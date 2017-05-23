VesselNavigator дозволяє повторно використовувати 3D-інформацію про анатомію судини з наявних наборів даних КТА та МРА як накладення тривимірної карти на «живе» рентгенівське зображення. Завдяки чудовій візуалізації VesselNavigator надає інтуїтивно зрозумілу та безперервну 3D-карту, яка вестиме вас судинною системою протягом усієї процедури.
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Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур
Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур
Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур
Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур
Зменшення використання контрастної речовини
Зменшення використання контрастної речовини
Зменшення використання контрастної речовини
Зменшення використання контрастної речовини
Можливість скоротити час процедури
Можливість скоротити час процедури
Можливість скоротити час процедури
Можливість скоротити час процедури
Переміщується синхронно на нові позиції
Переміщується синхронно на нові позиції
Переміщується синхронно на нові позиції
Переміщується синхронно на нові позиції
Чудова якість зображення
Чудова якість зображення
Чудова якість зображення
Чудова якість зображення
Анатомічні кільцеві маркери
Анатомічні кільцеві маркери
Анатомічні кільцеві маркери
Анатомічні кільцеві маркери
Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур
Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур
Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур
Злиття 3D-зображень під час ендоваскулярних процедур
Зменшення використання контрастної речовини
Зменшення використання контрастної речовини
Зменшення використання контрастної речовини
Зменшення використання контрастної речовини
Можливість скоротити час процедури
Можливість скоротити час процедури
Можливість скоротити час процедури
Можливість скоротити час процедури
Переміщується синхронно на нові позиції
Переміщується синхронно на нові позиції
Переміщується синхронно на нові позиції
Переміщується синхронно на нові позиції
Чудова якість зображення
Чудова якість зображення
Чудова якість зображення
Чудова якість зображення
Анатомічні кільцеві маркери
Анатомічні кільцеві маркери
Анатомічні кільцеві маркери
Анатомічні кільцеві маркери
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Відкрийте для себе нові можливості інтервенційних досліджень серця та судин із серією Azurion 7 з 20-дюймовим плоскопанельним детектором. Ця вдосконалена ангіографічна система нового покоління допомагає надавати пацієнтам якісну медичну допомогу та підвищує ефективність процедур, що виконуються завдяки інноваційним рішенням в організації робочого процесу. Вона дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони.
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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.I understand
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.I understand
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