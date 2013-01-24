Вдоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером.
Вдоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером.
Мультипіч дозволяє готувати сотні страв. Смажте, печіть, запікайте і навіть підігрівайте свої страви.
Нові кавомашини серії 5400 з інноваційною молочною системою LatteGo.
Потужна пара для максимального усунення складок.
Понеділок - п'ятниця (9:00 - 23:20)
Субота - неділя (10:00 - 22:00)
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