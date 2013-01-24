Повідомлення про порядок використання особистої інформації



Об'єднання даних

Ми можемо об’єднувати ваші особисті дані, включаючи дані облікового запису, дані Пристрою, файли cookie, дані про місцезнаходження, дані, зібрані під час взаємодії та використання цифрових каналів «Філіпс», таких як соціальні мережі, веб-сайти, електронні листи, програми та пов’язані продукти, включаючи IP-адреси, файли cookie, інформацію про мобільний пристрій, повідомлення, на які ви натискаєте, деталі місцезнаходження та веб-сайти, які ви відвідуєте.



Ми аналізуємо та використовуємо загальні дані для надання таких Послуг, як персоналізовані процедури очищення шкіри та гоління; індивідуальні програми догляду за шкірою та/або гоління; поради зі стилю і гоління; індивідуальні поради щодо стилю гоління; корисну інформацію щодо гоління та стилю; та для покращення контенту, функціональності й зручності використання Додатку, Пристрою та Послуг, та розроблення нових продуктів та послуг.



Якщо ви погоджуєтесь на отримання рекламних повідомлень про продукти, послуги, події та акції «Філіпс», які можуть бути для вас доречними на основі ваших уподобань і поведінки в Інтернеті, ми можемо надіслати вам маркетингові та рекламні повідомлення електронною поштою, на телефон та через інші цифрові канали, наприклад мобільні додатки та соціальні мережі. Ми можемо аналізувати та об’єднувати ваші особисті дані, щоб адаптувати наші повідомлення до ваших уподобань і поведінки, а також надати вам більш відповідні і персоналізовані повідомлення. Ви можете відмовитися та відписатися від таких повідомлень у будь-який час.



Дозволи

Ми попросимо вашої згоди, якщо Додатку потрібен дозвіл на доступ до датчиків мобільного пристрою (наприклад, камери, Wi-Fi, географічного розташування або Bluetooth) або інших даних (наприклад, фотографій або контактів) на вашому мобільному пристрої.

Ми використовуємо такі дані лише тоді, коли це необхідно для надання Послуг і лише після отримання вашої явної згоди.

Іноді надання дозволу може бути технічною передумовою операційної системи вашого мобільного пристрою. У такому випадку операційна система може попросити вашого дозволу на доступ до таких датчиків або даних за допомогою Додатка. Однак ми не збиратимемо такі дані, якщо тільки вони не потрібні для надання вам Послуг і тільки після вашої явної згоди.

Поставщики ИТ-услуг Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг. Поставщики облачных технологий Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}. Поставщики услуг ${name_app_service} Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}. Поставщики платежных услуг Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики ИТ-услуг Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг. Поставщики облачных технологий Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}. Поставщики услуг ${name_app_service} Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}. Поставщики платежных услуг Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики ИТ-услуг Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг. Поставщики облачных технологий Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}. Поставщики услуг ${name_app_service} Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}. Поставщики платежных услуг Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики ИТ-услуг Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг. Поставщики облачных технологий Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}. Поставщики услуг ${name_app_service} Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}. Поставщики платежных услуг Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики ИТ-услуг Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг. Поставщики облачных технологий Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}. Поставщики услуг ${name_app_service} Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}. Поставщики платежных услуг Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики ИТ-услуг Это сотрудничество необходимо для поставок аппаратного и программного обеспечения, организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования услуг. Поставщики облачных технологий Эти поставщики услуг предоставляют возможности для организации хранения данных. Philips стремится хранить ваши персональные данные в вашем регионе, используя облачные хранилища в ${cloud_providers_locations}. Поставщики услуг ${name_app_service} Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}. Поставщики платежных услуг Эти поставщики управляют финансовыми данными, связанными с ${payment_purpose}.

Поставщики услуг ${name_app_service} Эти поставщики предоставляют особые услуги для ${name_app_service}, например${app_service_providers_purpose}.