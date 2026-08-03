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Інноваційні рішення для особистого догляду

Звукові зубні щітки

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Бритви для обличчя

Бритви для обличчя

Фотоепілятори Lumea

Фотоепілятори Lumea

Молоковідсмоктувачі та засоби догляду

Молоковідсмоктувачі та засоби догляду
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Philips Avent
Philips Avent

Поєднуючи любов та інновації, ми створюємо продукти для комфортного догляду за дитиною

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Автостайлер Philips серії 9000 WavePro з технологією SenseIQ
Автостайлер Philips серії 9000 WavePro з технологією SenseIQ

Різноманітні зачіски тривалої фіксації

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Тест-драйв електричних бритв від Philips

Тест-драйв електричних бритв від Philips

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      1. Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах нижче коліна до 86%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись. 

      2. Маша Єфросиніна – телеведуча, інфлуєнсерка, громадська діячка 