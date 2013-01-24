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Політика щодо файлів cookie

Уведомление Philips о файлах cookie

 

Уведомление о cookie-файлах, действующее с

апреля 2017 г.

Дополнительные сведения о файлах cookie

Компания Philips стремится к тому, чтобы взаимодействие с нашими веб-сайтами было максимально информативным и отвечало вашим интересам. Для этого мы используем файлы cookie и подобные средства. Мы считаем, что вам важно знать, какие файлы cookie использует наш веб-сайт и для каких целей. Это поможет защитить ваши персональные сведения и обеспечит максимальное удобство нашего веб-сайта для пользователя.

Для чего используются эти cookie-файлы?

Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем компьютере или мобильном устройстве при посещении определенных веб-сайтов. Компанией Philips могут использоваться подобные технологии, например пиксели, веб-маяки, "отпечатки" устройства и т. д. В дальнейшем все эти технологии будут именоваться собирательно "файлы cookie".

Для чего используются файлы cookie?

Файлы cookie могут использоваться в различных целях. Во-первых, они могут требоваться для нормальной работы веб-сайта. Например, без файлов cookie веб-сайт не сможет запомнить, что вы выполнили вход или поместили товары в корзину. Такие файлы cookie называются строго необходимыми.

 

Файлы cookie также нужны для анализа использования веб-сайта, подсчета количества посетителей и усовершенствования веб-сайта. Мы не ассоциируем статистику использования веб-сайта и другие отчеты с конкретными людьми. Такие файлы cookie называются аналитическими.

 

В третьих, файлы cookie для социальных сетей используются для интеграции социальных сетей с веб-сайтом, чтобы вы могли использовать функции "Нравится" и "Поделиться" в любимой социальной сети.

 

Четвертая важная сфера применения файлов cookie — онлайн-реклама. С их помощью на веб-сайтах Philips и других веб-сайтах отображаются только наиболее полезные и интересные для вас объявления. Такие файлы cookie называются рекламными

Как выбирать настройки файлов cookie и конфиденциальности на веб-сайтах Philips?

На веб-сайтах Philips вы можете устанавливать настройки файлов cookie. Нажмите "Файлы cookie", чтобы выбрать типы этих файлов для использования на нашем веб-сайте. Настройки можно изменить в любое время. В настройках файлов cookie можно просмотреть список всех файлов по категориям (строго необходимые, аналитические, для социальных сетей, рекламные).

 

При изменении настроек файлов cookie на нашем веб-сайте уже существующие файлы cookie могут не удаляться. Их можно удалить после изменения настроек файлов cookie на нашем веб-сайте через веб-браузер, как описано ниже.

 

Если вы посещаете веб-сайт Philips, предназначенный для пользователей за пределами ЕС, вы можете использовать настройки файлов cookie и конфиденциальности в браузере. 

Как управлять файлами cookie или отключать их в браузере

Просим иметь в виду, что в настоящее время Philips не использует техническое решение, которое позволило бы нам отвечать на запросы вашего браузера "Не отслеживать". Кроме того, вы можете управлять параметрами файлов cookie не только в настройках на нашем веб-сайте, но и в настройках своего браузера. Зачастую настройки файлов cookie на нашем веб-сайте использовать удобнее, чем настройки браузера. Если вы отключите все файлы cookie или все наши файлы cookie в браузере, некоторые разделы или функции наших веб-сайтов не будут работать, поскольку браузер помешает нам использовать строго необходимые файлы cookie. Поэтому мы рекомендуем пользоваться настройками файлов cookie на нашем веб-сайте, а не отключать все файлы cookie через браузер. 

Вы можете найти информацию о том, как отключить файлы cookie или изменить настройки файлов cookie для браузера, перейдя по следующим ссылкам.

 

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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