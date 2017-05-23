Коли і бюджет, і якість мають значення, вибір — монітори пацієнта Efficia серії CM. Відповідно до ваших потреб ми пропонуємо цілий ряд моніторів пацієнта з нашими перевіреними часом алгоритмами вимірювання.
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Перевірені часом алгоритми фізіологічних вимірювань і основні функції тепер у вашій досяжності. Враховуючи ваш робочий процес, монітори Efficia створені як портативні та інтуїтивно зрозумілі у використанні. Ви можете отримати доступ до більшості функцій за три або менше натискань.
Зручний і доступний монітор
Перевірені часом алгоритми фізіологічних вимірювань і основні функції тепер у вашій досяжності. Враховуючи ваш робочий процес, монітори Efficia створені як портативні та інтуїтивно зрозумілі у використанні. Ви можете отримати доступ до більшості функцій за три або менше натискань.
Зручний і доступний монітор
Перевірені часом алгоритми фізіологічних вимірювань і основні функції тепер у вашій досяжності. Враховуючи ваш робочий процес, монітори Efficia створені як портативні та інтуїтивно зрозумілі у використанні. Ви можете отримати доступ до більшості функцій за три або менше натискань.
Перевірені часом алгоритми фізіологічних вимірювань і основні функції тепер у вашій досяжності. Враховуючи ваш робочий процес, монітори Efficia створені як портативні та інтуїтивно зрозумілі у використанні. Ви можете отримати доступ до більшості функцій за три або менше натискань.
Ефективний догляд
Ефективний догляд
З моніторами пацієнта Efficia CM ви можете бути впевнені, що надаєте ефективну та якісну допомогу — і все це в межах вашого бюджету. Це найкраще з обох світів: функціональність та інновації, які ви очікуєте від Philips, і вартість, яка вам потрібна.
Ефективний догляд
З моніторами пацієнта Efficia CM ви можете бути впевнені, що надаєте ефективну та якісну допомогу — і все це в межах вашого бюджету. Це найкраще з обох світів: функціональність та інновації, які ви очікуєте від Philips, і вартість, яка вам потрібна.
Ефективний догляд
З моніторами пацієнта Efficia CM ви можете бути впевнені, що надаєте ефективну та якісну допомогу — і все це в межах вашого бюджету. Це найкраще з обох світів: функціональність та інновації, які ви очікуєте від Philips, і вартість, яка вам потрібна.
З моніторами пацієнта Efficia CM ви можете бути впевнені, що надаєте ефективну та якісну допомогу — і все це в межах вашого бюджету. Це найкраще з обох світів: функціональність та інновації, які ви очікуєте від Philips, і вартість, яка вам потрібна.
Обмежуйте витрати, а не можливості
Обмежуйте витрати, а не можливості
Можливо, ви відчуваєте постійний тиск, пов’язаний із задоволенням клінічних потреб із обмеженим бюджетом, або тиск поточного економічного клімату. У будь-якому випадку ви покладаєтеся на якість моніторингу пацієнтів і інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо лікування пацієнтів. Тепер немає потреби в компромісах.
Обмежуйте витрати, а не можливості
Можливо, ви відчуваєте постійний тиск, пов’язаний із задоволенням клінічних потреб із обмеженим бюджетом, або тиск поточного економічного клімату. У будь-якому випадку ви покладаєтеся на якість моніторингу пацієнтів і інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо лікування пацієнтів. Тепер немає потреби в компромісах.
Обмежуйте витрати, а не можливості
Можливо, ви відчуваєте постійний тиск, пов’язаний із задоволенням клінічних потреб із обмеженим бюджетом, або тиск поточного економічного клімату. У будь-якому випадку ви покладаєтеся на якість моніторингу пацієнтів і інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо лікування пацієнтів. Тепер немає потреби в компромісах.
Можливо, ви відчуваєте постійний тиск, пов’язаний із задоволенням клінічних потреб із обмеженим бюджетом, або тиск поточного економічного клімату. У будь-якому випадку ви покладаєтеся на якість моніторингу пацієнтів і інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо лікування пацієнтів. Тепер немає потреби в компромісах.
Якість, якій можна довіряти
Якість, якій можна довіряти
Монітори пацієнтів Efficia використовують ті самі фізіологічні вимірювання* Philips, які вже допомагають контролювати понад 200 мільйонів пацієнтів щороку. Монітори Efficia зосереджені на основній функції моніторингу. Це означає, що ви можете отримати доступ до необхідних функцій за ціною придбання та загальною вартістю володіння, яку ви можете виправдати.
Якість, якій можна довіряти
Монітори пацієнтів Efficia використовують ті самі фізіологічні вимірювання* Philips, які вже допомагають контролювати понад 200 мільйонів пацієнтів щороку. Монітори Efficia зосереджені на основній функції моніторингу. Це означає, що ви можете отримати доступ до необхідних функцій за ціною придбання та загальною вартістю володіння, яку ви можете виправдати.
Якість, якій можна довіряти
Монітори пацієнтів Efficia використовують ті самі фізіологічні вимірювання* Philips, які вже допомагають контролювати понад 200 мільйонів пацієнтів щороку. Монітори Efficia зосереджені на основній функції моніторингу. Це означає, що ви можете отримати доступ до необхідних функцій за ціною придбання та загальною вартістю володіння, яку ви можете виправдати.
Монітори пацієнтів Efficia використовують ті самі фізіологічні вимірювання* Philips, які вже допомагають контролювати понад 200 мільйонів пацієнтів щороку. Монітори Efficia зосереджені на основній функції моніторингу. Це означає, що ви можете отримати доступ до необхідних функцій за ціною придбання та загальною вартістю володіння, яку ви можете виправдати.
Перевірені часом алгоритми фізіологічних вимірювань і основні функції тепер у вашій досяжності. Враховуючи ваш робочий процес, монітори Efficia створені як портативні та інтуїтивно зрозумілі у використанні. Ви можете отримати доступ до більшості функцій за три або менше натискань.
Зручний і доступний монітор
Перевірені часом алгоритми фізіологічних вимірювань і основні функції тепер у вашій досяжності. Враховуючи ваш робочий процес, монітори Efficia створені як портативні та інтуїтивно зрозумілі у використанні. Ви можете отримати доступ до більшості функцій за три або менше натискань.
Зручний і доступний монітор
Перевірені часом алгоритми фізіологічних вимірювань і основні функції тепер у вашій досяжності. Враховуючи ваш робочий процес, монітори Efficia створені як портативні та інтуїтивно зрозумілі у використанні. Ви можете отримати доступ до більшості функцій за три або менше натискань.
Перевірені часом алгоритми фізіологічних вимірювань і основні функції тепер у вашій досяжності. Враховуючи ваш робочий процес, монітори Efficia створені як портативні та інтуїтивно зрозумілі у використанні. Ви можете отримати доступ до більшості функцій за три або менше натискань.
Ефективний догляд
Ефективний догляд
З моніторами пацієнта Efficia CM ви можете бути впевнені, що надаєте ефективну та якісну допомогу — і все це в межах вашого бюджету. Це найкраще з обох світів: функціональність та інновації, які ви очікуєте від Philips, і вартість, яка вам потрібна.
Ефективний догляд
З моніторами пацієнта Efficia CM ви можете бути впевнені, що надаєте ефективну та якісну допомогу — і все це в межах вашого бюджету. Це найкраще з обох світів: функціональність та інновації, які ви очікуєте від Philips, і вартість, яка вам потрібна.
Ефективний догляд
З моніторами пацієнта Efficia CM ви можете бути впевнені, що надаєте ефективну та якісну допомогу — і все це в межах вашого бюджету. Це найкраще з обох світів: функціональність та інновації, які ви очікуєте від Philips, і вартість, яка вам потрібна.
З моніторами пацієнта Efficia CM ви можете бути впевнені, що надаєте ефективну та якісну допомогу — і все це в межах вашого бюджету. Це найкраще з обох світів: функціональність та інновації, які ви очікуєте від Philips, і вартість, яка вам потрібна.
Обмежуйте витрати, а не можливості
Обмежуйте витрати, а не можливості
Можливо, ви відчуваєте постійний тиск, пов’язаний із задоволенням клінічних потреб із обмеженим бюджетом, або тиск поточного економічного клімату. У будь-якому випадку ви покладаєтеся на якість моніторингу пацієнтів і інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо лікування пацієнтів. Тепер немає потреби в компромісах.
Обмежуйте витрати, а не можливості
Можливо, ви відчуваєте постійний тиск, пов’язаний із задоволенням клінічних потреб із обмеженим бюджетом, або тиск поточного економічного клімату. У будь-якому випадку ви покладаєтеся на якість моніторингу пацієнтів і інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо лікування пацієнтів. Тепер немає потреби в компромісах.
Обмежуйте витрати, а не можливості
Можливо, ви відчуваєте постійний тиск, пов’язаний із задоволенням клінічних потреб із обмеженим бюджетом, або тиск поточного економічного клімату. У будь-якому випадку ви покладаєтеся на якість моніторингу пацієнтів і інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо лікування пацієнтів. Тепер немає потреби в компромісах.
Можливо, ви відчуваєте постійний тиск, пов’язаний із задоволенням клінічних потреб із обмеженим бюджетом, або тиск поточного економічного клімату. У будь-якому випадку ви покладаєтеся на якість моніторингу пацієнтів і інформацію, необхідну для прийняття рішень щодо лікування пацієнтів. Тепер немає потреби в компромісах.
Якість, якій можна довіряти
Якість, якій можна довіряти
Монітори пацієнтів Efficia використовують ті самі фізіологічні вимірювання* Philips, які вже допомагають контролювати понад 200 мільйонів пацієнтів щороку. Монітори Efficia зосереджені на основній функції моніторингу. Це означає, що ви можете отримати доступ до необхідних функцій за ціною придбання та загальною вартістю володіння, яку ви можете виправдати.
Якість, якій можна довіряти
Монітори пацієнтів Efficia використовують ті самі фізіологічні вимірювання* Philips, які вже допомагають контролювати понад 200 мільйонів пацієнтів щороку. Монітори Efficia зосереджені на основній функції моніторингу. Це означає, що ви можете отримати доступ до необхідних функцій за ціною придбання та загальною вартістю володіння, яку ви можете виправдати.
Якість, якій можна довіряти
Монітори пацієнтів Efficia використовують ті самі фізіологічні вимірювання* Philips, які вже допомагають контролювати понад 200 мільйонів пацієнтів щороку. Монітори Efficia зосереджені на основній функції моніторингу. Це означає, що ви можете отримати доступ до необхідних функцій за ціною придбання та загальною вартістю володіння, яку ви можете виправдати.
Монітори пацієнтів Efficia використовують ті самі фізіологічні вимірювання* Philips, які вже допомагають контролювати понад 200 мільйонів пацієнтів щороку. Монітори Efficia зосереджені на основній функції моніторингу. Це означає, що ви можете отримати доступ до необхідних функцій за ціною придбання та загальною вартістю володіння, яку ви можете виправдати.
РК-дисплей діагоналлю 25,6 см (10,1") з 5-провідним резистивним сенсорним екраном; 1280 активних пікселів/рядок, 800 активних рядків/кадр
Електричні характеристики
Електричні характеристики
Споживання енергії
< 75 Вт
Варіанти монтажу
Варіанти монтажу
Пересувна стійка на коліщатках
Не входить до базового комплекту
Настінне кріплення, 10"
Не входить до базового комплекту
Гачок для ліжка
Не входить до базового комплекту
Електричні
Електричні
Внутрішнє джерело живлення
від 100 до 240 В змінного струму; 50/60 Гц
Монітори пацієнта Philips Efficia CM пропонують нашим клієнтам вибір пульсоксиметрії з Philips SpO₂ або Masimo® або Masimo SET® SpO₂. Продукти Masimo можуть бути доступні не в усіх країнах. Щоб дізнатися більше, зверніться до місцевої торгової організації.
Система Efficia серії CM доступна не в усіх регіонах. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого представника Philips.
Система Efficia серії CM недоступна для продажу в Північній Америці.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.