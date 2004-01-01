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Усі вироби для моніторингу стану пацієнта

Patient Information Center iX (PIC iX)

Центральна система моніторингу стану пацієнтів

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Центр Інофрмації про Пацієнтів Philips (PIC iX) є серцевиною нашої системи моніторингу пацієнтів, яка полегшує наглядність спостережень за станом пацієнта, допомагаючи опікунам завчасно визначити потенційне погіршення, одночасно покращуючи клінічний робочий процес.

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Features
Закрити прогалину в інформації про пацієнтів
Комплексний огляд від надходження до виписки

Комплексний огляд від надходження до виписки

Ви можете отримати доступ до історії моніторингу свого пацієнта протягом усього періоду лікування від швидкої допомоги, операційної чи інтенсивної терапії до блоку понижувального блоку та навіть під час транспортування. За допомогою PIC iX ви можете консолідувати та передавати дані пацієнтів особам, які доглядають, навіть коли вони в дорозі, а також до EMR. PIC iX дозволяє завантажувати цифрові дані з приліжкових і телеметричних пристроїв (і зберігати дані протягом 8 годин, коли переривань передачі не уникнути), і може заповнювати випадання хвиль з приліжкових пристроїв протягом 10 секунд.

Комплексний огляд від надходження до виписки

Комплексний огляд від надходження до виписки
Ви можете отримати доступ до історії моніторингу свого пацієнта протягом усього періоду лікування від швидкої допомоги, операційної чи інтенсивної терапії до блоку понижувального блоку та навіть під час транспортування. За допомогою PIC iX ви можете консолідувати та передавати дані пацієнтів особам, які доглядають, навіть коли вони в дорозі, а також до EMR. PIC iX дозволяє завантажувати цифрові дані з приліжкових і телеметричних пристроїв (і зберігати дані протягом 8 годин, коли переривань передачі не уникнути), і може заповнювати випадання хвиль з приліжкових пристроїв протягом 10 секунд.

Комплексний огляд від надходження до виписки

Ви можете отримати доступ до історії моніторингу свого пацієнта протягом усього періоду лікування від швидкої допомоги, операційної чи інтенсивної терапії до блоку понижувального блоку та навіть під час транспортування. За допомогою PIC iX ви можете консолідувати та передавати дані пацієнтів особам, які доглядають, навіть коли вони в дорозі, а також до EMR. PIC iX дозволяє завантажувати цифрові дані з приліжкових і телеметричних пристроїв (і зберігати дані протягом 8 годин, коли переривань передачі не уникнути), і може заповнювати випадання хвиль з приліжкових пристроїв протягом 10 секунд.
Click here for more information
Закрити прогалину в інформації про пацієнтів
Комплексний огляд від надходження до виписки

Комплексний огляд від надходження до виписки

Ви можете отримати доступ до історії моніторингу свого пацієнта протягом усього періоду лікування від швидкої допомоги, операційної чи інтенсивної терапії до блоку понижувального блоку та навіть під час транспортування. За допомогою PIC iX ви можете консолідувати та передавати дані пацієнтів особам, які доглядають, навіть коли вони в дорозі, а також до EMR. PIC iX дозволяє завантажувати цифрові дані з приліжкових і телеметричних пристроїв (і зберігати дані протягом 8 годин, коли переривань передачі не уникнути), і може заповнювати випадання хвиль з приліжкових пристроїв протягом 10 секунд.
Розширена підтримка клінічних рішень
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

PIC iX пропонує потужні інструменти підтримки прийняття клінічних рішень, оцінку раннього попередження та розширені алгоритми, які допоможуть вам визначити пацієнтів, які цього потребують, на ранній стадії, до критичних подій. Крім того, PIC iX містить технологію, яка може допомогти визначити пріоритетність протоколів тривоги та робочих процесів. Alarm Advisor завчасно робить пропозиції щодо персоналізації налаштувань кожного пацієнта, щоб допомогти клініцистам зменшити неактуальні сигнали тривоги.

Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування
PIC iX пропонує потужні інструменти підтримки прийняття клінічних рішень, оцінку раннього попередження та розширені алгоритми, які допоможуть вам визначити пацієнтів, які цього потребують, на ранній стадії, до критичних подій. Крім того, PIC iX містить технологію, яка може допомогти визначити пріоритетність протоколів тривоги та робочих процесів. Alarm Advisor завчасно робить пропозиції щодо персоналізації налаштувань кожного пацієнта, щоб допомогти клініцистам зменшити неактуальні сигнали тривоги.

Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

PIC iX пропонує потужні інструменти підтримки прийняття клінічних рішень, оцінку раннього попередження та розширені алгоритми, які допоможуть вам визначити пацієнтів, які цього потребують, на ранній стадії, до критичних подій. Крім того, PIC iX містить технологію, яка може допомогти визначити пріоритетність протоколів тривоги та робочих процесів. Alarm Advisor завчасно робить пропозиції щодо персоналізації налаштувань кожного пацієнта, щоб допомогти клініцистам зменшити неактуальні сигнали тривоги.
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Розширена підтримка клінічних рішень
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

PIC iX пропонує потужні інструменти підтримки прийняття клінічних рішень, оцінку раннього попередження та розширені алгоритми, які допоможуть вам визначити пацієнтів, які цього потребують, на ранній стадії, до критичних подій. Крім того, PIC iX містить технологію, яка може допомогти визначити пріоритетність протоколів тривоги та робочих процесів. Alarm Advisor завчасно робить пропозиції щодо персоналізації налаштувань кожного пацієнта, щоб допомогти клініцистам зменшити неактуальні сигнали тривоги.
Інформування про клінічні інновації
Збір даних, архівація, доступ

Збір даних, архівація, доступ

Philips Data Warehouse Connect — це наше єдине наскрізне рішення для аналітики клінічних даних, орієнтоване на обслуговування, яке забезпечує отримання, архівування та доступ до фізіологічних даних високої роздільної здатності. Ми працюємо над синтезом надійних клінічних даних, створених системами моніторингу пацієнтів Philips, у поєднанні з даними з інших джерел на відкритій, масштабованій і безпечній платформі керування даними.

Збір даних, архівація, доступ

Збір даних, архівація, доступ
Philips Data Warehouse Connect — це наше єдине наскрізне рішення для аналітики клінічних даних, орієнтоване на обслуговування, яке забезпечує отримання, архівування та доступ до фізіологічних даних високої роздільної здатності. Ми працюємо над синтезом надійних клінічних даних, створених системами моніторингу пацієнтів Philips, у поєднанні з даними з інших джерел на відкритій, масштабованій і безпечній платформі керування даними.

Збір даних, архівація, доступ

Philips Data Warehouse Connect — це наше єдине наскрізне рішення для аналітики клінічних даних, орієнтоване на обслуговування, яке забезпечує отримання, архівування та доступ до фізіологічних даних високої роздільної здатності. Ми працюємо над синтезом надійних клінічних даних, створених системами моніторингу пацієнтів Philips, у поєднанні з даними з інших джерел на відкритій, масштабованій і безпечній платформі керування даними.
Click here for more information
Інформування про клінічні інновації
Збір даних, архівація, доступ

Збір даних, архівація, доступ

Philips Data Warehouse Connect — це наше єдине наскрізне рішення для аналітики клінічних даних, орієнтоване на обслуговування, яке забезпечує отримання, архівування та доступ до фізіологічних даних високої роздільної здатності. Ми працюємо над синтезом надійних клінічних даних, створених системами моніторингу пацієнтів Philips, у поєднанні з даними з інших джерел на відкритій, масштабованій і безпечній платформі керування даними.
Захистіть цілісність вашої системи
Захист даних у місцях здійснення догляду

Захист даних у місцях здійснення догляду

Для підтримки цілісності та конфіденційності даних ми використовуємо підхід до поглибленого захисту на основі ризиків. Автентифікація та авторизація користувача захищають від несанкціонованого доступу до інформації про пацієнта та змін конфігурації. PIC iX — це надійна система, яка використовує технічні посібники з впровадження безпеки Міністерства оборони США для операційних систем, SQL, .NET і Internet Explorer.

Захист даних у місцях здійснення догляду

Захист даних у місцях здійснення догляду
Для підтримки цілісності та конфіденційності даних ми використовуємо підхід до поглибленого захисту на основі ризиків. Автентифікація та авторизація користувача захищають від несанкціонованого доступу до інформації про пацієнта та змін конфігурації. PIC iX — це надійна система, яка використовує технічні посібники з впровадження безпеки Міністерства оборони США для операційних систем, SQL, .NET і Internet Explorer.

Захист даних у місцях здійснення догляду

Для підтримки цілісності та конфіденційності даних ми використовуємо підхід до поглибленого захисту на основі ризиків. Автентифікація та авторизація користувача захищають від несанкціонованого доступу до інформації про пацієнта та змін конфігурації. PIC iX — це надійна система, яка використовує технічні посібники з впровадження безпеки Міністерства оборони США для операційних систем, SQL, .NET і Internet Explorer.
Click here for more information
Захистіть цілісність вашої системи
Захист даних у місцях здійснення догляду

Захист даних у місцях здійснення догляду

Для підтримки цілісності та конфіденційності даних ми використовуємо підхід до поглибленого захисту на основі ризиків. Автентифікація та авторизація користувача захищають від несанкціонованого доступу до інформації про пацієнта та змін конфігурації. PIC iX — це надійна система, яка використовує технічні посібники з впровадження безпеки Міністерства оборони США для операційних систем, SQL, .NET і Internet Explorer.
  • Закрити прогалину в інформації про пацієнтів
  • Розширена підтримка клінічних рішень
  • Інформування про клінічні інновації
  • Захистіть цілісність вашої системи
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Закрити прогалину в інформації про пацієнтів
Комплексний огляд від надходження до виписки

Комплексний огляд від надходження до виписки

Ви можете отримати доступ до історії моніторингу свого пацієнта протягом усього періоду лікування від швидкої допомоги, операційної чи інтенсивної терапії до блоку понижувального блоку та навіть під час транспортування. За допомогою PIC iX ви можете консолідувати та передавати дані пацієнтів особам, які доглядають, навіть коли вони в дорозі, а також до EMR. PIC iX дозволяє завантажувати цифрові дані з приліжкових і телеметричних пристроїв (і зберігати дані протягом 8 годин, коли переривань передачі не уникнути), і може заповнювати випадання хвиль з приліжкових пристроїв протягом 10 секунд.

Комплексний огляд від надходження до виписки

Комплексний огляд від надходження до виписки
Ви можете отримати доступ до історії моніторингу свого пацієнта протягом усього періоду лікування від швидкої допомоги, операційної чи інтенсивної терапії до блоку понижувального блоку та навіть під час транспортування. За допомогою PIC iX ви можете консолідувати та передавати дані пацієнтів особам, які доглядають, навіть коли вони в дорозі, а також до EMR. PIC iX дозволяє завантажувати цифрові дані з приліжкових і телеметричних пристроїв (і зберігати дані протягом 8 годин, коли переривань передачі не уникнути), і може заповнювати випадання хвиль з приліжкових пристроїв протягом 10 секунд.

Комплексний огляд від надходження до виписки

Ви можете отримати доступ до історії моніторингу свого пацієнта протягом усього періоду лікування від швидкої допомоги, операційної чи інтенсивної терапії до блоку понижувального блоку та навіть під час транспортування. За допомогою PIC iX ви можете консолідувати та передавати дані пацієнтів особам, які доглядають, навіть коли вони в дорозі, а також до EMR. PIC iX дозволяє завантажувати цифрові дані з приліжкових і телеметричних пристроїв (і зберігати дані протягом 8 годин, коли переривань передачі не уникнути), і може заповнювати випадання хвиль з приліжкових пристроїв протягом 10 секунд.
Click here for more information
Закрити прогалину в інформації про пацієнтів
Комплексний огляд від надходження до виписки

Комплексний огляд від надходження до виписки

Ви можете отримати доступ до історії моніторингу свого пацієнта протягом усього періоду лікування від швидкої допомоги, операційної чи інтенсивної терапії до блоку понижувального блоку та навіть під час транспортування. За допомогою PIC iX ви можете консолідувати та передавати дані пацієнтів особам, які доглядають, навіть коли вони в дорозі, а також до EMR. PIC iX дозволяє завантажувати цифрові дані з приліжкових і телеметричних пристроїв (і зберігати дані протягом 8 годин, коли переривань передачі не уникнути), і може заповнювати випадання хвиль з приліжкових пристроїв протягом 10 секунд.
Розширена підтримка клінічних рішень
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

PIC iX пропонує потужні інструменти підтримки прийняття клінічних рішень, оцінку раннього попередження та розширені алгоритми, які допоможуть вам визначити пацієнтів, які цього потребують, на ранній стадії, до критичних подій. Крім того, PIC iX містить технологію, яка може допомогти визначити пріоритетність протоколів тривоги та робочих процесів. Alarm Advisor завчасно робить пропозиції щодо персоналізації налаштувань кожного пацієнта, щоб допомогти клініцистам зменшити неактуальні сигнали тривоги.

Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування
PIC iX пропонує потужні інструменти підтримки прийняття клінічних рішень, оцінку раннього попередження та розширені алгоритми, які допоможуть вам визначити пацієнтів, які цього потребують, на ранній стадії, до критичних подій. Крім того, PIC iX містить технологію, яка може допомогти визначити пріоритетність протоколів тривоги та робочих процесів. Alarm Advisor завчасно робить пропозиції щодо персоналізації налаштувань кожного пацієнта, щоб допомогти клініцистам зменшити неактуальні сигнали тривоги.

Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

PIC iX пропонує потужні інструменти підтримки прийняття клінічних рішень, оцінку раннього попередження та розширені алгоритми, які допоможуть вам визначити пацієнтів, які цього потребують, на ранній стадії, до критичних подій. Крім того, PIC iX містить технологію, яка може допомогти визначити пріоритетність протоколів тривоги та робочих процесів. Alarm Advisor завчасно робить пропозиції щодо персоналізації налаштувань кожного пацієнта, щоб допомогти клініцистам зменшити неактуальні сигнали тривоги.
Click here for more information
Розширена підтримка клінічних рішень
Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

Клінічні інструменти PIC iX пропонують інформацію, яка допоможе визначити пріоритети лікування

PIC iX пропонує потужні інструменти підтримки прийняття клінічних рішень, оцінку раннього попередження та розширені алгоритми, які допоможуть вам визначити пацієнтів, які цього потребують, на ранній стадії, до критичних подій. Крім того, PIC iX містить технологію, яка може допомогти визначити пріоритетність протоколів тривоги та робочих процесів. Alarm Advisor завчасно робить пропозиції щодо персоналізації налаштувань кожного пацієнта, щоб допомогти клініцистам зменшити неактуальні сигнали тривоги.
Інформування про клінічні інновації
Збір даних, архівація, доступ

Збір даних, архівація, доступ

Philips Data Warehouse Connect — це наше єдине наскрізне рішення для аналітики клінічних даних, орієнтоване на обслуговування, яке забезпечує отримання, архівування та доступ до фізіологічних даних високої роздільної здатності. Ми працюємо над синтезом надійних клінічних даних, створених системами моніторингу пацієнтів Philips, у поєднанні з даними з інших джерел на відкритій, масштабованій і безпечній платформі керування даними.

Збір даних, архівація, доступ

Збір даних, архівація, доступ
Philips Data Warehouse Connect — це наше єдине наскрізне рішення для аналітики клінічних даних, орієнтоване на обслуговування, яке забезпечує отримання, архівування та доступ до фізіологічних даних високої роздільної здатності. Ми працюємо над синтезом надійних клінічних даних, створених системами моніторингу пацієнтів Philips, у поєднанні з даними з інших джерел на відкритій, масштабованій і безпечній платформі керування даними.

Збір даних, архівація, доступ

Philips Data Warehouse Connect — це наше єдине наскрізне рішення для аналітики клінічних даних, орієнтоване на обслуговування, яке забезпечує отримання, архівування та доступ до фізіологічних даних високої роздільної здатності. Ми працюємо над синтезом надійних клінічних даних, створених системами моніторингу пацієнтів Philips, у поєднанні з даними з інших джерел на відкритій, масштабованій і безпечній платформі керування даними.
Click here for more information
Інформування про клінічні інновації
Збір даних, архівація, доступ

Збір даних, архівація, доступ

Philips Data Warehouse Connect — це наше єдине наскрізне рішення для аналітики клінічних даних, орієнтоване на обслуговування, яке забезпечує отримання, архівування та доступ до фізіологічних даних високої роздільної здатності. Ми працюємо над синтезом надійних клінічних даних, створених системами моніторингу пацієнтів Philips, у поєднанні з даними з інших джерел на відкритій, масштабованій і безпечній платформі керування даними.
Захистіть цілісність вашої системи
Захист даних у місцях здійснення догляду

Захист даних у місцях здійснення догляду

Для підтримки цілісності та конфіденційності даних ми використовуємо підхід до поглибленого захисту на основі ризиків. Автентифікація та авторизація користувача захищають від несанкціонованого доступу до інформації про пацієнта та змін конфігурації. PIC iX — це надійна система, яка використовує технічні посібники з впровадження безпеки Міністерства оборони США для операційних систем, SQL, .NET і Internet Explorer.

Захист даних у місцях здійснення догляду

Захист даних у місцях здійснення догляду
Для підтримки цілісності та конфіденційності даних ми використовуємо підхід до поглибленого захисту на основі ризиків. Автентифікація та авторизація користувача захищають від несанкціонованого доступу до інформації про пацієнта та змін конфігурації. PIC iX — це надійна система, яка використовує технічні посібники з впровадження безпеки Міністерства оборони США для операційних систем, SQL, .NET і Internet Explorer.

Захист даних у місцях здійснення догляду

Для підтримки цілісності та конфіденційності даних ми використовуємо підхід до поглибленого захисту на основі ризиків. Автентифікація та авторизація користувача захищають від несанкціонованого доступу до інформації про пацієнта та змін конфігурації. PIC iX — це надійна система, яка використовує технічні посібники з впровадження безпеки Міністерства оборони США для операційних систем, SQL, .NET і Internet Explorer.
Click here for more information
Захистіть цілісність вашої системи
Захист даних у місцях здійснення догляду

Захист даних у місцях здійснення догляду

Для підтримки цілісності та конфіденційності даних ми використовуємо підхід до поглибленого захисту на основі ризиків. Автентифікація та авторизація користувача захищають від несанкціонованого доступу до інформації про пацієнта та змін конфігурації. PIC iX — це надійна система, яка використовує технічні посібники з впровадження безпеки Міністерства оборони США для операційних систем, SQL, .NET і Internet Explorer.

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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