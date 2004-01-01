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Системи терапії

MR-linac simulation package for Elekta Unity

Пакет для симуляції MR-linac

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Платформа для МР-симуляції Philips Ingenia MR-RT із пакетом для симуляції MR-linac ідеально доповнює систему Elekta Unity. Узгоджувані робочі процеси й належна якість зображень як під час МР-симуляції, так і під час візуального контролю променевої терапії за допомогою МРТ у режимі реального часу дозволяють використовувати усі переваги оптимальної взаємодії систем Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity.

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Особливості
Відтворюваність робочих процесів
Відтворюваність робочих процесів

Відтворюваність робочих процесів

Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.

Відтворюваність робочих процесів

Відтворюваність робочих процесів
Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.

Відтворюваність робочих процесів

Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Click here for more information
Відтворюваність робочих процесів
Відтворюваність робочих процесів

Відтворюваність робочих процесів

Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Порівняна якість зображення
Порівняна якість зображення

Порівняна якість зображення

Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.

Порівняна якість зображення

Порівняна якість зображення
Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.

Порівняна якість зображення

Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Click here for more information
Порівняна якість зображення
Порівняна якість зображення

Порівняна якість зображення

Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Поетапне швидке навчання
Поетапне швидке навчання

Поетапне швидке навчання

Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.

Поетапне швидке навчання

Поетапне швидке навчання
Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.

Поетапне швидке навчання

Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Click here for more information
Поетапне швидке навчання
Поетапне швидке навчання

Поетапне швидке навчання

Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Сумісність через взаємодію
Сумісність через взаємодію

Сумісність через взаємодію

Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.

Сумісність через взаємодію

Сумісність через взаємодію
Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.

Сумісність через взаємодію

Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.
Click here for more information
Сумісність через взаємодію
Сумісність через взаємодію

Сумісність через взаємодію

Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.
  • Відтворюваність робочих процесів
  • Порівняна якість зображення
  • Поетапне швидке навчання
  • Сумісність через взаємодію
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Відтворюваність робочих процесів
Відтворюваність робочих процесів

Відтворюваність робочих процесів

Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.

Відтворюваність робочих процесів

Відтворюваність робочих процесів
Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.

Відтворюваність робочих процесів

Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Click here for more information
Відтворюваність робочих процесів
Відтворюваність робочих процесів

Відтворюваність робочих процесів

Між системами Philips Ingenia MR-RT і Elekta Unity існує високий рівень узгодженості робочих процесів. Схожа робота з котушками та ідентичні засоби позиціювання пацієнта, які входять до пакету для симуляції для Elekta MR-linac, підтримують відтворюваність у налаштуваннях пацієнта та ефективних робочих процесах.
Порівняна якість зображення
Порівняна якість зображення

Порівняна якість зображення

Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.

Порівняна якість зображення

Порівняна якість зображення
Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.

Порівняна якість зображення

Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Click here for more information
Порівняна якість зображення
Порівняна якість зображення

Порівняна якість зображення

Основна технологія створення зображень, яку використовують Ingenia MR-RT і Elekta Unity, забезпечує порівнянну та незмінну якість зображення з напруженим полем. Тож ви отримуєте перевагу від зображення з однаковою контрастністю на всьому шляху лікування пацієнта. Набір спеціальних протоколів MR-linac ExamCards для Ingenia MR-RT дуже нагадує попередньо налаштовані МРТ-протоколи ExamCard Elekta Unity, які підтримували стандартизацію на двох платформах.
Поетапне швидке навчання
Поетапне швидке навчання

Поетапне швидке навчання

Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.

Поетапне швидке навчання

Поетапне швидке навчання
Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.

Поетапне швидке навчання

Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Click here for more information
Поетапне швидке навчання
Поетапне швидке навчання

Поетапне швидке навчання

Набуття досвіду роботи з МР-симулювання Ingenia MR-RT може стати кроком до впровадження MR-linac. Ви починаєте накопичувати знання ще до того, як Elekta Unity запрацює. Схожий інтерфейс користувача, схожа термінологія та робочі процеси означають, що дані можна легко передавати між апаратами. Завдяки цьому навчання відбувається швидко та ефективно, що значно зменшує зусилля, пов’язані з навчанням технології МРТ.
Сумісність через взаємодію
Сумісність через взаємодію

Сумісність через взаємодію

Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.

Сумісність через взаємодію

Сумісність через взаємодію
Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.

Сумісність через взаємодію

Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.
Click here for more information
Сумісність через взаємодію
Сумісність через взаємодію

Сумісність через взаємодію

Тісне співробітництво між Philips і Elekta означає, що можливості для взаємодії платформ Ingenia та Unity зростатимуть. Це означає, що ви продовжите свою захоплюючу подорож з MR-linac і зможете насолоджуватися перевагами додаткових спільних функцій, які можна передавати між платформами.

Специфікації

Характеристики
Характеристики
МРТ система
  • Ingenia MR-RT 1.5T і 3.0T
Протоколи ExamCards для Ingenia MR-RT, схожі на MR-linac
  • В КОМПЛЕКТІ: MRL Brain, MRL HeadNeck, MRL Thorax, MRL Abdomen, MRL Pelvis
Пакет для симуляції MR-linac
  • В КОМПЛЕКТІ: опори KneeSTEP M, FeetSTEP M, валик KneeSTEP M, підголівник M
Пакет для симуляції MR-linac
  • КОМПЛЕКТ: подушка положення лежачи M, рукоятка M, підлокітник M, підголівник M, адаптер індексації
Пакет для симуляції MR-linac
  • В КОМПЛЕКТІ: програмне забезпечення Body Respiratory Navigator, система з низькою опорою STEP M
Характеристики
Характеристики
МРТ система
  • Ingenia MR-RT 1.5T і 3.0T
Протоколи ExamCards для Ingenia MR-RT, схожі на MR-linac
  • В КОМПЛЕКТІ: MRL Brain, MRL HeadNeck, MRL Thorax, MRL Abdomen, MRL Pelvis
See all specifications
Характеристики
Характеристики
МРТ система
  • Ingenia MR-RT 1.5T і 3.0T
Протоколи ExamCards для Ingenia MR-RT, схожі на MR-linac
  • В КОМПЛЕКТІ: MRL Brain, MRL HeadNeck, MRL Thorax, MRL Abdomen, MRL Pelvis
Пакет для симуляції MR-linac
  • В КОМПЛЕКТІ: опори KneeSTEP M, FeetSTEP M, валик KneeSTEP M, підголівник M
Пакет для симуляції MR-linac
  • КОМПЛЕКТ: подушка положення лежачи M, рукоятка M, підлокітник M, підголівник M, адаптер індексації
Пакет для симуляції MR-linac
  • В КОМПЛЕКТІ: програмне забезпечення Body Respiratory Navigator, система з низькою опорою STEP M

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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

Я розумію

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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