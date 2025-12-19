У Philips наша місія — покращувати здоров’я та добробут людей завдяки значущим інноваціям. Ми прагнемо до 2030 року щороку покращувати життя 2,5 мільярда людей, зокрема 400 мільйонів людей у громадах з обмеженим доступом до медичної допомоги.

Як технологічна компанія, ми разом із нашими ліцензійними партнерами створюємо інновації для людей, керуючись незмінним переконанням: завжди є спосіб зробити життя кращим.