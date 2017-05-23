Ефективний догляд

З моніторами пацієнта Efficia CM ви можете бути впевнені, що надаєте ефективну та якісну допомогу — і все це в межах вашого бюджету. Це найкраще з обох світів: функціональність та інновації, які ви очікуєте від Philips, і вартість, яка вам потрібна.