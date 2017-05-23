Зменшення використання контрастної речовини

Середнє використання контрастної речовини було зменшено на 72% у дослідженні¹, у якому застосовувалася технологія Philips CTA Image Fusion Guidance під час ендоваскулярного відновлення складних аневризм аорти. Для створення карти не було потрібно інтрапроцедурного введення контрастної речовини.