Комплексний огляд від надходження до виписки

Ви можете отримати доступ до історії моніторингу свого пацієнта протягом усього періоду лікування від швидкої допомоги, операційної чи інтенсивної терапії до блоку понижувального блоку та навіть під час транспортування. За допомогою PIC iX ви можете консолідувати та передавати дані пацієнтів особам, які доглядають, навіть коли вони в дорозі, а також до EMR. PIC iX дозволяє завантажувати цифрові дані з приліжкових і телеметричних пристроїв (і зберігати дані протягом 8 годин, коли переривань передачі не уникнути), і може заповнювати випадання хвиль з приліжкових пристроїв протягом 10 секунд.