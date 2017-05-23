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VesselNavigator

Технологія злиття 3D-зображень для ендоваскулярних процедур

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VesselNavigator дозволяє повторно використовувати 3D-інформацію про анатомію судини з наявних наборів даних КТА та МРА як накладення тривимірної карти на «живе» рентгенівське зображення. Завдяки чудовій візуалізації VesselNavigator надає інтуїтивно зрозумілу та безперервну 3D-карту, яка вестиме вас судинною системою протягом усієї процедури.

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Злиття 3D-зображень
Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Дослідження¹,² показали переваги 3D-перспективи для контролю введення катетера. За допомогою VesselNavigator клініцисти можуть легко сегментувати 3D-структури судин із наявних наборів даних КТ/МРТ і об’єднувати їх із «живим» рентгенівським знімком для контролю введення.

Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур
Дослідження¹,² показали переваги 3D-перспективи для контролю введення катетера. За допомогою VesselNavigator клініцисти можуть легко сегментувати 3D-структури судин із наявних наборів даних КТ/МРТ і об’єднувати їх із «живим» рентгенівським знімком для контролю введення.

Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Дослідження¹,² показали переваги 3D-перспективи для контролю введення катетера. За допомогою VesselNavigator клініцисти можуть легко сегментувати 3D-структури судин із наявних наборів даних КТ/МРТ і об’єднувати їх із «живим» рентгенівським знімком для контролю введення.
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Злиття 3D-зображень
Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Дослідження¹,² показали переваги 3D-перспективи для контролю введення катетера. За допомогою VesselNavigator клініцисти можуть легко сегментувати 3D-структури судин із наявних наборів даних КТ/МРТ і об’єднувати їх із «живим» рентгенівським знімком для контролю введення.
Зменшення використання контрастної речовини
Зменшення використання контрастної речовини

Зменшення використання контрастної речовини

Середнє використання контрастної речовини було зменшено на 72% у дослідженні¹, у якому застосовувалася технологія Philips CTA Image Fusion Guidance під час ендоваскулярного відновлення складних аневризм аорти. Для створення карти не було потрібно інтрапроцедурного введення контрастної речовини.

Зменшення використання контрастної речовини

Зменшення використання контрастної речовини
Середнє використання контрастної речовини було зменшено на 72% у дослідженні¹, у якому застосовувалася технологія Philips CTA Image Fusion Guidance під час ендоваскулярного відновлення складних аневризм аорти. Для створення карти не було потрібно інтрапроцедурного введення контрастної речовини.

Зменшення використання контрастної речовини

Середнє використання контрастної речовини було зменшено на 72% у дослідженні¹, у якому застосовувалася технологія Philips CTA Image Fusion Guidance під час ендоваскулярного відновлення складних аневризм аорти. Для створення карти не було потрібно інтрапроцедурного введення контрастної речовини.
Click here for more information
Зменшення використання контрастної речовини
Зменшення використання контрастної речовини

Зменшення використання контрастної речовини

Середнє використання контрастної речовини було зменшено на 72% у дослідженні¹, у якому застосовувалася технологія Philips CTA Image Fusion Guidance під час ендоваскулярного відновлення складних аневризм аорти. Для створення карти не було потрібно інтрапроцедурного введення контрастної речовини.
Можливість скоротити час процедури
Можливість скоротити час процедури

Можливість скоротити час процедури

Технологія Philips CTA Image Fusion Guidance може привести до скорочення часу процедури. Дослідження за участю 62 пацієнтів² показало середнє скорочення тривалості процедури з 6,3 до 5,2 годин під час процедур FEVAR/BEVAR із застосуванням технології Philips CTA Image Fusion Guidance.

Можливість скоротити час процедури

Можливість скоротити час процедури
Технологія Philips CTA Image Fusion Guidance може привести до скорочення часу процедури. Дослідження за участю 62 пацієнтів² показало середнє скорочення тривалості процедури з 6,3 до 5,2 годин під час процедур FEVAR/BEVAR із застосуванням технології Philips CTA Image Fusion Guidance.

Можливість скоротити час процедури

Технологія Philips CTA Image Fusion Guidance може привести до скорочення часу процедури. Дослідження за участю 62 пацієнтів² показало середнє скорочення тривалості процедури з 6,3 до 5,2 годин під час процедур FEVAR/BEVAR із застосуванням технології Philips CTA Image Fusion Guidance.
Click here for more information
Можливість скоротити час процедури
Можливість скоротити час процедури

Можливість скоротити час процедури

Технологія Philips CTA Image Fusion Guidance може привести до скорочення часу процедури. Дослідження за участю 62 пацієнтів² показало середнє скорочення тривалості процедури з 6,3 до 5,2 годин під час процедур FEVAR/BEVAR із застосуванням технології Philips CTA Image Fusion Guidance.
Переміщується синхронно на нові позиції
Переміщується синхронно на нові позиції

Переміщується синхронно на нові позиції

Під час процедури VesselNavigator забезпечує накладання в реальному часі, яке переміщується синхронно з будь-якою проєкцією, столом і положенням системи. Це може зменшити потребу в додаткових процедурах із покращеним контрастом для створення нових карт.

Переміщується синхронно на нові позиції

Переміщується синхронно на нові позиції
Під час процедури VesselNavigator забезпечує накладання в реальному часі, яке переміщується синхронно з будь-якою проєкцією, столом і положенням системи. Це може зменшити потребу в додаткових процедурах із покращеним контрастом для створення нових карт.

Переміщується синхронно на нові позиції

Під час процедури VesselNavigator забезпечує накладання в реальному часі, яке переміщується синхронно з будь-якою проєкцією, столом і положенням системи. Це може зменшити потребу в додаткових процедурах із покращеним контрастом для створення нових карт.
Click here for more information
Переміщується синхронно на нові позиції
Переміщується синхронно на нові позиції

Переміщується синхронно на нові позиції

Під час процедури VesselNavigator забезпечує накладання в реальному часі, яке переміщується синхронно з будь-якою проєкцією, столом і положенням системи. Це може зменшити потребу в додаткових процедурах із покращеним контрастом для створення нових карт.
Чудова якість зображення
Чудова якість зображення

Чудова якість зображення

Створюйте накладання на основі різноманітних чудових опцій візуалізації об’ємного відтворення. Їх можна налаштувати відповідно до вподобань користувача.

Чудова якість зображення

Чудова якість зображення
Створюйте накладання на основі різноманітних чудових опцій візуалізації об’ємного відтворення. Їх можна налаштувати відповідно до вподобань користувача.

Чудова якість зображення

Створюйте накладання на основі різноманітних чудових опцій візуалізації об’ємного відтворення. Їх можна налаштувати відповідно до вподобань користувача.
Click here for more information
Чудова якість зображення
Чудова якість зображення

Чудова якість зображення

Створюйте накладання на основі різноманітних чудових опцій візуалізації об’ємного відтворення. Їх можна налаштувати відповідно до вподобань користувача.
Анатомічний
Анатомічні кільцеві маркери

Анатомічні кільцеві маркери

До сегментованого зображення можна додати кільцеві маркери, щоб позначити устя і зону імплантації, а також визначити кути планування. Ці маркери візуалізуються під час процедури наведення.

Анатомічні кільцеві маркери

Анатомічні кільцеві маркери
До сегментованого зображення можна додати кільцеві маркери, щоб позначити устя і зону імплантації, а також визначити кути планування. Ці маркери візуалізуються під час процедури наведення.

Анатомічні кільцеві маркери

До сегментованого зображення можна додати кільцеві маркери, щоб позначити устя і зону імплантації, а також визначити кути планування. Ці маркери візуалізуються під час процедури наведення.
Click here for more information
Анатомічний
Анатомічні кільцеві маркери

Анатомічні кільцеві маркери

До сегментованого зображення можна додати кільцеві маркери, щоб позначити устя і зону імплантації, а також визначити кути планування. Ці маркери візуалізуються під час процедури наведення.
  • Злиття 3D-зображень
  • Зменшення використання контрастної речовини
  • Можливість скоротити час процедури
  • Переміщується синхронно на нові позиції
See all features
Злиття 3D-зображень
Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Дослідження¹,² показали переваги 3D-перспективи для контролю введення катетера. За допомогою VesselNavigator клініцисти можуть легко сегментувати 3D-структури судин із наявних наборів даних КТ/МРТ і об’єднувати їх із «живим» рентгенівським знімком для контролю введення.

Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур
Дослідження¹,² показали переваги 3D-перспективи для контролю введення катетера. За допомогою VesselNavigator клініцисти можуть легко сегментувати 3D-структури судин із наявних наборів даних КТ/МРТ і об’єднувати їх із «живим» рентгенівським знімком для контролю введення.

Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Дослідження¹,² показали переваги 3D-перспективи для контролю введення катетера. За допомогою VesselNavigator клініцисти можуть легко сегментувати 3D-структури судин із наявних наборів даних КТ/МРТ і об’єднувати їх із «живим» рентгенівським знімком для контролю введення.
Click here for more information
Злиття 3D-зображень
Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур

Дослідження¹,² показали переваги 3D-перспективи для контролю введення катетера. За допомогою VesselNavigator клініцисти можуть легко сегментувати 3D-структури судин із наявних наборів даних КТ/МРТ і об’єднувати їх із «живим» рентгенівським знімком для контролю введення.
Зменшення використання контрастної речовини
Зменшення використання контрастної речовини

Зменшення використання контрастної речовини

Середнє використання контрастної речовини було зменшено на 72% у дослідженні¹, у якому застосовувалася технологія Philips CTA Image Fusion Guidance під час ендоваскулярного відновлення складних аневризм аорти. Для створення карти не було потрібно інтрапроцедурного введення контрастної речовини.

Зменшення використання контрастної речовини

Зменшення використання контрастної речовини
Середнє використання контрастної речовини було зменшено на 72% у дослідженні¹, у якому застосовувалася технологія Philips CTA Image Fusion Guidance під час ендоваскулярного відновлення складних аневризм аорти. Для створення карти не було потрібно інтрапроцедурного введення контрастної речовини.

Зменшення використання контрастної речовини

Середнє використання контрастної речовини було зменшено на 72% у дослідженні¹, у якому застосовувалася технологія Philips CTA Image Fusion Guidance під час ендоваскулярного відновлення складних аневризм аорти. Для створення карти не було потрібно інтрапроцедурного введення контрастної речовини.
Click here for more information
Зменшення використання контрастної речовини
Зменшення використання контрастної речовини

Зменшення використання контрастної речовини

Середнє використання контрастної речовини було зменшено на 72% у дослідженні¹, у якому застосовувалася технологія Philips CTA Image Fusion Guidance під час ендоваскулярного відновлення складних аневризм аорти. Для створення карти не було потрібно інтрапроцедурного введення контрастної речовини.
Можливість скоротити час процедури
Можливість скоротити час процедури

Можливість скоротити час процедури

Технологія Philips CTA Image Fusion Guidance може привести до скорочення часу процедури. Дослідження за участю 62 пацієнтів² показало середнє скорочення тривалості процедури з 6,3 до 5,2 годин під час процедур FEVAR/BEVAR із застосуванням технології Philips CTA Image Fusion Guidance.

Можливість скоротити час процедури

Можливість скоротити час процедури
Технологія Philips CTA Image Fusion Guidance може привести до скорочення часу процедури. Дослідження за участю 62 пацієнтів² показало середнє скорочення тривалості процедури з 6,3 до 5,2 годин під час процедур FEVAR/BEVAR із застосуванням технології Philips CTA Image Fusion Guidance.

Можливість скоротити час процедури

Технологія Philips CTA Image Fusion Guidance може привести до скорочення часу процедури. Дослідження за участю 62 пацієнтів² показало середнє скорочення тривалості процедури з 6,3 до 5,2 годин під час процедур FEVAR/BEVAR із застосуванням технології Philips CTA Image Fusion Guidance.
Click here for more information
Можливість скоротити час процедури
Можливість скоротити час процедури

Можливість скоротити час процедури

Технологія Philips CTA Image Fusion Guidance може привести до скорочення часу процедури. Дослідження за участю 62 пацієнтів² показало середнє скорочення тривалості процедури з 6,3 до 5,2 годин під час процедур FEVAR/BEVAR із застосуванням технології Philips CTA Image Fusion Guidance.
Переміщується синхронно на нові позиції
Переміщується синхронно на нові позиції

Переміщується синхронно на нові позиції

Під час процедури VesselNavigator забезпечує накладання в реальному часі, яке переміщується синхронно з будь-якою проєкцією, столом і положенням системи. Це може зменшити потребу в додаткових процедурах із покращеним контрастом для створення нових карт.

Переміщується синхронно на нові позиції

Переміщується синхронно на нові позиції
Під час процедури VesselNavigator забезпечує накладання в реальному часі, яке переміщується синхронно з будь-якою проєкцією, столом і положенням системи. Це може зменшити потребу в додаткових процедурах із покращеним контрастом для створення нових карт.

Переміщується синхронно на нові позиції

Під час процедури VesselNavigator забезпечує накладання в реальному часі, яке переміщується синхронно з будь-якою проєкцією, столом і положенням системи. Це може зменшити потребу в додаткових процедурах із покращеним контрастом для створення нових карт.
Click here for more information
Переміщується синхронно на нові позиції
Переміщується синхронно на нові позиції

Переміщується синхронно на нові позиції

Під час процедури VesselNavigator забезпечує накладання в реальному часі, яке переміщується синхронно з будь-якою проєкцією, столом і положенням системи. Це може зменшити потребу в додаткових процедурах із покращеним контрастом для створення нових карт.
Чудова якість зображення
Чудова якість зображення

Чудова якість зображення

Створюйте накладання на основі різноманітних чудових опцій візуалізації об’ємного відтворення. Їх можна налаштувати відповідно до вподобань користувача.

Чудова якість зображення

Чудова якість зображення
Створюйте накладання на основі різноманітних чудових опцій візуалізації об’ємного відтворення. Їх можна налаштувати відповідно до вподобань користувача.

Чудова якість зображення

Створюйте накладання на основі різноманітних чудових опцій візуалізації об’ємного відтворення. Їх можна налаштувати відповідно до вподобань користувача.
Click here for more information
Чудова якість зображення
Чудова якість зображення

Чудова якість зображення

Створюйте накладання на основі різноманітних чудових опцій візуалізації об’ємного відтворення. Їх можна налаштувати відповідно до вподобань користувача.
Анатомічний
Анатомічні кільцеві маркери

Анатомічні кільцеві маркери

До сегментованого зображення можна додати кільцеві маркери, щоб позначити устя і зону імплантації, а також визначити кути планування. Ці маркери візуалізуються під час процедури наведення.

Анатомічні кільцеві маркери

Анатомічні кільцеві маркери
До сегментованого зображення можна додати кільцеві маркери, щоб позначити устя і зону імплантації, а також визначити кути планування. Ці маркери візуалізуються під час процедури наведення.

Анатомічні кільцеві маркери

До сегментованого зображення можна додати кільцеві маркери, щоб позначити устя і зону імплантації, а також визначити кути планування. Ці маркери візуалізуються під час процедури наведення.
Click here for more information
Анатомічний
Анатомічні кільцеві маркери

Анатомічні кільцеві маркери

До сегментованого зображення можна додати кільцеві маркери, щоб позначити устя і зону імплантації, а також визначити кути планування. Ці маркери візуалізуються під час процедури наведення.

Documentation

Брошура (1)

Брошура

Customer story (1)

Customer story

Брошура (1)

Брошура

Customer story (1)

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Customer story (1)

Customer story

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I understand

You are about to visit a Philips global content page

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