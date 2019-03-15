Варіанти електроживлення для підтримки робочого процесу

Виберіть спосіб роботи з монітором X3. Цей компактний монітор постачається зі знімним акумулятором, який забезпечує більше 5 годин роботи без заряджання. Підключення док-станції IntelliVue Dock (не входить в базовий комплект поставки) з живленням від мережі змінного струму забезпечує зарядку монітора X3 та його доступ до мережі. У разі підключенні монітора X3 до основного монітора живлення надходить від останнього.