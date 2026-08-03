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Philips Sonicare – вибір Маші Єфросиніної2
Інноваційні рішення для особистого догляду
Поєднуючи любов та інновації, ми створюємо продукти для комфортного догляду за дитиною
Різноманітні зачіски тривалої фіксації
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Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах нижче коліна до 86%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.
Маша Єфросиніна – телеведуча, інфлуєнсерка, громадська діячка