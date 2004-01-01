Ця система зі стельовим кріпленням забезпечує необмежену гнучкість візуалізації під час проведення різних процедур, і навіть свободу вибору положення медичного персоналу. Система має перевагу компактного розміщення, створюючи високоефективне середовище, готове до виконання процедур майбутнього. Вона дає можливість працювати з програмами на єдиному модулі сенсорного екрану, щоб користувач міг приймати швидкі обґрунтовані рішення, не залишаючи стерильної зони. Орієнтуючись на користувача, система Philips Azurion зі штативом FlexArm сприяє оптимізації продуктивності кабінету й дозволяє надавати медичну допомогу високої якості.
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Система Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm здатна обертатися навколо восьми осей, що створює практично необмежені можливості для отримання зображень всього тіла пацієнта з лівого та правого боку столу в режимах 2D та 3D. Пучок випромінювання завжди синхронізується з положенням тіла пацієнта, забезпечуючи покращення якості візуалізації анатомічних структур під час обертання та нахилу. У результаті всі учасники дослідження, яке проводилося серед користувачів, підтвердили, що штатив FlexArm підвищує рівень гнучкості у процесі роботи.[1]
Необмежена гнучкість візуалізації
Система Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm здатна обертатися навколо восьми осей, що створює практично необмежені можливості для отримання зображень всього тіла пацієнта з лівого та правого боку столу в режимах 2D та 3D. Пучок випромінювання завжди синхронізується з положенням тіла пацієнта, забезпечуючи покращення якості візуалізації анатомічних структур під час обертання та нахилу. У результаті всі учасники дослідження, яке проводилося серед користувачів, підтвердили, що штатив FlexArm підвищує рівень гнучкості у процесі роботи.[1]
Необмежена гнучкість візуалізації
Система Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm здатна обертатися навколо восьми осей, що створює практично необмежені можливості для отримання зображень всього тіла пацієнта з лівого та правого боку столу в режимах 2D та 3D. Пучок випромінювання завжди синхронізується з положенням тіла пацієнта, забезпечуючи покращення якості візуалізації анатомічних структур під час обертання та нахилу. У результаті всі учасники дослідження, яке проводилося серед користувачів, підтвердили, що штатив FlexArm підвищує рівень гнучкості у процесі роботи.[1]
Система Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm здатна обертатися навколо восьми осей, що створює практично необмежені можливості для отримання зображень всього тіла пацієнта з лівого та правого боку столу в режимах 2D та 3D. Пучок випромінювання завжди синхронізується з положенням тіла пацієнта, забезпечуючи покращення якості візуалізації анатомічних структур під час обертання та нахилу. У результаті всі учасники дослідження, яке проводилося серед користувачів, підтвердили, що штатив FlexArm підвищує рівень гнучкості у процесі роботи.[1]
Більш незалежне управління системою для лікаря
Більш незалежне управління системою для лікаря
Штатив FlexArm також дозволяє покращити процес керування функціями системи Azurion прямо біля столу за допомогою інтуїтивно зрозумілого контролера Axsys. Завдяки йому виконання процедур здійснюється просто та природно. За наявності змін або ускладнень лікар може швидко та легко вжити необхідних заходів. Також є можливість знизити необхідність для лікарів та іншого персоналу входити та виходити зі стерильної зони під час процедури.
Більш незалежне управління системою для лікаря
Штатив FlexArm також дозволяє покращити процес керування функціями системи Azurion прямо біля столу за допомогою інтуїтивно зрозумілого контролера Axsys. Завдяки йому виконання процедур здійснюється просто та природно. За наявності змін або ускладнень лікар може швидко та легко вжити необхідних заходів. Також є можливість знизити необхідність для лікарів та іншого персоналу входити та виходити зі стерильної зони під час процедури.
Більш незалежне управління системою для лікаря
Штатив FlexArm також дозволяє покращити процес керування функціями системи Azurion прямо біля столу за допомогою інтуїтивно зрозумілого контролера Axsys. Завдяки йому виконання процедур здійснюється просто та природно. За наявності змін або ускладнень лікар може швидко та легко вжити необхідних заходів. Також є можливість знизити необхідність для лікарів та іншого персоналу входити та виходити зі стерильної зони під час процедури.
Штатив FlexArm також дозволяє покращити процес керування функціями системи Azurion прямо біля столу за допомогою інтуїтивно зрозумілого контролера Axsys. Завдяки йому виконання процедур здійснюється просто та природно. За наявності змін або ускладнень лікар може швидко та легко вжити необхідних заходів. Також є можливість знизити необхідність для лікарів та іншого персоналу входити та виходити зі стерильної зони під час процедури.
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Гнучкість позиціонування, яке забезпечує штатив FlexArm, дозволяє медичному персоналу вибирати найзручніше робоче місце. Діапазон переміщення C-дуги, що становить 270 градусів, дозволяє досягти будь-якого положення під час візуалізації, і лікарям не потрібно змінювати своє місце розташування або переміщати стіл для пацієнта. Це дозволяє не переривати роботу обладнання та інструментів і зберегти зону анестезії вільною.
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Гнучкість позиціонування, яке забезпечує штатив FlexArm, дозволяє медичному персоналу вибирати найзручніше робоче місце. Діапазон переміщення C-дуги, що становить 270 градусів, дозволяє досягти будь-якого положення під час візуалізації, і лікарям не потрібно змінювати своє місце розташування або переміщати стіл для пацієнта. Це дозволяє не переривати роботу обладнання та інструментів і зберегти зону анестезії вільною.
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Гнучкість позиціонування, яке забезпечує штатив FlexArm, дозволяє медичному персоналу вибирати найзручніше робоче місце. Діапазон переміщення C-дуги, що становить 270 градусів, дозволяє досягти будь-якого положення під час візуалізації, і лікарям не потрібно змінювати своє місце розташування або переміщати стіл для пацієнта. Це дозволяє не переривати роботу обладнання та інструментів і зберегти зону анестезії вільною.
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Гнучкість позиціонування, яке забезпечує штатив FlexArm, дозволяє медичному персоналу вибирати найзручніше робоче місце. Діапазон переміщення C-дуги, що становить 270 градусів, дозволяє досягти будь-якого положення під час візуалізації, і лікарям не потрібно змінювати своє місце розташування або переміщати стіл для пацієнта. Це дозволяє не переривати роботу обладнання та інструментів і зберегти зону анестезії вільною.
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
C-дуга зі штативом FlexArm дозволяє виконувати візуалізацію зі зміщенням щодо центру вздовж обох сторін столу. Таким чином, лікарі можуть отримати необхідні зображення за наявності плечового або радіального доступу до лівої або правої руки, частково або повністю витягнутої, без переміщення пацієнта або повороту столу. Пучок випромінювання завжди залишається синхронізованим із дугою, що забезпечує плавну навігацію без постійної зміни налаштувань.
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
C-дуга зі штативом FlexArm дозволяє виконувати візуалізацію зі зміщенням щодо центру вздовж обох сторін столу. Таким чином, лікарі можуть отримати необхідні зображення за наявності плечового або радіального доступу до лівої або правої руки, частково або повністю витягнутої, без переміщення пацієнта або повороту столу. Пучок випромінювання завжди залишається синхронізованим із дугою, що забезпечує плавну навігацію без постійної зміни налаштувань.
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
C-дуга зі штативом FlexArm дозволяє виконувати візуалізацію зі зміщенням щодо центру вздовж обох сторін столу. Таким чином, лікарі можуть отримати необхідні зображення за наявності плечового або радіального доступу до лівої або правої руки, частково або повністю витягнутої, без переміщення пацієнта або повороту столу. Пучок випромінювання завжди залишається синхронізованим із дугою, що забезпечує плавну навігацію без постійної зміни налаштувань.
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
C-дуга зі штативом FlexArm дозволяє виконувати візуалізацію зі зміщенням щодо центру вздовж обох сторін столу. Таким чином, лікарі можуть отримати необхідні зображення за наявності плечового або радіального доступу до лівої або правої руки, частково або повністю витягнутої, без переміщення пацієнта або повороту столу. Пучок випромінювання завжди залишається синхронізованим із дугою, що забезпечує плавну навігацію без постійної зміни налаштувань.
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Гнучкість переміщення FlexArm у поєднанні із системою контролю переміщення Axsys та протоколами ProcedureCard дозволяють застосовувати робочі процеси на основі процедур та здійснювати широкий спектр дій. Це продемонструвало скорочення часу, необхідного для позиціонування системи, на 27 %[1] порівняно з часом, що витрачається у лабораторіях із звичайними інтервенційними системами.
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Гнучкість переміщення FlexArm у поєднанні із системою контролю переміщення Axsys та протоколами ProcedureCard дозволяють застосовувати робочі процеси на основі процедур та здійснювати широкий спектр дій. Це продемонструвало скорочення часу, необхідного для позиціонування системи, на 27 %[1] порівняно з часом, що витрачається у лабораторіях із звичайними інтервенційними системами.
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Гнучкість переміщення FlexArm у поєднанні із системою контролю переміщення Axsys та протоколами ProcedureCard дозволяють застосовувати робочі процеси на основі процедур та здійснювати широкий спектр дій. Це продемонструвало скорочення часу, необхідного для позиціонування системи, на 27 %[1] порівняно з часом, що витрачається у лабораторіях із звичайними інтервенційними системами.
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Гнучкість переміщення FlexArm у поєднанні із системою контролю переміщення Axsys та протоколами ProcedureCard дозволяють застосовувати робочі процеси на основі процедур та здійснювати широкий спектр дій. Це продемонструвало скорочення часу, необхідного для позиціонування системи, на 27 %[1] порівняно з часом, що витрачається у лабораторіях із звичайними інтервенційними системами.
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Необмежена гнучкість візуалізації та вибору місця розташування медичного персоналу, які забезпечує штатив FlexArm, дозволяє застосовувати робочі процеси на основі процедур та створює ідеальне середовище для роботи лікарів різних профілів в одній операційній. Уявіть собі: хірургічні та ендоваскулярні операції, процедури на серці та периферичних судинах, ендоваскулярні та ортопедичні операції можна комбінувати.
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Необмежена гнучкість візуалізації та вибору місця розташування медичного персоналу, які забезпечує штатив FlexArm, дозволяє застосовувати робочі процеси на основі процедур та створює ідеальне середовище для роботи лікарів різних профілів в одній операційній. Уявіть собі: хірургічні та ендоваскулярні операції, процедури на серці та периферичних судинах, ендоваскулярні та ортопедичні операції можна комбінувати.
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Необмежена гнучкість візуалізації та вибору місця розташування медичного персоналу, які забезпечує штатив FlexArm, дозволяє застосовувати робочі процеси на основі процедур та створює ідеальне середовище для роботи лікарів різних профілів в одній операційній. Уявіть собі: хірургічні та ендоваскулярні операції, процедури на серці та периферичних судинах, ендоваскулярні та ортопедичні операції можна комбінувати.
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Необмежена гнучкість візуалізації та вибору місця розташування медичного персоналу, які забезпечує штатив FlexArm, дозволяє застосовувати робочі процеси на основі процедур та створює ідеальне середовище для роботи лікарів різних профілів в одній операційній. Уявіть собі: хірургічні та ендоваскулярні операції, процедури на серці та периферичних судинах, ендоваскулярні та ортопедичні операції можна комбінувати.
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Оптимізація робочих процесів
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
У системі Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, що забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за низького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системі Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, що забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за низького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системі Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, що забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за низького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
У системі Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, що забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за низького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування .[3] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[4]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування .[3] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[4]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування .[3] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[4]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування .[3] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[4]
Окупність інвестицій
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Необмежена гнучкість візуалізації
Більш незалежне управління системою для лікаря
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
Система Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm здатна обертатися навколо восьми осей, що створює практично необмежені можливості для отримання зображень всього тіла пацієнта з лівого та правого боку столу в режимах 2D та 3D. Пучок випромінювання завжди синхронізується з положенням тіла пацієнта, забезпечуючи покращення якості візуалізації анатомічних структур під час обертання та нахилу. У результаті всі учасники дослідження, яке проводилося серед користувачів, підтвердили, що штатив FlexArm підвищує рівень гнучкості у процесі роботи.[1]
Необмежена гнучкість візуалізації
Система Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm здатна обертатися навколо восьми осей, що створює практично необмежені можливості для отримання зображень всього тіла пацієнта з лівого та правого боку столу в режимах 2D та 3D. Пучок випромінювання завжди синхронізується з положенням тіла пацієнта, забезпечуючи покращення якості візуалізації анатомічних структур під час обертання та нахилу. У результаті всі учасники дослідження, яке проводилося серед користувачів, підтвердили, що штатив FlexArm підвищує рівень гнучкості у процесі роботи.[1]
Необмежена гнучкість візуалізації
Система Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm здатна обертатися навколо восьми осей, що створює практично необмежені можливості для отримання зображень всього тіла пацієнта з лівого та правого боку столу в режимах 2D та 3D. Пучок випромінювання завжди синхронізується з положенням тіла пацієнта, забезпечуючи покращення якості візуалізації анатомічних структур під час обертання та нахилу. У результаті всі учасники дослідження, яке проводилося серед користувачів, підтвердили, що штатив FlexArm підвищує рівень гнучкості у процесі роботи.[1]
Система Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm здатна обертатися навколо восьми осей, що створює практично необмежені можливості для отримання зображень всього тіла пацієнта з лівого та правого боку столу в режимах 2D та 3D. Пучок випромінювання завжди синхронізується з положенням тіла пацієнта, забезпечуючи покращення якості візуалізації анатомічних структур під час обертання та нахилу. У результаті всі учасники дослідження, яке проводилося серед користувачів, підтвердили, що штатив FlexArm підвищує рівень гнучкості у процесі роботи.[1]
Більш незалежне управління системою для лікаря
Більш незалежне управління системою для лікаря
Штатив FlexArm також дозволяє покращити процес керування функціями системи Azurion прямо біля столу за допомогою інтуїтивно зрозумілого контролера Axsys. Завдяки йому виконання процедур здійснюється просто та природно. За наявності змін або ускладнень лікар може швидко та легко вжити необхідних заходів. Також є можливість знизити необхідність для лікарів та іншого персоналу входити та виходити зі стерильної зони під час процедури.
Більш незалежне управління системою для лікаря
Штатив FlexArm також дозволяє покращити процес керування функціями системи Azurion прямо біля столу за допомогою інтуїтивно зрозумілого контролера Axsys. Завдяки йому виконання процедур здійснюється просто та природно. За наявності змін або ускладнень лікар може швидко та легко вжити необхідних заходів. Також є можливість знизити необхідність для лікарів та іншого персоналу входити та виходити зі стерильної зони під час процедури.
Більш незалежне управління системою для лікаря
Штатив FlexArm також дозволяє покращити процес керування функціями системи Azurion прямо біля столу за допомогою інтуїтивно зрозумілого контролера Axsys. Завдяки йому виконання процедур здійснюється просто та природно. За наявності змін або ускладнень лікар може швидко та легко вжити необхідних заходів. Також є можливість знизити необхідність для лікарів та іншого персоналу входити та виходити зі стерильної зони під час процедури.
Штатив FlexArm також дозволяє покращити процес керування функціями системи Azurion прямо біля столу за допомогою інтуїтивно зрозумілого контролера Axsys. Завдяки йому виконання процедур здійснюється просто та природно. За наявності змін або ускладнень лікар може швидко та легко вжити необхідних заходів. Також є можливість знизити необхідність для лікарів та іншого персоналу входити та виходити зі стерильної зони під час процедури.
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Гнучкість позиціонування, яке забезпечує штатив FlexArm, дозволяє медичному персоналу вибирати найзручніше робоче місце. Діапазон переміщення C-дуги, що становить 270 градусів, дозволяє досягти будь-якого положення під час візуалізації, і лікарям не потрібно змінювати своє місце розташування або переміщати стіл для пацієнта. Це дозволяє не переривати роботу обладнання та інструментів і зберегти зону анестезії вільною.
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Гнучкість позиціонування, яке забезпечує штатив FlexArm, дозволяє медичному персоналу вибирати найзручніше робоче місце. Діапазон переміщення C-дуги, що становить 270 градусів, дозволяє досягти будь-якого положення під час візуалізації, і лікарям не потрібно змінювати своє місце розташування або переміщати стіл для пацієнта. Це дозволяє не переривати роботу обладнання та інструментів і зберегти зону анестезії вільною.
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Гнучкість позиціонування, яке забезпечує штатив FlexArm, дозволяє медичному персоналу вибирати найзручніше робоче місце. Діапазон переміщення C-дуги, що становить 270 градусів, дозволяє досягти будь-якого положення під час візуалізації, і лікарям не потрібно змінювати своє місце розташування або переміщати стіл для пацієнта. Це дозволяє не переривати роботу обладнання та інструментів і зберегти зону анестезії вільною.
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Повна свобода для вибору місця розташування медичного персоналу
Гнучкість позиціонування, яке забезпечує штатив FlexArm, дозволяє медичному персоналу вибирати найзручніше робоче місце. Діапазон переміщення C-дуги, що становить 270 градусів, дозволяє досягти будь-якого положення під час візуалізації, і лікарям не потрібно змінювати своє місце розташування або переміщати стіл для пацієнта. Це дозволяє не переривати роботу обладнання та інструментів і зберегти зону анестезії вільною.
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
C-дуга зі штативом FlexArm дозволяє виконувати візуалізацію зі зміщенням щодо центру вздовж обох сторін столу. Таким чином, лікарі можуть отримати необхідні зображення за наявності плечового або радіального доступу до лівої або правої руки, частково або повністю витягнутої, без переміщення пацієнта або повороту столу. Пучок випромінювання завжди залишається синхронізованим із дугою, що забезпечує плавну навігацію без постійної зміни налаштувань.
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
C-дуга зі штативом FlexArm дозволяє виконувати візуалізацію зі зміщенням щодо центру вздовж обох сторін столу. Таким чином, лікарі можуть отримати необхідні зображення за наявності плечового або радіального доступу до лівої або правої руки, частково або повністю витягнутої, без переміщення пацієнта або повороту столу. Пучок випромінювання завжди залишається синхронізованим із дугою, що забезпечує плавну навігацію без постійної зміни налаштувань.
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
C-дуга зі штативом FlexArm дозволяє виконувати візуалізацію зі зміщенням щодо центру вздовж обох сторін столу. Таким чином, лікарі можуть отримати необхідні зображення за наявності плечового або радіального доступу до лівої або правої руки, частково або повністю витягнутої, без переміщення пацієнта або повороту столу. Пучок випромінювання завжди залишається синхронізованим із дугою, що забезпечує плавну навігацію без постійної зміни налаштувань.
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
Оптимізований робочий процес із радіальним доступом
C-дуга зі штативом FlexArm дозволяє виконувати візуалізацію зі зміщенням щодо центру вздовж обох сторін столу. Таким чином, лікарі можуть отримати необхідні зображення за наявності плечового або радіального доступу до лівої або правої руки, частково або повністю витягнутої, без переміщення пацієнта або повороту столу. Пучок випромінювання завжди залишається синхронізованим із дугою, що забезпечує плавну навігацію без постійної зміни налаштувань.
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Гнучкість переміщення FlexArm у поєднанні із системою контролю переміщення Axsys та протоколами ProcedureCard дозволяють застосовувати робочі процеси на основі процедур та здійснювати широкий спектр дій. Це продемонструвало скорочення часу, необхідного для позиціонування системи, на 27 %[1] порівняно з часом, що витрачається у лабораторіях із звичайними інтервенційними системами.
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Гнучкість переміщення FlexArm у поєднанні із системою контролю переміщення Axsys та протоколами ProcedureCard дозволяють застосовувати робочі процеси на основі процедур та здійснювати широкий спектр дій. Це продемонструвало скорочення часу, необхідного для позиціонування системи, на 27 %[1] порівняно з часом, що витрачається у лабораторіях із звичайними інтервенційними системами.
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Гнучкість переміщення FlexArm у поєднанні із системою контролю переміщення Axsys та протоколами ProcedureCard дозволяють застосовувати робочі процеси на основі процедур та здійснювати широкий спектр дій. Це продемонструвало скорочення часу, необхідного для позиціонування системи, на 27 %[1] порівняно з часом, що витрачається у лабораторіях із звичайними інтервенційними системами.
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Підвищення рівня використання кабінету за допомогою робочих процесів на основі процедур
Гнучкість переміщення FlexArm у поєднанні із системою контролю переміщення Axsys та протоколами ProcedureCard дозволяють застосовувати робочі процеси на основі процедур та здійснювати широкий спектр дій. Це продемонструвало скорочення часу, необхідного для позиціонування системи, на 27 %[1] порівняно з часом, що витрачається у лабораторіях із звичайними інтервенційними системами.
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Необмежена гнучкість візуалізації та вибору місця розташування медичного персоналу, які забезпечує штатив FlexArm, дозволяє застосовувати робочі процеси на основі процедур та створює ідеальне середовище для роботи лікарів різних профілів в одній операційній. Уявіть собі: хірургічні та ендоваскулярні операції, процедури на серці та периферичних судинах, ендоваскулярні та ортопедичні операції можна комбінувати.
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Необмежена гнучкість візуалізації та вибору місця розташування медичного персоналу, які забезпечує штатив FlexArm, дозволяє застосовувати робочі процеси на основі процедур та створює ідеальне середовище для роботи лікарів різних профілів в одній операційній. Уявіть собі: хірургічні та ендоваскулярні операції, процедури на серці та периферичних судинах, ендоваскулярні та ортопедичні операції можна комбінувати.
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Необмежена гнучкість візуалізації та вибору місця розташування медичного персоналу, які забезпечує штатив FlexArm, дозволяє застосовувати робочі процеси на основі процедур та створює ідеальне середовище для роботи лікарів різних профілів в одній операційній. Уявіть собі: хірургічні та ендоваскулярні операції, процедури на серці та периферичних судинах, ендоваскулярні та ортопедичні операції можна комбінувати.
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Підтримка виконання досліджень у різних галузях у теперішньому і в майбутньому
Необмежена гнучкість візуалізації та вибору місця розташування медичного персоналу, які забезпечує штатив FlexArm, дозволяє застосовувати робочі процеси на основі процедур та створює ідеальне середовище для роботи лікарів різних профілів в одній операційній. Уявіть собі: хірургічні та ендоваскулярні операції, процедури на серці та периферичних судинах, ендоваскулярні та ортопедичні операції можна комбінувати.
Забезпечення ефективної роботи
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Забезпечення ефективної роботи
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Ця система розроблена спеціально для економії часу. Група фахівців може виконувати всі дії на одному або кількох робочих місцях у кабінеті для досліджень та пультовій кімнаті, не перериваючи один одного. Під час рентгенівської процедури персонал у пультовій кімнаті може переглядати попередні зображення пацієнта, підготувати наступне дослідження або завершити процедуру складання звітів для іншого пацієнта.
Оптимізація робочих процесів
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Оптимізація робочих процесів
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
FlexSpot дозволяє ефективно переглядати всі програми та керувати ними з однієї точки в пультовій кімнаті. Це інтегроване робоче місце, яке дозволяє уникати використання додаткових пристроїв, оснащене одним або двома 27-дюймовими моніторами, а також мишею і клавіатурою. Воно дозволяє керувати кількома зовнішніми джерелами, налаштовувати конфігурації екрана та відкривати доступні програми. У разі потреби можна додати додаткові системи FlexSpot.
Ефективне управління дозою
Ефективне управління дозою
У системі Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, що забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за низького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системі Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, що забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за низького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Ефективне управління дозою
У системі Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, що забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за низького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
У системі Azurion 7 C20 зі штативом FlexArm також застосовується наша візуалізаційна технологія ClarityIQ, що забезпечує високу якість зображень для широкого спектру клінічних процедур, а також візуалізацію пацієнтів будь-якої статури за низького рівня опромінення. Вона є компонентом комплексу рішень DoseWise, що допомагає контролювати надання медичної допомоги, радіаційну безпеку персоналу та відповідність нормативним вимогам.
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування .[3] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[4]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування .[3] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[4]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування .[3] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[4]
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Найкраща якість обслуговування дозволяє лікувати більше пацієнтів
Система охорони здоров’я сьогодення і так досить складна навіть без необхідності піклуватися про безперебійну роботу ваших систем. За даними IMV ServiceTrak, компанія Philips вже 5 років поспіль піклується про максимальний захист вашого систем обробки зображень, залучаючи кваліфікованих інженерів з обслуговування .[3] Системи Philips із дистанційним підключенням забезпечують додаткові 135 годин експлуатаційної готовності на рік, що дозволяє лікувати більше пацієнтів.[4]
Окупність інвестицій
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Окупність інвестицій
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Ми пропонуємо інноваційні фінансові рішення, гнучку програму обслуговування та систему професійної підтримки, яка об’єднує в собі понад 7000 інженерів з експлуатації, які допоможуть вам ефективно використовувати всі ваші ресурси та підвищити окупність ваших інвестицій. Широкий спектр наших послуг з медичного консультування та програм навчання може допомогти вам додатково підвищити продуктивність та ефективність процесу надання медичної допомоги.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Бездоганний досвід користувача для оптимізації процесу прийняття рішень
Для підтримки процесу прийняття швидких обґрунтованих рішень можна керувати сумісними програмами, такими як наша платформа для вимірювання фізіологічних параметрів і візуалізації IntraSight, інтервенційна система Philips та інтервенційні інструменти, через центральний сенсорний екран та FlexVision Pro біля столу. Це дозволяє впевнено оцінювати ситуацію й приймати рішення, не залишаючи стерильну зону, економити час і уникати затримок.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Гарантія багаторічної клінічної ефективності
Стандартна платформа Windows® 10 допоможе підтримувати відповідність найновішим стандартам безпеки та захисту даних пацієнтів. У неї також можна інтегрувати нові програми для розширення клінічної актуальності системи з плином часу.
Specifications
Гео
Гео
Відстань від ізоцентру до підлоги
106,5 см (41,9″)
Поперечне переміщення
Діапазон руху: 236 см (92,9″)
Повздовжнє переміщення
Діапазони руху: 285 см (112,2″), 455 см (179.1″) або 635 см (250″)
Кут обертання C-дуги
Головний кінець столу: 120° LAO, 185° RAO. Збоку від столу: 90° LAO, 90° RAO
Швидкість обертання C-дуги
Швидкість до 25°/сек і 40°/сек для обертального сканування у положенні збоку від стола.
Кут ангуляції C-дуги
Головний кінець столу: 90° краніально, 90° каудально. Збоку столу: 185° краніально, 120° каудально
Швидкість ангуляції C-дуги
Головний кінець столу: до 25°/сек. Збоку від столу: до 25°/сек.
Відстань від фокусної плями до ізоцентру
81 см (31,9″)
Відстань від випромінювача до зображення
89,5–119,5 см (35,2–47″)
Глибина C-дуги
90 см (35,43″)
Опції монітора — стріла-тримач
Опції монітора — стріла-тримач
2-секційний MCS
2 x широкоекранних монітори Full HD з діаг. 27″
4-секційний MCS
3 або 4 x широкоекранних монітори Full HD з діаг. 27″
MCS FlexVision
1 x монітор з діаг. 58″, 8 Мп
Стіл
Стіл
Висота
74–102 см (29,1–40,2″)
Довжина
319 см (125,6″)
Ширина
50 см (19,7″)
Діапазон плаваючого переміщення у поздовжньому напрямку
120 см (47,2″)
Діапазон плаваючого переміщення у поперечному напрямку
36 см (14,2″)
Макс. навантаження на стіл
325 кг (715 фунтів)
Макс. маса тіла пацієнта
250 кг (551 фунт)
Опції монітора — підвіска на рейці
Опції монітора — підвіска на рейці
2-секційний MCS
2-секційний MCS 2 x широкоекранних монітори Full HD з діаг. 27″
4-секційний MCS
4-секційний MCS 3 або 4 широкоекранні монітори Full HD з діаг. 27"
6-секційний MCS
6-секційний MCS 3 або 4 широкоекранні монітори Full HD з діаг. 27" + 2 монітори з діаг. 27"
MCS FlexVision
MCS FlexVision 1 x монітор з діаг. 58″, 8 Мп
MCS FlexVision
MCS FlexVision 1 x монітор з діаг. 58" + 2 x широкоекранних монітори Full HD з діаг. 27"
1. У порівнянні з інтервенційними кабінетами, обладнаними системою Azurion 7 C20. Оцінку отримали за участю клініцистів у модельних умовах роботи кабінету після приблизно 20 хвилин практики позиціонування С-дуги та столу для пацієнта.
2. Дослідження Philips Azurion у модельних умовах 2016 р. — 12NC 452299123041 — Лютий 2017 р. Результати стосуються установи, в якій проводилося дослідження, і можуть бути неактуальними для інших установ.
4. Результати порівняння між системами з дистанційним та локальним підключенням. Зразок даних з 2018 для систем Allura FD і Azurion (n = 9955).
5. Відповідні випробування виконували три користувачі з різним рівнем знань і досвіду. Випробування проводили у фронтальній площині двопроєкційної Azurion R2.1 (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), точка QL-1).
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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.