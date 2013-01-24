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Чорна п'ятниця

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Чорна п'ятниця  

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Волосся в ідеальному стані

завдяки серії Philips MoistureProtect

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Популярні товари

Універсальний тример 14 в 1

 

Вдоскональте власний стиль із нашим найбільш точним та універсальним тримером.

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QP220/55 OneBlade

Мультипіч Philips XXL

 

Мультипіч дозволяє готувати сотні страв. Смажте, печіть, запікайте і навіть підігрівайте свої страви.

 

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HR2621/90 Viva Collection Hand Blender
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Це не бритва.

Це OneBlade.

 

Новий спосіб підрівнювання

бороди, моделювання контурів

та гоління щетини будь-якої

довжини.

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Philips ефективно

Фотоепілятор Lumea від Philips

До 6 місяців бездоганно гладенької шкіри без волосся

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face shaver series 7000

Кліматичний комплекс 2-в-1  

Контролюйте якість повітря у вашій оселі за допомогою очисника та зволожувача повітря 2в1 від Philips
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Philips Sonicare

Білі зуби та здорові ясна завдяки зубним щіткам Philips Sonicare

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SpeedPro Max Aqua 8000

 

Пилососить та миє одним рухом.

Найбільший час роботи в турборежимі!

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LatteGo 5000

Супер легке очищення,
розмаїття кавових смаків

 

Нові кавомашини серії 5400 з інноваційною молочною системою LatteGo.

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Philips ефективно

Запрошуємо до світу легкого прасування з Philips PerfectCare Elite Plus

 

Потужна пара для максимального усунення складок.

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для себе MyPhilips 

 

 

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Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.