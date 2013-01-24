Політика щодо файлів cookie

Файлы cookie могут использоваться в различных целях. Во-первых, они могут требоваться для нормальной работы веб-сайта. Например, без файлов cookie веб-сайт не сможет запомнить, что вы выполнили вход или поместили товары в корзину. Такие файлы cookie называются строго необходимыми.

Файлы cookie также нужны для анализа использования веб-сайта, подсчета количества посетителей и усовершенствования веб-сайта. Мы не ассоциируем статистику использования веб-сайта и другие отчеты с конкретными людьми. Такие файлы cookie называются аналитическими.

В третьих, файлы cookie для социальных сетей используются для интеграции социальных сетей с веб-сайтом, чтобы вы могли использовать функции "Нравится" и "Поделиться" в любимой социальной сети.

Четвертая важная сфера применения файлов cookie — онлайн-реклама. С их помощью на веб-сайтах Philips и других веб-сайтах отображаются только наиболее полезные и интересные для вас объявления. Такие файлы cookie называются рекламными