Останнє оновлення цього Повідомлення про конфіденційність відбулося 23 лютого 2021 року.

Додаток Philips NutriU («Додаток») надає вам послуги щодо харчування індивідуального характеру, створює спільноту для обміну контентом, пов’язаним з приготуванням їжі, і дозволяє вам бути підписаним на інших членів спільноти зі схожими інтересами у всьому світі («Послуги»). Додаток використовує персональні дані, зібрані або оброблені за допомогою Додатку, включаючи персональні дані, оброблені будь-яким кухонним пристроєм Philips, який ви вирішили використовувати в парі з Додатком (наприклад, блендер Philips) («Пристрій»).

Мета цього Повідомлення про конфіденційність - ознайомити вас з нашими принципами захисту конфіденційної інформації під час користування нашими Послугами, включаючи те, яку інформацію та персональні дані ми збираємо, навіщо ми їх збираємо та що з ними робимо, а також надати інформацію про ваші особисті права. Це Повідомлення про конфіденційність стосується персональних даних, зібраних або оброблених Додатком, який контролюється або знаходиться під контролем Philips Domestic Appliances Nederland B.V.. або будь-якої з його філій або дочірніх компаній («Philips», «наш», «ми» або «нам»).

Будь ласка, до вашої уваги для ознайомлення також Умови використання, які описують умови, за якими ви користуєтесь нашими Послугами.

Які персональні дані збираються та для яких цілей

Ми отримуємо або збираємо персональні дані, як буде докладно описано нижче, коли надаємо наші Послуги, з моменту вашого входу в систему, під час завантаження та встановлення Додатку. Ми асоціюємо ваші персональні дані з унікальними ідентифікаторами.

Конфіденційні особисті дані

Коли ви даєте згоду на збір фенотипічних даних, ми обробляємо ваші вагу, зріст, рівень фізичної активності та інші деталі, щоб надати вам Послуги з харчування персоніфікованого характеру, включаючи поради та підказки за допомогою push-сповіщень та/або повідомлень у Додатку. Перш ніж збирати будь-які конфіденційні дані, ми повідомимо вас і попросимо вашої явної згоди відповідно до Статті 9.2.a. Регламенту (ЄС) 2016/679.

Крім вищезазначеного, ми просимо вас не надсилати та не розголошувати ніякі конфіденційні особисті дані (наприклад, номери соціального страхування, інформацію щодо расового чи етнічного походження, політичних поглядів, релігійних, філософських чи інших переконань, здоров'я, статевого життя чи сексуальної орієнтації, біометричні або генетичні дані, дані про можливі вчинені злочини або інформацію про членство в будь-яких організаціях) нам, у Додатку чи через нього, або будь-якими іншими способами.

Дані облікового запису

Ми збираємо ваші особисті дані, коли ви створюєте обліковий запис. Ви можете під’єднатись до Додатку за допомогою облікового запису MyPhilips або через свій профіль в соціальних мережах, включаючи свій обліковий запис Apple.

• Персональні дані, які ми збираємо, можуть включати ваше ім’я, електронну адресу, країну, мову та пароль. Ми також обробляємо дані про використання вашого Додатку, включаючи інформацію про дії в програмі, вхід та автентифікацію, яку ми використовуємо для управління вашим обліковим записом.

• Якщо ви входите через соціальні мережі, особисті дані, які ми збираємо, можуть включати ваш основний загальнодоступний профіль (наприклад, повне/коротке ім’я, фотографію профілю, ідентифікатор, стать, URL-адресу профілю, день народження, домашню сторінку та місцезнаходження) та вашу електронну адресу, які ми використовуємо для цілей автентифікації. У цьому випадку ваш постачальник соціальних мереж може збирати інформацію про те, що ви використовуєте Додаток та входите в систему за допомогою свого профілю в соціальних мережах. Будь ласка, ознайомтесь з Повідомленням про конфіденційність вашого постачальника соціальних мереж (наприклад, Facebook, Google, Appleщоб дізнатися про їхні принципи конфіденційності, зокрема про те, які саме персональні дані вони збирають, як вони їх використовують, обробляють та захищають.

• Ми використовуємо дані вашого облікового запису для створення та управління вашим обліковим записом та надання персоніфікованих Послуг. Ви можете використовувати свій обліковий запис для безпечного входу в Додаток. Якщо ви створите обліковий запис MyPhilips для входу в Додаток, ми надішлемо вам вітального електронного листа для підтвердження вашого імені користувача та паролю - для спілкування з вами у відповідь на ваші запити, для надсилання вам виключно пов’язаних із сервісом повідомлень або прямих маркетингових повідомлень, у разі якщо ви обрали таку опцію. Ви також можете використовувати свій обліковий запис MyPhilips для замовлення продукту чи послуги Philips, участі в акції чи грі, участі в діяльності в соціальних мережах, пов’язаній з акцією Philips (наприклад, натискати кнопки "подобається" або "поділитися"), а також участі у тестуванні продукту або опитуванні.

Оскільки ми використовуємо дані вашого облікового запису для надання Послуг, ми вважаємо, що ця обробка необхідна для виконання контракту, стороною якого є ви на законних підставах відповідно до Статті 6.1. (b) Регламенту (ЄС) 2016/679.

Інші надані дані

Використовуючи Додаток, ви можете створити профіль, який міститиме ваше ім’я/будь-яке ім’я-псевдонім, ваш короткий опис, вашу країну проживання, контент, створений вами чи уподобаний, а також інші профілі, на які ви підписані. Ми обробляємо ці дані разом з вашими особистими налаштуваннями, включаючи обрані вами кулінарні вподобання, систему одиниць, пристрої, якими ви користуєтесь, та інформацію, яку ми спостерігаємо, коли ви користуєтесь нашими Послугами.

• Ми використовуємо ці персональні дані для надання вам персоніфікованих Послуг та можливостей стати частиною спільноти, яка обмінюється контентом, пов’язаним з кулінарією, майданчика, де можна комунікувати з іншими членами спільноти зі схожими інтересами. Ми використовуємо ваші приватні налаштування в поєднанні з вашою активністю в соціальній спільноті, щоб надати вам можливість особистого досвіду користування Додатком, показуючи найактуальніший для вас вміст, а також надсилаючи вам push-сповіщення та/або повідомлення в Додатку. Ми робимо це, аналізуючи зібрані дані та використовуючи конкретні алгоритми фільтрації рекомендацій.

• У деяких країнах Послуги мають функцію «Спільнота», яка дозволяє переглядати рецепти жителів вашої країни, ділитися своїми рецептами та розміщувати коментарі. В рамках функції «Спільнота» (i) ви зможете бачити продукти, яким надаєте перевагу, та модель вашого Пристрою (Пристроїв) (наприклад, модель мультипечі); водночас (ii) інші користувачі зможуть бачити ваше ім’я користувача, фотографію, країну, з ким ви пов’язані в Додатку та рецепти, які ви зберігаєте в Додатку. Додаток покаже, чи доступна функція «Спільнота» у вашій країні.

Оскільки ми використовуємо ваші Інші надані дані для надання Послуг, ми вважаємо, що ця обробка необхідна для виконання контракту, стороною якого є ви на законних підставах відповідно до Статті 6.1 (b) Регламенту (ЄС) 2016/679.

Дані Пристрою

Якщо ви вирішили поєднати Додаток зі своїм Пристроєм, ми будемо збирати інформацію про Пристрій щоразу, як ви отримуєте доступ до Пристрою або користуєтесь ним, включаючи унікальний номер Пристрою користувача та дані про дії з ним та використання. Залежно від моделі Пристрою, який ви використовуєте, Пристрій може записувати рецепти та інгредієнти та надсилати їх у Додаток. Ми можемо використовувати ці дані Пристрою, щоб дозволити вам керувати своїм Пристроєм та надавати вам послуги щодо харчування індивідуального характеру, включаючи поради та підказки через повідомлення в Додатку та/або push-сповіщення.

Оскільки дані про ваші Пристрої обробляються лише тоді, коли ви вирішили поєднати свої Пристрої з Додатком для наданя Послуг, ми вважаємо, що ця обробка необхідна для виконання контракту, стороною якого є ви на законних підставах відповідно до Статті 6.1. (b) Регламенту (ЄС) 2016/679.

Файли cookie та аналітика

Ми використовуємо файли cookie, теги або подібні технології («файли cookie») для роботи, надання, вдосконалення, розуміння та налаштування наших Послуг. Файли cookie дозволяють нам розпізнавати ваш мобільний пристрій та збирати інформацію та особисті дані, включаючи ваш унікальний номер Пристрою користувача, IP-адресу вашого мобільного пристрою, тип мобільного Інтернет-браузера або операційної системи, яку ви використовуєте, дані про дії та використання або пов’язану з послугами інформацію про ефективність, яка є інформацією про ваше використання Додатку. Ми також показуємо вам контент для конкретної країни (включаючи інформацію вашою рідною мовою) на основі IP-адреси вашого мобільного пристрою та інформації про оператора SIM-картки.

Коли ви даєте згоду на обмін даними вашого Додатку, щоб допомогти вдосконалити Додаток та отримати персоніфіковані послуги, ми збираємо та обробляємо дані про використання вашого Додатку, як описано нижче. Для цього ми використовуємо декількох постачальників послуг, які обробляють дані вашого Додатку від нашого імені та відповідно до наших інструкцій. Наші постачальники послуг використовують файли cookie, щоб допомогти нам зібрати вашу інформацію.

• Adobe Analytics. Наш Додаток використовує аналітичний сервіс Adobe Analytics («Adobe Analytics»), наданий компанією Adobe Systems Software Ireland Limited («Adobe»). Adobe Analytics використовує файли cookie або подібні їм, які представляють собою текстові файли, розміщені у вашому Додатку, щоб допомогти Додатку аналізувати загальні схеми трафіку через наш Додаток. Передаючи інформацію, згенеровану файлом cookie, про використання Додатку до Adobe, Adobe гарантує, що ваша IP-адреса буде анонімізована перед використанням геолокалізації та замінена загальною IP-адресою перед зберіганням. Від імені Philips Adobe використовуватиме цю інформацію для оцінки використання вами Додатку, складання звітів про активність Додатку для Philips, а також для надання інших послуг, що стосуються активності Додатку та використання Додатку для Philips. Adobe не буде пов’язувати вашу IP-адресу з будь-якими іншими даними, що зберігаються в Adobe.

• Apptentive. Наш Додаток використовує Apptentive, сервіс зворотного зв'язку і комунікацій («Apptentive»), наданий компанією Apptentive Inc. Apptentive використовує технологію, подібну до файлів cookie, щоб допомогти Додатку проаналізувати загальні схеми трафіку та зібрати ваші відгуки через Додаток. Від імені Philips Apptentive використовуватиме інформацію про ваш мобільний пристрій (наприклад, виробника, модель та операційну систему), схеми використання Додатку та інформацію, яку ви вирішите надати (наприклад, відповіді на опитування чи відгуки), щоб надавати послуги Philips з метою розширення розуміння використання Додатку, надавати підтримку та вдосконалювати свої продукти та послуги. Ваша IP-адреса анонімізується перед використанням та зберіганням у продуктах та послугах Apptentive.

• Branch Metrics. Наш Додаток використовує сервіс Branch Metrics, наданий компанією Branch Metrics Inc. («Branch»), що задіює користувачів Додатку через зовнішні посилання, аналізує доступ користувачів до Додатку та його використання та використовує цю інформацію для вдосконалення Додатку. Від імені Philips Branch буде обробляти інформацію, отриману про ваше використання Додатку (наприклад, мобільну платформу, мітку часу, ключ API (ідентифікатор додатку), версію Додатку, ідентифікатор мобільного пристрою, ідентифікатор iOS для реклами, ідентифікатор iOS для постачальників, ідентифікатор рекламодавця Android, IP-адресу, модель мобільного пристрою, виробника та пристрій O/S, час запуску/зупинки сеансу, код мобільної мережі та стан мережі). Якщо ви завантажите Додаток, натиснувши на оголошення Philips на одній із платформ наших маркетингових партнерів, таких як Facebook, Apple або Google, і вирішите надати згоду, Branch буде збирати дані рекламних оголошень з вашого мобільного пристрою, включаючи унікальні ідентифікатори та аналітику даних рекламних оголошень, на які ви натискаєте, та інші дані про Додаток (наприклад, коли вперше встановили Додаток, відкрили та створили спільний доступ до програми за допомогою функції спільного використання Додатку). Щоб зрозуміти ефективність наших рекламних кампаній та виміряти зацікавленість, ми ділимося вашими даними з кількості оголошень із платформою, на якій ми розміщували оголошення, яка потім використовуватиме ці дані для звітування про ефективність нашого оголошення. Погоджуючись на використання сервісу Branch, ви погоджуєтесь на обмін даними оцінювання ваших оголошень із платформою, яку ви використовували при натисканні на нашу рекламу, наприклад, Facebook, Apple або Google, залежно від ситуації, яка платформа буде обробляти ваші дані відповідно до Повідомлення про конфіденційність (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple: https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/ ).

• Google Firebase. Наш Додаток використовує Google Firebase, сервіс розвитку Додатку («Firebase»), наданий компанією Google Ireland Ltd. («Google»). Firebase використовує файли cookie або подібні методи, які представляють собою текстові файли, розміщені у вашому Додатку та веб-браузері. Від імені Philips Firebase використовуватиме інформацію з вашого мобільного пристрою, таку як ідентифікатор вашого пристрою, IP-адресу, ваш IDFA або ідентифікатор служб Google Play та вашу MAC-адресу - і замінить їх унікальним кодом. Коли ви використовуєте Додаток, ми вимірюємо кількість відвідувань Додатку, сторінки, які ви відвідуєте, мережеве з’єднання, час завантаження та аварійне завершення роботи Додатку. Ми використовуємо цю інформацію для оцінки та розуміння використання вами Додатку, для тестування та аналізу ефективності та в кінцевому підсумку для оптимізації наших продуктів та послуг.

Щоб надати вам більш персоніфікований досвід, ми обробляємо аналітичні дані, щоб показувати вам потрібний контент і надсилати рекомендації через повідомлення в Додатку та push-сповіщення. Ми також використовуємо інформацію файлів cookie та аналітики, щоб поставити вам запитання або запросити вас взяти участь в опитуваннях або дослідницьких проектах. Коли ви вирішуєте взяти участь, ми обробляємо дані вашого облікового запису, відповіді, думки та досвід. Ми використовуємо ваші особисті дані та інформацію для вдосконалення Послуг та розробки нових продуктів для вас у сфері кухонних приладів. Зверніть увагу, що ми обробляємо інформацію файлів cookie та аналітики щодо вас лише після того, як ви надали згоду відповідно до Статті 6.1 (а) Регламенту (ЄС) 2016/679.

Рейтинги та відгуки

Якщо ви пишете відгук або оцінюєте Додаток в магазинах додатків, ми можемо обробляти таку інформацію, щоб відповісти на ваші коментарі та запитання, зрозуміти, що ви відчуваєте під час використання Додатку, ознайомитись із вашим загальним сприйняттям Додатку та нашої торгової марки, а також використовувати цю інформацію для вдосконалення Додатку та/або наших продуктів та послуг. Ми можемо бачити лише ім’я користувача магазину, рейтинги, коментарі та будь-яку іншу деталь, якою ви вирішите поділитися з нами або зробити загальнодоступною. Якщо ви не вимагаєте від нас цього, ми не пов’язуємо цю інформацію з даними вашого облікового запису чи будь-якою іншою інформацією, яку ми отримуємо від вас. Якщо ви потребуватимете клієнтської підтримки, ми можемо використовувати ваші дані для подальшого розгляду вашої справи та допомагати вам у процесі підтримки клієнтів відповідно до розділу «Підтримка клієнтів», розміщеного нижче. Ми вважаємо, що обробка ваших рейтингів та відгуків базується на законних інтересах Philips та є законною відповідно до Статті 6.1. (f) Регламенту (ЄС) 2016/679.

Підтримка клієнтів

Коли вам знадобиться клієнтська підтримка, ви можете надати нам інформацію, пов’язану з використанням вами наших Послуг, включаючи вашу взаємодію з Philips, а також способи зв’язку з вами, щоб ми могли надати необхідну підтримку. Ми працюємо та надаємо наші Послуги, включаючи надання клієнтської підтримки, вдосконалення, виправлення та налаштування наших Послуг.

Ми також використовуємо вашу інформацію, щоб відповісти вам, коли ви зв’яжетесь з нами.Ми вважаємо обробку ваших даних службою Підтримки клієнтів необхідною для виконання контракту, стороною якого є ви на законних підставах відповідно до Статті 6.1 (b) Регламенту (ЄС) 2016/679. У деяких випадках ми вважаємо, що обробка ваших даних службою Підтримки клієнтів базується на законних інтересах Philips та є законною відповідно до Статті 6.1. (f) Регламенту (ЄС) 2016/679.

Комбіновані дані

Ми можемо поєднувати ваші особисті дані, включаючи дані облікового запису, інші надані дані, дані пристрою, дані файлів cookie - з даними, зібраними під час вашої взаємодії та використання цифрових каналів Philips, таких як соціальні медіа, веб-сайти, електронні листи, програми та підключені продукти, включаючи ваші IP-адреси, файли cookie, інформацію про мобільний пристрій, дії в мережі /натискання та торкання/, деталі розташування та веб-сайти, які ви відвідуєте.

Ми використовуємо ваші комбіновані дані для покращення контенту, функціональності та зручності використання Додатку, Пристроїв та Послуг, а також для розробки нових продуктів та послуг. У цьому випадку ми вважаємо обробку ваших комбінованих даних такою, щобазується на законних інтересах Philips та є законною відповідно до Статті 6.1. (f) Регламенту (ЄС) 2016/679.

Якщо ви даєте згоду на отримання рекламних повідомлень про товари, послуги, події та акції Philips, які можуть бути актуальними для вас на основі ваших уподобань та поведінки в Інтернеті, ми можемо надсилати вам маркетингові та рекламні повідомлення електронною поштою, телефоном та іншими цифровими каналами, такими як мобільні додатки та соціальні медіа. Для того аби мати змогу підлаштувати повідомлення під ваші уподобання та поведінку та надати вам більш релевантний та персоніфікований досвід, ми можемо аналізувати ваші комбіновані дані. Ви можете у будь-який час відписатись і відмовитися від таких повідомлень.

Дозволи

Додаток може затребувати у вас дозвіл на доступ до потужностей зберігання даних, датчиків чи інших функцій вашого мобільного пристрою (наприклад, фотографій, порядку денного, контактів, камери, Wi-Fi, геолокації або Bluetooth). Ми наполягаємо на доступі у випадках виключної необхідності для надання Послуг, як описано нижче.

• Bluetooth та WI-FI. Додаток вимагає з’єднання WI-FI для підключення до Інтернету. Додаток також потребує Bluetooth/WI-FI для підключення ваших Пристроїв до Додатку. Ви можете у будь-який час заблокувати з’єднання Bluetooth/WI-FI у налаштуваннях мобільного пристрою.

• Місце розташування. Для деяких моделей Пристроїв операційні системи Android вимагають даних приблизного географічного розташування для підключення до Пристрою. Операційні системи iOS також вимагають геолокації, щоб розпізнати, коли Додаток та Пристрій знаходяться поруч. Однак Philips жодним чином не буде обробляти такі дані. Дані залишатимуться у вашому мобільному пристрої там, де Philips не матиме до них доступу. Ви можете у будь-який час заблокувати доступ до своєї геолокації у налаштуваннях мобільного пристрою.

• Файли. Додаток вимагає доступу до файлів мобільного пристрою для зберігання мовних конструкцій та інших файлів, які Додаток використовує (наприклад, посібники, рецепти, графічні файли, мультимедійні файли чи інші масштабні програмні ресурси). Якщо ви видалите Додаток, файли буде видалено з вашого мобільного пристрою.

• Фото та медіа. Якщо ви додаєте зображення профілю до свого профілю, Додаток затребує дозвіл на доступ до камери вашого мобільного пристрою або фотогалереї. Операційні системи Android можуть запитувати дозвіл на відео, однак Додаток використовуватиме дозвіл лише для того, щоб дозволити вам завантажити своє фото.

• Іноді дозвіл є технічною передумовою операційної системи вашого мобільного пристрою. У такому випадку Додаток може затребувати у вас дозвіл на отримання доступу до певного датчика або даних, однак ми не будемо збирати такі дані, допоки у цьому не виникне потреба для надання Послуг.

Кому можуть бути передані особисті дані?

Philips може розкривати ваші персональні дані стороннім постачальникам послуг, діловим партнерам або іншим третім сторонам відповідно до цього Повідомлення про конфіденційність та/або чинного законодавства.

Постачальники послуг

Ми співпрацюємо зі сторонніми постачальниками послуг, які допомагають нам працювати, надавати, вдосконалювати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та продавати наші Послуги.

Ми можемо передавати ваші персональні дані наступним постачальникам послуг:

Провайдерам ІТ та хмарних технологій

Ці постачальники послуг надають необхідне обладнання, програмне забезпечення, мережі, потужності для зберігання, транзакційні послуги та/або супутні технології, необхідні для запуску Додатку або надання Послуг.

Провайдерам аналітичних служб

Ці постачальники послуг забезпечують необхідним обладнанням, програмним забезпеченням, мережею, сховищем та/або супутніми технологіями, які нам потрібні для складання аналітики Додатку.

Philips вимагає від своїх постачальників послуг забезпечити адекватний рівень захисту ваших персональних даних, подібний до рівня, який ми надаємо. Ми вимагаємо від наших постачальників послуг обробляти ваші персональні дані лише згідно з нашими інструкціями та лише для вищезазначених цілей, щоб мати доступ до мінімального обсягу даних, необхідного для надання певної послуги, та для захисту безпеки ваших персональних даних.

Інші треті сторони

Philips також може співпрацювати з третіми сторонами, які обробляють ваші персональні дані у власних цілях. Якщо Philips передає персональні дані третім сторонам, які використовують їх у своїх цілях, Philips неодмінно проінформує вас та/або отримає вашу згоду відповідно до чинного законодавства, перед тим як передавати ваші персональні дані. У цьому випадку, будь ласка, уважно прочитайте Повідомлення про конфіденційність третіх сторін, в яких вони розкривають свої принципи конфіденційності, зокрема, те, які саме персональні дані вони збирають, як їх використовують, обробляють та захищають.

Philips іноді може продавати бізнес або частину бізнесу іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу ваших персональних даних, безпосередньо пов’язаних із цим бізнесом, до компанії-покупця. Усі наші права та обов'язки згідно з Повідомленням про конфіденційність можуть бути вільно передані Philips будь-якій з наших філій у зв'язку зі злиттям, придбанням, реструктуризацією або продажем активів, в силу закону чи іншим чином, і ми можемо передати ваші особисті дані будь-якій з наших філій, організацій-правонаступників або новому власнику.

Amazon Alexa | Кухня плюс навичка

Залежно від моделі Пристрою, яку ви використовуєте, опція «Кухня плюс навичка» («Навичка») дозволяє вам керувати своїм Пристроєм та отримувати інформацію через Amazon Alexa.

Коли ви вмикаєте опцію «Навичка», Philips дозволяє вам підключити свій обліковий запис Amazon до облікового запису Philips, який ви використовуєте для входу в Додаток. Підключаючи свої облікові записи, Philips та Amazon самостійно приймають технічні заходи для підтвердження вашої особи. Philips ділиться ідентифікаторами облікових записів, але не передає облікові дані вашого облікового запису, включаючи ім’я чи адресу електронної пошти, до Amazon.

Коли ви розмовляєте з додатком Alexa, Amazon надсилає Philips текстову версію ваших голосових команд разом з унікальним ідентифікатором. Ми обробляємо цю інформацію для виконання ваших команд та надання відповіді відповідно до нашого Повідомлення про конфіденційність. Ми ділимося з Amazon відповіддю в текстовій формі, після чого Amazon повідомить вас про результати вашої команди відповідно до Повідомлення про конфіденційність та Умов використання Amazon. Philips та Alexa також можуть обмінюватися інформацією про Пристрій, яким ви вирішили керувати за допомогою опції «Навичка», в тому числі під час оновлення, зміни або видалення Пристрою.

Ви маєте розуміти, що ваші команди та відповіді можуть містити особисті дані. Ви також маєте розуміти, що Amazon надає вам власні послуги, і, надаючи згоду, ви доручаєте нам передавати ваші персональні дані до Amazon. Amazon може обробляти ваші персональні дані в інших країнах, тобто за межами вашої країни проживання, що, можливо, не забезпечує належного захисту персональних даних відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679. Ви можете у будь-який час відкликати свою згоду, відключивши опцію «Навичка». Будь ласка, ознайомтесь з Повідомленням про конфіденційність та Умовами використання Amazon для отримання додаткової інформації.

Передача особистих даних за межі вашої країни проживання

Ваші персональні дані можуть зберігатися та оброблятися в будь-якій країні, де у нас є офіс, або в країні, де ми залучаємо постачальників послуг, і, користуючись Послугами, ви підтверджуєте передачу (якщо така є) інформації до інших країн, тобто за межі вашої країни проживання, які можуть мати правила захисту даних, які відрізняються від правил вашої країни. За певних обставин суди, правоохоронні органи, контролюючі органи або органи безпеки в цих інших країнах можуть мати право отримати доступ до ваших персональних даних.

Якщо ви перебуваєте в ЄЕЗ, ваші особисті дані можуть бути передані нашим філіям або постачальникам послуг у країнах, що не входять до складу ЄЕЗ, але визнані Європейською Комісією як такі, що забезпечують належний рівень захисту даних відповідно до стандартів ЄЕЗ (повний перелік цих країн доступний тут: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). Що стосується передачі даних з ЄЕЗ до країн, які не вважаються такими, що відповідають вимогам Європейської Комісії, наприклад, США, ми запровадили адекватні механізми, такі як наші Обов'язкові корпоративні правила щодо даних клієнтів, постачальників та ділових партнерів та/або стандартні контрактні положення, прийняті Європейською комісією для захисту ваших персональних даних. Ви можете отримати копію цих документів, перейшовши за посиланням вище або зв’язавшись з нами тут.

Як довго ми зберігаємо ваші дані?

Ми зберігатимемо ваші персональні дані стільки часу, скільки потрібно або дозволено з урахуванням цілей, для яких збираються дані. Критерії, за якими ми визначаємо терміни зберігання, включають: (i) тривалість користування Додатком та Послугами; (ii) чи існує юридичне зобов'язання, яке ми маємо виконувати; або (iii) чи є доцільним збереження з урахуванням нашого правового становища (наприклад, стосовно загальних строків позовної давності, судових розглядів або регуляторних розслідувань).

Ваш вибір та права

Якщо ви хочете подати запит на доступ, виправлення, знищення, обмеження або заборону щодо обробки персональних даних, які ви нам раніше надали, або якщо ви хочете подати запит на отримання електронної копії ваших персональних даних з метою передачі її іншій компанії (умежах права перенесення даних, наданих вам чинним законодавством), ви можете зв’язатися з нами тут. Ми відповімо на ваш запит відповідно до чинного законодавства.

У своєму запиті ви маєте пояснити, до яких персональних даних ви хочете отримати доступ, які дані ви хочете виправити, знищити, обмежити або заборонити їх обробку. Для вашого захисту ми можемо розглядати лише запити щодо персональних даних, пов’язаних з вашим обліковим записом, вашою адресою електронної пошти чи іншою інформацією про обліковий запис, які ви використовуєте для надсилання нам вашого запиту, і нам може знадобитися підтвердження вашої особи перед початком розгляду вашого запиту. Ми намагатимемося розглянути ваш запит якомога швидше.

У випадках, коли ми покладаємось на згоду на збір та/або обробку ваших персональних даних, ви тим часом можете відкликати свою згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, через те що згода була надана раніше вашого відкликання.

Зверніть увагу, що якщо ви зробите свій вибір і скористаєтесь своїми правами (в цілому або частково), ви не зможете в подальшому в цілому або частково користуватися нашими Послугами.

Під час обробки ваших персональних даних, яка здійснюється на підставі юридичного зобов’язання, яке ми зобов’язані виконувати, в тому числі під час вашої взаємодії з нами для здійснення будь-якого з ваших прав, обробка вважається правомірною відповідно до Статті 6.1 (c) Регламенту (ЄС) ) 2016/679.

У випадках, коли ми маємо виконувати зобов’язання з обробки ваших персональних даних для здійснення наших Послуг, ми не матимемо можливості надати Послуги у разі, якщо не отримаємо від вас інформацію.

Ми захищаємо ваші персональні дані

Ми з усією серйозністю ставимося до свого обов'язку захищати дані, які ви довіряєте Philips, від випадкових або несанкціонованих змін, втрати, неналежного використання, розголошення чи несанкціонованого доступу. Philips використовує різні технології безпеки, технічні та організаційні заходи для захисту ваших даних. Для цього ми, серед іншого, впроваджуємо засоби контролю доступу, використовуємо брандмауери та протоколи безпеки.

Спеціальна інформація для батьків

Хоча використання Послуг не призначене для дітей, як це визначено чинним законодавством, політика Philips базується насамперед на дотриманні закону, коли йдеться про збір, використанням або розголошенням особистих даних дітей, отже Philips вимагатиме дозвіл батьків чи опікунів перед будь-якою з перелічених дій. Ми прагнемо захистити приватне життя дітей та настійно закликаємо батьків та опікунів цікавитися інтересами своїх дітей та брати активну участь у їхній діяльності в Інтернеті.

Якщо батьки чи опікуни дізнаються, що їхня дитина надала нам свої персональні дані без їхньої згоди, вони мають зв’язатися з нами тут. Якщо нам стане відомо, що дитина надала нам персональні дані, ми видалимо її/його дані з наших файлів.

Внесення змін до цього Повідомлення про конфіденційність

Наші Послуги можуть оновлюватися час від часу без попереднього повідомлення. З цієї причини ми залишаємо за собою право час від часу змінювати або оновлювати це Повідомлення про конфіденційність. Коли ми оновлюємо це Повідомлення про конфіденційність, ми також оновлюємо дату вгорі цього Повідомлення про конфіденційність.

Радимо регулярно переглядати останню версію цього Повідомлення про конфіденційність.

Нове Повідомлення про конфіденційність набуває чинності відразу після публікації. Якщо ви не згодні з оновленим Повідомленням, вам пропонується переглянути свої уподобання або розглянути можливість припинення використання наших Послуг. Продовжуючи отримувати доступ до наших Послуг або користуватися ними після того, як ці зміни набувають чинності, ви визнаєте, що були проінформовані та погоджуєтесь з оновленим Повідомленням про конфіденційність зі змінами.

Наші контакти

Якщо у вас виникли запитання щодо цього Повідомлення про конфіденційність або щодо способу використання компанією Philips ваших особистих даних, ви можете зв’язатися з Philips або з нашим уповноваженим з питань захисту даних тут. Або ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, компетентного у вашій країні чи регіоні.

Philips Domestic Appliances Nederland B.V.,

High Tech Campus 42, 5656AE,

Eindhoven, the Netherlands



Додаткова інформація для резидентів Каліфорнії

Розділ 1798.83 Цивільного кодексу Каліфорнії дозволяє нашим клієнтам, які проживають в Каліфорнії, один раз на рік безкоштовно подавати запит та отримувати інформацію про особисті дані (якщо такі є), які ми передавали третім особам з метою прямого маркетингу у період попереднього календарного року. За необхідності, ця інформація міститиме перелік категорій персональної інформації, до якої було надано доступ, а також імена та адреси всіх третіх сторін, яким ми передавали інформацію безпосередньо у період попереднього календарного року. Якщо ви резидент Каліфорнії і хочете подати такий запит, відвідайте розділ нашого веб-сайту про конфіденційність: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html .

Відповідно до Закону про захист персональних даних користувачів штату Каліфорнія від 2018 року («CCPA») ми надаємо наступні деталі щодо категорій персональної інформації, яку ми збираємо та обробляємо про резидентів Каліфорнії через Пристрій та/або Додаток. Для отримання детальної інформації про те, як ми обробляємо персональну інформацію відповідно до CCPA в інших контекстах, будь ласка, перейдіть сюди. Відповідно до CCPA «Персональна інформація» - це інформація, яка ідентифікує, стосується або може бути обґрунтовано пов'язана з певним мешканцем Каліфорнії або домогосподарством.

Джерела персональної інформації

Ми збираємо персональну інформацію через:

• нашу взаємодію з вами через Пристрій та/або Додаток і

• наші філії.

Збір та розкриття персональної інформації

У наведеній нижче таблиці докладно описано, які категорії персональної інформації про резидентів Каліфорнії ми плануємо збирати, а також які категорії персональної інформації ми збирали та розголошували у наших поточних комерційних цілях у період за попередні 12 місяців.