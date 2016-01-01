Коли Додатку буде потрібний дозвіл для доступу до сенсорів мобільного пристрою (наприклад, камери, Wi-Fi, географічного положення чи Bluetooth) чи інших даних (наприклад, фотографій) для Послуг, ми попросимо Вашої згоди. Ми використовуємо такі дані лише за потреби для надання Вам Послуг і лише після Вашої згоди.

Загальні дозволи

Wi-Fi. Для з’єднання Пристрою(-їв) у пару.

Камера. Для сканування QR-коду для з’єднання Пристрою(-їв) у пару.

Фотографії. Для увімкнення функції обміну фотографіями, що дозволяє робити знімки якості повітря у приміщенні чи надворі, й ділитися ними через SMS-повідомлення/WeChat або інші соціальні канали.

Виклики. Для дзвінків у службу підтримки клієнтів Philips через Додаток.

Точне географічне положення та місцезнаходження.

Спарення Пристрою. Операційні системи Android потребують орієнтовного географічного положення для підключення Додатка до Пристрою. iOS вимагає доступу до даних про місцезнаходження, щоб розпізнати, коли Додаток та Пристрій(-ої) знаходяться поруч. Проте компанія Philips не обробляє таких даних жодним чином. Дані зберігаються у Вашому мобільному пристрої, куди Philips не має доступу. Якщо Ви видалите свій профіль або Додаток, ці дані буде видалено з Вашого пристрою.

Знайдіть Philips неподалік. У разі ввімкнення цієї функції ми використовуємо дані про місцезнаходження, щоб скерувати Вас до магазину або центру обслуговування клієнтів, що неподалік від Вас.

Файли. Додаток потребує доступу до файлів мобільного пристрою для збереження налаштувань мови та інших файлів, які Додаток використовує для своєї роботи (наприклад, графіки, мультимедійних файлів чи інших великих програмних напрацювань). Якщо Ви видалите Додаток, дані буде видалено з мобільного пристрою.

Дозволи очищувача повітря.

Інформація про погоду та якість повітря. У разі надання цього дозволу Додаток надає доступ до Ваших знеособлених даних про місцезнаходження (на рівні міста) одному з наших постачальників послуг, щоб надати Вам карту з інформацією про якість повітря на головній сторінці Додатка.

Ви можете заблокувати дозволи Додатка в будь-який час у налаштуваннях мобільного пристрою.

Кому надсилаються особисті дані

Компанія Philips може розкривати Ваші особисті дані незалежним постачальникам послуг, діловим партнерам чи іншим третім сторонам згідно з цим Повідомленням про конфіденційність та/або відповідно до законодавства.

Постачальники послуг

Ми працюємо з незалежними постачальниками послуг, які допомагають нам керувати, надавати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та виводити наші послуги на ринок.

Ми можемо надсилати Ваші особисті дані вказаним нижче постачальникам послуг:

Постачальники технологічних рішень та хмарних середовищ

Ці постачальники послуг забезпечують необхідне апаратне забезпечення, програмне забезпечення, мережі, засоби зберігання, послуги транзакцій та/або інші пов’язані технології, необхідні для роботи додатка або надання послуг.

Постачальники послуг аналітики та активності користувачів

Ці постачальники надають певні послуги для Додатка, такі як аналітика Додатка, вбудовані в Додаток повідомлення та Push-повідомлення.

Компанія Philips вимагає від постачальників послуг надавати належний рівень захисту Ваших особистих даних, подібно до того, як це робимо ми. Ми вимагаємо, щоб наші постачальники послуг опрацьовували Ваші особисті дані лише згідно з наших вказівок та лише для визначених цілей, згаданих вище, щоб вони мали доступ до мінімальної кількості даних, необхідних для надання певної послуги, і захищали Ваші особисті дані.

Інші треті сторони

Компанія Philips може також працювати із третіми сторонами, які обробляють Ваші особисті дані для власних цілей. Якщо Philips ділиться особистими даними із третіми сторонами, які використовують їх для власних цілей, Philips повідомлятиме Вам та/або отримуватиме Вашу згоду за потреби відповідно до чинних законів перед тим, як ділитися Вашими особистими даними. У такому разі уважно прочитайте їхні повідомлення про конфіденційність, щоб дізнатися про їхні принципи роботи з особистими даними, зокрема про те, який тип особистих даних вони збирають і як використовують, обробляють і захищають їх.

Інколи компанія Philips продає бізнес чи його частину іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу покупцю Ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом. Усі наші права та обов’язки згідно нашого Повідомлення про конфіденційність вільно передаються Philips будь-якій нашій філії у зв’язку зі злиттям, придбанням, реструктуризацією або продажем активів, згідно законів чи іншим чином, і ми можемо передати Ваші особисті дані будь-якій нашій філії, правонаступнику чи новому власнику.

Amazon Alexa

У деяких країнах ми підтримуємо функцію очищувача повітря Philips Air Purifier skill. Якщо Ви увімкнете цю функцію, то зможете керувати Пристроєм(-ями) через Amazon Alexa. Коли Ви увімкнете Amazon Alexa, Amazon надаватиме Вам власні послуги. Ми просимо Вас прочитати Умови використання та Повідомлення про конфіденційність Amazon Alexa.

Tmall Genie

У Китаї ми підтримуємо функцію Philips Air Skill у додатку Tmall Genie. Якщо Ви увімкнете цю функцію, то зможете керувати Пристроєм через Tmall Genie. У такому разі Tmall Genie надаватиме Вам власні послуги. Ми просимо Вас прочитати Умови використання та Повідомлення про конфіденційність Tmall Genie.