Відкрийте для себе нові можливості інтервенційних досліджень серця та судин із серією Azurion 7 з 20-дюймовим плоскопанельним детектором. Ця вдосконалена ангіографічна система нового покоління допомагає надавати пацієнтам якісну медичну допомогу та підвищує ефективність процедур, що виконуються завдяки інноваційним рішенням в організації робочого процесу. Вона дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони.
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Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Оптимізація візуалізації
Оптимізація візуалізації
Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Оптимізація візуалізації
Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Оптимізація візуалізації
Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Полегшення налаштування та роботи
Полегшення налаштування та роботи
Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Полегшення налаштування та роботи
Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Полегшення налаштування та роботи
Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Оптимізація робочих процесів
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Окупність інвестицій
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль
Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль
За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.
Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль
За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.
Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль
За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки всього асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Оптимізація візуалізації
Оптимізація візуалізації
Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Оптимізація візуалізації
Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Оптимізація візуалізації
Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Завдяки отриманню зображень чудової якості за допомогою 20-дюймового детектора наступного покоління стає можливим ефективніше виконання досліджень судин. Його ширше охоплення анатомічної області дозволяє виконувати різні типи процедур. Поліпшена послідовність обробки зображень Philips дозволяє візуалізувати елементи дрібних судин із винятковою чіткістю. Ця система також підтримує візуалізацію всього тіла та забезпечує доступ до пацієнта з усіх боків.
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Полегшення налаштування та роботи
Полегшення налаштування та роботи
Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Полегшення налаштування та роботи
Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Полегшення налаштування та роботи
Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Щоб забезпечити спрощене та стандартизоване налаштування системи для всіх типів досліджень і користувачів, у системі використовуються протоколи ProcedureCard, які повністю налаштовуються користувачем. Наприклад, система автоматично вибирає відповідний протокол ProcedureCard на основі коду RIS/HIS/CIS процедури. Попередні налаштування (тобто протоколи за замовчуванням, які використовуються найчастіше, і налаштування користувача) можуть підвищити узгодженість результатів досліджень.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Оптимізація робочих процесів
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Стандартизований контроль якості за 5 хвилин
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Лише компанія Philips може запропонувати до своєї системі Azurion режим керування якістю користувачем (User Quality Control Mode, UQCM). Він дозволяє самостійно перевіряти чинники, пов’язані з випромінюванням та якістю зображення системи Azurion, стандартизованим способом витративши на це лише 5 хвилин. Ця функція може допомогти вам виявити тенденції і потенційні відхилення від норми, і тим самим підтримувати високі показники якості.
Окупність інвестицій
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль
Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль
За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.
Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль
За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.
Виділення необхідних елементів на 2D-зображеннях на екрані без зайвих зусиль
За допомогою інструменту «Маркер» на сенсорному екрані на 2D-зображеннях можна позначити досліджувану ділянку. Позначки чітко відображаються на отриманих знімках і знімках порівняння, і вони масштабуються і панорамуються разом із зображенням. Ця функція може бути корисною для позначення біфуркації, бічних розгалужень судин та інших елементів. З інструментом «Маркер» в лабораторії більше непотрібно встановлювати окрему програму з аналогічною функцією.
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
3. Результати порівняння між системами з дистанційним та локальним підключенням. Зразок даних з 2018 для систем Allura FD і Azurion (n = 9955).
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.