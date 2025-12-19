Лідер у сфері медичних технологій
У Philips наша місія — покращувати здоров’я та добробут людей завдяки значущим інноваціям. Ми прагнемо до 2030 року щороку покращувати життя 2,5 мільярда людей, зокрема 400 мільйонів людей у громадах з обмеженим доступом до медичної допомоги.
Як технологічна компанія, ми разом із нашими ліцензійними партнерами створюємо інновації для людей, керуючись незмінним переконанням: завжди є спосіб зробити життя кращим.
У Philips ми прагнемо створювати довгострокову цінність для наших клієнтів і акціонерів, водночас відповідально ставлячись до нашої планети й суспільства та співпрацюючи з нашими партнерами.
Інновації для вирішення глобальних викликів у сфері охорони здоров’я
Ми пишаємося більш ніж 130-річною історією новаторських розробок. Значущі інновації, зосереджені на потребах наших клієнтів, залишаються в основі всього, що ми робимо.
~9%від обсягу продажів було інвестовано в дослідження та розробки у 2025 році.
Трансформація системи охорони здоров’яPhilips вже 12-й рік поспіль входить до переліку 100 найінноваційніших компаній світу за версією Clarivate.Докладніше
676патентних заявок у сфері медичних технологій у 2025 році
Патенти у сфері медичних технологійУ 2024 році Philips стала компанією №1 за кількістю поданих патентних заявок до Європейського патентного відомства.Докладніше
~50%досліджень і розробок у 2025 — програмне забезпечення та наука про дані
Довіра та інновації нероздільні79% медичних працівників вважають, що штучний інтелект здатний покращити результати лікування пацієнтів. Водночас довіру до цієї технології ще потрібно завоювати. Як це зробити?Докладніше
53,000патентних прав
Інновації, орієнтовані на потреби людей і пацієнтівМи зосереджуємося на розробці інноваційних рішень у сферах моніторингу пацієнтів, інтервенційної медицини, медичної візуалізації, медичних інформаційних систем і персонального здоров’я.Докладніше
Втім, у галузі, що розвивається так стрімко, як наша, ми рідко можемо впроваджувати інновації самостійно. Тому дедалі частіше співпрацюємо із закладами охорони здоров’я, стартапами, університетами (зокрема університетськими лікарнями) та іншими компаніями.
Ми й надалі інтегруємо принципи сталого розвитку в усі аспекти нашої діяльності — як у власні операційні процеси, так і в роботу з нашими партнерами.
Тривалий успіх нашої компанії залежить від того, щоб кожен співробітник почувався цінним, шанованим і мав змогу повною мірою робити свій внесок у спільний результат.
Наша система корпоративного управління поєднує відповідальне лідерство та ефективний контроль
Продукти змінюються, технології розвиваються, але Philips незмінно залишається відданою своїй місії — створювати значущі інновації, що покращують здоров’я та добробут людей.
Ми створюємо умови, щоб медичні працівники могли зосередитися на найважливішому — турботі про пацієнтів, водночас допомагаючи більшій кількості людей піклуватися про власне здоров’я та добробут. Усе це — завдяки значущим інноваціям. Ми реалізуємо цю місію відповідально та відповідно до принципів сталого розвитку, ставлячи безпеку пацієнтів і якість медичної допомоги в основу всього, що робимо.