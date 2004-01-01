Забезпечення ефективної роботи

Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.