Про компанію



Наша мета

Покращувати здоров’я та добробут людей завдяки значущим інноваціям – це наша мета як провідної компанії у сфері технологій для здоров’я. Ми прагнемо покращити життя 2,5 мільярдів людей на рік до 2030 року.

Ми будемо найкращим місцем роботи для людей, які поділяють нашу пристрасть, створюючи умови для персонального розвитку, рівних можливостей та культурного різноманіття

Разом ми створимо для наших клієнтів та акціонерів найбільшу цінність у довгостроковій перспективі, відповідально ставлячись до нашої планети та суспільства у партнерстві з усіма зацікавленими сторонами.

Про Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) — це провідна технологічна компанія, націлена на поліпшення здоров’я людей та забезпечення кращих результатів на всіх етапах континууму здоров'я — від ведення здорового способу життя та профілактики до діагностики, лікування та догляду у домашніх умовах. Philips використовує передові технології та глибокі клінічні та споживчі знання для створення інтегрованих рішень. Штаб-квартира Philips знаходиться в Нідерландах, компанія займає провідні позиції в галузі обладнання для ангіографії, томографії, ультразвукової діагностики та моніторингу стану пацієнта, а також в цифрових рішеннях для медицини, продуктах для догляду за персональним здоров'ям споживачів та догляду за домівкою. Обсяг продажів Philips у 2019 році склав 19,5 млрд євро. У компанії працює близько 81 000 співробітників, які здійснюють продажі та надають послуги у більш ніж 100 країнах.