина даних
Повна картина даних
Де б у лікарні ви не перебували, важливо мати можливість моментального перегляду показників життєво важливих функцій пацієнта. Щоб переглянути параметри, що вимірюються за допомогою монітора IntelliVue X3, на стандартному широкоформатному екрані високої роздільної здатності, підключіть монітор X3 до віддаленого дисплея IntelliVue XDS.
Повна картина даних
Де б у лікарні ви не перебували, важливо мати можливість моментального перегляду показників життєво важливих функцій пацієнта. Щоб переглянути параметри, що вимірюються за допомогою монітора IntelliVue X3, на стандартному широкоформатному екрані високої роздільної здатності, підключіть монітор X3 до віддаленого дисплея IntelliVue XDS.
Повна картина даних
Де б у лікарні ви не перебували, важливо мати можливість моментального перегляду показників життєво важливих функцій пацієнта. Щоб переглянути параметри, що вимірюються за допомогою монітора IntelliVue X3, на стандартному широкоформатному екрані високої роздільної здатності, підключіть монітор X3 до віддаленого дисплея IntelliVue XDS.
Де б у лікарні ви не перебували, важливо мати можливість моментального перегляду показників життєво важливих функцій пацієнта. Щоб переглянути параметри, що вимірюються за допомогою монітора IntelliVue X3, на стандартному широкоформатному екрані високої роздільної здатності, підключіть монітор X3 до віддаленого дисплея IntelliVue XDS.
Захистіть свої інвестиції
Захистіть свої інвестиції
Монітор IntelliVue X3 легко інтегрується з пристроями для моніторингу IntelliVue, що є у вашій установі. Він сумісний з модулями розширення та основними моніторами IntelliVue, а також інформаційним центром Patient Information Center (стандартна модель та PIC iX), а також з наявною інфраструктурою клінічної мережі та іншими компонентами.¹ Завдяки цьому життєвий цикл ваших пристроїв моніторингу збільшується, а вартість обслуговування знижується.
Захистіть свої інвестиції
Монітор IntelliVue X3 легко інтегрується з пристроями для моніторингу IntelliVue, що є у вашій установі. Він сумісний з модулями розширення та основними моніторами IntelliVue, а також інформаційним центром Patient Information Center (стандартна модель та PIC iX), а також з наявною інфраструктурою клінічної мережі та іншими компонентами.¹ Завдяки цьому життєвий цикл ваших пристроїв моніторингу збільшується, а вартість обслуговування знижується.
Захистіть свої інвестиції
Монітор IntelliVue X3 легко інтегрується з пристроями для моніторингу IntelliVue, що є у вашій установі. Він сумісний з модулями розширення та основними моніторами IntelliVue, а також інформаційним центром Patient Information Center (стандартна модель та PIC iX), а також з наявною інфраструктурою клінічної мережі та іншими компонентами.¹ Завдяки цьому життєвий цикл ваших пристроїв моніторингу збільшується, а вартість обслуговування знижується.
Монітор IntelliVue X3 легко інтегрується з пристроями для моніторингу IntelliVue, що є у вашій установі. Він сумісний з модулями розширення та основними моніторами IntelliVue, а також інформаційним центром Patient Information Center (стандартна модель та PIC iX), а також з наявною інфраструктурою клінічної мережі та іншими компонентами.¹ Завдяки цьому життєвий цикл ваших пристроїв моніторингу збільшується, а вартість обслуговування знижується.
Надійність, перевірена часом
Надійність, перевірена часом
З 2002 року було продано понад 1 мільйон моніторів пацієнта IntelliVue. IntelliVue X3 є частиною відомої якістю лінійки систем для моніторингу. Гнучка модульна конфігурація та інноваційна конструкція типу висувної скриньки забезпечують легкий доступ до всіх компонентів, а також їх швидку та економічну заміну.
Надійність, перевірена часом
З 2002 року було продано понад 1 мільйон моніторів пацієнта IntelliVue. IntelliVue X3 є частиною відомої якістю лінійки систем для моніторингу. Гнучка модульна конфігурація та інноваційна конструкція типу висувної скриньки забезпечують легкий доступ до всіх компонентів, а також їх швидку та економічну заміну.
Надійність, перевірена часом
З 2002 року було продано понад 1 мільйон моніторів пацієнта IntelliVue. IntelliVue X3 є частиною відомої якістю лінійки систем для моніторингу. Гнучка модульна конфігурація та інноваційна конструкція типу висувної скриньки забезпечують легкий доступ до всіх компонентів, а також їх швидку та економічну заміну.
З 2002 року було продано понад 1 мільйон моніторів пацієнта IntelliVue. IntelliVue X3 є частиною відомої якістю лінійки систем для моніторингу. Гнучка модульна конфігурація та інноваційна конструкція типу висувної скриньки забезпечують легкий доступ до всіх компонентів, а також їх швидку та економічну заміну.
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Виберіть спосіб роботи з монітором X3. Цей компактний монітор постачається зі знімним акумулятором, який забезпечує більше 5 годин роботи без заряджання. Підключення док-станції IntelliVue Dock (не входить в базовий комплект поставки) з живленням від мережі змінного струму забезпечує зарядку монітора X3 та його доступ до мережі. У разі підключенні монітора X3 до основного монітора живлення надходить від останнього.
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Виберіть спосіб роботи з монітором X3. Цей компактний монітор постачається зі знімним акумулятором, який забезпечує більше 5 годин роботи без заряджання. Підключення док-станції IntelliVue Dock (не входить в базовий комплект поставки) з живленням від мережі змінного струму забезпечує зарядку монітора X3 та його доступ до мережі. У разі підключенні монітора X3 до основного монітора живлення надходить від останнього.
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Виберіть спосіб роботи з монітором X3. Цей компактний монітор постачається зі знімним акумулятором, який забезпечує більше 5 годин роботи без заряджання. Підключення док-станції IntelliVue Dock (не входить в базовий комплект поставки) з живленням від мережі змінного струму забезпечує зарядку монітора X3 та його доступ до мережі. У разі підключенні монітора X3 до основного монітора живлення надходить від останнього.
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу
Виберіть спосіб роботи з монітором X3. Цей компактний монітор постачається зі знімним акумулятором, який забезпечує більше 5 годин роботи без заряджання. Підключення док-станції IntelliVue Dock (не входить в базовий комплект поставки) з живленням від мережі змінного струму забезпечує зарядку монітора X3 та його доступ до мережі. У разі підключенні монітора X3 до основного монітора живлення надходить від останнього.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Усі поверхні портативного монітора пацієнта X3 виготовлені з хімічно стійких матеріалів, випробування яких продемонстрували здатність витримувати вплив агресивних дезінфікуючих засобів приблизно в 60 разів довше, порівняно з раніше використаними матеріалами. Частина монітора X3, до якої ви торкаєтеся найчастіше — сенсорний дисплей — виготовлена зі скла з антибактеріальним покриттям Corning Gorilla Glass [³] з додаванням іонів срібла, що мають антибактеріальні властивості.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Усі поверхні портативного монітора пацієнта X3 виготовлені з хімічно стійких матеріалів, випробування яких продемонстрували здатність витримувати вплив агресивних дезінфікуючих засобів приблизно в 60 разів довше, порівняно з раніше використаними матеріалами. Частина монітора X3, до якої ви торкаєтеся найчастіше — сенсорний дисплей — виготовлена зі скла з антибактеріальним покриттям Corning Gorilla Glass [³] з додаванням іонів срібла, що мають антибактеріальні властивості.
Підтримка протоколів інфекційного контролю
Усі поверхні портативного монітора пацієнта X3 виготовлені з хімічно стійких матеріалів, випробування яких продемонстрували здатність витримувати вплив агресивних дезінфікуючих засобів приблизно в 60 разів довше, порівняно з раніше використаними матеріалами. Частина монітора X3, до якої ви торкаєтеся найчастіше — сенсорний дисплей — виготовлена зі скла з антибактеріальним покриттям Corning Gorilla Glass [³] з додаванням іонів срібла, що мають антибактеріальні властивості.
Усі поверхні портативного монітора пацієнта X3 виготовлені з хімічно стійких матеріалів, випробування яких продемонстрували здатність витримувати вплив агресивних дезінфікуючих засобів приблизно в 60 разів довше, порівняно з раніше використаними матеріалами. Частина монітора X3, до якої ви торкаєтеся найчастіше — сенсорний дисплей — виготовлена зі скла з антибактеріальним покриттям Corning Gorilla Glass [³] з додаванням іонів срібла, що мають антибактеріальні властивості.
Модулі розширення для більшого охоплення
Модулі розширення для більшого охоплення
Модулі розширення для монітора X3 дозволяють виконувати додаткові вимірювання тиску інвазивним методом, температури, серцевого викиду та капнографії. Три різні модулі збільшують можливості системи при моніторингу навіть у дуже гострих випадках.
Модулі розширення для більшого охоплення
Модулі розширення для монітора X3 дозволяють виконувати додаткові вимірювання тиску інвазивним методом, температури, серцевого викиду та капнографії. Три різні модулі збільшують можливості системи при моніторингу навіть у дуже гострих випадках.
Модулі розширення для більшого охоплення
Модулі розширення для монітора X3 дозволяють виконувати додаткові вимірювання тиску інвазивним методом, температури, серцевого викиду та капнографії. Три різні модулі збільшують можливості системи при моніторингу навіть у дуже гострих випадках.
Кольоровий РК- дисплей з активною матрицею з ємнісним мультисенсорним екраном
Розмір
15,5 см (6,1 дюйма)
Роздільна здатність
1024 x 480
Кількість вимірювальних хвиль
до 5 (або 12 хвиль ЕКГ)
Підтримувані орієнтації екрана
0° / 90° / 180°
Екран
Антимікробне скло Corning® Gorilla® Glass
Вимірювання
Вимірювання
Основні
ЕКГ,
SpO₂ (на вибір Philips FAST-SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂, Masimo rainbow SET SpO₂),
Дихання,
NIBP
Вага
1,4 кг (3,1 фунта) вкл. з опціями, акумулятор і ручка
Розмір (з ручкою)
249 x 97 x 111 мм (9,8 x 3,8 x 4,4")
Додатково:
2 значення тиску, виміряного інвазивним методом, CO₂, другий SpO₂
Модулі розширення вимірювання IntelliVue
До 4 значень тиску, виміряного інвазивним методом, і до 2 значень температури;
Об’ємна швидкість кровотоку серця (праві відділи й PiCCO);
Covidien Microstream CO₂;
Repironics (основний потік) CO₂ або LoFlo (бічний потік) CO₂
Батарея
Батарея
Ємність
5 годин (базова конфігурація)[⁴]
Стійкість
Стійкість
Дезінфекція
Поверхневі матеріали з високою стійкістю до дезінфекційних засобів
Механічна міцність
7M3
¹ Гарантує 12 років зворотної сумісності з обладнання для моніторингу стану пацієнтів IntelliVue (може знадобитися оновлення програмного забезпечення). Понад 6 років зворотної сумісності з обладнанням Центру Інофрмації про Пацієнтів (може знадобитися оновлення програмного забезпечення).
² Повний список рекомендованих засобів див. в інструкції з експлуатації системи IntelliVue X3.
³ Corning і Gorilla — зареєстровані товарні знаки компанії Corning Incorporated. Скло з антибактеріальним покриттям Corning Gorilla Glass не захищає користувачів і не має жодної прямої чи непрямої користі для здоров’я.
⁴ ЕКГ/дихання, FAST SpO₂, НАТ кожні 15 хв, яскравість на оптимальному рівні
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.