Додаток та Пристрої контролюються компанією Philips Consumer Lifestyle B.V. або її афілійованими чи дочірніми компаніями (далі «Philips», «наш», «ми» чи «нас»). Ми обробляємо особисті дані, зібрані з Додатка та/або будь-якого Пристрою, який Ви спарюєте з додатком.
Це Повідомлення про конфіденційність стосується особистих даних, які збирає чи обробляє Пристрій та/або Додаток. Це Повідомлення про конфіденційність має на меті допомогти Вам зрозуміти наші принципи роботи з особистими даними під час використання Додатка, зокрема те, які дані ми збираємо, чому ми збираємо їх і для чого, а також Ваші особисті права.
Також ознайомтесь із Повідомленням про файли cookie та Умовами використання.
Дані облікового запису
Ви можете увійти в Додаток за допомогою облікового запису MyPhilips або профілю в соціальній мережі. Користувачі в Китаї можуть також увійти за допомогою номерів мобільного телефону.
Ми використовуємо дані Вашого облікового запису для створення і керування ним. Оскільки ми використовуємо дані Вашого облікового запису для надання Послуг, ми вважаємо таку обробку даних необхідною для виконання договору, стороною якого Ви є, що є правомірним відповідно до Статті 6.1. (b) Правових норм (ЄС) 2016/679.
Дані пристроїв
Коли з’єднуєте Пристрій у пару з Додатком, ми збираємо таку інформацію:
(I) Дані про пристрій, зокрема код пристрою, режим роботи, увімкнення/вимкнення живлення, режим, швидкість вентилятора, дані планувальника та команди керування.
(II) Загальні дані про якість повітря, зокрема індекс побутових алергенів, PM2.5, температура, гази та рівень вологості.
(I) Дані про пристрій, зокрема код пристрою, дані планувальника, кількість циклів та тривалість прибирання.
Ми також збираємо IP-адресу маршрутизатора, що підключається до Пристрою.
Ми використовуємо ці дані для надання Послуг, забезпечення кращого розуміння Пристроєм середовища, покращення нашого Пристрою та Послуг, а також Вашої кращої взаємодії з Пристроєм та його послугами.
Оскільки Дані пристрою обробляються лише тоді, коли Ви з’єднуєте його в пару з Додатком для отримання Послуг, ми вважаємо таку обробку даних необхідною для дії договору, стороною якого Ви є, що є правомірним відповідно до Статті 6.1.(b) Правових норм (ЄС) 2016/679.
Інші надані дані
Залежно від моделі очищувача повітря Додаток може показувати невелике опитування щодо Вашого відношення до якості повітря у приміщенні, тривалості проживання у будинку/кімнаті та щодо кімнати, в якій Ви поставили Пристрій. Додаток буде використовувати Ваші відповіді для створення найвідповіднішого режиму роботи Пристрою.
Оскільки Ваші інші надані дані обробляються лише тоді, коли Ви з’єднуєте Пристрій(-ої) в пару з Додатком для отримання Послуг, ми вважаємо таку обробку даних необхідною для виконання договору, стороною якого Ви є, що є правомірним відповідно до Статті 6.1.(b) Правових норм (ЄС) 2016/679.
Файли cookie
Ми використовуємо файли cookie, теги чи подібні технології («Cookie») для керування, надання, покращення, розуміння та налаштування наших Послуг. Файли Cookie допомагають нам розпізнавати Ваш мобільний пристрій та збирати Ваші особисті дані, зокрема унікальний номер пристрою користувача, IP-адресу мобільного пристрою, тип мобільного веб-браузера чи операційної системи, яку Ви використовуєте, дані про сеанси та використання або інформацію щодо ефективності виконання послуги, тобто інформацію про використання Вами Додатка.
Перш ніж використовувати файли Cookie для аналітичних цілей, ми питатимемо Вашої згоди. Докладні відомості про використання файлів Cookie, які застосовуються в цьому Додатку, читайте у нашому Повідомленні про файли cookie у налаштуваннях безпеки Додатка.
Підтримка споживачів
Коли Ви звертаєтесь за підтримкою, ми обробляємо інформацію, яка стосується Вашої справи, зокрема номер справи, Вашу взаємодію з нами та контактну інформацію. Додатково:
Ми використовуємо Ваші дані Центру обслуговування клієнтів, щоб зрозуміти та вирішити проблеми, які у Вас виникають, надати потрібну підтримку й зв’язатися з Вами за потреби.
Ми обробляємо Ваші дані Центру обслуговування клієнтів за необхідності для виконання договору відповідно до Статті 6.1.(b) Правових норм (ЕС) 2016/679. У деяких випадках ми обробляємо Ваші особисті дані на основі законного зобов’язання відповідно до Статті 6.1.(c) Правових норм (ЄС) 2016/679.
Зведені дані
Ми можемо поєднувати Ваші особисті дані, зокрема дані облікового запису, дані пристроїв, файли cookie та дані, зібрані під час Вашої взаємодії та використання цифрових каналів Philips (таких як соціальні мережі, веб-сайти, електронна пошта, додатки та під’єднані вироби), а саме: IP-адреси, файли cookie, дані про мобільний пристрій, повідомлення, на які Ви переходите або які натискаєте, деталі про місцезнаходження та веб-сайти, які Ви відвідуєте.
Ми аналізуємо зведені дані для надання Вам персоналізованих Послуг. Це також допомагає нам покращити вміст, функціональність та використання Додатка, Пристрою(-їв) та Послуг, а також розробляти нові вироби й послуги. У такому разі ми вважаємо, що обробка Ваших зведених даних має базуватися на законному інтересі Philips і є законною відповідно до Статті 6.1. (F) Правових норм (ЄС) 2016/679.
Якщо Ви дасте згоду на отримання рекламно-інформаційних повідомлень про вироби, послуги, події та акції Philips, які можуть бути актуальними для Вас на основі Ваших уподобань та поведінки онлайн, ми можемо надсилати Вам маркетингові та рекламно-інформаційні повідомлення електронною поштою, телефоном або іншими цифровими каналами (наприклад, через мобільні додатки та соціальні мережі). Щоб мати змогу підібрати повідомлення відповідно до Ваших інтересів та поведінки й запропонувати Вам більш відповідне та персоналізоване використання, ми можемо аналізувати Ваші зведені дані. Перш ніж надсилати Вам рекламно-інформаційні повідомлення, ми проситимемо Вашої згоди.
Коли Додатку буде потрібний дозвіл для доступу до сенсорів мобільного пристрою (наприклад, камери, Wi-Fi, географічного положення чи Bluetooth) чи інших даних (наприклад, фотографій) для Послуг, ми попросимо Вашої згоди. Ми використовуємо такі дані лише за потреби для надання Вам Послуг і лише після Вашої згоди.
Ви можете заблокувати дозволи Додатка в будь-який час у налаштуваннях мобільного пристрою.
Кому надсилаються особисті дані
Компанія Philips може розкривати Ваші особисті дані незалежним постачальникам послуг, діловим партнерам чи іншим третім сторонам згідно з цим Повідомленням про конфіденційність та/або відповідно до законодавства.
Постачальники послуг
Ми працюємо з незалежними постачальниками послуг, які допомагають нам керувати, надавати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та виводити наші послуги на ринок.
Ми можемо надсилати Ваші особисті дані вказаним нижче постачальникам послуг:
Ці постачальники послуг забезпечують необхідне апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережі, засоби зберігання, послуги транзакцій та/або інші пов’язані технології, необхідні для роботи додатка або надання послуг.
Ці постачальники надають певні послуги для Додатка, такі як аналітика Додатка, вбудовані в Додаток повідомлення та Push-повідомлення.
Компанія Philips вимагає від постачальників послуг надавати належний рівень захисту Ваших особистих даних, подібно до того, як це робимо ми. Ми вимагаємо, щоб наші постачальники послуг опрацьовували Ваші особисті дані лише згідно з наших вказівок та лише для визначених цілей, згаданих вище, щоб вони мали доступ до мінімальної кількості даних, необхідних для надання певної послуги, і захищали Ваші особисті дані.
Інші треті сторони
Компанія Philips може також працювати із третіми сторонами, які обробляють Ваші особисті дані для власних цілей. Якщо Philips ділиться особистими даними із третіми сторонами, які використовують їх для власних цілей, Philips повідомлятиме Вам та/або отримуватиме Вашу згоду за потреби відповідно до чинних законів перед тим, як ділитися Вашими особистими даними. У такому разі уважно прочитайте їхні повідомлення про конфіденційність, щоб дізнатися про їхні принципи роботи з особистими даними, зокрема про те, який тип особистих даних вони збирають і як використовують, обробляють і захищають їх.
Інколи компанія Philips продає бізнес чи його частину іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу покупцю Ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та обов’язки згідно нашого Повідомлення про конфіденційність вільно передаються Philips будь-якій нашій філії у зв’язку зі злиттям, придбанням, реструктуризацією або продажем активів, згідно законів чи іншим чином, і ми можемо передати Ваші особисті дані будь-якій нашій філії, правонаступнику чи новому власнику.
Amazon Alexa
У деяких країнах ми підтримуємо функцію очищувача повітря Philips Air Purifier skill. Якщо Ви увімкнете цю функцію, то зможете керувати Пристроєм(-ями) через Amazon Alexa. Коли Ви увімкнете Amazon Alexa, Amazon надаватиме Вам власні послуги. Ми просимо Вас прочитати Умови використання та Повідомлення про конфіденційність Amazon Alexa.
Tmall Genie
У Китаї ми підтримуємо функцію Philips Air Skill у додатку Tmall Genie. Якщо Ви увімкнете цю функцію, то зможете керувати Пристроєм через Tmall Genie. У такому разі Tmall Genie надаватиме Вам власні послуги. Ми просимо Вас прочитати Умови використання та Повідомлення про конфіденційність Tmall Genie.
Якщо Ви знаходитесь в ЄЕЗ, Ваші особисті дані можуть передаватись нашим філіям або постачальникам послуг, які перебувають у країнах за межами ЄЕЗ і які визнані Європейською комісією як такі, що забезпечують належний рівень захисту даних відповідно до стандартів ЄЕЗ (повний список таких країн доступний тут http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). У випадку передавання Ваших особистих даних із ЄЕЗ у країни, які Європейською комісією не вважаються відповідними (наприклад, США), з метою захисту даних ми запровадили відповідні правила, такі як наші Обов’язкові корпоративні правила використання даних клієнтів, постачальників та ділових партнерів, та/або на таке передавання поширюються стандартні договірні положення, прийняті Європейською комісією для захисту Ваших особистих даних. Ви можете отримати копію таких правил, перейшовши за наведеним вище посиланням або зв’язавшись з нами тут.
Як довго ми зберігаємо Ваші дані?
Ми зберігатимемо Ваші особисті дані так довго, скільки буде потрібно або дозволено з метою, для якої їх було отримано. Критерії, які використовуються для визначення періодів зберігання нами даних, включають: (i) тривалість, протягом якої Ви користуєтеся додатком або послугами; (ii) існування юридичного зобов’язання, яке поширюється на нас; або (iii) потреба зберігати ці дані з врахуванням нашої юридичної позиції (наприклад, відповідно до застосовних законних обмежень, судових розглядів чи регулятивних розслідувань).
Ваш вибір і права
Якщо Ви хочете надіслати запит на отримання доступу, виправлення, стирання, обмеження або заперечення щодо обробки особистих даних, які Ви надали нам раніше, або якщо Ви хочете надіслати запит на отримання електронної копії Ваших особистих даних для її передачі іншій компанії (у тій мірі, в якій це право на передавання даних надано Вам згідно з чинним законодавством), Ви можете зв’язатися з нами тут. Ми надамо відповідь на Ваш запит відповідно до чинного законодавства.
У своєму запиті чітко вкажіть, до яких саме особистих даних Ви бажаєте отримати доступ, які особисті дані бажаєте виправити, стерти чи заперечити щодо їх обробки. Для Вашого захисту ми можемо виконувати лише запити стосовно особистих даних, пов’язаних із Вашим обліковим записом, Вашою електронною адресою або іншою інформацією про обліковий запис, який Ви використовуєте для надсилання запиту, і нам може знадобитися підтвердження Вашої особи, перш ніж ми виконаємо Ваш запит. Ми спробуємо виконати Ваш запит, як тільки це стане практично можливим.
У ситуаціях, коли ми покладаємось на згоду на збір та/або обробку Ваших особистих даних, Ви можете відкликати свою згоду будь-коли, що не впливатиме на законність обробки на основі згоди до її відкликання.
Зверніть увагу, якщо Ви користуватиметеся (деякими) Вашими правами та вибором, Ви, можливо, не зможете повністю або частково користуватися нашими Послугами.
Коли ми обробляємо Ваші особисті дані на основі законних зобов’язань, зокрема коли Ви взаємодієте з нами, щоб скористатися будь-якими своїми правами, ми вважаємо обробку законною відповідно до Статті 6.1.(c) Правових норм (ЄС) 2016/679.
Ми серйозно ставимося до нашого зобов’язання захищати дані, які Ви довіряєте Philips, від випадкових чи несанкціонованих змін, втрати, зловживання, розголошення чи доступу до них. Philips використовує різноманітні надійні технології, технічні та організаційні заходи для захисту Ваших даних. З цією метою ми здійснюємо, окрім іншого, контроль за доступом до даних, використовуємо шлюзи безпеки та захищені протоколи.
Оскільки послуги не призначені для дітей, як визначено у відповідному законодавстві, політика Philips дотримується законодавства, коли ми вимагаємо дозволу батьків або опікунів перед збором, використанням чи розголошенням особистих даних дітей. Ми прагнемо захистити особисте життя дітей, і ми настійно закликаємо батьків та опікунів брати активну участь у діяльності та інтересах своїх дітей у мережі.
Якщо хтось із батьків чи опікунів дізнається, що його дитина надала нам свої особисті дані без їхньої згоди, вони повинні зв’язатися з нами тут. Якщо ми дізнаємося, що дитина надала нам особисті дані, ми видалимо її дані з наших файлів.
Згідно із Цивільним кодексом Каліфорнії, розділ 1798.83, наші клієнти, які проживають у Каліфорнії, можуть щороку подавати запит та отримувати від нас безкоштовну інформацію про особисті дані (за наявності), які ми повідомили третім сторонам для прямого маркетингу за минулий календарний рік. У такому разі ця інформація включатиме список категорій наданих особистих даних та імена й адреси всіх третіх сторін, із якими ми поділилися інформацією минулого календарного року. Якщо Ви є жителем Каліфорнії та хотіли б подати такий запит, відвідайте наш веб-сайт конфіденційності: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Наші послуги можуть із часом змінюватися без попередження. Тому ми залишаємо за собою право час від часу змінювати чи оновлювати це Повідомлення про конфіденційність. Якщо ми оновлюватимемо це Повідомлення про конфіденційність, ми також оновимо відповідну дату вгорі.
Радимо регулярно перевіряти наявність найновішої версії цього Повідомлення про конфіденційність.
Нове повідомлення про конфіденційність набере чинності з моменту його публікації. Якщо Ви не погоджуєтеся із переглянутим повідомленням, потрібно змінити свої налаштування або припинити користуватися нашими послугами. Продовжуючи переходити до наших послуг чи користуватися ними після цих змін, Ви підтверджуєте, що Вас було повідомлено і Ви погоджуєтеся зі зміненим Повідомленням про конфіденційність.
Контактна інформація
Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання стосовно цього Повідомлення про конфіденційність або щодо того, як Philips використовує Ваші особисті дані, зверніться до нашого відділу захисту даних тут. Крім того, Ви маєте право подати скаргу до органу нагляду, який відповідає за Вашу країну чи регіон.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, The Netherlands (Нідерланди)