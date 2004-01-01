Удоскональте методи малоінвазивних досліджень судин з Azurion 3 із 15-дюймовим детектором. Перевагою для фахівців стануть узгодженість результатів та ефективність виконання різних нейрорадіологічних, ендоваскулярних, онкологічних та кардіологічних процедур. Зробіть наступний крок на шляху до покращення медичного обслуговування та управління витратами. Система дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Ви можете керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний модуль сенсорного екрану біля столу. Це дозволяє приймати рішення в кабінеті для досліджень, не залишаючи стерильну зону. Таким чином, можна зекономити час і уникнути затримок.
Повний контроль біля столу
Ви можете керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний модуль сенсорного екрану біля столу. Це дозволяє приймати рішення в кабінеті для досліджень, не залишаючи стерильну зону. Таким чином, можна зекономити час і уникнути затримок.
Повний контроль біля столу
Ви можете керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний модуль сенсорного екрану біля столу. Це дозволяє приймати рішення в кабінеті для досліджень, не залишаючи стерильну зону. Таким чином, можна зекономити час і уникнути затримок.
Ви можете керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний модуль сенсорного екрану біля столу. Це дозволяє приймати рішення в кабінеті для досліджень, не залишаючи стерильну зону. Таким чином, можна зекономити час і уникнути затримок.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем.
Оптимізація візуалізації судин
Оптимізація візуалізації судин
Детальна візуалізація деталей складних патологічних утворень, пухлин та оклюзій, а також пристроїв зі зниженою рентгеноконтрастністю з нашою технологією 16-бітного детектора Philips з діагоналлю 15″. Таке поліпшення якості зображення можливе завдяки вищому коефіцієнту перетворення рентгенівського випромінювання зображення (DQE), однорідності зображень і вдосконаленій шкалі рівня сірого.
Оптимізація візуалізації судин
Детальна візуалізація деталей складних патологічних утворень, пухлин та оклюзій, а також пристроїв зі зниженою рентгеноконтрастністю з нашою технологією 16-бітного детектора Philips з діагоналлю 15″. Таке поліпшення якості зображення можливе завдяки вищому коефіцієнту перетворення рентгенівського випромінювання зображення (DQE), однорідності зображень і вдосконаленій шкалі рівня сірого.
Оптимізація візуалізації судин
Детальна візуалізація деталей складних патологічних утворень, пухлин та оклюзій, а також пристроїв зі зниженою рентгеноконтрастністю з нашою технологією 16-бітного детектора Philips з діагоналлю 15″. Таке поліпшення якості зображення можливе завдяки вищому коефіцієнту перетворення рентгенівського випромінювання зображення (DQE), однорідності зображень і вдосконаленій шкалі рівня сірого.
Детальна візуалізація деталей складних патологічних утворень, пухлин та оклюзій, а також пристроїв зі зниженою рентгеноконтрастністю з нашою технологією 16-бітного детектора Philips з діагоналлю 15″. Таке поліпшення якості зображення можливе завдяки вищому коефіцієнту перетворення рентгенівського випромінювання зображення (DQE), однорідності зображень і вдосконаленій шкалі рівня сірого.
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Контролюйте надання медичної допомоги пацієнтові, безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам з нашими рішеннями DoseWise — комплексним набором інструментів управління дозою опромінення, засобів навчання та інтегрованих технологій. Використання DoseWise із рентгенівською трубкою MRC200+, фільтрами SpectraBeam, функцією Zero Dose Positioning[1] та системою Philips DoseAware[1] дозволяє покращити характеристики системи, пов’язані з дозою опромінення.
Ефективне управління дозою
Контролюйте надання медичної допомоги пацієнтові, безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам з нашими рішеннями DoseWise — комплексним набором інструментів управління дозою опромінення, засобів навчання та інтегрованих технологій. Використання DoseWise із рентгенівською трубкою MRC200+, фільтрами SpectraBeam, функцією Zero Dose Positioning[1] та системою Philips DoseAware[1] дозволяє покращити характеристики системи, пов’язані з дозою опромінення.
Ефективне управління дозою
Контролюйте надання медичної допомоги пацієнтові, безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам з нашими рішеннями DoseWise — комплексним набором інструментів управління дозою опромінення, засобів навчання та інтегрованих технологій. Використання DoseWise із рентгенівською трубкою MRC200+, фільтрами SpectraBeam, функцією Zero Dose Positioning[1] та системою Philips DoseAware[1] дозволяє покращити характеристики системи, пов’язані з дозою опромінення.
Контролюйте надання медичної допомоги пацієнтові, безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам з нашими рішеннями DoseWise — комплексним набором інструментів управління дозою опромінення, засобів навчання та інтегрованих технологій. Використання DoseWise із рентгенівською трубкою MRC200+, фільтрами SpectraBeam, функцією Zero Dose Positioning[1] та системою Philips DoseAware[1] дозволяє покращити характеристики системи, пов’язані з дозою опромінення.
Полегшення налаштування та роботи
Полегшення налаштування та роботи
Завдяки протоколам ProcedureCard можливе спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень, від стандартних до комбінованих процедур. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на підставі коду RIS/HIS/CIS запланованої процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Полегшення налаштування та роботи
Завдяки протоколам ProcedureCard можливе спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень, від стандартних до комбінованих процедур. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на підставі коду RIS/HIS/CIS запланованої процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Полегшення налаштування та роботи
Завдяки протоколам ProcedureCard можливе спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень, від стандартних до комбінованих процедур. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на підставі коду RIS/HIS/CIS запланованої процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Завдяки протоколам ProcedureCard можливе спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень, від стандартних до комбінованих процедур. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на підставі коду RIS/HIS/CIS запланованої процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Зручність використання
Зручність використання
Система Azurion забезпечує плавний перехід від процедури до процедури. У всіх системах Azurion використовується той самий стандартизований інтерфейс користувача, який скорочує час навчання та полегшує перехід медичного персоналу з однієї лабораторії до іншої. Виділена на чорному тлі екрану інформація легко зчитується. Користувачі можуть інтуїтивно керувати системою за допомогою помітних кнопок.
Зручність використання
Система Azurion забезпечує плавний перехід від процедури до процедури. У всіх системах Azurion використовується той самий стандартизований інтерфейс користувача, який скорочує час навчання та полегшує перехід медичного персоналу з однієї лабораторії до іншої. Виділена на чорному тлі екрану інформація легко зчитується. Користувачі можуть інтуїтивно керувати системою за допомогою помітних кнопок.
Зручність використання
Система Azurion забезпечує плавний перехід від процедури до процедури. У всіх системах Azurion використовується той самий стандартизований інтерфейс користувача, який скорочує час навчання та полегшує перехід медичного персоналу з однієї лабораторії до іншої. Виділена на чорному тлі екрану інформація легко зчитується. Користувачі можуть інтуїтивно керувати системою за допомогою помітних кнопок.
Система Azurion забезпечує плавний перехід від процедури до процедури. У всіх системах Azurion використовується той самий стандартизований інтерфейс користувача, який скорочує час навчання та полегшує перехід медичного персоналу з однієї лабораторії до іншої. Виділена на чорному тлі екрану інформація легко зчитується. Користувачі можуть інтуїтивно керувати системою за допомогою помітних кнопок.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Стандартна платформа Windows 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
FlexVision XL [1] — це повнокольоровий РК-монітор. На ньому можна одночасно переглядати зображення з 8 джерел відеоданих (Philips та сумісних сторонніх систем) у потрібному розмірі. Формат відображення можна підлаштувати до особистих уподобань і процедур. Монітор дозволяє вибрати до 16 відеоданих.
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
FlexVision XL [1] — це повнокольоровий РК-монітор. На ньому можна одночасно переглядати зображення з 8 джерел відеоданих (Philips та сумісних сторонніх систем) у потрібному розмірі. Формат відображення можна підлаштувати до особистих уподобань і процедур. Монітор дозволяє вибрати до 16 відеоданих.
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
FlexVision XL [1] — це повнокольоровий РК-монітор. На ньому можна одночасно переглядати зображення з 8 джерел відеоданих (Philips та сумісних сторонніх систем) у потрібному розмірі. Формат відображення можна підлаштувати до особистих уподобань і процедур. Монітор дозволяє вибрати до 16 відеоданих.
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
FlexVision XL [1] — це повнокольоровий РК-монітор. На ньому можна одночасно переглядати зображення з 8 джерел відеоданих (Philips та сумісних сторонніх систем) у потрібному розмірі. Формат відображення можна підлаштувати до особистих уподобань і процедур. Монітор дозволяє вибрати до 16 відеоданих.
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів[3].
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів[3].
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів[3].
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів[3].
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. [4] Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. [4] Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. [4] Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. [4] Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Врахування зміни потреб
Врахування зміни потреб
У міру зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників, оскільки інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних під'єднаних додатків і технологій, які розвиваються разом з вами.
Врахування зміни потреб
У міру зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників, оскільки інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних під'єднаних додатків і технологій, які розвиваються разом з вами.
Врахування зміни потреб
У міру зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників, оскільки інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних під'єднаних додатків і технологій, які розвиваються разом з вами.
У міру зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників, оскільки інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних під'єднаних додатків і технологій, які розвиваються разом з вами.
Використовуйте свої можливості
Використовуйте свої можливості
Програма Philips Healthcare Education може допомогти використати всі можливості персоналу, технологій та організації для успішного вирішення нових завдань завдяки інноваційному, цілеспрямованому та заснованому на фактичних даних медичному навчанню. Наші комплексні медичні, технічні та пов’язані з організаційно-комерційною діяльністю курси допоможуть вам контролювати витрати, оптимізувати робочий процес та підвищувати якість медичної допомоги.
Використовуйте свої можливості
Програма Philips Healthcare Education може допомогти використати всі можливості персоналу, технологій та організації для успішного вирішення нових завдань завдяки інноваційному, цілеспрямованому та заснованому на фактичних даних медичному навчанню. Наші комплексні медичні, технічні та пов’язані з організаційно-комерційною діяльністю курси допоможуть вам контролювати витрати, оптимізувати робочий процес та підвищувати якість медичної допомоги.
Використовуйте свої можливості
Програма Philips Healthcare Education може допомогти використати всі можливості персоналу, технологій та організації для успішного вирішення нових завдань завдяки інноваційному, цілеспрямованому та заснованому на фактичних даних медичному навчанню. Наші комплексні медичні, технічні та пов’язані з організаційно-комерційною діяльністю курси допоможуть вам контролювати витрати, оптимізувати робочий процес та підвищувати якість медичної допомоги.
Програма Philips Healthcare Education може допомогти використати всі можливості персоналу, технологій та організації для успішного вирішення нових завдань завдяки інноваційному, цілеспрямованому та заснованому на фактичних даних медичному навчанню. Наші комплексні медичні, технічні та пов’язані з організаційно-комерційною діяльністю курси допоможуть вам контролювати витрати, оптимізувати робочий процес та підвищувати якість медичної допомоги.
Ви можете керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний модуль сенсорного екрану біля столу. Це дозволяє приймати рішення в кабінеті для досліджень, не залишаючи стерильну зону. Таким чином, можна зекономити час і уникнути затримок.
Повний контроль біля столу
Ви можете керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний модуль сенсорного екрану біля столу. Це дозволяє приймати рішення в кабінеті для досліджень, не залишаючи стерильну зону. Таким чином, можна зекономити час і уникнути затримок.
Повний контроль біля столу
Ви можете керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний модуль сенсорного екрану біля столу. Це дозволяє приймати рішення в кабінеті для досліджень, не залишаючи стерильну зону. Таким чином, можна зекономити час і уникнути затримок.
Ви можете керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний модуль сенсорного екрану біля столу. Це дозволяє приймати рішення в кабінеті для досліджень, не залишаючи стерильну зону. Таким чином, можна зекономити час і уникнути затримок.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем.
Оптимізація візуалізації судин
Оптимізація візуалізації судин
Детальна візуалізація деталей складних патологічних утворень, пухлин та оклюзій, а також пристроїв зі зниженою рентгеноконтрастністю з нашою технологією 16-бітного детектора Philips з діагоналлю 15″. Таке поліпшення якості зображення можливе завдяки вищому коефіцієнту перетворення рентгенівського випромінювання зображення (DQE), однорідності зображень і вдосконаленій шкалі рівня сірого.
Оптимізація візуалізації судин
Детальна візуалізація деталей складних патологічних утворень, пухлин та оклюзій, а також пристроїв зі зниженою рентгеноконтрастністю з нашою технологією 16-бітного детектора Philips з діагоналлю 15″. Таке поліпшення якості зображення можливе завдяки вищому коефіцієнту перетворення рентгенівського випромінювання зображення (DQE), однорідності зображень і вдосконаленій шкалі рівня сірого.
Оптимізація візуалізації судин
Детальна візуалізація деталей складних патологічних утворень, пухлин та оклюзій, а також пристроїв зі зниженою рентгеноконтрастністю з нашою технологією 16-бітного детектора Philips з діагоналлю 15″. Таке поліпшення якості зображення можливе завдяки вищому коефіцієнту перетворення рентгенівського випромінювання зображення (DQE), однорідності зображень і вдосконаленій шкалі рівня сірого.
Детальна візуалізація деталей складних патологічних утворень, пухлин та оклюзій, а також пристроїв зі зниженою рентгеноконтрастністю з нашою технологією 16-бітного детектора Philips з діагоналлю 15″. Таке поліпшення якості зображення можливе завдяки вищому коефіцієнту перетворення рентгенівського випромінювання зображення (DQE), однорідності зображень і вдосконаленій шкалі рівня сірого.
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
Контролюйте надання медичної допомоги пацієнтові, безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам з нашими рішеннями DoseWise — комплексним набором інструментів управління дозою опромінення, засобів навчання та інтегрованих технологій. Використання DoseWise із рентгенівською трубкою MRC200+, фільтрами SpectraBeam, функцією Zero Dose Positioning[1] та системою Philips DoseAware[1] дозволяє покращити характеристики системи, пов’язані з дозою опромінення.
Ефективне управління дозою
Контролюйте надання медичної допомоги пацієнтові, безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам з нашими рішеннями DoseWise — комплексним набором інструментів управління дозою опромінення, засобів навчання та інтегрованих технологій. Використання DoseWise із рентгенівською трубкою MRC200+, фільтрами SpectraBeam, функцією Zero Dose Positioning[1] та системою Philips DoseAware[1] дозволяє покращити характеристики системи, пов’язані з дозою опромінення.
Ефективне управління дозою
Контролюйте надання медичної допомоги пацієнтові, безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам з нашими рішеннями DoseWise — комплексним набором інструментів управління дозою опромінення, засобів навчання та інтегрованих технологій. Використання DoseWise із рентгенівською трубкою MRC200+, фільтрами SpectraBeam, функцією Zero Dose Positioning[1] та системою Philips DoseAware[1] дозволяє покращити характеристики системи, пов’язані з дозою опромінення.
Контролюйте надання медичної допомоги пацієнтові, безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам з нашими рішеннями DoseWise — комплексним набором інструментів управління дозою опромінення, засобів навчання та інтегрованих технологій. Використання DoseWise із рентгенівською трубкою MRC200+, фільтрами SpectraBeam, функцією Zero Dose Positioning[1] та системою Philips DoseAware[1] дозволяє покращити характеристики системи, пов’язані з дозою опромінення.
Полегшення налаштування та роботи
Полегшення налаштування та роботи
Завдяки протоколам ProcedureCard можливе спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень, від стандартних до комбінованих процедур. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на підставі коду RIS/HIS/CIS запланованої процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Полегшення налаштування та роботи
Завдяки протоколам ProcedureCard можливе спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень, від стандартних до комбінованих процедур. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на підставі коду RIS/HIS/CIS запланованої процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Полегшення налаштування та роботи
Завдяки протоколам ProcedureCard можливе спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень, від стандартних до комбінованих процедур. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на підставі коду RIS/HIS/CIS запланованої процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Завдяки протоколам ProcedureCard можливе спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень, від стандартних до комбінованих процедур. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на підставі коду RIS/HIS/CIS запланованої процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Зручність використання
Зручність використання
Система Azurion забезпечує плавний перехід від процедури до процедури. У всіх системах Azurion використовується той самий стандартизований інтерфейс користувача, який скорочує час навчання та полегшує перехід медичного персоналу з однієї лабораторії до іншої. Виділена на чорному тлі екрану інформація легко зчитується. Користувачі можуть інтуїтивно керувати системою за допомогою помітних кнопок.
Зручність використання
Система Azurion забезпечує плавний перехід від процедури до процедури. У всіх системах Azurion використовується той самий стандартизований інтерфейс користувача, який скорочує час навчання та полегшує перехід медичного персоналу з однієї лабораторії до іншої. Виділена на чорному тлі екрану інформація легко зчитується. Користувачі можуть інтуїтивно керувати системою за допомогою помітних кнопок.
Зручність використання
Система Azurion забезпечує плавний перехід від процедури до процедури. У всіх системах Azurion використовується той самий стандартизований інтерфейс користувача, який скорочує час навчання та полегшує перехід медичного персоналу з однієї лабораторії до іншої. Виділена на чорному тлі екрану інформація легко зчитується. Користувачі можуть інтуїтивно керувати системою за допомогою помітних кнопок.
Система Azurion забезпечує плавний перехід від процедури до процедури. У всіх системах Azurion використовується той самий стандартизований інтерфейс користувача, який скорочує час навчання та полегшує перехід медичного персоналу з однієї лабораторії до іншої. Виділена на чорному тлі екрану інформація легко зчитується. Користувачі можуть інтуїтивно керувати системою за допомогою помітних кнопок.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Стандартна платформа Windows 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
FlexVision XL [1] — це повнокольоровий РК-монітор. На ньому можна одночасно переглядати зображення з 8 джерел відеоданих (Philips та сумісних сторонніх систем) у потрібному розмірі. Формат відображення можна підлаштувати до особистих уподобань і процедур. Монітор дозволяє вибрати до 16 відеоданих.
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
FlexVision XL [1] — це повнокольоровий РК-монітор. На ньому можна одночасно переглядати зображення з 8 джерел відеоданих (Philips та сумісних сторонніх систем) у потрібному розмірі. Формат відображення можна підлаштувати до особистих уподобань і процедур. Монітор дозволяє вибрати до 16 відеоданих.
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
FlexVision XL [1] — це повнокольоровий РК-монітор. На ньому можна одночасно переглядати зображення з 8 джерел відеоданих (Philips та сумісних сторонніх систем) у потрібному розмірі. Формат відображення можна підлаштувати до особистих уподобань і процедур. Монітор дозволяє вибрати до 16 відеоданих.
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
Гнучке управління переглядом в кабінеті для досліджень
FlexVision XL [1] — це повнокольоровий РК-монітор. На ньому можна одночасно переглядати зображення з 8 джерел відеоданих (Philips та сумісних сторонніх систем) у потрібному розмірі. Формат відображення можна підлаштувати до особистих уподобань і процедур. Монітор дозволяє вибрати до 16 відеоданих.
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів[3].
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів[3].
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів[3].
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів[3].
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. [4] Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. [4] Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. [4] Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. [4] Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Врахування зміни потреб
Врахування зміни потреб
У міру зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників, оскільки інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних під'єднаних додатків і технологій, які розвиваються разом з вами.
Врахування зміни потреб
У міру зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників, оскільки інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних під'єднаних додатків і технологій, які розвиваються разом з вами.
Врахування зміни потреб
У міру зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників, оскільки інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних під'єднаних додатків і технологій, які розвиваються разом з вами.
У міру зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників, оскільки інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних під'єднаних додатків і технологій, які розвиваються разом з вами.
Використовуйте свої можливості
Використовуйте свої можливості
Програма Philips Healthcare Education може допомогти використати всі можливості персоналу, технологій та організації для успішного вирішення нових завдань завдяки інноваційному, цілеспрямованому та заснованому на фактичних даних медичному навчанню. Наші комплексні медичні, технічні та пов’язані з організаційно-комерційною діяльністю курси допоможуть вам контролювати витрати, оптимізувати робочий процес та підвищувати якість медичної допомоги.
Використовуйте свої можливості
Програма Philips Healthcare Education може допомогти використати всі можливості персоналу, технологій та організації для успішного вирішення нових завдань завдяки інноваційному, цілеспрямованому та заснованому на фактичних даних медичному навчанню. Наші комплексні медичні, технічні та пов’язані з організаційно-комерційною діяльністю курси допоможуть вам контролювати витрати, оптимізувати робочий процес та підвищувати якість медичної допомоги.
Використовуйте свої можливості
Програма Philips Healthcare Education може допомогти використати всі можливості персоналу, технологій та організації для успішного вирішення нових завдань завдяки інноваційному, цілеспрямованому та заснованому на фактичних даних медичному навчанню. Наші комплексні медичні, технічні та пов’язані з організаційно-комерційною діяльністю курси допоможуть вам контролювати витрати, оптимізувати робочий процес та підвищувати якість медичної допомоги.
Програма Philips Healthcare Education може допомогти використати всі можливості персоналу, технологій та організації для успішного вирішення нових завдань завдяки інноваційному, цілеспрямованому та заснованому на фактичних даних медичному навчанню. Наші комплексні медичні, технічні та пов’язані з організаційно-комерційною діяльністю курси допоможуть вам контролювати витрати, оптимізувати робочий процес та підвищувати якість медичної допомоги.
1. Деякі функції не входять у базовий комплект поставки. Не всі функції можна замовити для будь-якої системи. Для перевірки наявності на вашому ринку зверніться до місцевого представника компанії Philips.
3. Результати порівняння між системами з дистанційним та локальним підключенням. Зразок даних з 2018 для систем Allura FD і Azurion (n = 9955).
4. Відповідні випробування виконували три користувачі з різним рівнем знань і досвіду. Випробування проводили у фронтальній площині двопроєкційної Azurion R2.1 (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), точка QL-1).
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.