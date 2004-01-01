Відкрийте для себе дивовижні нові можливості для інтервенційної кардіології, дитячої кардіології та електрофізіології завдяки двопроєкційній ангіографічній системі Azurion 7 з двома детекторами 20 та 12 дюймів. Ця найкраща в галузі ангіографічна система дозволяє виконувати процедури швидко та впевнено завдяки узгодженої взаємодії системи з користувачем, що сприяє оптимізації продуктивності в умовах рентгенопераційної та досягненню високої якості медичної допомоги. Система дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони.
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Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Відкрийте можливості для отримання більшого обсягу даних і більш точного прийняття рішень при виконанні складних інвазивних процедур завдяки інноваційним рішенням компанії Philips в галузі візуального контролю в режимі реального часу. До них належать Stentboost, XperCT, наші рішення для навігації Navigator, такі як HeartNavigator та багато інших. тощо. Усі вони повністю інтегровані в Azurion 7 для підтримки клінічного робочого процесу.
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Відкрийте можливості для отримання більшого обсягу даних і більш точного прийняття рішень при виконанні складних інвазивних процедур завдяки інноваційним рішенням компанії Philips в галузі візуального контролю в режимі реального часу. До них належать Stentboost, XperCT, наші рішення для навігації Navigator, такі як HeartNavigator та багато інших. тощо. Усі вони повністю інтегровані в Azurion 7 для підтримки клінічного робочого процесу.
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Відкрийте можливості для отримання більшого обсягу даних і більш точного прийняття рішень при виконанні складних інвазивних процедур завдяки інноваційним рішенням компанії Philips в галузі візуального контролю в режимі реального часу. До них належать Stentboost, XperCT, наші рішення для навігації Navigator, такі як HeartNavigator та багато інших. тощо. Усі вони повністю інтегровані в Azurion 7 для підтримки клінічного робочого процесу.
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Відкрийте можливості для отримання більшого обсягу даних і більш точного прийняття рішень при виконанні складних інвазивних процедур завдяки інноваційним рішенням компанії Philips в галузі візуального контролю в режимі реального часу. До них належать Stentboost, XperCT, наші рішення для навігації Navigator, такі як HeartNavigator та багато інших. тощо. Усі вони повністю інтегровані в Azurion 7 для підтримки клінічного робочого процесу.
Виявлення прихованих патологій
Виявлення прихованих патологій
В ході візуалізації під час лікування вроджених вад серця чи серцевих аритмій можуть виникнути проблеми, оскільки анатомія кожної людини є унікальною. Проводьте дослідження в різноманітних проєкціях за допомогою унікальної подвійної С-дуги зі стельовим кріпленням. Для обох C-дуг є можливість незалежного розташування, що забезпечує повний доступ до тіла та голови пацієнта (на боці столу) під час роботи анестезіолога/ехокардіолога.
Виявлення прихованих патологій
В ході візуалізації під час лікування вроджених вад серця чи серцевих аритмій можуть виникнути проблеми, оскільки анатомія кожної людини є унікальною. Проводьте дослідження в різноманітних проєкціях за допомогою унікальної подвійної С-дуги зі стельовим кріпленням. Для обох C-дуг є можливість незалежного розташування, що забезпечує повний доступ до тіла та голови пацієнта (на боці столу) під час роботи анестезіолога/ехокардіолога.
Виявлення прихованих патологій
В ході візуалізації під час лікування вроджених вад серця чи серцевих аритмій можуть виникнути проблеми, оскільки анатомія кожної людини є унікальною. Проводьте дослідження в різноманітних проєкціях за допомогою унікальної подвійної С-дуги зі стельовим кріпленням. Для обох C-дуг є можливість незалежного розташування, що забезпечує повний доступ до тіла та голови пацієнта (на боці столу) під час роботи анестезіолога/ехокардіолога.
В ході візуалізації під час лікування вроджених вад серця чи серцевих аритмій можуть виникнути проблеми, оскільки анатомія кожної людини є унікальною. Проводьте дослідження в різноманітних проєкціях за допомогою унікальної подвійної С-дуги зі стельовим кріпленням. Для обох C-дуг є можливість незалежного розташування, що забезпечує повний доступ до тіла та голови пацієнта (на боці столу) під час роботи анестезіолога/ехокардіолога.
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Стандартизованість налаштування та роботи
Стандартизованість налаштування та роботи
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Стандартизованість налаштування та роботи
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Стандартизованість налаштування та роботи
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Оптимізація робочих процесів
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Окупність інвестицій
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
Довгострокові переваги
Довгострокові переваги
Інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних додатків і технологій, що підключаються. У разі виникнення нових потреб та зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників.
Довгострокові переваги
Інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних додатків і технологій, що підключаються. У разі виникнення нових потреб та зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників.
Довгострокові переваги
Інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних додатків і технологій, що підключаються. У разі виникнення нових потреб та зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Більш складні завдання щодня. І ми їх вирішуємо.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Відкрийте можливості для отримання більшого обсягу даних і більш точного прийняття рішень при виконанні складних інвазивних процедур завдяки інноваційним рішенням компанії Philips в галузі візуального контролю в режимі реального часу. До них належать Stentboost, XperCT, наші рішення для навігації Navigator, такі як HeartNavigator та багато інших. тощо. Усі вони повністю інтегровані в Azurion 7 для підтримки клінічного робочого процесу.
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Відкрийте можливості для отримання більшого обсягу даних і більш точного прийняття рішень при виконанні складних інвазивних процедур завдяки інноваційним рішенням компанії Philips в галузі візуального контролю в режимі реального часу. До них належать Stentboost, XperCT, наші рішення для навігації Navigator, такі як HeartNavigator та багато інших. тощо. Усі вони повністю інтегровані в Azurion 7 для підтримки клінічного робочого процесу.
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Відкрийте можливості для отримання більшого обсягу даних і більш точного прийняття рішень при виконанні складних інвазивних процедур завдяки інноваційним рішенням компанії Philips в галузі візуального контролю в режимі реального часу. До них належать Stentboost, XperCT, наші рішення для навігації Navigator, такі як HeartNavigator та багато інших. тощо. Усі вони повністю інтегровані в Azurion 7 для підтримки клінічного робочого процесу.
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Інформативний візуальний контроль у реальному часі
Відкрийте можливості для отримання більшого обсягу даних і більш точного прийняття рішень при виконанні складних інвазивних процедур завдяки інноваційним рішенням компанії Philips в галузі візуального контролю в режимі реального часу. До них належать Stentboost, XperCT, наші рішення для навігації Navigator, такі як HeartNavigator та багато інших. тощо. Усі вони повністю інтегровані в Azurion 7 для підтримки клінічного робочого процесу.
Виявлення прихованих патологій
Виявлення прихованих патологій
В ході візуалізації під час лікування вроджених вад серця чи серцевих аритмій можуть виникнути проблеми, оскільки анатомія кожної людини є унікальною. Проводьте дослідження в різноманітних проєкціях за допомогою унікальної подвійної С-дуги зі стельовим кріпленням. Для обох C-дуг є можливість незалежного розташування, що забезпечує повний доступ до тіла та голови пацієнта (на боці столу) під час роботи анестезіолога/ехокардіолога.
Виявлення прихованих патологій
В ході візуалізації під час лікування вроджених вад серця чи серцевих аритмій можуть виникнути проблеми, оскільки анатомія кожної людини є унікальною. Проводьте дослідження в різноманітних проєкціях за допомогою унікальної подвійної С-дуги зі стельовим кріпленням. Для обох C-дуг є можливість незалежного розташування, що забезпечує повний доступ до тіла та голови пацієнта (на боці столу) під час роботи анестезіолога/ехокардіолога.
Виявлення прихованих патологій
В ході візуалізації під час лікування вроджених вад серця чи серцевих аритмій можуть виникнути проблеми, оскільки анатомія кожної людини є унікальною. Проводьте дослідження в різноманітних проєкціях за допомогою унікальної подвійної С-дуги зі стельовим кріпленням. Для обох C-дуг є можливість незалежного розташування, що забезпечує повний доступ до тіла та голови пацієнта (на боці столу) під час роботи анестезіолога/ехокардіолога.
В ході візуалізації під час лікування вроджених вад серця чи серцевих аритмій можуть виникнути проблеми, оскільки анатомія кожної людини є унікальною. Проводьте дослідження в різноманітних проєкціях за допомогою унікальної подвійної С-дуги зі стельовим кріпленням. Для обох C-дуг є можливість незалежного розташування, що забезпечує повний доступ до тіла та голови пацієнта (на боці столу) під час роботи анестезіолога/ехокардіолога.
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Стандартизованість налаштування та роботи
Стандартизованість налаштування та роботи
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Стандартизованість налаштування та роботи
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Стандартизованість налаштування та роботи
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Наші клінічні комплекси покликані вирішувати конкретні завдання, а також пропонують гнучкість у проведенні процедур найпростішим, найефективнішим способом. Ми маємо цілий спектр інтегрованих технологій і послуг для підтримки широкого асортименту інтервенційних систем. Ми також пропонуємо гібридні рішення для операційних, які створюють інноваційне медичне середовище під час відкритих операцій і мінімально інвазивних хірургічних процедур.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Оптимізація робочих процесів
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
У системах серії Azurion 7 також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, яка забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за наднизького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу систем. Компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист ваших систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування.[2] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[3]
Окупність інвестицій
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
Лікуємо на одного пацієнта більше щодня
Це ще одне з багатьох вдосконалень, яке стало можливим завдяки встановленню системи Azurion у відділенні судинної хірургії в лікарні Святого Антонія. Це перше дослідження роботи системи Azurion в лабораторних умовах, яке продемонструвало вражаючі результати. Перевірку цих результатів довірили незалежній сторонній організації. Тривалість процедури в лікарні Святого Антонія скоротилася на 17 %.[1]
Довгострокові переваги
Довгострокові переваги
Інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних додатків і технологій, що підключаються. У разі виникнення нових потреб та зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників.
Довгострокові переваги
Інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних додатків і технологій, що підключаються. У разі виникнення нових потреб та зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників.
Довгострокові переваги
Інфраструктура системи Azurion розроблена з урахуванням можливості модернізації та розширення. Ця стандартизована програмно-апаратна платформа забезпечує доступ до нового покоління медичних додатків і технологій, що підключаються. У разі виникнення нових потреб та зміни вимог ви можете легко інтегрувати додаткові функції та програми сторонніх виробників.
3. Результати порівняння між системами з дистанційним та локальним підключенням. Зразок даних з 2018 для систем Allura FD і Azurion (n = 9955).
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.