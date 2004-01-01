Платформа для МР-симуляції Philips Ingenia MR-RT із пакетом для симуляції MR-linac ідеально доповнює систему Elekta Unity. Узгоджувані робочі процеси й належна якість зображень як під час МР-симуляції, так і під час візуального контролю променевої терапії за допомогою МРТ у режимі реального часу дозволяють використовувати усі переваги оптимальної взаємодії систем Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity.
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Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Відтворюваність робочих процесів
Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Відтворюваність робочих процесів
Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Порівняна якість зображення
Порівняна якість зображення
Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Порівняна якість зображення
Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Порівняна якість зображення
Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Поетапне швидке навчання
Поетапне швидке навчання
Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Поетапне швидке навчання
Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Поетапне швидке навчання
Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Сумісність через взаємодію
Сумісність через взаємодію
Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.
Сумісність через взаємодію
Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.
Сумісність через взаємодію
Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.
Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.
Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Відтворюваність робочих процесів
Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Відтворюваність робочих процесів
Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Порівняна якість зображення
Порівняна якість зображення
Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Порівняна якість зображення
Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Порівняна якість зображення
Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Поетапне швидке навчання
Поетапне швидке навчання
Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Поетапне швидке навчання
Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Поетапне швидке навчання
Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Сумісність через взаємодію
Сумісність через взаємодію
Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.
Сумісність через взаємодію
Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.
Сумісність через взаємодію
Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.
Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.
Специфікації
Характеристики
Характеристики
МРТ система
Ingenia MR-RT 1.5T і 3.0T
Протоколи ExamCards для Ingenia MR-RT, схожі на MR-linac
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.