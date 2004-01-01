Центр Інофрмації про Пацієнтів Philips (PIC iX) є серцевиною нашої системи моніторингу пацієнтів, яка полегшує наглядність спостережень за станом пацієнта, допомагаючи опікунам завчасно визначити потенційне погіршення, одночасно покращуючи клінічний робочий процес.
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Комплексний огляд від надходження до виписки
Комплексний огляд від надходження до виписки
Комплексний огляд від надходження до виписки
Комплексний огляд від надходження до виписки
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування
Збір даних, архівація, доступ
Збір даних, архівація, доступ
Збір даних, архівація, доступ
Збір даних, архівація, доступ
Захист даних у місцях здійснення догляду
Захист даних у місцях здійснення догляду
Захист даних у місцях здійснення догляду
Захист даних у місцях здійснення догляду
Комплексний огляд від надходження до виписки
Комплексний огляд від надходження до виписки
Комплексний огляд від надходження до виписки
Комплексний огляд від надходження до виписки
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування
Збір даних, архівація, доступ
Збір даних, архівація, доступ
Збір даних, архівація, доступ
Збір даних, архівація, доступ
Захист даних у місцях здійснення догляду
Захист даних у місцях здійснення догляду
Захист даних у місцях здійснення догляду
Захист даних у місцях здійснення догляду
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Приліжковий монітор Philips IntelliVue MX750 безпосередньо задовольняє зростаючі потреби безпеки ІТ-ландшафту охорони здоров’я, маючи ряд можливостей, які підтримують ваші стратегії кібербезпеки. Крім того, цей чудовий монітор із 19-дюймовим ємнісним сенсорним дисплеєм пропонує розширену функціональність і широкий діапазон вимірювань.
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Приліжковий монітор Philips IntelliVue MX850 безпосередньо відповідає зростаючим потребам у безпеці ІТ-сфери охорони здоров’я, маючи ряд можливостей, які підтримують ваші стратегії кібербезпеки. Крім того, цей видатний монітор преміум-класу з 22-дюймовим ємнісним сенсорним дисплеєм має розширену функціональність, гнучкі параметри конфігурації та широкий діапазон вимірювань. Він добре відповідає вимогам середовищ високої невідкладності.
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Philips IntelliVue X3 — це компактний переносний монітор пацієнта подвійного призначення з інтуїтивно зрозумілим управлінням, схожим на смартфон, та набором клінічних вимірювань, який в майбутньому можна розширити.
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MX100 — це гнучкий і надійний спосіб спостерігати за пацієнтами під час руху — і біля ліжка — за допомогою одного переносного автономного монітора. Він маленький і легкий, але пропонує широкий набір клінічних вимірювань з можливістю масштабування. Цей міцний пристрій із живленням від акумулятора має вбудований сенсорний екран діагоналлю 15,5 см (6,1") і звичайний принцип управління як у смартфоні, для зручності використання.
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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.I understand
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