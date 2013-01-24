Повідомлення про порядок використання особистої інформації

Це Повідомлення про порядок використання особистої інформації було останнє оновлено 7 січня 2019 року.

У цьому додатку ми надаємо вам послуги з персоналізованої процедури очищення шкіри та гоління; індивідуальні програми догляду за шкірою та/або для голінням; поради зі стилю і гоління; індивідуальні поради щодо стилю гоління; корисну інформацію щодо гоління та стилю; та інші послуги («Послуги»). Метою цього Повідомлення про порядок використання особистої інформації є допомогти вам зрозуміти нашу політику конфіденційності, коли ви користуєтеся нашими Послугами, зокрема ті дані, які ми збираємо, чому ми їх збираємо і що ми з ними робимо, а також ваші особисті права.


Цей додаток використовує особисті дані, зібрані або оброблені відповідною електричною бритвою Philips («Пристрій») та/або цим мобільним додатком («Додаток»).

Ця Політика конфіденційності застосовується до особистих даних, зібраних або оброблених Пристроєм та/або Додатком, що контролюється компанією «Конінклейке Філіпс Н.В.» (Koninklijke Philips N.V.) або будь-якими її афілійованими особами або дочірніми компаніями («Філіпс», «наш», «ми» або «нас»).

 

Будь ласка, ознайомтесь також з нашим Повідомленням про файли cookie та Умовами використання, де вказані умови, за яких ви користуєтесь нашими Послугами.

Які персональні дані збираються і для яких цілей

Ми отримуємо або збираємо персональні дані, як детально описано нижче, під час надання наших Послуг, зокрема коли ви підключаєтесь, завантажуєте та встановлюєте Пристрій або Додаток, чи користуєтесь нашими Послугами. Ми можемо використовувати ці персональні дані для надання Послуг за вашою вимогою відповідно до договору для використання, надання, поліпшення, налаштування, підтримки та продажу наших Послуг на основі нашого законного права або для дотримання юридичного зобов’язання, об’єктом якого ми є. Якщо ви не хочете, щоб ми збирали та обробляли ваші персональні дані, ви не зможете користуватися нашими Послугами.
Данные учетной записи

Конфіденційні особисті дані

Перш ніж ми збирати конфіденційні персональні дані, ми відправимо вам повідомлення і попросимо вашої явної згоди. Ці дані включають фотографії вашої шкіри або обличчя; фізичні ознаки, такі як форма лиця, колір волосся, ріст волосся; ваші процедури догляду за шкірою та гоління (частота та тривалість); дані про вашу шкіру (колір і тип); значення вимірювань стану шкіри, занепокоєння щодо шкіри та гоління або проблеми; інформацію про догляд за шкірою; дані про бороду (тип, ріст волосся); і ваш спосіб життя і інформацію про здоровий спосіб життя (розклад дня, сон, рівень стресу і навколишнє середовище). Ви можете анулювати свою згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки даних на підставі згоди до анулювання згоди.

 

Ми просимо вас не надсилати нам і не розголошувати будь-які конфіденційні персональні дані (наприклад, номери соціального страхування, інформацію, пов’язану з расовим або етнічним походженням, політичними поглядами, релігією або інші погляди, дані про здоров’я, біометричні або генетичні характеристики, факти про судимість або членство у профспілці) через Додаток або іншим чином.

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Данные, введенные вами

Облікові дані

Ми збираємо ваші особисті дані під час створення облікового запису. Ви можете увійти до Додатку за допомогою облікового запису MyPhilips або через профіль у соціальних мережах. Персональні дані, які ми збираємо, можуть включати ваше ім’я користувача, фото профілю, ім’я, адресу електронної пошти, стать, день народження/вік, країну, мову, останній твіт, URL профілю, профіль соціальних мереж, місцезнаходження та пароль.

 

  • Зібрані особисті дані використовуються для створення та керування обліковим записом. Ви можете використовувати свій обліковий запис для надійного входу до Додатку. Якщо ви створили обліковий запис MyPhilips для входу до додатку, ми відправимо вам електронного листа з привітанням, щоб підтвердити ваше ім’я користувача та пароль, відповідати на ваші запити, надсилати вам оголошення, пов’язані з обслуговуванням, або рекламні повідомлення, якщо ви на них підписалися. Ви також можете використовувати свій обліковий запис MyPhilips, щоб замовити продукт або послугу компанії «Філіпс», взяти участь у рекламній акції, грі або у діяльності соціальних мереж, пов’язаної з просуванням «Філіпс» (наприклад, натиснувши «подобається» або «поділитися»), і взяти участь у тестуванні продуктів або опитуваннях.
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Данные Устройства

Інші надані дані

Ці дані включають фотографії вашої шкіри або обличчя; фізичні ознаки, такі як форма лиця, колір волосся, ріст волосся; ваші процедури догляду за шкірою та гоління (частота та тривалість); дані про вашу шкіру (колір і тип); значення вимірювань стану шкіри, занепокоєння щодо шкіри та гоління або проблеми; інформацію про догляд за шкірою; дані про бороду (тип, ріст волосся); і ваш спосіб життя і інформацію про здоровий спосіб життя (догляд, сон, рівень стресу і навколишнє середовище) і відповіді у вашій анкеті.

 

  • Зібрані дані використовуються для надання персональних рекомендацій щодо стилю та гоління. Для цієї цілі ми надсилаємо вам повідомлення електронної пошти, push-сповіщення та рекламу в додатку. Ми також надаємо послуги з персонального налаштування пристрою.

 

Ми можемо збирати інформацію про пристрій під час встановлення, доступу або використання Пристрою. Це включає інформацію про Пристрій, включаючи унікальний номер пристрою користувача. Ми також збираємо дані сеансу використання, які пов’язані з використанням Пристрою.


Якщо ви користуєтеся Пристроєм для гоління Connected Smart Shaver, Пристрій запам’ятовує показники про ваше використання пристрою, наприклад, час, налаштування швидкості, рівень заряду акумулятора та прогрес гоління, зачіски та чищення, та відправляє їх у Додаток. Ці дані також містять унікальний номер пристрою користувача, дані сеансу використання, які є інформацією про використання Пристрою(їв). Якщо ви використовуєте сенсор для аналізу шкіри (для вашого iPhone), iPhone запам’ятовує детальний стан вашої шкіри і відправляє дані у Додаток. Ця фотографія зберігається на вашому iPhone.

Зібрані дані використовуються для персоналізації налаштувань Пристрою, надання інформації про шкіру та процедуру гоління, а також для забезпечення індивідуальних програм догляду за шкірою та/або гоління.

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Cookie

Файли cookie

Ми використовуємо файли cookie, теги або подібні технології для роботи, надання, поліпшення, розуміння та налаштування наших Послуг. Файли cookie дозволяють нам розпізнавати ваш мобільний пристрій і збирати ваші персональні дані, зокрема ваш унікальний номер Пристрою, IP-адресу вашого мобільного пристрою, тип мобільного інтернет-браузера або операційну систему, яку ви використовуєте, дані сеансу та використання або інформацію про робочі характеристики, пов’язану з послугами, яка є інформацією про ваше використання Додатку.

 

Для отримання додаткової інформації про використання файлів cookie в цьому Додатку, ознайомтеся з нашим Повідомленням про використання файлів сookie, яке ви знайдете у параметрах конфіденційності Додатку.

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Данные о местоположении

Дані про місцезнаходження

Коли ви надаєте доступ до даних про місцезнаходження, ми можемо збирати дані про географічне розташування вашого мобільного пристрою. У будь-який час можна припини збір даних про географічне розташування за допомогою налаштувань Додатку чи мобільного пристрою.

  • Дані про місцезнаходження вашого пристрою будуть використовуватися для отримання даних про місцеву погоду та забруднення повітря, а також для надання індивідуальної програми догляду за шкірою. 
  • Коли ви користуєтеся функцією «Знайти пристрій Philips біля вас» на сторінці підтримки, вам буде запропоновано надати дані про ваше місцезнаходження в компанію «Філіпс». Якщо ви використовуєте наші функції визначення місцезнаходження, на основі даних про ваше місцезнаходження, вас направлять до магазину, розташованого поруч із вами, або на сторінку з контактами підтримки клієнтів у вашій країні.‏

 

 

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Данные разных типов

Інформація про операції

Якщо ви оплачуєте наші Послуги, ми можемо отримати інформацію та підтвердження, такі як квитанції про оплату, у тому числі від магазинів додатків або інших третіх сторін, які обробляють ваш платіж.
Сторонние компании
Підтримка клієнтів
Ви можете надати нам інформацію, пов’язану з використанням наших Послуг, включаючи взаємодію з компанією «Філіпс», і ваші контактні дані, щоб ми могли надати вам необхідну підтримку. Ми керуємо та надаємо наші Послуги, включаючи надання підтримки клієнтам, а також вдосконалення, виправлення та налаштування наших Послуг. Ми також використовуємо ваші дані, щоб допомогти вам у разі вашого звернення.


Об'єднання даних 
Ми можемо об’єднувати ваші особисті дані, включаючи дані облікового запису, дані Пристрою, файли cookie, дані про місцезнаходження, дані, зібрані під час взаємодії та використання цифрових каналів «Філіпс», таких як соціальні мережі, веб-сайти, електронні листи, програми та пов’язані продукти, включаючи IP-адреси, файли cookie, інформацію про мобільний пристрій, повідомлення, на які ви натискаєте, деталі місцезнаходження та веб-сайти, які ви відвідуєте.


Ми аналізуємо та використовуємо загальні дані для надання таких Послуг, як персоналізовані процедури очищення шкіри та гоління; індивідуальні програми догляду за шкірою та/або гоління; поради зі стилю і гоління; індивідуальні поради щодо стилю гоління; корисну інформацію щодо гоління та стилю; та для покращення контенту, функціональності й зручності використання Додатку, Пристрою та Послуг, та розроблення нових продуктів та послуг.


Якщо ви погоджуєтесь на отримання рекламних повідомлень про продукти, послуги, події та акції «Філіпс», які можуть бути для вас доречними на основі ваших уподобань і поведінки в Інтернеті, ми можемо надіслати вам маркетингові та рекламні повідомлення електронною поштою, на телефон та через інші цифрові канали, наприклад мобільні додатки та соціальні мережі. Ми можемо аналізувати та об’єднувати ваші особисті дані, щоб адаптувати наші повідомлення до ваших уподобань і поведінки, а також надати вам більш відповідні і персоналізовані повідомлення. Ви можете відмовитися та відписатися від таких повідомлень у будь-який час.


Дозволи

Ми попросимо вашої згоди, якщо Додатку потрібен дозвіл на доступ до датчиків мобільного пристрою (наприклад, камери, Wi-Fi, географічного розташування або Bluetooth) або інших даних (наприклад, фотографій або контактів) на вашому мобільному пристрої.

 

  • Ми використовуємо такі дані лише тоді, коли це необхідно для надання Послуг і лише після отримання вашої явної згоди.
  • Іноді надання дозволу може бути технічною передумовою операційної системи вашого мобільного пристрою. У такому випадку операційна система може попросити вашого дозволу на доступ до таких датчиків або даних за допомогою Додатка. Однак ми не збиратимемо такі дані, якщо тільки вони не потрібні для надання вам Послуг і тільки після вашої явної згоди. 

 

Поставщики ИТ-услуг

Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг.

 
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Поставщики облачных технологий

Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}.

 
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Поставщики услуг ${name_app_service}

Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Поставщики платежных услуг

Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики ИТ-услуг

Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг.

 
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Поставщики облачных технологий

Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}.

 
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Поставщики услуг ${name_app_service}

Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Поставщики платежных услуг

Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики ИТ-услуг

Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг.

 
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Поставщики облачных технологий

Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}.

 
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Поставщики услуг ${name_app_service}

Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Поставщики платежных услуг

Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики ИТ-услуг

Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг.

 
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Поставщики облачных технологий

Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}.

 
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Поставщики услуг ${name_app_service}

Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Поставщики платежных услуг

Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики ИТ-услуг

Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг.

 
Spacer
 

Поставщики облачных технологий

Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}.

 
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Поставщики услуг ${name_app_service}

Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Поставщики платежных услуг

Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики ИТ-услуг

Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг.

 
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Поставщики облачных технологий

Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}.

 
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Поставщики услуг ${name_app_service}

Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Поставщики платежных услуг

Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики услуг ${name_app_service}

Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}.

Поставщики услуг ${name_app_service}

Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}.

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Права и возможности

Хто спільно з нами використовує ваші Персональні дані?

Компанія «Філіпс» може розкривати ваші особисті дані стороннім постачальникам, діловим партнерам або іншим третім особам відповідно до цього Повідомлення про порядок використання особистої інформації та/або застосовного законодавства.

 

Постачальники послуг
Ми працюємо зі сторонніми постачальниками послуг, які допомагають нам працювати, надавати, вдосконалювати, розуміти, налаштовувати, підтримувати та продавати наші Послуги.

 

Ми можемо надавати ваші особисті дані наступним постачальникам послуг:

 

  • Постачальники хмарних або ІТ послуг

Ці постачальники послуг надають необхідне обладнання, програмне забезпечення, мережу, зберігання, операційні послуги та/або пов’язані з ними технології, необхідні для запуску Додатку або надання Послуг.

 

Компанія «Філіпс» вимагає від своїх постачальників послуг забезпечувати належний рівень захисту ваших особистих даних, подібний до рівня захисту, який ми надаємо. Ми вимагаємо, щоб наші постачальники послуг обробляли ваші особисті дані лише відповідно до наших інструкцій і лише для зазначених вище цілей, мали доступ до мінімальної кількості даних, необхідних для надання конкретної послуги, і захищали ваші особисті дані.

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Защита персональных данных
Інші треті сторони

Компанія «Філіпс» також може працювати з третіми особами, які обробляють ваші особисті дані для своїх власних цілей. Уважно ознайомтесь з повідомленнями про порядок використання особистої інформації цих компаній, оскільки вони містять інформацію про порядок використання особистої інформації, зокрема, які особисті дані вони збирають, як вони їх використовують, обробляють та захищають.

 

Якщо компанія «Філіпс» надає особисті дані третім особам, які використовують ваші особисті дані для своїх власних цілей, компанія «Філіпс» забезпечить інформування та/або отримання вашої згоди відповідно до чинного законодавства, перш ніж розповсюджувати ваші особисті дані.

 

Іноді компанія «Філіпс» продає підприємство або частину підприємства іншій компанії. Така передача права власності може включати передачу ваших особистих даних, безпосередньо пов’язаних з цим підприємством, компанії-покупцю. Усі наші права та обов’язки, передбачені нашою Політикою конфіденційності, можуть вільно передаватися компанією «Філіпс» будь-якій з наших афілійованих компаній, у зв’язку із злиттям, придбанням, реструктуризацією або продажем активів, згідно закону чи іншим чином, і ми можемо передавати ваші особисті дані будь-якій з наших афілійованих осіб, організаціям-наступникам або новому власнику.

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Информация для родителей
Ваш вибір і права

Якщо ви бажаєте надіслати запит на доступ, виправлення, видалення, обмеження або заперечення на обробку персональних даних, які ви раніше нам надавали, або якщо ви бажаєте подати запит на отримання електронної копії ваших персональних даних з метою передачі їх іншій компанії (наскільки це право на перенесення даних надано вам відповідним законодавством), ви можете зв’язатися з нами, написавши на адресу privacy@philips.com. Ми відповімо на ваш запит відповідно до чинного законодавства.
 

Сформулюйте у своєму запиті, які персональні дані ви хотіли б отримати, виправити, видалити, обмежити або заперечити їх обробку. Для вашого захисту ми можемо виконати лише запити щодо особистих даних, пов’язаних з вашим обліковим записом, вашою електронною адресою або іншою інформацією про обліковий запис, який ви використовуєте, щоб надіслати нам свій запит, і, можливо, нам знадобиться підтвердити вашу особу перед виконанням вашого запиту. Ми намагатимемося виконати ваш запит якнайшвидше.

 

Зверніть увагу, що якщо ви будете використовувати (деякі) свої права, ви більше не зможете повністю або частково користуватися нашими Послугами.

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Изменения в Уведомлении о конфиденциальности
Спеціальна інформація на місцевому рівні: Права на конфіденційність у Каліфорнії (лише для США)

Розділ 1798.83 Цивільного кодексу штату Каліфорнія дозволяє нашим клієнтам, які є мешканцями Каліфорнії, один раз на рік запитувати і отримувати від нас безкоштовну інформацію про особисті дані (якщо такі є), які ми розкрили третім особам для прямих маркетингових цілей у попередньому календарному році. У разі необхідності ця інформація буде містити список категорій персональних даних, які були розкриті, а також імена та адреси всіх третіх сторін, з якими ми поділилися інформацією в попередньому календарному році. Якщо ви є мешканцем Каліфорнії і хочете зробити такий запит, відвідайте наш веб-сайт з інформацією про конфіденційність: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

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Изменения в Уведомлении о конфиденциальности
Внесення змін до Повідомлення про порядок використання особистої інформації

Ми можемо періодично змінювати наші Послуги без попереднього повідомлення. Тому ми залишаємо за собою право періодично змінювати або оновлювати це Повідомлення про порядок використання особистої інформації. Під час оновлення цього Повідомлення про порядок використання особистої інформації ми також оновимо дату вгорі цього документа.


Ми рекомендуємо вам регулярно переглядати останню версію цього Повідомлення про порядок використання особистої інформації.


Нова редакція Повідомлення про порядок використання особистої інформації набуває чинності відразу після публікації. Якщо ви не згодні з оновленим Повідомленням про порядок використання особистої інформації, ви повинні змінити свої налаштування або розглянути можливість припинити користуватися нашими Послугами. Продовжуючи отримувати або користуватися нашими Послугами після того, як ці зміни набули чинності, ви підтверджуєте, що були проінформовані та погоджуєтеся з доповненим Повідомленням про порядок використання особистої інформації.

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Контакты

Наші контакти

Якщо у вас виникли питання щодо цього Повідомлення про порядок використання особистої інформації або про те, яким чином компанія використовує ваші особисті дані, зверніться до нашого співробітника з питань захисту даних за адресою privacy@philips.com. Крім того, ви маєте право подати скаргу до наглядового компетентного органу вашої країни або регіону.

«Конінклейке Філіпс Н.В.»

Нідерланди,

Ейндховен, 5656AE,

Хай Тек Кампус 5