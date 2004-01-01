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Azurion 7 C20 & Azurion 7 F20

Ангіографічна система

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Відкрийте для себе нові можливості інтервенційних досліджень серця та судин із серією Azurion 7 з 20-дюймовим плоскопанельним детектором. Ця вдосконалена ангіографічна система нового покоління допомагає надавати пацієнтам якісну медичну допомогу та підвищує ефективність процедур, що виконуються завдяки інноваційним рішенням в організації робочого процесу. Вона дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони.

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Особливості
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.

Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.

Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Click here for more information
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.

Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.

Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
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Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Оптимізація візуалізації
Оптимізація візуалізації

Оптимізація візуалізації

Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.

Оптимізація візуалізації

Оптимізація візуалізації
Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.

Оптимізація візуалізації

Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Click here for more information
Оптимізація візуалізації
Оптимізація візуалізації

Оптимізація візуалізації

Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи

Забезпечення ефективної роботи

Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.

Забезпечення ефективної роботи

Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.

Забезпечення ефективної роботи

Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Click here for more information
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи

Забезпечення ефективної роботи

Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Полегшення налаштування та роботи
Полегшення налаштування та роботи

Полегшення налаштування та роботи

Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.

Полегшення налаштування та роботи

Полегшення налаштування та роботи
Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.

Полегшення налаштування та роботи

Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Click here for more information
Полегшення налаштування та роботи
Полегшення налаштування та роботи

Полегшення налаштування та роботи

Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.

Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.

Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Click here for more information
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Оптимізація робочих процесів
Оптимізація робочих процесів

Оптимізація робочих процесів

FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.

Оптимізація робочих процесів

Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.

Оптимізація робочих процесів

FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Click here for more information
Оптимізація робочих процесів
Оптимізація робочих процесів

Оптимізація робочих процесів

FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.

Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.

Ефективне управління дозою

У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Click here for more information
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]

Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]

Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Click here for more information
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.

Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.

Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Click here for more information
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Окупність інвестицій
Окупність інвестицій

Окупність інвестицій

Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.

Окупність інвестицій

Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.

Окупність інвестицій

Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Click here for more information
Окупність інвестицій
Окупність інвестицій

Окупність інвестицій

Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль

Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль

За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.

Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль

За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.

Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль

За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня

Лікуємо на одного пацієнта більше щодня

Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]

Лікуємо на одного пацієнта більше щодня

Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]

Лікуємо на одного пацієнта більше щодня

Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
  • Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
  • Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
  • Оптимізація візуалізації
  • Забезпечення ефективної роботи
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Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.

Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.

Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Click here for more information
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.

Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.

Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.

Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Click here for more information
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень

Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Оптимізація візуалізації
Оптимізація візуалізації

Оптимізація візуалізації

Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.

Оптимізація візуалізації

Оптимізація візуалізації
Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.

Оптимізація візуалізації

Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Click here for more information
Оптимізація візуалізації
Оптимізація візуалізації

Оптимізація візуалізації

Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи

Забезпечення ефективної роботи

Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.

Забезпечення ефективної роботи

Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.

Забезпечення ефективної роботи

Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Click here for more information
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи

Забезпечення ефективної роботи

Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Полегшення налаштування та роботи
Полегшення налаштування та роботи

Полегшення налаштування та роботи

Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.

Полегшення налаштування та роботи

Полегшення налаштування та роботи
Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.

Полегшення налаштування та роботи

Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Click here for more information
Полегшення налаштування та роботи
Полегшення налаштування та роботи

Полегшення налаштування та роботи

Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.

Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.

Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Click here for more information
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Гарантія багаторічної клінічної ефективності

Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Оптимізація робочих процесів
Оптимізація робочих процесів

Оптимізація робочих процесів

FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.

Оптимізація робочих процесів

Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.

Оптимізація робочих процесів

FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Click here for more information
Оптимізація робочих процесів
Оптимізація робочих процесів

Оптимізація робочих процесів

FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.

Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.

Ефективне управління дозою

У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Click here for more information
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою

Ефективне управління дозою

У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]

Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]

Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Click here for more information
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів

Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.

Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.

Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Click here for more information
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Стандартизований контроль якості за 5 хвилин

Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Окупність інвестицій
Окупність інвестицій

Окупність інвестицій

Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.

Окупність інвестицій

Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.

Окупність інвестицій

Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Click here for more information
Окупність інвестицій
Окупність інвестицій

Окупність інвестицій

Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль

Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль

За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.

Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль

За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.

Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль

За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня

Лікуємо на одного пацієнта більше щодня

Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]

Лікуємо на одного пацієнта більше щодня

Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]

Лікуємо на одного пацієнта більше щодня

Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
  • 1. Результати стосуються установи, в якій проводилося дослідження, і можуть бути неактуальними для інших установ.
  • 2. IMV ServiceTrak 2018 X-ray Cardiovascular Systems.
  • 3. Результати порівняння між системами з дистанційним та локальним підключенням. Зразок даних з 2018 для систем Allura FD і Azurion (n = 9955).

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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